Cuál es la fruta que ayuda a bajar de peso de forma natural

Tener unos kilitos de más ya no es únicamente un tema estético, el sobrepeso puede convertirse en un problema grave de salud que deje a su paso malestares crónico degenerativos.

Por eso, lo mejor es es mantener una vida saludable, haciendo ejercicio constantemente y comiendo de forma saludable, ya que los buenos hábitos son centrales en el control del peso.

Existen alimentos cuyo consumo ayudan a bajar de peso de forma natural, uno de ellos es la toronja o pomelo, una fruta similar a la naranja, pero un poco más grande, de color ligeramente rosado y un sabor, así como aroma, ácido con toques dulces.

Su nombre científico es citrus decumana o citrus paradisi y pertenece a la familia de las rutáceas. Muchos atribuyen su origen a Asia, pero en realidad no se conoce con exactitud su procedencia.

¿Cómo ayuda la toronja o pomelo a bajar de peso?

Toronja o pomelo, esta fruta tiene varios nutrientes (Shutterstock)

La toronja, o pomelo, contiene una larga lista de nutrientes que contribuyen a los beneficios para la salud como lo son grandes cantidades de potasio, agua, calcio, fósforo, folatos, vitaminas C y A, así como ácido fólico.

Justamente el alto contenido de potasio y enzimas en esta fruta facilitan la eliminación de grasas, por consecuencia, la pérdida de peso. En el mismo sentido, su importante presencia de agua significa un escaso valor calórico para quien la consume, a expensas básicamente de los hidratos de carbono.

Aunque el contenido de fibra en la toronja, o pomelo, no tan representativa, lo es suficiente para que su uso refleje mejoras en el tránsito intestinal. Otras de sus propiedades incluyen la reducción del colesterol, la hidratación de la piel, remedio contra los hongos y tratamiento para el insomnio.

A este cítrico se le atribuyen propiedades diuréticas, es decir, aumenta la secreción y excreción de orina, combatiendo de forma natural los padecimientos del sistema urinario.

El pomelo, o toronja, ayuda a prevenir varias enfermedades (Shutterstock)

En tanto, la vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones.

La vitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Juntas, las vitaminas A y C cumplen con una función antioxidante, es decir, que es capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas evitando el envejecimiento prematuro y las enfermedades cardiovasculares; así como antibacterianas, que evita la acción o el desarrollo de las bacterias.

El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema inmunológico.

Contraindicaciones de la toronja, o pomelo

El consumo excesivo de esta fruta puede provocar efectos secundarios (Archivo)

Aunque es una fruta altamente usada, existen una serie de contraindicaciones que deben seguirse ante su consumo humano para evitar efectos secundarios no deseados.

El consumo de la toronja, o pomelo, en exceso puede afectar al funcionamiento de algunos medicamentos, como lo son aquellos para reducir el colesterol, la hipertensión arterial, contra a ansiedad y ritmos cardiacos, así como antihistamínicos.

No afecta a todos los medicamentos de las categorías mencionadas, la gravedad de la interacción puede variar según la persona, el medicamento y la cantidad de toronja, o pomelo, que se coma.

Cabe mencionar que si se está usando esta y cualquier otra planta como auxiliar ante un padecimiento, lo mejor es hacérselo saber al médico.

