Apnea obstructiva del sueño: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

La apnea obstructiva del sueño es el trastorno respiratorio más común relacionado con el sueño. Hace que te detengas y comiences a respirar repetidamente mientras te duerme.

Existen varios tipos de apnea del sueño, pero la más común es la apnea obstructiva del sueño. Este tipo de apnea ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan intermitentemente y bloquean las vías respiratorias durante el sueño. Un signo notable de apnea obstructiva del sueño es el ronquido.

Existen tratamientos contra la apnea obstructiva del sueño. Un tratamiento implica el uso de un dispositivo que utiliza presión positiva para mantener las vías respiratorias abiertas mientras duermes. Otra opción es una boquilla para empujar la mandíbula inferior hacia adelante durante el sueño. En algunos casos, la cirugía también puede ser una opción.

Atención de la apnea obstructiva del sueño en Mayo Clinic

Síntomas



Los signos y síntomas de la apnea obstructiva del sueño incluyen los siguientes:

Somnolencia diurna excesiva

Ronquidos fuertes

Episodios observados de pausas en la respiración durante el sueño

Despertar brusco con jadeo o atragantamiento

Despertar con la boca seca o con dolor de garganta

Dolor de cabeza por la mañana

Dificultad para concentrarse durante el día

Cambios del estado de ánimo, como depresión o irritabilidad

Presión arterial alta

Disminución de la libido



Cuándo debes consultar con un médico

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (UNAM)

Diagnóstico

Consulta a un profesional médico si presentas, o si tu pareja observa, lo siguiente:Ronquidos suficientemente fuertes como para interrumpir el sueño de otros o el tuyoDespertarse jadeando o atragantándosePausas en tu respiración durante el sueñoTener somnolencia diurna excesiva, que puede causar que te quedes dormido trabajando, mirando televisión o incluso conduciendo un vehículoLos ronquidos no necesariamente son un indicio de algo grave y no todos los que roncan tienen apnea obstructiva del sueño.Asegúrate de hablar con tu médico si roncas fuerte, sobre todo si tus ronquidos quedan interrumpidos por periodos de silencio. Con la apnea obstructiva del sueño, los ronquidos generalmente son más fuertes cuando duermes boca arriba y se calman cuando te giras de lado.Pregúntale al médico acerca de cualquier problema del sueño que te deje fatigado, somnoliento e irritable de manera crónica. La somnolencia diurna excesiva puede deberse a otros trastornos, como la narcolepsia.



Tu médico evaluará tu afección según los signos y síntomas, un examen y pruebas. Este profesional puede remitirte a un médico especializado en problemas del sueño para una evaluación más profunda.

Durante la exploración física, el médico examinará la parte posterior de la garganta, la boca y la nariz para detectar tejido excedente o anormalidades. El médico podría medir la circunferencia del cuello y la cintura y verificar la presión arterial.

Un especialista del sueño puede hacer evaluaciones adicionales para diagnosticar tu afección, determinar su gravedad y planificar el tratamiento. La evaluación podría implicar quedarse en un centro del sueño durante una noche para controlar la respiración y otras funciones corporales mientras duermes.



Pruebas

Tratamiento

Los exámenes para detectar la apnea obstructiva del sueño incluyen:Durante este estudio del sueño, te conectan a un equipo que controla la actividad del corazón, de los pulmones y del cerebro, los patrones de respiración, los movimientos de los brazos y las piernas y los niveles de oxígeno en sangre mientras duermes Te podrán monitorear toda la noche, o, en el caso del estudio de media noche, parte de la noche En el estudio de media noche, te controlarán durante la primera mitad de la noche Si te diagnostican apnea obstructiva del sueño, el personal quizás te despierte y te aplique presión positiva continua de las vías respiratorias para la segunda mitad de la noche Este estudio del sueño también puede ayudar a encontrar otros trastornos del sueño que pueden causar somnolencia diurna excesiva, pero que requieren tratamientos diferentes, como movimientos de las piernas durante el sueño (movimientos periódicos de las extremidades) o episodios repentinos de sueño durante el día (narcolepsia)En ciertas circunstancias, el médico puede proporcionarte una versión casera de la polisomnografía para diagnosticar la apnea obstructiva del sueño Esta prueba generalmente involucra la medición del flujo de aire, los patrones de respiración y los niveles de oxígeno en la sangre y posiblemente los movimientos de las extremidades y la intensidad del ronquido





Cambios en el estilo de vida

Tratamientos

Cirugía u otros procedimientos

Para los casos más leves de apnea obstructiva del sueño, el médico puede recomendar cambios en el estilo de vida:No bebas en las horas antes de acostarteSi estas medidas no mejoran el sueño o si la apnea es de moderada a grave, el médico puede recomendar otros tratamientos. Ciertos dispositivos pueden ayudar a abrir las vías respiratorias bloqueadas. En otros casos, será necesario hacer una cirugía.Si tienes apnea obstructiva del sueño, podrías beneficiarte de la presión positiva en las vías respiratorias En este tratamiento, una máquina suministra presión de aire a través de una pieza que ajusta a la nariz o que se coloca sobre la nariz y la boca mientras duermes La presión positiva en las vías respiratorias reduce el número de eventos respiratorios que ocurren mientras duermes, reduce la somnolencia diurna y mejora tu calidad de vida El tipo más común se llama presión positiva continua sobre las vías respiratorias Con este tratamiento, la presión del aire respirado es continua, constante y algo mayor que la del aire del ambiente, lo cual es suficiente para mantener abiertas las vías respiratorias superiores Esta presión de aire evita la apnea obstructiva del sueño y los ronquidos Aunque la presión positiva continua sobre las vías respiratorias es el método más exitoso y más comúnmente utilizado para tratar la apnea obstructiva del sueño, a algunas personas la mascarilla les resulta molesta, incómoda o ruidosa Sin embargo, las máquinas más nuevas son más pequeñas y menos ruidosas que las más viejas y hay una variedad de diseños de mascarillas para elegir Además, con un poco de práctica, la mayoría de las personas aprenden a ajustar la mascarilla para que les resulte cómoda y segura Es posible que tengas que probar diferentes tipos para encontrar una mascarilla adecuada Hay varias opciones disponibles, como máscaras nasales, almohadillas nasales o máscaras faciales Si tienes dificultades particulares para tolerar la presión, algunas máquinas tienen funciones de presión adaptables especiales para mejorar la comodidad También podrías beneficiarte con el uso de un humidificador junto con su sistema de presión positiva continua sobre las vías respiratorias La presión positiva continua sobre las vías respiratorias puede administrarse a una presión continua (fija) o variada (autoajuste) En la presión positiva continua sobre las vías respiratorias fija, la presión se mantiene constante En la presión positiva continua sobre las vías respiratorias con autoajuste, los niveles de presión se ajustan si el dispositivo detecta un aumento de la resistencia en las vías respiratorias La bipresión positiva en las vías respiratorias (BPAP), otro tipo de presión positiva en las vías respiratorias, proporciona una cantidad preestablecida de presión cuando se inhala y una cantidad diferente cuando se exhala La presión positiva continua sobre las vías respiratorias se utiliza más comúnmente porque se la ha estudiado en profundidad para la apnea obstructiva del sueño y ha demostrado ser eficaz para tratar esa afección Sin embargo, para las personas que tienen dificultad para tolerar la presión positiva continua sobre las vías respiratorias fija, puede valer la pena probar con la BPAP o la APAP No dejes de usar la máquina de presión positiva en las vías respiratorias si tienes problemas Consulta con el médico para ver qué ajustes puedes hacer para que te resulte más cómoda Además, comunícate con el médico si aún roncas a pesar del tratamiento, si comienzas a roncar de nuevo o si tu peso aumenta o disminuye en un 10 % o másAunque la presión positiva en las vías respiratorias suele ser un tratamiento eficaz, los dispositivos bucales son una alternativa para algunas personas con apnea obstructiva del sueño leve o moderada También se utiliza para personas con apnea del sueño grave que no pueden usar presión positiva continua sobre las vías respiratorias Estos dispositivos pueden reducir la somnolencia y mejorar tu calidad de vida Estos dispositivos están diseñados para mantener la garganta abierta Algunos dispositivos mantienen las vías respiratorias abiertas al empujar la mandíbula hacia adelante, lo que a veces puede aliviar los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño Otros dispositivos mantienen la lengua en una posición diferente Si tú y tu médico deciden explorar esta opción, tendrás que consultar a un dentista con experiencia en aparatos dentales para medicina oral del sueño para el ajuste y la terapia de seguimiento Hay varios dispositivos disponibles Se necesita un seguimiento riguroso para garantizar el éxito del tratamiento y que el uso del dispositivo no provoque cambios en tus dientesPor lo general, se considera la cirugía solo cuando otras terapias no fueron eficaces o no representaron opciones adecuadas para ti. Las opciones quirúrgicas pueden comprender:La uvulopalatofaringoplastia es un procedimiento en el que el médico extrae tejido de la parte posterior de la boca y la parte superior de la garganta También se pueden extirpar las amígdalas y las adenoides Generalmente, la uvulopalatofaringoplastia se realiza en un hospital y requiere anestesia generalEste dispositivo nuevo está aprobado para usar en personas con apnea obstructiva del sueño de moderada a severa que no pueden tolerar la presión positiva continua sobre las vías respiratorias o la presión positiva binivel en las vías respiratorias Se implanta un generador de impulsos pequeño y delgado (estimulador del nervio hipogloso) debajo de la piel que cubre la parte superior de la caja torácica El dispositivo detecta tus patrones de respiración y, cuando es necesario, estimula el nervio que controla el movimiento de la lengua Los estudios han descubierto que la estimulación de las vías respiratorias superiores conduce a una mejoría significativa en los síntomas de la apnea obstructiva del sueño y en la calidad de vidaEn este procedimiento, las partes superior e inferior de la mandíbula se desplazan hacia adelante con respecto al resto de los huesos faciales Con esto se agranda el espacio detrás de la lengua y el paladar blando y se reducen las probabilidades de obstrucciónEs posible que necesites esta forma de cirugía cuando fracasan otros tratamientos y tienes apnea obstructiva del sueño severa y potencialmente mortal Durante una traqueotomía, el cirujano hace una abertura en el cuello e inserta un tubo de metal o plástico a través del cual respiras El aire entra y sale de los pulmones y elude el paso de aire bloqueado en tu gargantaExisten otros tipos de cirugía que pueden ayudar a reducir los ronquidos y la apnea del sueño despejando o agrandando las vías respiratorias, tales como:

Con información de Mayo Clinic

