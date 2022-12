Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este jueves 8 diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, como todos los jueves, vamos a informar sobre los delitos que se cometen y el castigo a los mismos. Es la sección de Cero Impunidad. Todos los jueves se informa sobre los avances en la semana. Lo va a hacer Ricardo Mejía.

Luego, el antropólogo Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos va a dar a conocer un video, desde luego previa introducción, de hallazgos en todo el trabajo que se está haciendo para la construcción del Tren Maya. Es pues el trabajo de rescate arqueológico más importante en mucho tiempo, que va a la par de la construcción del Tren Maya.

Hay cientos de arqueólogos trabajando y de investigadores, Sería importante informar sobre eso, de cuántos especialistas están trabajando en toda la ruta del Tren Maya y los descubrimientos y rescates de piezas importantísimas, para que se conozca más la grandeza cultural de esta región maya de nuestro país.

Esos son los dos temas, de modo que adelante, Ricardo.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Vamos a informar sobre Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, las secretarías de Seguridad de los estados, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República.

En el periodo que se informa, del 1 al 7 de diciembre, se detuvo a siete mil 614 personas por parte de todas las fuerzas de seguridad del país y se presentaron, después de revisar la situación jurídica, ante el Ministerio Público seis mil 981 personas por presuntos delitos del fuero común y federal.

Informar también que entre el 1 y 4 de diciembre la Fiscalía General de la República informó que, en cumplimiento del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, entregó en extradición a aquel país cuatro personas de nacionalidad mexicana por diferentes delitos.

Es el caso de Gabriel ‘A’, requerido por una corte de Arkansas, por el delito de asociación delictuosa y contra la salud.

Es el caso de Víctor ‘H’ alias ‘el Margoro Hinojosa’ por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, que fue entregado a un corte de Virginia.

El caso de Carlos ‘S’ alias ‘el Bolas’, que fue entregado para ser procesado en una corte de Nueva York por delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de armas de fuego.

Por último, el caso de Manuel ‘R’ alias ‘el Nello’ por delitos de asociación delictuosa, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este último va para Arizona.

También informar de una sentencia relevante en el caso de la desaparición de la mexicana-inglesa Claudia Uruchurtu Cruz. El pasado 7 de diciembre la fiscalía de Oaxaca informó que, una vez desahogadas las pruebas ofrecidas y ante la contundencia del material probatorio, se logró obtener de una jueza de la región mixteca fallo condenatorio en contra de los acusados Lizbeth ‘N’, exalcaldesa de Nochixtlán, Oaxaca; Juan Antonio ‘N’ alias ‘el Centinela’, Rolando ‘N’ alias ‘el Colas’ y Nelci Yanet ‘N’ por el delito de desaparición forzada, quedando pendiente únicamente la individualización de las penas el próximo lunes 12 de diciembre, pero el fallo es condenatorio.

Estas personas habrían privado el día 26 de marzo a Claudia Uruchurtu, el año 2021, la privan de la libertad y a partir de un operativo que montan cometen la desaparición de Claudia Uruchurtu.

Continúa la búsqueda de ella hasta dar con su localización, pero es un hecho que ya está probado que todos ellos intervinieron para desaparecer a Claudia Uruchurtu, en un tema que trabajó la fiscalía de Oaxaca y también la Coordinación Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad.

Siguiente. Informar que elementos del Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Policía de Investigación de la fiscalía del Estado de México y elementos de inteligencia de la policía estatal cumplimentaron un orden de aprehensión en contra de tres individuos, presuntos integrantes del cartel de Tláhuac, esto fue en Nezahualcóyotl, Estado de México. Se les acusa de homicidio calificado con ventaja. Está pendiente ya su vinculación a proceso.

Siguiente. También informar de la detención y vinculación a proceso de presuntos abusadores sexuales de menores en el Estado de México, ya se logró la vinculación a proceso de ambos por parte del Ministerio Público del Estado de México ante los jueces correspondientes. Es el caso de Fernando ‘N’, acusado de abuso sexual en agravio de un menor y también de Alonso ‘N’, por el mismo cargo. Los dos ya vinculados a proceso, uno en Valle de Bravo y otro en Tlalnepantla, Estado de México.

Siguiente. También informar de la detención e imputación de dos presuntos feminicidas, en este caso en agravio de Rosa Isela Castro. Estas dos personas participaron presuntamente en la desaparición en contra de la víctima, Rosa Isela, quien estaba en condición de embarazo. Estos sujetos habrían privado de la vida a Rosa Isela y habrían sustraído al menor recién nacido, quien ya fue rescatada sana y salva. Y además de la imputación por los delitos de desaparición forzada cometida por particulares, también se abrió una nueva carpeta por feminicidio en contra de estas dos personas.

Siguiente. Informar también que fueron detenidos policías municipales de Villa de Arista, San Luis Potosí, por la desaparición forzada cometida en agravio de cuatro personas en octubre de 2022 en ese municipio.

Los cuatro fueron ya presentados ante las autoridades competentes para su vinculación a proceso penal. Cinco policías municipales, corrijo.

Siguiente. También informar de la detención de Christina Alexis ‘N’ alias ‘el Plaga’, que es parte de la organización criminal conocida como cártel de Sinaloa, esto en el Valle de Mexicali. Él pertenece también a una célula que se identifica como Los Rusos.

Este sujeto, al haber sido perseguido y finalmente detenido, cometió el delito de tentativa de homicidio en agravio de elementos policiales. Por este hecho ya fue detenido y fue vinculado a proceso penal.

Siguiente. También informar que ya fue vinculado a proceso penal Francisco ‘N’, director responsable de Obra en el caso Rébsamen. Este fue un trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como ustedes recordarán se le acusa de homicidio en comisión por omisión bajo el esquema de dolo eventual en agravio de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad. Ya fue vinculado a proceso penal.

Siguiente. Dentro de las acciones que se llevan a cabo en Cajeme, Sonora, por parte de las fuerzas federales del Gobierno de México, pero en especial de un grupo de la Coordinación Nacional Antisecuestros, que tiene un trabajo permanente desde enero del presente año, informamos que se ha contribuido, junto con las fuerzas federales y la Fiscalía General de Justicia de Sonora a la ejecución de órdenes de aprehensión por homicidio, feminicidio, violencia sexual, narcomenudeo y secuestro, entre otros delitos y a la fecha se ha detenido a 234 generadores de violencia en esta región, son los casos y se sigue reforzando en coordinación con el gobierno de Sonora las acciones para fortalecer esa región.

Por otro lado, informar que en los trabajos que lleva a cabo la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con fuerza de seguridad local, en el periodo que se informa se detuvo a 59 personas, se aseguraron armas, droga y equipo balístico en diferentes zonas del país:

En Mérida, Yucatán, dos personas con 650 kilógramos de cocaína.

En Culiacán, tres personas con dos armas largas, dos armas cortas y chalecos tácticos.

En Caborca un agresor detenido con tres armas largas y cargadores y ponchallantas.

En Uruapan, Michoacán, cinco personas detenidas, entre ellas dos menores de edad, con cinco armas largas y cargadores.

En Guaymas, Sonora, se realizó un operativo el pasado 30 de noviembre y personal de Sedena, después de repeler una agresión, pudo detener a seis personas y les aseguro armamento, equipo táctico y vehículos. Se vincula a estos sujetos con el grupo delictivo Los Salazar, afines al cártel del Pacífico. Además de la detención de los mismos se aseguraron 15 armas largas y 570 cartuchos, entre otros objetos.

También en Culiacán se detuvo también a integrantes del cártel del Pacífico con arma corta, ocho kilos de metanfetamina y también vehículos.

En Sahuayo, Michoacán, cinco personas detenidas con nueve armas largas, que aparecen aquí.

En Amacuzac, Morelos, se detuvo a una persona con dos armas largas, un arma corta, 256 cartuchos y 30 estrellas ponchallantas.

En San Luis Río Colorado, cuatro personas detenidas, entre ellas también hay dos personas abatidas y también cuatro personas víctimas, ajenas a los hechos, entre las cuales una fue fallecida a partir de un operativo que se realizó. Y se les aseguraron seis armas largas, entre otros objetos y granadas de fragmentación.

En Tamazula de Gordiano, en Jalisco, cuatro personas detenidas, con cuatro armas largas, pertenecientes a un grupo criminal.

En Mazatlán, Sinaloa, fue asegurada una aeronave, detenidas dos personas y se les confiscó, aseguró 469 kilógramos de cocaína.

También en Chihuahua, el pasado 1º de diciembre, con trabajos de inteligencia militar, en coordinación con Interpol México y la Fiscalía General de la República se obtuvo la detención de Gilberto ‘N’ tras cumplimentar una orden de detención con fines de extradición.

A este sujeto se le identifica como presunto operador del cártel del Pacífico con presencia en el estado de Chihuahua por diferentes delitos que se le imputan en Estados Unidos.

En Uruapan, Michoacán, el pasado 4 de diciembre personal de la Sedena, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de Armando ‘N’ alias ‘el Panter’, a quien se le vincula con el homicidio de 16 personas en Uruapan. De igual manera, con dos enfrentamientos armados entre integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de San Juan Parangaricutiro, en donde resultaron cuatro personas fallecidas.

Y en ese operativo, seguramente varios de ustedes recordarán que se detuvo a 44 presuntos delincuentes a quienes se les desarmó, se les presentó al juez de control y todos están vinculados a proceso, pero faltaba detener al ‘Panter’, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, que es considerado el principal generador de violencia en la zona purépecha, en el estado de Michoacán, acusado de homicidios, extorsiones y secuestros. Es una detención muy relevante.

Siguiente. En Culiacán también se logró detener a seis personas a quienes se les aseguraron 30 armas largas, esto fue después de realizar diferentes cateos y órdenes técnicas en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Se detuvo a Ernesto Agustín ‘N’, alias ‘Neto’ y Eric Manuel ‘N’, alias ‘Mi Sen’, que son presuntos integrantes del cártel del Pacífico, logrando detener a cuatro personas más con el aseguramiento de armas ya señalado.

Siguiente. También en Naucalpan, Estado de México, se detuvo a 14 individuos presuntos integrantes de una célula dedicada al robo de casa habitación, secuestro, narcomenudeo y también robo de autotransporte. Se les aseguró dinero, armas largas, armas cortas y ya fueron presentados para su vinculación a proceso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Siguiente. Como se ha informado aquí de manera recurrente, hay un despliegue del Ejército y de la Guardia Nacional en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. En Marcos Castellanos se pudo liberar a dos personas que habían sido detenidas y se aseguraron 25 artefactos explosivos improvisados. Todo esto es a raíz de los hechos de San José de Gracia del pasado 27 de febrero de este año.

Y como resultado de todo este despliegue y acciones, a la fecha hay 87 generadores de violencia detenidos, entre ellos 12 autores materiales de los hechos de San José de Gracia en todos los municipios de Tizapán, Manzanillo de la Paz, Santa María del Oro, Mazamitla y San José de Gracia.

Por parte de la Secretaría de la Marina informar que también, en diferentes acciones, en el despliegue que llevan a cabo en Guaymas, Sonora, en coordinación con la policía municipal lograron detener a Mario Alejandro ‘N’ alias ‘el Tata’ y a Javier ‘N’ alias ‘el Poncholo’, quienes fueron heridos, pero finalmente sometidos conforme a la ley del uso de la fuerza y fueron vinculados. Ambos están identificados como parte del grupo criminal La Plaza. Se les aseguró un arma larga, cartuchos, chalecos balísticos, cristal y marihuana, entre otros objetos.

También, en Empalme y Guaymas, Sonora, personal de la Marina logró la detención de tres personas pertenecientes al grupo criminal Los Salazar y localizaron donde fueron detenidos tres cuerpos con impacto de arma de fuego. Se les aseguraron armas largas y armas cortas y se presentó ante la Fiscalía General de la República.

También, en las operaciones que realiza en la mar la Secretaría de Marina lograron detener una embarcación con dos mil litros de combustible en 40 bidones que no pudieron acreditar el uso que le iban a dar, que es presumiblemente para operaciones de trasiego de droga y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

También, como parte de las acciones de la Semar, en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, personal de Semar, en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y la Fiscalía General de Justicia del estado, durante un cateo a un predio localizado en la carretera federal Cancún-Chetumal, en el kilómetro 36, a partir de este cateo lograron identificar en un inmueble, en un predio, todo un equipo y material para el robo y la utilización de huachicol, es decir, hidrocarburo ilícito y aseguraron 194 mil litros de combustible, en este caso diésel.

Siguiente. Como vinculaciones relevantes, informar que Heriberto ‘N’ alias ‘el Negrolo’, perteneciente al cártel del Noreste en Nuevo Laredo, quien se identifica como la cabeza del grupo de La Tropa del Infierno, que son los sicarios de este grupo criminal, ya fue vinculado a proceso por diferentes delitos.

También ya fue vinculado a proceso en uno más de los procesos que enfrenta José Ranulfo ‘N’ alias ‘el Rani’, quien es el principal líder a la Familia Michoacana en la zona de Taxco y que colinda con algunos municipios del Estado de México. Ya fue vinculado a proceso penal también.

Siguiente. Como otra vinculación relevante, también en Sonora, la Fiscalía General de Justicia del estado logró la vinculación a proceso de cinco sujetos originarios de Sinaloa, quienes fueron detenidos por desaparición cometida por particulares, por delitos contra la salud, narcomenudeo y asociación delictuosa.

Estos sujetos fueron detenidos en flagrancia tras un cateo en la colonia Casa Blanca y son los responsables de desaparecer a un médico y a su asistente, quienes fueron finalmente rescatados con bien y ya fueron vinculados a proceso penal estos cinco individuos.

Siguiente. Como sentencias relevantes, en el Estado de México se da cuenta de tres sentencias relevantes: una por secuestro con la agravante de causar la muerte a la víctima. Mizraim ‘N’, alias ‘el Mirra’, 80 años; otro por homicidio calificado, 47 años, Ricardo ‘N’; y otros dos más por secuestro exprés, 60 años ya con sentencia condenatoria.

Siguiente. También en Tamaulipas, homicidio calificado, parricidio y parricidio en grado de tentativa. Aquí fue una sentencia acumulada de 133 años por un juez penal en el estado de Tamaulipas y otra más también en esa entidad de 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

Siguiente. En el caso de Sonora un triple homicida obtuvo una sentencia condenatoria por 93 años y nueve meses de prisión.

Siguiente. Y en el caso que aquí se informa cada semana de las detenciones vinculadas a feminicidios, informar que hubo 24 detenidos y cinco de ellos sentenciados, dos detenidos en la Ciudad de México, uno en Tamaulipas, dos en San Luis Potosí, dos sentencias condenatorias en Guerrero, en el Estado de México un detenido, en Jalisco un detenido, en Tabasco un detenido, en Baja California Sur y Yucatán dos sentenciados, uno y uno respectivamente, en Puebla uno, en Chihuahua son cinco detenidos y un sentenciado, en Michoacán tres detenidos y en Sinaloa dos detenidos.

Por último, informar también, porque es un caso que ha llamado la atención de la opinión pública local y nacional, informar que luego de que la Secretaría de Salud del estado de Durango alertara a principios del mes de noviembre sobre diversos casos confirmados de padecimientos por un hongo con el antecedente común de un procedimiento anestésico de bloqueo espinal, en su mayoría proveniente de cesáreas o partos que se efectuaron en cuatro hospitales privados en Durango, Durango, la Fiscalía General de Justicia de Durango informó de diferentes avances en las investigaciones del caso.

Solicitaron y obtuvieron de un juez orden de aprehensión en contra de siete personas, presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones agravadas, quienes son administradores y dueños de cuatro hospitales privados en el municipio de Durango, Durango.

Ya están las órdenes de aprehensión. Se han realizado diligencias de cateo en 13 domicilios particulares para su búsqueda sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual se consideran prófugos de la justicia. Ya está la colaboración en las 32 entidades federativas, por parte de la Fiscalía General de la República e Interpol, por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para su localización y aprehensión. Se han embargado 17 bienes para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

En información actualizada al día 7 de diciembre por la Secretaría de Salud de Durango, hay 71 casos confirmados y a la fecha, desafortunadamente, 23 decesos.

Siguiente. En el caso de los periodistas asesinados durante el presente año, se siguen en los procesos penales con los detenidos y que ya están vinculados a proceso penal y esperamos que se pueda avanzar ya para informar sobre nuevas sentencias condenatorias.

Sería cuanto.

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días, señor presidente; buenos días, subsecretario, compañeras y compañeros de los medios.

Como lo venimos haciendo periódicamente, informaremos de los avances de este inmenso trabajo arqueológico que se está llevando a cabo de la mano del proyecto prioritario del Gobierno de México que es el Tren Maya.

Primero y como lo planteaba el señor presidente, destacar que se trata de la investigación arqueológica más amplia que se haya llevado a cabo en el área maya de México y, bueno, en el área maya de Mesoamérica en general en toda la historia.

Tenemos, presidente, desplegados en campo más de 950 especialistas, de los cuales 50 son personal del INAH y alrededor de 900 son profesionistas contratados específicamente para este proceso de investigación, más de 450 arqueólogos y otros especialistas en antropología fisca, etnología, historia, biología, medio ambiente, topógrafos, droneros, por supuesto también restauradoras y restauradores de bienes culturales.

Esta investigación, para que tengan ustedes una idea general de qué se trata, tiene tres grandes etapas:

La primera es la etapa prospectiva, en donde lo que hacemos es: con base en la información preexistente, las imágenes obtenidas de los vuelos LiDAR, que es un sistema de detección de los accidentes en el suelo a partir del uso de una avanzada tecnología de rayo láser, pero también de toda la información cartográfica se hace la prospección en campo, que es la revisión del terreno donde se habrá de realizar, no sólo la obra del troncal de la vía del tren, sino también otras obras adyacentes al proyecto Tren Maya.

La segunda etapa tiene que ver con el registro, excavación y recuperación del material y la información arqueológica. Tenemos que ir a campo, ningún vuelo LiDAR sustituye el trabajo de campo y tenemos que ir recuperando la información antes de que la obra se desarrolle y precisamente para poder ir definiendo los vistos buenos para que la obra avance.

Esto supone un gran trabajo de excavación, recuperación de materiales, análisis de cuál es la característica de los vestigios que estamos encontrando y por supuesto el levantamiento no sólo de la información, sino de los materiales arqueológicos.

Y la tercera etapa tiene que ver con el acopio del material, su tratamiento, su clasificación, su limpieza, su ordenamiento y un inmenso trabajo de análisis de la información obtenida.

Tenemos más de 45 teras de información ya recuperadas. Tenemos información que va a nutrir el conocimiento y estudio del mundo maya mesoamericano por lo menos en las próximas dos décadas; es decir, este trabajo impactará sin duda el estudio de las culturas mayas, del pasado y el presente, a lo largo de muchos, muchos años. Por lo tanto, estamos teniendo que habilitar una gran cantidad de lugares para que ahí podamos recuperar y dar el tratamiento debido a los materiales.

Como ustedes pueden observar, ya estamos trabajando prácticamente en los siete tramos del Tren Maya. En los tres primeros ya hemos concluido el trabajo de campo, ya sólo nos queda el trabajo de laboratorio y gabinete. El 100 por ciento de la excavación del material arqueológico se concluyó en el Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3.

En el Tramo 4 tenemos muy avanzada la tarea de excavación de los materiales arqueológicos de manera tal que sólo nos queda alrededor del 18 por ciento de la excavación que tenemos programada realizar en ese tramo, esperamos esto concluirlo a más tardar en lo que resta de este año 2022.

En los tramos 5, 6 y 7, que se han iniciado con posterioridad, estamos en la fase de prospección. En el tramo 5 esta fase ya concluyó, estamos iniciando entonces en este tramo las tareas de excavación que, por supuesto, tendrán que avanzar con mucha celeridad para que pueda desarrollarse convenientemente y a tiempo la obra del Tren Maya.

En los tramos 6 y 7, tenemos en el 6 ya muy avanzada la fase prospectiva y, por lo tanto, estamos también ya iniciando las tareas de excavación, lo mismo que en el Tramo 7, que es el tramo que tiene la mayor longitud y del que hablaremos a continuación.

Por otra parte, como hemos estado informando, junto con esta gran investigación de salvamento arqueológico, tenemos el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza, que habrá de beneficiar a 26 zonas arqueológicas, unas ya abiertas al público y dos que se abrirán gracias a este programa de habilitación, acondicionamiento y mejoramiento de servicios al público visitante en la zonas arqueológicas, consideradas en el programa, una en el estado de Chiapas, una en el estado de Tabasco, 10 en el estado de Yucatán, 10 en el estado de Quintana Roo y cuatro en el estado de Campeche, como lo observan ustedes en la infografía que estamos presentando.

La siguiente, por favor. Simplemente para dar cuenta de algunos hallazgos relevantes. En la ocasión pasada les dimos a conocer una muy interesante estela maya obtenida en la zona arqueológica de Uxmal. Esta es una escultura de piedra caliza de tamaño natural, es decir, el personaje que se está recuperando y que está labrado en piedra caliza, como les decía, mediría aproximadamente un metro 68 centímetros. Es una figura humana decapitada, lo que representa seguramente a un guerrero que fue prisionero en combate y que su representación en piedra está ofrendada a las estructuras de esta zona arqueológica, que es Oxkintok, Yucatán, que forma parte de la ruta Puuc, es una de las zonas más al poniente de la ruta Puuc, ya en los límites con el estado de Campeche.

En el video que presentaremos a continuación, damos cuenta del inmenso trabajo que habrá de desarrollarse, junto con el Tramo 7, que es el tramo que pasa en los límites de la reserva de la biósfera de Calakmul, que pasa por una zona de enorme riqueza natural y cultural y que pasa en las cercanías de esta zona impresionante que es Calakmul, patrimonio cultural y natural de la humanidad.

Adelante.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El Tramo 7 del Tren Maya, Tsíimin K’áak, cruza una extensa región de poco más de 254 kilómetros que van de Chetumal, en el estado de Quintana Roo a Escárcega en Campeche, en un trazo que en su mayor parte corre paralelo a la carretera preexistente que une ambas localidades.

Hablamos de la región conocida como Selva Maya, uno de los sistemas ecológicos de mayor importancia en el mundo, considerado el bosque tropical más extenso de México y el segundo en América, con inmensas reservas naturales, entre las que destaca la de Calakmul, patrimonio natural y cultural de la humanidad.

Aquí las gruesas formaciones de rocas de carbonato que se asocian al paisaje de la península de Yucatán, así como la escasez de fuentes superficiales de agua, propiciaron la configuración de una selva mediana con una gran diversidad de flora y fauna combinada con una larga historia de ocupación humana que se remonta, al menos, a cuatro siglos antes de nuestra era, razón por la cual podemos afirmar que la totalidad de la superficie de la actual reserva de la biósfera de Calakmul responde a un paisaje intervenido de manera virtuosa por los antiguos mayas.

Hablamos de un caso excepcional de adaptación humana y manejo de un entorno natural que a primera vista parecería poco adecuado para el desarrollo de una sociedad tan compleja que llegó a sustentar a decenas de miles de habitantes. Así, en sus más de 700 mil hectáreas se conocen cerca de 300 sitios arqueológicos que hablan de un mecanismo de subsistencia sustentado en el desarrollo de la milpa maya y el aprovisionamiento hídrico mediante aguadas artificiales para conducir y almacenar el agua de lluvia.

La antigua Uxte’tuun Chiik Nahb nombre prehispánico de Calakmul, estuvo rodeada de numerosos asentamientos de diverso tamaño y extensión, articulados en una amplia red urbana que incluía albarradas para la delimitación de predios, terrazas, apiarios, aguadas, canales y caminos que permitieron la subsistencia de una numerosa población, como se aprecia en las imágenes LiDAR que recientemente se han obtenido a partir de un esfuerzo conjunto del INAH e instituciones académicas mexicanas, canadienses y norteamericanas de reconocido prestigio.

Para el cuidado y conservación del sitio arqueológico, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza, prevé la realización de trabajos de conservación en las estructuras abiertas a la visita, así como la restauración de sus elementos decorativos, como el friso de la subestructura 2C, espectacular obra de más de 19 metros y casi dos mil 400 años de antigüedad, en que se representan diversas deidades como Cha’ahk, dios de la lluvia, los mascarones del Dios del Maíz en la parte inferior del recinto o las pinturas de la subestructura de la Acrópolis Chiik Nahb, únicas por su belleza y riqueza pictórica.

Además, se rediseñarán los senderos del recorrido y se mejorará la infraestructura de servicios al público. También se construirá un Centro de Atención a Visitantes en un área ya impactada, cercana la comunidad de Conhuas.

Por otra parte, en los trabajos de prospección arqueológica, en el derecho de vía del Tramo 7 hemos recorrido aproximadamente la tercera parte del trazo, detectando hasta el momento más de mil 730 construcciones prehispánicas, que van desde sencilla arquitectura doméstica hasta construcciones monumentales para actividades civiles y ceremoniales, algunas con arquitectura en pie. Destaca el hallazgo de edificios con decoración en fachada, erigidos entre los siglos VIII e IX de nuestra era, cuando el poder de Calakmul comenzaba a decaer.

Desde el INAH y con el apoyo entusiasta de Fonatur y la Sedena desarrollamos estrategias para investigar y proteger esto ejemplos de antiguos asentamientos mayas. No menos importante resultan los datos obtenidos mediante el análisis de imágenes LiDAR que, aunados con la verificación en campo, muestran una gran cantidad y variedad de complejos domésticos, ubicados en las partes medias y altas de las elevaciones topográficas.

Hemos documentado complejos sistemas habitacionales con camellones y muros residenciales que demuestran una notable densidad poblacional y una compleja organización urbana, información de vital interés para entender la vida cotidiana y las estrategias de subsistencia de la sociedad maya.

La fase de excavación en este tramo apenas comienza, pero resulta prometedora, pues anuncia el gran potencial que ofrecen estas investigaciones que nos ayudarán a comprender la manera de ser, de actuar y de pensar de los antiguos mayas, cuya impronta sigue presente en los pueblos mayas que luchan hoy por una sociedad más justa y libre en que su voz se escuche.

(FINALIZA VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ: Es todo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quedaste pendiente y luego nos vamos acá, las tres compañeras, cuatro y cinco, empezamos así y luego ustedes.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, señor subsecretario. Señor director del INAH, felicidades.

Daniel Marmolejo, de 4A República y Sin Línea Mx.

Señor presidente, cuando llega un gobierno nuevo se esperan muchas cosas de esa llegada. Y acaba de suceder en semanas recientes algo muy importante en el estado de Hidalgo y concretamente con la llegada del gobernador Julio Menchaca Salazar, se trata de una investigación que ha dado como resultado el descubrimiento de una estafa siniestra.

Esta estafa siniestra comprendería el involucramiento de al menos 13 presidentes municipales en una defraudación a través de una operación sistemática, recurrente, con características que pudieran darse también en otros estados del país.

Es un quebranto, hasta el momento, de más de 522 millones de pesos en donde, además de 13 presientes municipales, estarían involucradas al menos tres secretarías de estado del estado de Hidalgo, del gobierno de Omar Fayad.

Se trata, hasta el momento en las investigaciones, de los presidentes municipales de Epazoyucan, quien tendría una defraudación aproximadamente de 14 millones 215 mil 780 pesos; el de Huautla, de 26 millones 615 mil 780 pesos; de Nopala de Villagrán, de 71 millones 960 mil 890 pesos; de Yahualica, 15 millones de pesos.

En el caso de Nopala de Villagrán, el presidente municipal se encuentra prófugo, los otros están detenidos y se esperaría además que se determinaran de integrar las carpetas de investigación sobre el resto de presidentes municipales, que, repito, hasta el momento son 13.

Pero es la punta del iceberg de una operación de defraudación muchísimo más grande, de miles de millones de pesos en ese mismo gobierno. Debo señalar que el oficial mayor, el exoficial mayor, Martiniano Vega, tiene una orden de aprehensión también. Estarían en este momento promoviéndose los relevos de los presidentes municipales. Este es un caso único en la historia de nuestro país.

Al mismo tiempo, en esta complejidad que se ha dado, en ese gobierno pasado de Fayad, que será tristemente recordado por la explosión de Tlahuelilpan, ocurrió incluso el secuestro de datos de la Secretaría de Educación Pública del estado, en donde tuvieron acuerdos con grupos criminales de hackers donde habrían transferido 144 millones de pesos a través de bitcoins a estas organizaciones. Pero nos lleva a muchas interrogantes.

¿Cómo operaba esta red?

A través de empresas fachada. Este es un trabajo de investigación muy importante del gobernador Julio Menchaca, del encargado de despacho de la procuraduría estatal, que todavía no es fiscalía, Santiago Nieto y del secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales, quienes han trabajado conjuntamente para analizar y tratar de encontrar las responsabilidades en ejercicios recientes. Estamos hablando prácticamente del último año previo a las elecciones.

Estas operaciones de 522 millones pudieran tener relación con otros estados del país que estarían aplicando las mismas siniestras estrategias de defraudación, de estafa. Y habría que preguntarse qué le quedó de recursos públicos a los presidentes municipales, qué operó desde la Controlaría Superior del estado el secretario de la Contraloría, César Román Mora, quien se encuentra amparado y sería la cabeza operativa, junto con algunos operadores de la propia contraloría de esa estafa siniestra.

Hay muchas más investigaciones, al menos hay otras nuevas carpetas de investigación sobre otros presidentes municipales. No se ha abierto la información, incluso yo reservaría, para evitar dañar el debido proceso, señor presidente. Pero esto es extraordinario en un gobierno que todavía no cumple los 100 días y que con presidentes municipales en funciones.

Puedo suponer incluso que el Estado de México haya operaciones similares, se están haciendo investigaciones también desde el punto de vista periodístico.

Barrer las escaleras de arriba hacia abajo, señor presidente y no atrapar charales, sino peces gordos. No sé si tenga usted una reflexión sobre la limpieza que se está haciendo y esta cuestión que es la estafa maestra, que además es un daño en las administraciones municipales a los recursos que estarían siendo aplicados para diferentes necesidades de una sociedad carenciada, como es la del estado de Hidalgo, de los pueblos de Hidalgo.

La primera. Tengo una más y una para el señor subsecretario, si me lo permite.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues nosotros celebramos que se esté llevando a cabo esta investigación. Corresponde a las autoridades del gobierno de Hidalgo y están actuando de acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades. Celebro que esto se esté haciendo, ojalá y ya sea norma, se convierta en un hecho constante, que no haya impunidad en ningún nivel del gobierno, que, como tú lo mencionas, se limpie de arriba para abajo y que se incluya al Ejecutivo federal y a los gobiernos locales. Se está actuando bien.

Julio Menchaca acaba de enviar una iniciativa para someterse a la revocación del mandato. Eso también es importante, el que a mitad de su gobierno se le pregunte a la gente: ¿Quieres que continúe el gobernador o que renuncie? Porque nos elijen por seis años, pero el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es soberano y esa es la democracia participativa. Nos eligen por seis años, pero si no hay buenos resultados, el gobierno puede revocar el mandato y eso ya lo están haciendo en Hidalgo y lo celebro.

Y no olvidemos, que no se olvide y que se oiga bien y que se oiga lejos, el principal problema de México era la corrupción y el peor de los males es que los gobernantes deshonestos y sus cómplices del sector privado ni siquiera perdían su respetabilidad. Era un tema vedado, prohibido, no tratado, ocultado, no había en la agenda política el propósito de enfrentar este, que era el principal problema de México. Entonces, por eso es importante que se siga limpiando de corrupción al gobierno, que se siga purificando la vida pública.

Pero hay otro asunto también, que es importantísimo: la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral. Ya con eso sería suficiente, pero por si faltara… Cuando se combate la corrupción se liberan muchos fondos para el desarrollo, porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción, por eso no alcanzaban los presupuestos, ¿y qué hacían?, aumentaban los impuestos, tenían una frase muy cívica, de decir: ‘Es doloroso, pero ni modo, nos tenemos que apretar el cinturón’. El gobierno no se apretaba el cinturón, era el pueblo, por eso los aumentos de impuestos.

Me acuerdo muy bien, todavía cuando estábamos llegando aquí para ser el jefe de Gobierno y me entrevisto con el presidente electo Vicente Fox en una casa en Las Lomas que le había prestado Roberto Hernández, en el mes de septiembre porque pasó la elección y no nos veíamos hasta septiembre y lo primero que me plantea es que teníamos que aumentar el IVA y me pedía apoyo para eso, así en su estilo, me dice: ‘Hay que hacer más grande el pastel’. Y le dije que había que combatir la corrupción y que había que aplicar un programa de austeridad. ‘No, ya todo está comprometido, hace falta presupuesto. Además, ―dice― se le va a devolver a la gente…’ Usó un término.

INTERVENCIÓN: Condonar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERVENCIÓN: Devolución.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero en demasía. Pero usó una palabra que…

INTERVENCIÓN: Copeteado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Copeteado, copeteado, sí. ‘Se le va a regresar copeteado’.

Y ya le contesté, como decía Keynes: Ya para cuando se los regresen, ya vamos a estar muertos, presidente. Y no acepté. Pero ya lo tenían convencido.

Porque antes de tomar posesión todavía hubo otro intento y como entonces para la autorización del techo de endeudamiento se necesitaba el apoyo de Hacienda, el gobierno de la ciudad necesitaba que Hacienda autorizara el techo de endeudamiento, me vuelven a insistir. Pero ya estaba Creel, ya estaba el secretario de Hacienda, Gil Díaz.

Y todavía Fox estaba fresco, no estaba como se puso después, endurecido y amargado y tenía sentido del humor. Porque se me vuelven a lanzar otra vez, antes de que yo tomara posesión vuelven con lo mismo y le dije: Ya, ya le contesté, presidente. Y él se había portado muy bien la vez esa que comimos en septiembre, fue respetuoso. Y en diciembre, unos días antes de que yo tomara posesión, vuelve con lo mismo, lo del IVA y le contesto pues lo mismo: No, nosotros no aceptamos eso.

Entonces, Gil Díaz, queriéndose pasar de listo, dice: ‘Bueno, es que, si no apoyan ustedes, no va a haber autorización del techo de endeudamiento para la ciudad. Entonces, ya nada más lo único que le dije: Pues, no se preocupe, no nos autorice, voy a declarar una moratoria de pago. Y ahí Fox lo que hizo fue reírse, o sea, como diciendo, ‘no te metas, ¿para qué te metes?’ Y ya, afortunadamente no hubo necesidad.

Pero la recomendación de los tecnócratas corruptos no iba en el sentido de reducir gastos mediante la austeridad ni mucho menos combatir la corrupción; al contrario, ya les comentaba que casi entrando al gobierno se les devolvieron impuestos a empresas, se les devolvió el IVA a empresas refresqueras.

¿Quién paga el IVA?

El pueblo. Si se le devuelve el dinero a una empresa, ni modo que la empresa le devuelva el dinero a la gente, al que pagó.

Entonces, no buscan esas opciones, no aplican la fórmula de combate a la corrupción y ahorro evitando gastos superfluos o el derroche del presupuesto, es: ‘Aumenta impuestos o solicita deuda’, esa era su fórmula y sigue siendo en algunos lugares del mundo.

Entonces, cuando se combate a la corrupción se tiene la ventaja de que el presupuesto rinde, alcanza, no hay necesidad de aumentar impuestos, no hay necesidad de endeudar al país, porque una obra que cobran en 300 millones se hacen 100 si no hay corrupción y, entonces, en vez de hacer una obra se hacen tres y así en todo. Pero eso no se consideraba.

De modo que es muy bueno que se siga limpiando de corrupción y no permitir nunca más el saqueo, el robo, la entrega de los bienes nacionales, los bienes del pueblo, a particulares, ni nacionales ni extranjeros, lo que es de México, lo que es de los mexicanos.

Pero, en fin, eso es lo que puedo comentarte.

INTERLOCUTOR: Sí, gracias, señor presidente.

Quisiera utilizar la frase, que ha muerto la XHPEC 103.9 de FM, ha muerto Radio San Bartolo; XHIND, 94 FM, ha muerto Radio Tlanchinol; XHD, 96.5 de FM, ha muerto Radio Mezquital; XHZG, 94.9 de FM, en Ixmiquilpan, ha muerto la 91.1 de FM, que es la primera o fue la primera estación radiofónica del estado de Hidalgo bilingüe en toda América, ha muerto Radio Jacala; XHACT, 91.7 de FM, ha muerto Radio Actopan; XEHGO, 1010 de AM, ha muerto Vocero Huasteco; XHLLV, 89.3 de FM, La Voz de los Atlantes de Tula de Allende.

Señor presidente, una aberración dentro de un gobierno es impedir la comunicación de sus pueblos por la pérdida de concesiones públicas obtenidas de las frecuencias de radio que muchas de ellas ya llevaban 50 años. Esta tropelía también ocurrió en el gobierno de Omar Fayad —hay mucho que decir de ese gobierno— particularmente porque no se renovaron las concesiones.

La suma de todas estas frecuencias llega a las comunidades rurales, indígenas, suburbanas, urbanas, cerca de más de dos millones de personas. Pero particularmente la lengua hñähñu, la otomí y la náhuatl, ahora que está aquí el director del INAH, han perdido su fuerza de identidad a través de la comunicación, como también los mensajes públicos de los gobiernos, los mensajes de protección civil y la fuerza de identidad cultural, porque no se renovaron las concesiones.

Y ayer usted señaló lo que significa el desprecio al pueblo. ¿¿Por qué despreciar al pueblo? ¿Por qué no renovar las concesiones? ¿Y por qué tener a las autoridades encargadas de esto?, como es el exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo, Cristián David Guerrero Barragán, amparado, al igual que los de la estafa siniestra, en las mismas fechas, con las mismas características amparados. ¿Cuál era el objetivo de impedir que las comunidades tuvieran la comunicación? Es lo único que tienen. No tienen internet, no tienen televisión, solamente tienen radio.

Hay un llamado de las comunidades, señor presidente, para que usted intervenga en la medida de lo posible ante la IFT para que, incluso lo que aquí se dice, pueda ser replicado, no hay manera ya de tener esta comunicación.

Esta aberración desde luego debe de tener ya denuncias de tipo administrativa contra estos funcionarios. Pero no se puede despreciar al pueblo y quitarles la única fuerza de comunicación como son las frecuencias que acabo yo de mencionar. No sé si haya una reflexión al respecto.

Y, finalmente, una pregunta para el subsecretario Mejía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se los vamos a encargar a Adelfo Regino, porque se están incluso abriendo estaciones culturales bilingües, se reabrió la de la región chontal XENAC, La Voz de los Chontales; se abrió recientemente una en los pueblos yaquis y hay todo un programa con ese propósito.

Entonces, Adelfo Regino va a tomar en cuenta lo que estás planteando. Y todo lo que se pueda hacer, porque son radios comunitarias, radios culturales importantísimas, como tú lo señalas, sobre todo para mantener costumbres, tradiciones, las lenguas, en Hidalgo de la cultura hñahñu y de muchas otras muchas otras culturas en Hidalgo y en todo México, son alrededor de 60 culturas, 60 etnias y tienen que tener sus medios de comunicación. Vamos a pedirle a Adelfo sobre eso, que nos informe y a ver qué podemos hacer. Pero sí es una política del gobierno el que se den estas concesiones y que se apoye para que sigan dando servicio comunitario las estaciones culturales.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor presidente.

Y, finalmente, para el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja. Señor subsecretario, yo en diciembre del 2020 señalé aquí que Genaro García Luna había instalado un cartel en Palacio Nacional. Di información respecto a que Calderón había sido informado, comunicado a su vez por el subsecretario de la Defensa de los vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado.

Estamos muy próximos al juicio que se celebrará en Estados Unidos contra Genaro García Luna y estamos también en la posibilidad de que México y, más aún, la secretaría en la que usted se encuentra, nos dé una información de cómo operaba toda la estructura de corrupción de Genaro García Luna con Luis Cárdenas Palomino, con Facundo Rosas, con Ramón Eduardo Pequeño García, con Manuel Becerril, con Eusebio Millán, con Domingo González Díaz, porque en las declaraciones que seguramente va a entregar Edgar Valdez Villarreal, conocido como ‘la Barbie’ y de acuerdo con información que yo he podido obtener, se señalaría algo muy grave: la presencia del crimen organizado en la Residencia Oficial de Los Pinos con Felipe Calderón.

Pero no podemos estar esperando y yo me atrevo a decir que la Fiscalía General de la República nos entregue información. Y México necesita hacer un exorcismo de todos estos demonios neoliberales, porque además están vinculados con toda la operación golpista, señalando al mismo Calderón y lo que sucede en Argentina, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha sucedido en Perú, en fin, ese es otro menester.

Pero quizá sería importante ver en esa pantalla cómo operaba García Luna y sus secuaces en la secretaria en la que usted forma parte, siempre y cuando el presidente de la República lo permitiera.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que en este caso, sin rechazar tu petición, sería bueno que Ricardo preparar un informe y el próximo jueves te entrega, para no caer en conjeturas o improvisar, sino que realmente se tiene como elementos, pruebas, para actuar con responsabilidad y seriedad ante esto, si te parece.

Vámonos. Las tres.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Soy Yesenia Peralta, de Business Energy de Tabasco.

Tengo una pregunta para usted, es acerca, con respecto a la elección del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Algunos de los participantes presentaron amparos indirectos que actualmente están en curso ante la autoridad judicial, dado que está demostrado fehacientemente que Ricardo Aldana es trabajador de confianza en Pemex y no debió participar en este proceso, además de tener 50 años de antigüedad, con lo que ya debería de haber sido jubilado, todo esto con la anuencia del comité electoral formado por los propios funcionarios del sindicato y de la Secretaría del Trabajo.

Si esta circunstancia se acredita ante el juez de la causa, ¿se ordenarían nuevas elecciones? ¿y qué posibilidad existiría de que el INE vigilara este nuevo proceso?, ¿se harían nuevas elecciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nosotros nos apegamos a lo que decidan en este caso las autoridades laborales. Si hay estos amparos, si hay estos juicios y se nos convoca a que se renueve el proceso de elecciones, se hace, pero no podemos nosotros tomar ninguna decisión si no es por mandato de un juez en este caso. Vamos a esperar el resultado.

INTERLOCUTORA: Los resultados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y las autoridades tendrán que resolver y nosotros apegarnos a eso, básicamente.

INTERLOCUTORA: Muy bien. Sí, con respecto a lo siguiente, investigando acerca de este caso, entramos a la página de la Secretaría del Trabajo donde estaba el link del registro de los participantes; ya está cerrado ese link ya no hay manera de accesar, pero una cosa que sí nos llamó la atención es que aún permanece hasta agosto que se podía entrar a ese link, permanecía vacante todavía ese puesto, aún después de las elecciones. ¿Qué comentario podría decirnos al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo que podemos hacer y te ofrecemos, es que se informe, que la Secretaría del Trabajo te informe por escrito sobre tu preocupación, sobre tu petición.

INTERLOCUTORA: Sí, porque hay muchos comentarios ahí, esto ha mantenido con bastante expectativa al sector trabajador de Pemex.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y es importante que se tenga toda la información y no tenemos nosotros…

INTERLOCUTORA: Que ocultar nada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso, no tenemos nada que ocultar. Entonces, si te parece, hoy mismo le vamos a pedir a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que presente un informe sobre lo que estás planteando.

INTERLOCUTORA: Muy bien, sí para tener informado a todo este sector. Muchas gracias, señor presidente.

Tengo otra pregunta para usted. Usted ha prometido que el Tren Maya se inaugurará en diciembre del 2023; sin embargo, los tramos no estarán terminados, principalmente, el que, el que… Hablar del Tramo 6, se acaba de informar que la Comisión Federal va a pagar mil 721 millones de pesos por la construcción de líneas de transmisión en el Tren Maya, dicho contrato rebasa ese plazo. En caso de realizarse la inauguración, las obras de este tramo todavía no estarían concluidas.

La compañía que ganó el contrato proporciona servicios de construcción e ingeniería electromecánica en lo que concierne a proyectos de obra pública eléctrica, instalación, mantenimiento y venta de materiales eléctricos, que estaría comenzando el 12 de diciembre y concluirían hasta finales de enero del 2024, es lo que se ha informado.

¿Qué pasará con los tramos que no han terminado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Estás hablando del tramo…?

INTERLOCUTORA: 6

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Por qué no pones el mapa de Diego, del tramo? Te voy a explicar por qué se termina en enero y voy a dar también una buena noticia para toda la península.

Aquí empieza el tren, aquí es una vía sencilla, sencilla, pero con la misma calidad de toda la vía ferroviaria del tren, pero es una sola vía aquí.

De Palenque hasta Mérida, hasta aquí, que está Mérida y de Palenque hasta Chetumal, aquí está Chetumal, el tren va a funcionar con un diésel especial no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia, porque es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park y no sólo se va a utilizar para el tren, debajo contenido en azufre, no contaminante, sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en toda la península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco.

Bueno, de Yucatán, de Mérida, a Cancún, Tulum, Chetumal, es eléctrico.

¿Qué tramos son?

Es el Tramo, básicamente, 3, 4, 5 y 6, que está aquí.

Entonces, va a ser eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre.

Entonces, la Comisión Federal de Electricidad nos está ayudando mucho porque imagínense lo que significa abastecer de energía todo el sistema. Y ya se está contemplando fortalecer las líneas, ya estamos construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid, dos, para el abastecimiento.

Y ya estamos también metiendo gas por un gasoducto especial para que no nos falte la energía eléctrica en toda la región.

Pero si es enero del 24, sí nos alcanza, o sea, porque lo que buscamos: empezar las pruebas del tren.

Ya de Edzná, este es el Tramo 2, ahora que estuve por allá, este tramo le corresponde —Escárcega hasta Calkiní— le corresponde a Carso.

Y habíamos quedado que trabajaran para empezar las pruebas en julio de Campeche hasta Tulum, pero Antonio, el ingeniero encargado de la obra, ofreció —y están trabajando muy bien, día y noche— que podemos iniciar las prácticas, las pruebas, en Edzná, antes de Campeche para el tren.

Pero sí están allá trabajando los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Como es una obra muy amplia, magna, está todo el gobierno y todos ayudando para que no fallemos y en diciembre del 23 estemos inaugurando con los primeros trenes y van a ir llegando los trenes que se están construyendo en Hidalgo, en Ciudad Sahagún.

INTERLOCUTORA: Sí, son unos vagones que tienen el tipo de los vagones de Europa, hicimos una investigación acerca de eso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es Alstom y Bombardier en Ciudad Sahagún, ya están construyendo el primer tren, nos están invitando a ir a verlo. Pero estamos en esto.

INTERLOCUTORA: Señor presidente, en Palenque hay un aeropuerto, pero ¿usted considera que tiene la capacidad en estructura y en el tráfico aéreo para cuando esté el Tren Maya?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se decidió que el aeropuerto de la Ciudad de México, el ‘Felipe Ángeles’, pues esté a cargo de la Secretaría de la Defensa, es parte de una empresa que se llama Olmeca-Maya-Mexica, es un corporativo que va a manejar aeropuertos, el Tren Maya y una nueva línea aérea.

¿Por qué con la Defensa?

Porque todo esto lo estamos haciendo con presupuesto público, no es deuda, con lo que se está ahorrando por no permitir la corrupción, con la austeridad.

Para los que no tienen toda la información, les recuerdo: cuando se toma la decisión sabia del pueblo, porque fue una consulta, de no continuar con el aeropuerto en el lago de Texcoco, fue una decisión muy fuerte porque ya habían comprometido contratos por 100 mil millones de pesos y como sabían que nosotros no estábamos de acuerdo con esa obra —entre otras cuestiones por los hundimientos que ya mostramos, es la zona de más hundimientos en el Valle de México, escogieron el peor lugar— porque el propósito no era garantizar la calidad del aeropuerto, el propósito era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México, con 600 hectáreas y hacer un desarrollo inmobiliario tipo Santa Fe, iban a cerrar el actual aeropuerto, iban a cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía, incluso el hangar que habían hecho para el avión presidencial, que lo cobraron en mil millones de pesos, lo tenían que desmontar.

Entonces, dijimos: No, vamos a resolverlo de otra manera y la gente nos ayudó. Y pagamos los 100 mil millones, a nadie le quedamos a deber nada.

Tenían estimados ejercer para el nuevo aeropuerto 300 mil millones de pesos, estimados, como estimaron que iba a costar 30 mil millones de pesos el Tren Toluca-Ciudad de México y lo vamos a terminar el año que viene, pero con 90 mil millones, estamos hablando de tres veces más. Bueno, el estimado del aeropuerto eran 300 mil millones.

¿Qué hicimos?

Pagamos los 100 mil, nos costó 75 mil el nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y nos ahorramos del estimado 125 mil millones de pesos, ese fue el ahorro. Eso es lo que nos permite financiar parte del Tren Maya.

Entonces, si estamos haciendo todo un esfuerzo de ahorro, no queremos que al paso del tiempo estas obras, como lo hicieron con los aeropuertos y con las autopistas y con todo, bancos, minas, se privaticen.

¿Quién nos puede garantizar que estos bienes de la nación se cuiden?

Pues una institución como la Secretaría de la Defensa. No sólo es porque ellos están ayudando en la construcción, no sólo es porque están actuando con rectitud, con profesionalismo, con honestidad, es también dejarle todas estas obras a una institución fuerte.

Porque Fonatur, ¿saben qué hicieron con Fox? En Cancún vendieron terrenos a cinco minutos del aeropuerto actual de Cancún, que por cierto está concesionado, es privado. Bueno, a siete pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta un metro de alfombra. Por cierto, manglares y no apareció ningún pseudoambientalista.

Entonces, ¡cómo se los vamos a dejar a Fonatur! No aguanta ni la primera insinuación, ni el primer ‘cañonazo’. Entonces, todo esto que es de la nación, que es de los mexicanos, lo tenemos que cuidar. Fue una bendición.

A ver si no subes más, desde, tenemos otro, desde el istmo. Fíjense, es interesantísimo, el sureste no les importaba ni siquiera para robar, lo tenían en el más completo abandono, gracias a eso no privatizaron las líneas del ferrocarril del istmo, del istmo a Ciudad Hidalgo, a los límites con Guatemala, de Coatzacoalcos a Palenque y de Palenque hacia Mérida, fueron las únicas que no las privatizaron. Van a ver ustedes cómo del istmo hacia el norte no dejaron nada, las entregaron a dos empresas. Cuando me enteré…

Aquí está, miren, aquí está Coatzacoalcos. Esta es una línea hasta Salina Cruz. Aquí hay un lugar que se llama Medias Aguas, que es la conexión del tren que viene de Veracruz y va a Coatzacoalcos y de Medias Aguas acá a Salina Cruz.

Aquí está Ixtepec, que es la otra línea, hasta acá.

Aquí está Tapachula, esta es la otra.

Pues de aquí para acá no privatizaron, como tres mil kilómetros, que son los que vamos a dejar públicos. De aquí para acá todo privado, todo.

Entonces, la Secretaría de la Defensa, por lo que estás planteando, va a manejar, tiene a su cargo, como parte de la empresa, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, por aquí, aquí está, el nuevo aeropuerto de Tulum.

Cancún ya dije que está concesionado, pero no está concesionado Campeche, Mérida está concesionado y Campeche no, Campeche también lo va a manejar la empresa.

Y Ciudad del Carmen, que no está concesionado, lo va a manejar Marina.

INTERLOCUTORA: De hecho, señor presidente, todos los aeropuertos que están involucrados en la ruta del Tren Maya deberán tener una importancia, porque Palenque, la verdad, no cuenta con la estructura en este momento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tiene, por ejemplo y se va a rehabilitar y va a tener su almacenamiento de combustible, que no tiene.

Pero ya terminamos la rehabilitación de Chetumal, ya empezó la construcción del aeropuerto de Tulum, ese es un aeropuerto internacional de primera, lleva pues avance como del 20 por ciento, lo vamos a estar inaugurando en diciembre del año pasado este aeropuerto.

Y la línea aérea, por eso también, nos va a ayudar mucho, no sólo para los viajes hacia el sureste. Por ejemplo, Campeche, ahora que fui y que anunciamos lo de la nueva línea, muy contentos porque hay un viaje a Campeche, un vuelo, 15 mil pesos el boleto.

INTERLOCUTORA: Sí son… No es nada confiable todo eso para las personas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, entonces sí vamos a tener la línea aérea. Queremos que se llame Mexicana de Aviación, por todo lo que significó esa empresa, que fue pública, que estuvo muy bien manejada durante años. Un señor que era su director de apellido Sosa, papá de Raquel Sosa, fue como 20, 30 años director, un hombre recto, nada de pérdidas en esta línea pública durante mucho tiempo.

Y estamos haciendo un avalúo de la marca, del emblema, del nombre de Mexicana, porque aceptaron los trabajadores que se les pague lo que pueda costar.

INTERLOCUTORA: Usar el mismo nombre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Y estamos pidiéndole al valuador que tome en cuenta no sólo lo que significa la marca ahora. Porque antes tenía más conocimiento y lo ha ido perdiendo al paso del tiempo; sin embargo, es un bien de los trabajadores.

INTERLOCUTORA: Para volver a posicionar la marca y el nombre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y para tener Mexicana de Aviación.

Ahora, si no se puede, pues tenemos que buscar otro nombre.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso va poco a poco, pero lo de la marca les puede permitir un apoyo, aunque sea mínimo.

Estamos buscando no actuar con actitud lucrativa, sino considerando una serie de factores, o sea, lo más que se pueda para que le toque a cada trabajador algo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, todo lo que podamos ayudar, lo que pasa es que fue como el país, dejaron todo muy destruido, enredado; estamos enderezando entuertos todavía.

INTERLOCUTORA: Señor, nada más para terminar, sólo una última pregunta, señor presidente. El día de hoy la ingeniero Rocío Nahle tendrá comparecencia ante el Senado. El tema principal podría ser la integración de la refinería, cómo va el procedimiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, se está avanzando mucho en la integración de la refinería. Yo voy el día 23 de diciembre, voy a Dos Bocas. Están todos los técnicos trabajando, ya es la parte final antes de iniciar las pruebas, pero es una obra muy grande, muy grande, muy grande, iniciarla lleva tiempo.

Para que no se olvide, la última refinería que construyeron la terminaron creo que en 1980, fue la refinería de Salina Cruz y comenzó a producir hasta el 82. O sea, la integración lleva tiempo. Aquí no va a ser así, aquí vamos, estamos trabajando para que lo que más pronto posible empiece a producir.

Pero doy este antecedente porque nuestros opositores, muchos ni saben esto, porque no conocen la historia del México contemporáneo, los distintos aspectos. Por ejemplo, no conocen la historia del petróleo de México, no saben que el primer pozo que se perforó fue en 1900 en San Luis Potosí, en Ébano.

No saben que quien descubrió el petróleo fue un cura, Manuel Gil y Sáenz, allá cerca de mi pueblo y a mediados del siglo XIX, decían los chontales, los mayas, que no fuera porque brotaba el petróleo o chapopote, porque eso era, tenía un nombre en maya, como duende, era el duende del monte y que se iba a convertir en un bulto de sal. Entonces, este cura fue, se atrevió a ir a esos lugares donde los mayas chontales no iban, aunque ellos usaban desde tiempos prehispánicos el petróleo para fines medicinales y para otras actividades también, ya se sabía del petróleo. Pero con propósitos industriales fue a partir de mediados del siglo XIX y el primer pozo petrolero fue en Ébano, que lo perforó una empresa extranjera, estadounidense, en 1900. Y esa es la historia del petróleo, ahí se inicia y todo.

Quien no sabe cómo se hacen las refinerías, por qué, lo qué significa, pues sólo se atreven a decir de que no va a producir la refinería de Dos Bocas, cosas de ese estilo. El Reforma ahí pendiente cuando llueve allá en Paraíso a ver si no se inunda, para sacar en ocho columnas ‘se inundó la refinería’, pero todo es así.

Adelante.

PREGUNTA: Presidente, además de sus mensajes ayer en redes sociales, ¿cuál es su postura respecto a lo que sucedió ayer en Perú?, ¿el Gobierno de México va a reconocer a la presidenta que nombró el Congreso de ese país?

Y preguntarle también si habrá alguna acción o gestión del gobierno mexicano para buscar que Pedro Castillo se exilie en México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo ya fijé mi postura desde ayer, la política exterior de México tiene como principio la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y nos vamos a ceñir, nos vamos a ajustar a los principios de política exterior.

Sí lamentamos mucho lo que sucedió porque desde que ganó, legal, legítimamente Pedro Castillo, fue víctima de acoso, de confrontación, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara, entre otras cosas y eso es lo que más lamento, porque lo consideraban serrano. Una vez me comentó que cuando caminaba por Lima había señoras que cuando pasaba hacían esto, muy ofensivo, se tapaban la nariz.

Nosotros hemos padecido de ese racismo, que no se debe de permitir en ningún lugar del mundo. Las mujeres del conservadurismo en la época de Juárez cuando iban al baño decían: ‘Voy al Juárez’.

Entonces, muy lamentable. Estuvo siempre acosado y lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. Pero es la decisión que tomaron estas élites. Yo no creo que sea lo mejor para los pueblos. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú, porque es mucha inestabilidad cinco presidentes en seis años.

¿Quién sufre?

El pueblo, todo por los intereses de las élites: la señora hija del expresidente Fujimori; Vargas Llosa, que está, que está allá muy cerca de la realeza en España. Y así estos grupos políticos, económicos, élites, no piensan en el pueblo.

Ayer que pasaron estos hechos yo lo que imagino es que ya tenían todo para destituirlo. Imagínense, el precepto legal: incapacidad moral. Está en la Constitución. Y cuando, me imagino, él ya siente que lo van a destituir, pues toma una decisión de desaparecer el Congreso; pues eso lo que precipitó fue su destitución y además les dio el argumento —entre comillas, porque se vuelven muy constitucionalistas, muy respetuosos de la legalidad— para destituirlo.

Entonces, habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. Y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada y él ya, creo, que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato.

Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia. Lo demás, lo político, pues ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Pero sí es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes. Son golpes blandos, ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información, que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando a autoridades legal y legítimamente constituidas; más, si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites.

Entonces, van implementando campañas de desprestigio, magnificando errores que se cometen. Y siguen siendo los medios instrumentos para manipular y justificar actos contrarios a la democracia.

Pero esto, bueno, pasó en Brasil, acaba de pasar en Argentina, ahora es Perú. Por eso mi recomendación a los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política y que quieren hacerlo porque sinceramente desean servir a los demás y quieren transformar, no quieren continuar con más de lo mismo, porque la política, entre otras cosas, es hacer historia, es transformar, no es ocupar cargos, no es la parafernalia del poder, mucho menos hacer dinero. La política es una actividad del más alto nivel moral, de la más alta jerarquía espiritual.

¿Cuál es la lección?

Hay que gobernar para el pueblo, no se debe confiar en los que supuestamente son líderes de opinión o pertenecen a la llamada clase política, ahí hay mucha falsedad.

Y antes y todavía se piensa que la política es estar bien con los potentados, es estar bien con los dueños de los medios de información, es estar bien con los intelectuales alcahuetes. No, hay que estar bien con el pueblo, por dos razones:

Una, que es fundamental, por humanismo, porque gobernar es atender a todos, pero fundamentalmente a los más necesitados. Esa es una razón.

Y la otra es que el pueblo no es malagradecido, el pueblo es leal. Si se voltea a ver al pueblo, si se respeta al pueblo, si se ayuda al pueblo, se cuenta con el pueblo, se tiene siempre una base social para sostener a un gobierno que busca cambios y que busca transformación. No hay más que eso. Si existe esa base social, se puede avanzar. Y ya hemos hablado de ejemplos:

¿Por qué se revirtió el golpe de Estado en Bolivia?

Porque los indígenas, los pobres que se quedaron callados y que actuaron con mucha prudencia y no cayeron en la trampa de la violencia, cuando ya pensaban los golpistas que tenían el control y llaman de nuevo a elección, los que se habían quedado callados de manera prudente vuelven a votar por el movimiento que los volteó a ver.

¿Por qué gana Lula en Brasil?

Porque a los que ayudó no se olvidaron de él.

¿Dónde gana?

En las zonas más pobres.

Yo les hablaba ayer de cómo se iba reduciendo mi ventaja cuando fui candidato a jefe de Gobierno y, de traer 10, gané con tres por ciento, de panzazo.

¿Quién me sacó adelante?

La gente de Iztapalapa.

¿Quiénes me sacaron adelante cuando el desafuero?

El pueblo. Esa es una elección, no falla.

Fue lamentable, doloroso lo que le pasó a un hombre bueno como Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia, un santo, pero no pudo o no supo construir una base social, no le permitieron. Y él tenía una concepción distinta del problema de la tierra y no se dio la unidad con Zapata, que era lo que le hubiese permitido enfrentar a los porfiristas, integrantes del viejo régimen, que al final fueron los que lo sacrificaron.

Todos los militares que participaron en el golpe, Huerta, Blanquet, Bernardo Reyes, todos, porfiristas. Agréguenle la labor del embajador de Estados Unidos en México, cuyo nombre es preferible olvidar.

Entonces, la lección es esa: pueblo, sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

INTERLOCUTORA: Presidente ¿y piensa que se está llevando a cabo un golpe blando ahora en México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿Piensa que se está llevando a cabo un golpe blanco ahora aquí en México, blando?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, aquí no han podido ni podrán, porque aquí nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy consciente, por eso digo que es de los pueblos más politizados del mundo. Ha dado muy buenos resultados la revolución de las conciencias. Ya a este pueblo no se le engaña, pueden estar gritando y gritando y gritando día y noche en los medios de información y calumniando. Ya ni siquiera funciona la máxima esa del hampa del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, ya no funciona ni siquiera eso, nada, ya salimos ilesos de la calumnia. Al contrario, se les revierte, porque cada vez son más burdos en su desesperación.

Imagínense eso de que magia negra en el Palacio. ‘¿Qué hacías ―dice Pedro Ferriz― el 27 de noviembre a las 3 de la mañana en Palacio?’ Pues estaba yo bien dormido.

Pero, miren, miren, nada más para los adversarios, que además que no se enojen, les voy a mostrar el resultado de la encuesta semanal. Es todos los jueves, hoy es jueves, es la mejor en mucho tiempo…

INTERVENCIÓN: Presidente, y…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Espérame, espérame, espérame. Vela, vela. No te gusta ¿verdad? Quédate un ratito viéndola nada más, un ratito, espérame, un ratito.

INTERVENCIÓN: La del Reforma, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que, espérense, estamos en la encuesta. Ahorita les contesto, tranquilos, tranquilos, serenense.

Miren. Ahora sí a cuatro puntos de Modi. Nunca habíamos estado así. Bueno, una vez, hace como un año, año y medio que él bajo, yo subí, pero yo subí a 70.5, 71 y él bajó hasta 70.5, pero fue una semana y siempre ocho, 10 puntos arriba.

Primos hermanos, muchas gracias. El pueblo es mucha pieza. Muchas gracias y yo nunca, jamás les voy a traicionar.

Ahora sí vamos a seguir.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso lo va a resolver la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos están haciendo sus análisis sobre la situación.

Hay que esperar un tiempo, está muy fresco todo. Si nos tenemos que apegar a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, derechos humanos.

INTERVENCIÓN: ¿Seguiría la postura de ir a Perú a entregar la presidencia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no se puede, o sea, no hay condiciones y lo lamentamos mucho porque ahora Relaciones va a tener que decidir, hay que consultar a los otros miembros de la Alianza del Pacífico, al presidente de Chile, al presidente de Colombia, para ver qué se hace, si mantenemos nosotros la presidencia o se la entrega a otro país, ver qué es lo que procede en estos casos.

INTERVENCIÓN: ¿Se continuarán las mismas relaciones con el gobierno de Perú?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos.

INTERVENCIÓN: ¿No se rompen relaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero sí vamos a esperar unos días, creo que es lo más adecuado, no es nuestro propósito intervenir en asuntos internos. Lamentamos mucho, eso sí, que estas cosas sucedan porque sufre el pueblo.

Yo he llegado a la conclusión de que, entre más se desligue el comportamiento de las élites con los sentimientos de los pueblos, mejor, porque muchas veces aquí y en cualquier parte las decisiones de las élites no tienen que ver con los sentimientos y con el beneficio de los pueblos.

INTERLOCUTORA: Presidente, también olvidé decir que soy Beatriz Contreras, de Revista Polemón.

Y en otro tema, preguntarle que la semana aquí en una conferencia matutina anunciaron el aumento al salario mínimo y la mayoría de la población respondió favorablemente y la oposición criticó esta medida, dijo que eso no acaba con la pobreza, que son medidas inflacionarias, que no bastaba y que es hasta es populista, con un tono irónico; decían que mejor subiera el salario a mil pesos al día incluso y que así se solucionaba todo.

¿Qué piensa de esas críticas que la derecha ha hecho hacia la dignificación del salario mínimo en México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es parte del pensamiento conservador, ya no hay mucho que hacer en ciertos sectores, están completamente cerrados y como para decirles: sigan su camino.

Hay que atender a los jóvenes, incluso de clases medias y altas, jóvenes, porque el joven tiene más frescura, tiene una mente más abierta, sin prejuicios. Hay personas ya grandes que no vamos a cambiar, pero una gente joven sí es un libro abierto, o sea, hay que preocuparse por eso.

Pero imagínense convencer a Claudio o a los miembros del conservadurismo; no se puede, o sea, ya es muy difícil, pero mucho, mucho muy difícil.

Es interesante, por ejemplo, estaba leyendo, porque siempre ahí los estoy fildeando, estoy con un ojo al gato y otro al garabato y ahora lo que dicen los intelectuales orgánicos es… ¿Se acuerdan que Aguilar Camín hasta lo dio a conocer públicamente, de que tenían que quitarnos la mayoría en la elección intermedia en la cámara, que ese era el objetivo? Imagínense si tienen mayoría en la Cámara, pues hacen cualquier cosa. Pero inmediatamente después dice: ‘Le quitamos la mayoría y le vamos a quitar el presupuesto, entonces lo debilitamos por completo y luego viene la revocación del mandato y le ganamos, lo barremos, lo destituimos’, así lo expresó.

Ahora que no les salieron las cosas, hay otro intelectual orgánico que dice: ‘Bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar con los que nunca han votado ―porque esa es una franja considerable, mayoritaria― y si convencemos a esos, ganamos’.

Estaba yo viendo una encuesta. A ver si la pones, para que vean lo que ha venido sucediendo en nuestro país, de que antes había muchos que no se definían, incluso que no se declaraban a favor de ningún partido. Ahora con esta revolución de las conciencias ya la mayoría está definida, o sea, que ese grupo, que esa franja de ciudadanos supuestamente independientes o que no votan ya se redujo. Y eso no quiere decir que el que no vota va a ir a votar por ellos, pero es su apuesta.

Miren esto, es interesantísimo, es un fenómeno político, porque esta línea negra son apartidistas. Pero miren el comportamiento y miren lo último.

También, ¿por qué se da este fenómeno?, porque muchos que eran conservadores simulaban ser independientes, decían: ‘Yo no estoy con ningún partido’. Pues claro Sergio Aguayo, ‘soy independiente’, no, cómo vas a ser independiente. Y así todos los intelectuales orgánicos ya están definidos. ¿Dónde están? Aquí o aquí. Y muchos que no tenían partido ya también.

Entonces le tienen que pensar para su estrategia, porque se suponía: ‘Vota el 60, queda el 40, vámonos a convencer al 40 y ahí con eso tenemos mayoría’, pero ya no está así. Y eso aceptando sin conceder que los que no tienen partido van a ir a votar por los conservadores.

Entonces está interesante, o sea, todo este proceso.

PREGUNTA: Presidente, nada más para preguntarle sobre el tema de… ¿Si puedo? Preguntarle, ha habido en este país, en Perú, oposición que ha mencionado que usted si ha tenido injerencia en lo que ha sucedido en aquél país a partir de todo lo que pasó con Pedro Castillo en torno a las críticas de lo que tuvo vivir desde el inicio de su gobierno. ¿Qué es lo que responde?

Y si eso tiene que ver con el hecho de que todavía no va… Dice que no sabe si se va a reconocer el nuevo gobierno de Dina allá en Perú.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo que he expresado ha sido público, lo he dicho aquí. Si eso es injerencismo, pues creo que es una exageración; sin embargo, pues como son parientes los conservadores de todos lados, pues saben muy bien.

Además, si hay una injusticia en cualquier lugar del mundo ni modo que no pueda uno opinar. Ahora me dio mucho gusto, por ejemplo, lo de periodista que está preso, Assange, me dio muchísimo gusto de que el dueño del Twitter hizo una encuesta. ¿No la tienes?

¿Qué tiene que ver Assange con nosotros?

Pues nosotros aquí dijimos que le ofrecíamos asilo y que estábamos con él, incluso invitamos el 20 de noviembre a su papá, a sus hermanos. No, el 15 y el 16, los invitamos. Cómo no vamos a opinar de eso.

INTERLOCUTORA: Varios gobiernos en el mundo han reconocido ya la llegada de este nuevo gobierno, porque ellos consideran que está pegado a la Constitución todo lo que ha sucedido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, son varios gobiernos, pero México es México. Y somos libres y somos independientes y somos soberanos y tenemos una tradición de política exterior y no nos gusta el seguidismo.

INTERLOCUTORA: ¿Sigue también el ofrecimiento de asilo para Pedro Castillo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, claro, claro, es parte de nuestra tradición.,

No y cómo se me va a olvidar de que, cuando fuimos a rescatar a Evo, las élites del Perú nos prohibieron el uso del espacio aéreo, nos prohibieron que cargáramos combustible, como al mismo tiempo Bolsonaro y el presidente de Paraguay permitió que aterrizara el avión en su territorio. Ah, ¿me voy a quedar callado?, ¿ya se me olvidó?

Lo mismo el que estaba de presidente, Lenín, en Ecuador, que tuvieron que ir los pilotos al mar. Una situación difícil, imagínense no tener combustible y no permitir cuando se trataba de salvarle la vida a un presidente.

Miren esto, nada más que Proceso no lo sacaron, no, ahí andan en otra cosa.

¿Saben qué sacaron en Proceso? ¿Quieres que yo te diga?

INTERLOCUTORA: Lo de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Pon ayer —¿cuándo fue?— ayer, lo de un organismo internacional también de estos que simulan, que están en la ONU.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Human Rights Watch.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Ayer, la nota del Proceso sobre para qué cambiar la reforma electoral, digo, la ley electoral.

INTERLOCUTORA: Sí es una postura del organismo, pero no la revista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, pero en Proceso. O sea, no, no, no, todas esas son notas y la nota es la nota.

INTERLOCUTORA: Precisamente, sobre otra de las publicaciones que se tuvo…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿A ver si la pones? Junto con todos.

INTERVENCIÓN: Sobre esa acotación, señor presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora, espérate.

No, no, no, en el collage que hacen ayer del Quién es quién en las mentiras.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Esa es la nota.

INTERLOCUTORA: Es esa de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es esa, sí, pero la que yo la vi en… No había visto esta.

Ahí está el Proceso, esta, esta es la que vi.

INTERLOCUTORA: Es la misma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, lo mismo.

INTERLOCUTORA: Presidente, en información precisamente que trae también la revista, esta publicación que se hace en torno a estos informes que hace constantemente la DEA respecto de la influencia o del impacto que tienen grupos criminales en el país, más allá de lo que dice el informe, ellos mencionan que tienen presencia en el 70 por ciento del territorio mexicano los grupos criminales.

Más allá del informe, lo que yo quiero preguntarle es si estos informes se los da a conocer directamente al Gobierno de México para que tengan conocimiento o una cuestión también en conjunto.

Y también preguntarle si se hace, en esta revisión que hace el propio gobierno mexicano independientemente de lo que se tenga en Estados Unidos, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en torno a la influencia de estos grupos criminales en el país?, ¿que alcance que han encontrado que tiene?, si se habla de un porcentaje o si rechazan precisamente lo que se tiene en cuanto al informe de Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, están muy desinformados. En una ocasión hasta el secretario de la Defensa de Estados Unidos declaró exactamente lo mismo, de que el 70 por ciento del territorio de México —no 70, creo que 80— estaba dominado por las mafias. ¿Qué hacer ante eso? Pues es desinformación o mala fe.

Entonces, todo eso lo reproduce el Reforma y el Proceso y etcétera, etcétera y etcétera, pero no es serio.

INTERLOCUTORA: ¿En porcentajes ustedes no han encontrado la presencia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, ni siquiera tratamos el tema, o sea, es de caricatura.

INTERLOCUTORA: ¿Los informes de la…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y lo que informan ustedes. O sea, es lamentable completamente, o sea, es una distorsión generalizada, o sea, no hay apego a la verdad, no hay ética.

INTERLOCUTORA: Por eso le preguntaba. Ellos lo que mencionan en este informe de estas agencias extranjeras a las que usted también se ha referido ya en esta semana es que, sin una cooperación de México para detener el tráfico de drogas, es complicado detener el consumo en su país.

Pero también lo que yo le quiero preguntar es: en México se maneja una estrategia, la estrategia de atender las causas. Si Estados Unidos no tiene una estrategia parecida o similar, ¿podría fracasar este intento de que tanto allá se detenga el consumo y, por ejemplo, la venta de armas para que entren a México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros no hemos fracasado ni vamos a fracasar.

INTERLOCUTORA: No, me refiero a que si en Estados Unidos no tienen una estrategia parecida.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ese es un asunto de ellos, nosotros no opinamos, no somos injerencistas.

INTERLOCUTORA: Pero, al final de cuentas, su estrategia impacta en lo que sucede en nuestro país. ¿Cómo consideran que ellos atienden el problema?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, si se actúa como antes, que se metían ellos a decidir sobre asuntos de México y se les permitía, pero ahora ya no es así.

INTERLOCUTORA: ¿Cómo observan ustedes que atiende Estados Unidos este problema de consumo de drogas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No nos metemos, ese es su asunto de ellos. Y tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, muy buena relación.

Y también los conservadores de México y los especialistas, internacionalistas de altos vuelos, mexicanos, siempre han apostado a que los peleemos con el gobierno de Estados Unidos y pues no van a lograr su propósito porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Y el presidente Biden ha sido muy respetuoso, lo fue el presidente Trump.

Y pues no les gusta a los conservadores y a todos los que se formaron durante el periodo neoliberal, pero ¿ya qué puedo hacer yo por ellos? Además, no entienden razones, no son capaces de rectificar, apuestan a la complacencia. Ya lo dije una vez. ‘Si la realidad no es ―dicen― como yo quiero, que se vaya por un tubo la realidad’.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Finalmente, en el tema de la reforma electoral, sabemos que está en el Senado de la República. Se ha hablado que se van a tomar los tiempos necesarios para analizarla. De hecho, el senador Ricardo Monreal ha mencionado que van a apegarse a lo que se necesite, que no va a ser una reforma aprobada fast track.

Y, de hecho, la oposición también está presionando a que es momento de definiciones, es un mensaje velado que le mandan —o más bien, directo— que le mandan a Monreal. Y esto bajo el contexto hacia las elecciones de 2024, el tema de definiciones y el tema de que sí enarbolaría precisamente el votar en contra de esta reforma electoral en cuanto a leyes secundarias.

¿Usted cómo considera que se llevará a cabo el debate en el Senado? ¿Cree que va a ser la misma situación que lo que sucedió en la cámara o con lo que sucedió incluso con el tema de la propuesta de reforma electoral?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, creo que se va a aprobar la reforma electoral. Y si no se aprueba, pues cada quien va a asumir su responsabilidad.

¿Por qué envié esta iniciativa?

Porque pues no quiero yo pasar a la historia como cómplice de prácticas y de actitudes antidemocráticas.

Si yo me quedo callado y no actúo, voy a estar convalidando toda la campaña de mentiras que se han utilizado para mantener un régimen antidemocrático. Es un asunto de principios.

Entonces, si un senador dice: ‘No, no voy a votar’, o dos, o tres, o cinco, o 10, o 20, pues allá ellos. Ellos tienen nada más que hacerse cargo de sus actos y es la gente la que decide, como es en una auténtica democracia.

INTERLOCUTORA: ¿Podría tomarse como moneda de cambio con miras hacia 2024?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, eso no, eso es de politiquería, aquí cada quien tiene que actuar en función de principios, de ideales, no es la negociación, los principios no se negocian, la dignidad no se negocia.

PREGUNTA: ¿Para cuándo lo del futbol?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues era para hoy, pero sabíamos y ya están preparados.

INTERLOCUTOR: ¿Para cuándo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana. Es que hoy estaba muy cargado, había mucho material y luego ya regañan.

Ah, pero me faltas tú. Nada más él.

PREGUNTA: Presidente, gracias, gracias. Preguntarle, presidente, porque ya se aprobó en la Cámara de Diputados esta reforma electoral que usted envió con el objetivo, nos dijo aquí, de mejorar las condiciones del Instituto Nacional Electoral, al menos hasta dónde pudiera con esta reforma.

Lo que dijo es que se negaron los partidos políticos a recortarse presupuesto, a recortar el número de consejeros, en fin, enumeró usted todas estas inconvenientes que no se pudieron introducir en la reforma electoral. Sin embargo, bueno, no sé si le informaron, porque cuando vino el secretario de Gobernación no lo mencionó, pero en esta reforma se introdujeron algunas trampas, al menos así parece:

Se introdujo, por ejemplo, el que los partidos políticos no pierdan registro cuando no tengan votos.

Se introdujo, por ejemplo, que los partidos políticos no necesitan el tres por ciento del porcentaje nacional, sino que ahora con que tengan el tres por ciento en 16 estados más uno, perdón, 16 estados, tengan la posibilidad de mantener el registro y seguir cobrando sus prerrogativas como partido político, algo a lo que usted se había opuesto, al menos así lo entendí yo, si estoy mal me corrige, por favor.

Y creo que también, bueno, este no solamente las prerrogativas, sino que también van a poder hacer ahorros. Si no se gastaron el dinero ahora, lo van a poder ahorrar para utilizarlo en el siguiente proceso electoral sea federal o local. O sea, presidente, eso no es lo que usted había propuesto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No y hay que ver si está eso que tú estás planteando.

INTERLOCUTOR: Está aprobado por el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso. Vamos a que mañana el secretario de Gobernación venga y nos explique. Porque no se puede constitucionalmente quitarle presupuesto a los partidos, no se puede, porque no se aceptó la reforma; entonces los partidos son intocables de acuerdo al bloque conservador, o sea, el INE no se toca y tampoco los partidos.

INTERLOCUTOR: Perdón, presidente lo que ocurre es que esta reforma no la aprobó el bloque conservador, la aprobó Morena y sus aliados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero eso no…

INTERLOCUTOR: Y en este caso los aliados son los beneficiarios: el Partido Verde, que hoy es aliado de Morena que lo fue del PRI y que lo fue del PAN y que… Bueno, el Partido del Trabajo también, que había perdido el registro y se lo recuperó el PRI.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Habría que ver, habría que verlo mañana, si te parece, para que no haya distorsiones y se analice bien, porque hay mucha manipulación, mucha, mucha, mucha manipulación. Entonces, mejor que venga aquí el…

INTERVENCIÓN: ¿Fue a partir de las modificaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, esas modificaciones no.

INTERVENCIÓN: ¿No le comentaron nada?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, ninguna. Y que venga aquí y que informe. Pero estoy seguro de que no se toca la Constitución.

INTERLOCUTOR: No, la Constitución no se toca, presidente, pero se hacen estas maniobras para que los partidos políticos mantengan el registro, aun cuando no tengan los votos suficientes para ello.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que verlo, hay que ver en qué se basa esto, si existe en la iniciativa.

INTERLOCUTOR: Está en el artículo 52 de la Ley General.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso, hay que ver también qué interpretación se les está dando y por qué lo hicieron, si es que lo hicieron. Esperar.

Porque ya nada más falta que hasta en eso nos culpen, o sea, ya, ya sería el colmo. Resulta que se oponen a que…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme.

Se oponen a que se les quite dinero a los partidos. ¿Sí o no?

INTERLOCUTOR: Sí, la oposición se opone.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se opone la oposición.

Se opone a que el pueblo elija a los consejeros, se oponen a que en vez de 500 diputados haya 300. ¿No es así?

INTERLOCUTOR: Claro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se oponen a que sólo exista un órgano para la organización de todas las elecciones y se pueda ahorrar.

Se oponen a que nos ahorremos 15 mil millones de pesos.

Y luego vienes tú con esto.

INTERLOCUTOR: No, es que está en la ley, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, por eso, por lo que sea, por lo que sea. Entonces, ya con eso ahora resulta que también vamos a ser nosotros…

INTERVENCIÓN: También la aprobaron los diputados de Morena y del Partido Verde y del Trabajo, no fue la oposición.

Y no le estoy diciendo que fuese responsabilidad de usted, digo que es responsabilidad de quienes lo incluyeron, quienes aceptaron este chantaje que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero mañana lo vamos a aclarar, mañana lo aclaramos.

Y tiene que haber una explicación, pero tu planteamiento lleva la jiribilla de decir: ‘Tienen un doble discurso, usted dice una cosa, pero luego hacen otra’. No. No, pues es nado sincronizado, se llama a eso.

INTERVENCIÓN: Usted dice que no le informaron sus diputados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERVENCIÓN: A esto es a lo que me refiero, que no le están obedeciendo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que no tienen por qué obedecerme, es que ellos son representantes del pueblo, o sea, representantes del pueblo y cada quien actúa con libertad. Es que ustedes se quedaron en el almanaque, o sea, en el tiempo, ustedes se quedaron en el tiempo en que el presidente era omnímodo y que era el que manejaba todo. No, ya eso pasó.

Aunque al mismo tiempo los conservadores hablen de que soy un dictador, pues no es así, tengo vocación libertaria, democrática. Que no lo quieran aceptar, ese es otro asunto. Afortunadamente el pueblo, la mayoría, sí me cree y si sabe que lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, que no sólo tiene que ver con el manejo del dinero, que tiene que ver con ser consecuente, con actuar como se piensa.

Entonces, mañana viene Adán y ya lo aclara y ya se dice por qué actuaron así.

Pero, ¿saben lo que hicieron los opositores?, manipular a millones de gentes para sostener un aparato burocrático oneroso, antidemocrático.

INTERLOCUTOR: Que se mantiene, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que se mantiene, sí, porque ellos lo protegieron.

INTERLOCUTOR: Pero hoy la refuerzan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso no, eso es una cosa… Si fuese cómo tú lo planteas, es un asunto mínimo. Incluso te diría: si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, ¿sí?, porque nosotros somos verdaderamente demócratas, no somos falsarios.

Entonces, tenemos que andarnos cuidando de todo porque, con todo respeto, el 99 por ciento de los medios de información están entregados por entero a la mentira. Y no ustedes, o sea, ustedes son trabajadores de los medios, pero los que mandan, los machuchones, quisieran que nos cayéramos. Y cada vez están más enojados porque no les funciona nada.

Entonces, esto se aclara. Y si es grave, yo ofrezco enviar otra iniciativa, para decir: eso yo no lo propuse y se quita.

INTERLOCUTOR: Sí, es que efectivamente usted no lo propuso, en la iniciativa original no está.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, entonces se quita si fuese así, porque nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo de nuestra pública una línea recta. Pues por eso no han podido los corruptos, por eso vamos a seguir con la trasformación del país. Y estamos viviendo en momentos muy importantes.

Les voy a dar una noticia buena, ¿no?, porque si no, no va a salir en los periódicos ni en la radio: bajo la inflación, poquito, pero bajó. A ver, ponla ahí, la lámina, la inflación.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya lo dijo él bien. Hay una grafiquita

Es que esto sí tenemos que cuidarlo, porque esto sí es un riesgo, el que nos descontrole la inflación, tenemos que cuidarla, es lo único que en materia económica nos preocupa.

Estamos terminando el año bien, vamos a pagar sueldos, aguinaldos sin problema.

Esto. Es poquito porque es bendito.

Vamos a desayunar.

+++++

