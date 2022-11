Diabetes gestacional: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

La diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo (gestación). Al igual que con otros tipos de diabetes, la diabetes gestacional afecta la forma en que las células utilizan el azúcar (glucosa). La diabetes gestacional causa un nivel alto de glucosa sanguínea que puede afectar tu embarazo y la salud de tu bebé.

Si bien cualquier complicación del embarazo es preocupante, hay buenas noticias. Durante el embarazo, puedes ayudar a controlar la diabetes gestacional con una alimentación saludable, ejercicio y, si es necesario, con medicamentos. Controlar la glucosa sanguínea puede mantenerte a ti y a tu bebé sanos y evitar un parto difícil.

Si tienes diabetes gestacional durante el embarazo, por lo general, los niveles de glucosa sanguínea vuelven a sus valores normales poco después del parto. Sin embargo, si tuviste diabetes gestacional, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor. Necesitarás que te hagan pruebas más a menudo para detectar cambios en la glucosa sanguínea.

Síntomas



La mayor parte del tiempo, la diabetes gestacional no causa signos ni síntomas perceptibles. El aumento de la sed y la micción más frecuente son síntomas posibles.



Cuándo debes consultar a un médico

Siempre que sea posible, busca atención médica lo antes posible (en cuanto pienses que quieres quedar embarazada) para que el proveedor de atención médica pueda evaluar el riesgo de diabetes gestacional y tu bienestar general. Cuando estés embarazada, el proveedor de atención médica te hará pruebas de diabetes gestacional como parte de la atención médica prenatal.Si presentas diabetes gestacional, es posible que necesites exámenes más frecuentes. Lo más probable es que estos se hagan en los últimos tres meses del embarazo, cuando el proveedor de atención médica controle tu nivel de glucosa en la sangre y la salud del bebé.

Factores de riesgo



Algunos de los factores de riesgo de la diabetes gestacional son:

Sobrepeso u obesidad

Falta de actividad física

Prediabetes

Diabetes gestacional en un embarazo previo

Síndrome de ovario poliquístico

Miembro de la familia inmediata con diabetes

Parto previo de un bebé con un peso de más de 9 libras (4,1 kilos)

Pertenencia a una determinada raza o etnia, como negra, hispana, indígena americana o asiática americana

Diagnóstico



Si tienes un riesgo promedio de desarrollar diabetes gestacional, probablemente te realicen un examen de detección durante el segundo trimestre, entre las semanas 24 y 28 de embarazo.

Si tienes un riesgo elevado de desarrollar diabetes (por ejemplo, tienes sobrepeso u obesidad antes del embarazo; tu madre, padre, hermano o hijo tienen diabetes, o tú tuviste diabetes gestacional en un embarazo anterior) es posible que el proveedor de atención médica te haga una prueba de diabetes al principio del embarazo, probablemente en la primera visita prenatal.



Examen de rutina para detección de la diabetes gestacional

Tratamiento

Los exámenes de detección pueden variar ligeramente según el proveedor de atención médica, pero generalmente incluyen los siguientes:Tendrás que beber una solución de glucosa almibarada Una hora más tarde, te realizarán un análisis de sangre para medir tu nivel de glucosa sanguínea Un nivel de glucosa sanguínea de 190 miligramos por decilitro (mg/dL) o 10,6 milimoles por litro (mmol/L) indica diabetes gestacional Un nivel de glucosa sanguínea inferior a 140 mg/dL (7,8 mmol/l) suele considerarse dentro de los valores normales en una prueba de exposición a la glucosa, aunque esto puede variar según la clínica o el laboratorio Si tu nivel de glucosa sanguínea es más alto de lo esperado, necesitarás otro estudio de tolerancia oral a la glucosa para determinar si tienes diabetes gestacionalEsta prueba es similar a la prueba inicial, excepto que la solución dulce tendrá aún más azúcar y tu glucosa sanguínea se revisará cada hora durante tres horas Si al menos dos de las lecturas de la glucosa sanguínea son más altas de lo esperado, te diagnosticarán diabetes gestacional



El tratamiento de la diabetes gestacional incluye lo siguiente:

Cambios en el estilo de vida.

Control de la glucosa sanguínea.

Medicamentos, si es necesario.

El control de los niveles de glucosa sanguínea ayuda a mantenerlos a ti y a tu bebé sanos. El control minucioso también puede ayudarte a evitar complicaciones durante el embarazo y el parto.



Cambios en el estilo de vida

Control de la glucosa sanguínea

Medicamentos

Control minucioso de tu bebé

Seguimiento después del parto

Tu estilo de vida (qué comes y cuánto te mueves) es una parte importante para mantener los niveles de glucosa sanguínea dentro de un rango saludable. Por lo general, los proveedores de atención médica no recomiendan bajar de peso durante el embarazo, ya que el cuerpo hace un gran esfuerzo para que el bebé crezca. Sin embargo, el proveedor de atención médica puede ayudarte a establecer metas en materia de aumento de peso sobre la base del peso que tenías antes del embarazo.Los cambios en el estilo de vida pueden incluir lo siguiente:Una alimentación saludable se centra en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras (alimentos que son altos en nutrición y fibra y bajos en grasa y calorías) y limita los carbohidratos altamente refinados, incluidos los dulces Un dietista diplomado o un especialista en cuidado y educación para la diabetes pueden ayudarte a crear un plan de comidas basado en el peso actual, las metas de aumento de peso durante el embarazo, el nivel de glucosa sanguínea, los hábitos de ejercicio, tus preferencias alimenticias y tu presupuestoLa actividad física regular desempeña un papel fundamental en todos los planes de bienestar antes, durante y después del embarazo El ejercicio disminuye el nivel de glucosa sanguínea Como ventaja adicional, el ejercicio regular puede contribuir al alivio de algunas molestias comunes del embarazo, como el dolor de espalda, los calambres musculares, la hinchazón, el estreñimiento y la dificultad para dormirCon el visto bueno del proveedor de atención médica, intenta hacer 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana. Si hace mucho que no haces ejercicio de forma activa, comienza despacio y aumenta la intensidad progresivamente. Caminar, andar en bicicleta y nadar son buenas opciones durante el embarazo. Las actividades cotidianas, como las tareas domésticas y la jardinería, también cuentan.Durante el embarazo, es posible que el equipo de atención médica te pida que controles tu nivel de glucosa sanguínea cuatro o más veces al día (a primera hora de la mañana y después de las comidas), para asegurarse de que tu nivel se mantenga dentro de un rango saludable.Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar tus niveles de glucosa en la sangre, es posible que necesites inyecciones de insulina para bajar dichos niveles. Un número reducido de mujeres con diabetes gestacional necesitan insulina para alcanzar sus objetivos de glucosa en la sangre.Para controlar los niveles de glucosa en la sangre, algunos proveedores de atención médica recetan un medicamento por vía oral. Otros creen que se necesitan más investigaciones para confirmar que los medicamentos por vía oral son tan seguros y eficaces como la insulina inyectable para controlar la diabetes gestacional.Una parte importante de tu plan de tratamiento es la observación minuciosa de tu bebé. El proveedor de atención médica puede controlar el crecimiento y el desarrollo de tu bebé con repetidas ecografías u otras pruebas. Si no entras en trabajo de parto en la fecha prevista, o, en algunos casos, antes, puede que el proveedor de atención médica lo induzca. Dar a luz después de la fecha prevista puede aumentar el riesgo de que haya complicaciones para ti y para tu bebé.El proveedor de atención médica verificará tu nivel de glucosa sanguínea después del parto y nuevamente de 6 a 12 semanas después para asegurarse de que haya regresado al rango normal. Si los resultados de las pruebas vuelven a estar dentro de este rango (y en la mayoría de los casos, lo están), se deberá evaluar tu riesgo de diabetes, al menos, cada tres años.Si en el futuro se realizan pruebas que indican diabetes tipo 2 o prediabetes, habla con el proveedor de atención médica sobre la posibilidad de aumentar tus esfuerzos de prevención o iniciar un plan de control de la diabetes.

