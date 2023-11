Efemérides del 22 de noviembre: la muerte de Aldous Huxley y otros hechos para recordar

Aldous Huxley falleció el 22 de noviembre de 1963 y nació el 26 de julio de 1894 en Inglaterra. (Archivo Infobae)

El 22 de noviembre no es un día cualquiera, a través de los años esta fecha ha sido escenario de diferentes hechos que marcaron la historia de la humanidad y que son señalados en el calendario como efemérides.

Desde acontecimientos legendarios, dolorosas tragedias e importantes adelantos científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este 22 de noviembre.

1307: El Papa Clemente V emite la bula papal Pastoralis praeeminentiae que instruyó a todos los monarcas cristianos en Europa a arrestar a los Templarios presentes en su territorio y confiscar sus bienes.

1497: En el sur de África, el navegante portugués Vasco da Gama dobla el Cabo de Buena Esperanza.

1504: En Madrid, Fernando el Católico otorga la condición de villa a Colmenar Viejo.

1559: En España, el rey Felipe II publica una pragmática por la que prohíbe a los españoles estudiar en el extranjero.

1574: Un grupo de navegantes españoles al mando de Juan Fernández, durante un viaje desde el Callao (Perú) a Valparaíso (Chile), se desvía debido a una tempestad y llega al archipiélago Juan Fernández. Son los primeros europeos en avistar esas islas.

1822: El Congreso de Verona (Italia) decide el envío a España de los Cien Mil Hijos de San Luis.

1824: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan la Constitución que une a los cinco países en la República Federal de Centroamérica.

1861: A 80 km al oeste de Rosario (Argentina), poco antes de la medianoche, las tropas porteñas unitarias del militar uruguayo Venancio Flores, enviadas por el general Bartolomé Mitre, pasan a degüello a 300 soldados federales argentinos en la matanza de Cañada de Gómez. Entre los sobrevivientes se encuentran José Hernández, Rafael Hérnández y Leandro N. Alem.

1873: Se hunde el transatlántico francés Ville du Havre en su travesía hacia Nueva York y mueren 226 personas.

1912: Francisco Villa es encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco.

1915: El ejército otomano derrota al británico, mandado por el general Townsend.

1918: En aplicación del Tratado de Brest-Litovsk, Rusia suspende las hostilidades contra Alemania.

1922: En Italia, el Parlamento le da plenos poderes a Benito Mussolini, el primer ministro del nuevo Gobierno de coalición.

1932: Entre Milán y Turín (Italia) se inaugura una autopista de 126 km.

1934: En España, el piloto e ingeniero Ramón Torres Guasch parte del aeródromo de El Prat (Barcelona), en una avioneta con el objetivo de llegar a Gao, a orillas del Río Níger. Será el primer aviador español que cruzará el Desierto del Sahara.

1943: Líbano se independiza del Imperio francés.

1948: Vietnam solicita su admisión en la Organización de las Naciones Unidas.

1949: En Argentina, el presidente constitucional Juan Domingo Perón publica el decreto n.º 29.337 que ordena que las universidades nacionales de ese país serán gratuitas para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos. Esa ley se mantiene hasta la actualidad. Por esta razón, en 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que el 22 de noviembre fuera considerado como "Día Nacional de la Gratuidad Universitaria".

1952: En Venezuela se inaugura la primera estación televisiva del país, la Televisora Nacional.

1955: En Siberia, el Gobierno de la Unión Soviética hace estallar una potente bomba de hidrógeno.

1955: En Buenos Aires ―en el marco del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón― militares del Ejército Argentino ingresan en la CGT (Confederación General del Trabajo) y secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón (1919-1953). Lo devolverán en 1973.

1956: En Melbourne se inauguran los XVI Juegos Olímpicos de verano.

1963: En Dallas (Texas) es asesinado John Fitzgerald Kennedy, 35.º presidente de los Estados Unidos. Le sucede el vicepresidente Lyndon B. Johnson.

1963: La banda británica The Beatles saca a la venta su segundo disco, llamado With the Beatles.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon recibiendo un disco de platino por George Martin, en Londres - 04 Aug 1963 The Beatles. (Keystone/Shutterstock /439982av)

1964: En Argelia se funda el MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario).

1968: La banda británica The Beatles saca a la venta su disco homónimo, The Beatles.

1969: Se firma en San José de Costa Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

1975: En España, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey.

1977: British Airways inaugura los vuelos regulares del Concorde, entre Londres y Nueva York.

1978: Las Cortes españolas aprueban el Estatuto de Autonomía de Galicia.

1985: Julio Caro Baroja recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas.

1990: En Reino Unido, Margaret Thatcher dimite como primera ministra. Le sucede John Major.

1990: Se da el debut del luchador profesional The Undertaker en WWE, en el evento Survivor Series.

1993: Se crea Qatar Airways.

1995: En Israel, Simón Peres asume la jefatura del Gobierno y el cargo de ministro de Defensa, tras el asesinato de Isaac Rabin.

2000: En Perú, Valentín Paniagua Corazao se convierte en presidente de transición, tras la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón.

2004: En Ucrania, multitudinarias protestas en contra del fraude electoral propiciado por el gobierno desembocan en la Revolución Naranja dirigida por los proccidentales Víktor Yushchenko y Yulia Timoshenko.

2010: En Phnom Penh (Camboya) una «avalancha humana» provoca más de 330 fallecidos durante la Fiesta del Agua.

2010: Se inicia el nuevo CNN en Español

2013: Magnus Carlsen se proclama campeón mundial de ajedrez tras derrotar a Viswanathan Anand por 6,5-3,5.

2016: En Japón se produce un terremoto de magnitud 7,4 a 37 km de la costa este.

2019: En Colombia más exactos en la capital Bogotá se produce un Toque de queda en tres localidades desde las 08:00 p. m. a 6:00 a.m.del 23 de noviembre y en toda la capital desde las 09:00 p. m. a 06:00 a. m. del mismo 23 de noviembre medida que no se prolongaba desde 1977, se vuelve a producir después de 42 años respecto a actos vandálicos en la ciudad aludiendo a un paro nacional que se vivió en el país.

2020: El legendario luchador The Undertaker celebra su 30mo aniversario de su debut en WWE y se retira oficialmente de la lucha libre profesional en el evento Survivor Series.

The Undertaker, luchador en la WWE, es uno de los pocos con permiso exclusivo para emplear un martinete o 'Piledriver' (Foto: Instagram/@undertaker)

Cumpleaños

1428: Ricardo Neville, aristócrata inglés (f. 1471).

1458: Jacob Obrecht, compositor neerlandés (f. 1505).

1515: María de Guisa, reina escocesa (f. 1560).

1533: Alfonso II de Este, aristócrata italiano (f. 1597).

1535: Juan VI de Nassau-Dillenburg, aristócrata neerlandés (f. 1606).

1602: Isabel de Borbón, reina consorte española (f. 1644).

1643: René Robert Cavelier de La Salle, explorador francés (f. 1687).

1766: Camilo Torres Tenorio, político y abogado colombiano (f. 1816).

1767: Andreas Hofer, nacionalista tirolés (f. 1810).

1777: José Cecilio del Valle, político hondureño (f. 1834).

1786: Estanislao López, militar argentino (f. 1838).

1808: Thomas Cook, empresario británico (f. 1892).

1819: George Eliot, escritora británica (f. 1880).

1833: Cecilio Pujazón y García, militar y astrónomo español (f. 1891).

1842: José María de Heredia, poeta cubano-francés (f. 1905).

1842: Fritz Mauthner, filósofo austríaco.

1852: Paul d'Estournelles, diplomático francés, premio nobel de la paz en 1909 (f. 1924).

1857: George Gissing, escritor británico (f. 1903).

1859: Fusajirō Yamauchi, fundador y primer presidente de Nintendo japonés (f. 1940).

1859: Cecilia Grierson, primera médica argentina (f. 1934).

1860: Cecilio Pla, pintor español (f. 1934).

1869: André Gide, escritor francés, premio nobel de literatura en 1947 (f. 1951).

1873: Matteo Bartoli, lingüista italiano (f. 1943).

1874: Cristóbal de Castro, escritor español (f. 1953).

1875: Tomás Berreta, presidente uruguayo (f. 1947).

1875: Pablo Podestá, artista uruguayo (f. 1923).

1877: Endre Ady, poeta húngaro (f. 1919).

1877: Hans Gamper, empresario español, fundador del Fútbol Club Barcelona (f. 1930).

1880: Edmundo Bianchi, escritor anarquista uruguayo (f. 1965).

1881: Ismail Enver, militar turco (f. 1922).

1884: Rafael Monasterios, artista plástico venezolano (f. 1961).

1890: Charles de Gaulle, militar y estadista francés (f. 1970).

1891: Joaquín Planell Riera, militar y político español (f. 1969).

1893: Harley Earl, diseñador de autos estadounidense (f. 1969).

1897: Paul Oswald Ahnert, astrónomo alemán (f. 1989).

1898: Gabriel González Videla, político chileno, presidente entre 1946 y 1952 (f. 1980).

1899: Hoagy Carmichael, compositor estadounidense (f. 1981).

1901: Joaquín Rodrigo, compositor español (f. 1999).

1901: José Leandro Andrade, futbolista uruguayo (f. 1957).

1902: Jacques Leclerc, general francés durante la Segunda Guerra Mundial (f. 1947).

1904: Louis Eugène Félix Néel, físico francés, premio nobel de física en 1970 (f. 2000).

1907: Guido Masetti, futbolista italiano (f. 1993).

1908: Cecil Baugh, escultor jamaicano (f. 2005).

1910: Raphael Patai, etnógrafo, historiador, orientalista y antropólogo húngaro judío (f. 1996).

1911: George Albert Llano, profesor, botánico, liquenólogo y micólogo cubano (f. 2003).

1913: Benjamin Britten, compositor y pianista británico (f. 1976).

1914: Roy Crowson, biólogo británico (f. 1999).

1917: Andrew Fielding Huxley, biofísico británico, premio nobel de fisiología y medicina en 1963 (f. 2012).

1917: Jean-Étienne Marie compositor francés (f. 1989).

1918: Blas Piñar, político español (f. 2014).

1919: Carlos Manuel Rodríguez Santiago, teólogo y laico católico puertorriqueño (f. 1963).

1921: Rodney Dangerfield, actor y comediante estadounidense (f. 2004).

1922: Raimundo Pérez Lezama, guardameta español de fútbol (f. 2007).

1923: Arthur Hiller, cineasta canadiense (f. 2016).

1924: Geraldine Page, actriz estadounidense (f. 1987).

1930: Owen Garriott, ingeniero eléctrico estadounidense y astronauta de la NASA (f. 2019).

1932: Robert Vaughn, actor estadounidense (f. 2016).

1933: Federico Méndez Tejeda, compositor mexicano (f. 1988).

1934: Aldyr García Schlee, escritor, periodista y profesor brasileño, creador de la camiseta oficial de la selección de fútbol de Brasil.

1935: Esperanza Roy, actriz española.

1940: Terry Gilliam, actor, cineasta e ilustrador estadounidense.

1940: Roy Thomas, guionista y editor estadounidense.

1940: Alberto Fouillioux, futbolista franco-chileno.

1942: Frank Duval, compositor alemán.

1943: Billie Jean King, tenista estadounidense.

1944: Miguel García-Posada, poeta, ensayista y profesor español (f. 2012).

1945: Kari Tapio, cantante finlandés (f. 2010).

1946: Aston Barrett, músico jamaicano, de la banda The Wailers.

1947: Alfredo Cristiani, expresidente salvadoreño.

1947: Mario Fernández Baeza, abogado chileno.

1948: Radomir Antić, entrenador serbio.

1948: Diego Rapoport, tecladista y compositor argentino de jazz y rock (f. 2011).

1950: José Luis Campuzano, cantante, bajista y compositor, exintegrante de Barón Rojo.

1950: Paloma San Basilio, cantante española.

1950: Steven Van Zandt, guitarrista estadounidense, de la banda E Street Band.

1950: Tina Weymouth, cantante estadounidense, de la banda Talking Heads.

1951: Kent Nagano, director de orquesta y músico estadounidense.

1951: Carlos Watson, exfutbolista costarricense.

1955: Milan Bandić, político croata (f. 2021).

1955: James Edwards, baloncestista estadounidense.

1955: Osvaldo Picardo, poeta, ensayista, crítico y docente argentino.

1956: Lawrence Gowan, cantante canadiense (Styx).

1957: Payaso Miky, Payaso chileno-colombiano (f. 2017).

1958: Jamie Lee Curtis, actriz estadounidense.

1959: Fabio Parra, ciclista colombiano.

1960: Léos Carax, cineasta francés.

1960: Jorge Villalmanzo, escritor español (f. 2012).

1961: Mariel Hemingway, actriz estadounidense.

1961: Pedro Marín, cantante español.

1961: Glenda Umaña, periodista costarricense.

1962: Sumi Jo, cantante de ópera surcoreana.

1962: Víktor Pelevin, escritor ruso.

1964: Palo Pandolfo, músico y cantautor argentino (f. 2021).

1965: Mads Mikkelsen, actor danés.

1965: Daniel Ahmed, exfutbolista argentino-peruano

1966: Maria do Rosário, política y profesora brasileña.

1966: Michael K. Williams, actor estadounidense (f. 2021).

1967: Boris Becker, tenista alemán.

1967: Mark Ruffalo, actor estadounidense.

1968: Rasmus Lerdorf, programador groenlandés.

1971: Cecilia Suárez, actriz mexicana.

1972: Francisco de Asís de Borbón y Martínez-Bordiú, bisnieto de Franco.

1975: Aiko, cantante japonesa.

1975: Lucrecia Blanco, actriz argentina.

1975: Claudio Zelada, diseñador chileno.

1976: Torsten Frings, futbolista alemán.

1976: Ville Valo, cantante y compositor finlandés, líder de la banda HIM.

1977: Cecilia Gessa, actriz española.

1977: Marger Sealey, cantautora y actriz venezolana.

1978: Karen O, cantante coreana, de la banda Yeah Yeah Yeahs.

1979: Raúl Arévalo, actor español.

1980: Jonny Gomes, beisbolista estadounidense.

1980: Shawn Fanning, creador de Napster.

1981: Song Hye Kyo, actriz surcoreana.

1981: Seweryn Gancarczyk, futbolista polaco.

1981: Pape Sow, baloncestista senegalés.

1982: Steve Angello, DJ griego-sueco.

1982: Mathieu Bodmer, futbolista francés.

1983: Corey Beaulieu, guitarrista estadounidense, de la banda Trivium.

1984: Scarlett Johansson, actriz, cantante, productora y modelo estadounidense.

1984: Davide Chiumiento, futbolista suizo.

1984: Yusmeiro Petit, beisbolista venezolano.

1984: Tomasz Zahorski, futbolista polaco.

1985: Tomás González, gimnasta chileno.

1985: Asamoah Gyan, futbolista ghanés.

1986: Oscar Pistorius, atleta sudafricano.

1987: Marouane Fellaini, futbolista belga.

1989: Chris Smalling, futbolista británico.

1989: Gabriel Torje, futbolista rumano.

1993: Adèle Exarchopoulos, actriz francesa conocida por interpretar a Adèle en La vida de Adèle (2013).

1993: Kihyun, cantante, surcoreano, integrante del grupo Monsta X.

1994: Dacre Montgomery, actor australiano.

1994: Cristián Concha, Ingeniero Chileno.

1995: Katherine McNamara, actriz estadounidense.

1996: Woozi, cantante surcoreano, integrante del grupo Seventeen.

1996: Hailey Baldwin, modelo estadounidense.

1996: Madison Davenport, actriz y cantante estadounidense.

2000: Auli'i Cravalho, actriz y cantante estadounidense.

2001: Chenle, cantante y modelo de la banda NCT.

Decesos

Novelista y ensayista británico Aldous Huxley (1894 - 1963). (Edward Gooch Collection/Getty Images)

1594: Martin Frobisher, navegante británico (n. c. 1535 o 1539).

1617: Ahmed I, sultán otomano (n. 1590).

1718: Barbanegra (Edward Teach), pirata británico (n. 1680).

1868: Manuel Moreno López, político español (n. 1815).

1875: Henry Wilson, vicepresidente estadounidense (n. 1812).

1887: Randolph Barnes Marcy, militar estadounidense (n. 1812).

1896: Vicente Riva Palacio, abogado, político, militar, escritor, historiador, periodista y diplomático mexicano (n. 1832).

1898: Enrique de las Morenas y Fossi, político español, gobernador en Filipinas (n. 1855).

1900: Arthur Seymour Sullivan, compositor británico (n. 1842).

1901: Genaro Codina, músico mexicano, creador de la Marcha de Zacatecas (n. 1852).

1902: Friedrich Krupp, industrial alemán (n. 1854).

1908: Claude Taffanel, músico francés (n. 1844).

1916: Jack London, escritor estadounidense (n. 1876).

1919: Francisco Pascasio Moreno, científico y explorador argentino (n. 1852).

1920: Manuel Pérez y Curis, poeta uruguayo (n. 1884).

1921: Émile Boutroux, filósofo francés (n. 1845).

1929: Jaime Ferrán y Clua, microbiólogo español (n. 1851).

1944: Arthur Eddington, astrónomo y físico británico (n. 1882).

1955: Shemp Howard, actor y comediante estadounidense, de Los Tres Chiflados (n. 1895).

1961: Anselmo Alliegro y Milá, político cubano (n. 1899).

1963: Aldous Huxley, escritor británico (n. 1894).

1963: John F. Kennedy, presidente estadounidense (n. 1917).

1963: Clive Staples Lewis, escritor irlandés (n. 1898).

1980: Mae West, actriz estadounidense (n. 1893).

1981: Hans Adolf Krebs, científico británico de origen alemán, premio Nobel de Medicina en 1953 (n. 1900).

1982: Max Deutsch, compositor austriaco-francés (n. 1892).

1985: Epifanio Méndez Fleitas, escritor, músico y político paraguayo (n. 1917).

1985: María Sabina, curandera mexicana (n. 1894).

1988: Luis Barragán, arquitecto mexicano (n. 1902).

1988: Erich Fried, poeta y traductor austriaco (n. 1921).

1992: Sterling Holloway, actor estadounidense (n. 1905).

1992: Roberto Mouras, automovilista argentino (n. 1948).

1993: Anthony Burgess, escritor y compositor británico (n. 1917).

1993: James Stern, escritor irlandés (n. 1904).

1996: María Casares, actriz hispano-francesa (n. 1922).

1996: Garrett Birkhoff, matemático estadounidense (n. 1911).

1997: Michael Hutchence, músico australiano de rock, de la banda INXS (n. 1960).

1998: Vladímir Démijov, científico y cirujano soviético, pionero en trasplantes (n. 1916).

2000: Théodore Monod, explorador francés (n. 1902).

2000: Emil Zátopek, atleta checoslovaco (n. 1922).

2001: Mary Kay, empresaria estadounidense (n. 1918).

2001: Luis Santaló, matemático español (n. 1911).

2002: Beatriz de Borbón, infanta española (n. 1909).

2002: Juan Grijalbo, editor español (n. 1911).

2006: Rafael Alfonzo Ravard, militar y empresario venezolano (n. 1919).

2007: Maurice Béjart, bailarín y coreógrafo francés (n. 1927).

2008: Verity Lambert, productora británica de televisión (n. 1935).

2008: Ibrahim Nasir, político maldivo, presidente de Maldivas de 1968 a 1978 (n. 1926).

2009: Juan Carlos Muñoz, futbolista argentino (n. 1919).

2010: Latif Masih, cristiano pakistaní asesinado (n. 1988).

2010: Urbano Navarrete, cardenal español (n. 1920).

2011: Pío Corcuera, futbolista argentino (n. 1921).

2011: Isabel de Luxemburgo, princesa luxemburguesa (n. 1922).

2011: Sena Jurinac, soprano austríaca (n. 1921).

2011: Lynn Margulis, bióloga estadounidense (n. 1938).

2011: Danielle Mitterrand, primera dama francesa (n. 1924).

2011: Paul Motian, músico estadounidense de jazz (n. 1931).

2012: Pablo Pérez-Mínguez, fotógrafo español (n. 1946).

2013: Georges Lautner, director de cine y guionista francés (n. 1926).

2013: Alceu Ribeiro, pintor, escultor y muralista uruguayo (n. 1919).

2015: Joseph Silverstein, músico estadounidense (n. 1932).

2017: Jon Hendricks, cantante y letrista de música jazz estadounidense (n. 1921).

2021: Noah Gordon, escritor estadounidense (n. 1926).

