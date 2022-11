Sinusitis aguda: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

La sinusitis aguda hace que los espacios dentro de la nariz (senos paranasales) se inflamen y se hinchen. Esto interfiere con la secreción y provoca la acumulación de moco.

La sinusitis aguda puede dificultar la respiración por la nariz. El área alrededor de los ojos y la cara puede sentirse hinchada y podrías tener dolor facial pulsátil o dolor de cabeza.

El resfriado común es la principal causa de la sinusitis aguda. A no ser que se contraiga una infección bacteriana, la resolución de la mayoría de los casos demora entre una semana y 10 días. Los remedios caseros podrían ser lo único que necesites para tratar la sinusitis aguda. La sinusitis que dura más de 12 semanas a pesar del tratamiento médico se llama sinusitis crónica.

Síntomas



Algunos de los signos y síntomas de la sinusitis aguda suelen ser:

Mucosidad espesa, amarilla o verdosa en la nariz (goteo de la nariz) o la parte posterior de la garganta (secreción posnasal)

Nariz tapada u obstruida (congestión nasal), que dificulta la respiración por la nariz

Dolor, sensibilidad, hinchazón y presión alrededor de los ojos, mejillas, nariz o frente que empeora al agacharse

Estos son otros signos y síntomas:

Presión en el oído

Dolor de cabeza

Dolor en los dientes

Sentido del olfato alterado

Toser

Mal aliento

Fatiga

Fiebre



Cuándo consultar con el médico

La mayoría de las personas con sinusitis aguda no necesitan consultar con un médico.Ponte en contacto con tu médico si presentas alguno de estos síntomas:Síntomas que duran alrededor de más de una semanaSíntomas que empeoran después de parecer mejorarFiebre persistenteAntecedentes de sinusitis recurrente o crónicaConsulta con un médico inmediatamente si tienes signos o síntomas que pueden indicar una infección grave:Dolor, inflamación o enrojecimiento alrededor de los ojosFiebre altaDesorientaciónVisión doble u otros cambios en la visiónRigidez en el cuello

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Getty Images)

Factores de riesgo



Es posible que tengas un riesgo elevado de contraer sinusitis si presentas algo de lo siguiente:

Fiebre del heno u otra afección alérgica que afecte los senos paranasales

Un resfriado común que afecte los senos paranasales

Una anormalidad en las fosas nasales, como tabique nasal desviado, pólipos o tumores nasales

Una enfermedad, como fibrosis quística, o un trastorno del sistema inmunitario, como VIH o sida

Exposición al humo, ya sea por fumar o a través de la exposición al humo de segunda mano

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Archivo)

Diagnóstico



El médico puede preguntarte acerca de los síntomas. Te palpará la nariz y la cara para determinar si sientes dolor y mirará dentro de la nariz. El médico generalmente puede hacer el diagnóstico en función del examen físico.

Otros métodos que se pueden utilizar para diagnosticar la sinusitis aguda y descartar otras afecciones incluyen los siguientes:

Endoscopia nasal. Un tubo delgado y flexible (endoscopio) con una luz de fibra óptica que se inserta a través de la nariz le permite al médico inspeccionar visualmente el interior de los senos paranasales

Pruebas de diagnóstico por imágenes. Una tomografía computarizada muestra detalles de los senos paranasales y del área nasal Por lo general, no se recomienda para la sinusitis aguda no complicada, pero los estudios por imágenes pueden ayudar a encontrar anomalías o sospechas de complicaciones

Muestras nasales y sinusales. Generalmente, no se requieren pruebas de laboratorio para diagnosticar la sinusitis aguda Sin embargo, cuando la afección no responde al tratamiento o empeora, las muestras de tejido (cultivos) de la nariz o de los senos paranasales pueden ayudar a encontrar la causa, como una infección bacteriana

Pruebas de alergia. Si el médico sospecha que las alergias desencadenaron la sinusitis aguda, te recomendará una prueba cutánea para alergias Las pruebas cutáneas son seguras y rápidas y pueden ayudar a identificar el alérgeno que está causando los problemas nasales

Tratamiento



La mayoría de los casos de sinusitis aguda mejoran por sí solos. Por lo general, las técnicas de cuidado personal son todo lo que necesitas para aliviar los síntomas.



Tratamientos para aliviar los síntomas

Antibióticos

Inmunoterapia

El médico puede recomendar tratamientos para ayudar a aliviar los síntomas de la sinusitis, incluidos los siguientes:Estos atomizadores nasales ayudan a prevenir y tratar la inflamación Entre ellos, se incluyen fluticasona (Flonase Allergy Relief, Flonase Sensimist Allergy Relief, otros), budesonida (Rhinocort Allergy), mometasona (Nasonex) y beclometasona (Beconase AQ, Qnasl, otros)Estos medicamentos están disponibles en forma de líquidos, tabletas y atomizadores nasales con receta médica y de venta libre Usa los descongestionantes nasales solo por unos días De lo contrario, pueden causar el retorno de una congestión más grave (congestión de rebote)Si la sinusitis se debe a alergias, los antialérgicos pueden ayudar a disminuir los síntomas de alergiaTen precaución cuando les des aspirina a niños o adolescentes Si bien el uso de la aspirina está aprobado en niños mayores de 3 años, los niños y adolescentes que se están recuperando de la varicela o de síntomas similares a los de la gripe nunca deben tomar aspirina Esto se debe a que la aspirina se relacionó con el síndrome de Reye, una enfermedad poco común, pero que potencialmente pone en riesgo la vida, en estos niñosPor lo general, no se necesitan antibióticos para tratar la sinusitis aguda, ya que habitualmente su causa no es una bacteria sino un virus. Incluso si la sinusitis aguda es bacteriana, puede desaparecer sin tratamiento. El médico podría esperar y observar si tu sinusitis aguda empeora antes de recetar antibióticos.Pero los síntomas graves, progresivos o persistentes pueden requerir antibióticos. Si tu médico te receta un antibiótico, asegúrate de tomar el ciclo completo, incluso después de que los síntomas hayan mejorado. Si los dejas de tomar antes de tiempo, los síntomas pueden reaparecer.Si las alergias te causan sinusitis o la empeoran, las vacunas antialérgicas inyectables (inmunoterapia) que ayudan a reducir la reacción del cuerpo a alérgenos específicos pueden ayudar a tratar tus síntomas.

Con información de Mayo Clinic

