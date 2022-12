Cuál es el polvo de cocina que ayuda a eliminar cucarachas

Las cucarachas son de las plagas más comunes en un hogar (iStock)

Cuando se trata de insectos, uno de los más aborrecidos son las cucarachas, principalmente por su fácil propagación y difícil eliminación. Además, su presencia es sinónimo de falta de higiene y puede causar distintas enfermedades.

Para su combate existen varios métodos, la mayoría de ellos insecticidas con componentes tóxicos, sin embargo, hay varias opciones más inofensivas que ayudan a combatir a las cucarachas.

Incluso puedes tener el ingrediente perfecto para eliminar a las cucarachas en tu cocina o botiquín y ni siquiera saberlo. Ya que existe un polvo de cocina -con varios usos medicinales- que repele con efectividad a estos insectos.

Se trata del bicarbonato de sodio, un compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio.

La efectividad del bicarbonato de sodio en contra de los insectos es tal que aparece incluso en el documento “Agricultura sin plaguicida sintéticos” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina como un plaguicida natural.

El bicarbonato de sodio regularmente se usa en la cocina como polvo para hornear, en la medicina se utiliza como antiácido y quemaduras, incluso en el ámbito cosmético se usa como desodorante, sustituto de shampoo y hasta polvo para los pies. Pero muy pocos saben que también es un insecticida.

Cómo eliminar cucarachas con bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un agente tóxico para las cucarachas (Archivo)

El bicarbonato de sodio es un agente tóxico para los insectos, particularmente para las cucarachas. Para que este polvo de cocina les haga efecto, los pequeños animales tienen que consumirla, ya que no es eficaz al tacto.

En un principio, las cucarachas no sentirán efecto alguno tras comer el bicarbonato, el efecto vendrá cuando tomen agua, pues la reacción que se producirá en el estómago les provocará la muerte.

Sin embargo, que hacer que las cucarachas coman del bicarbonato de sodio puede complicar las cosas, ya que no se tienten atraídas naturalmente por él, en consecuencia hay que ingeniárselas para que lo consuman.

La forma más fácil de hacerlo es mezclando el bicarbonato de sodio con azúcar y colocar la mezcla en un lugar estratégico de la casa, para luego esperar los resultado. El olor a azúcar atraerá a estos insectos sin que se percaten del bicarbonato de sodio.

En lugar del azúcar, se puede utilizar cualquier otro alimento que resulte atractivo para las cucarachas y funcionará.

Pros y contras de usar el bicarbonato de sodio contra las cucarachas

Hay beneficios y complicaciones al momento de usar el bicarbonato de sodio contra las cucarachas (Getty Images)

El mayor punto a favor de usar este método para combatir a estos insectos es que no causa daño alguno a las personas, si algún integrante de la familia come un poco de la trampa por accidente no habrá efecto secundario alguno, lo cual es ideal para hogares con niños pequeños.

En contraste, el principal punto en contra es que ver su efectividad para eliminar a las cucarachas puede tardar más que con métodos tradicionales, como lo son los insecticidas comerciales.

También es importante mencionar que el bicarbonato de sodio es más eficaz cuando no se trata de una plaga importante de cucarachas, sino la primera aparición de estos insectos en el hogar.

