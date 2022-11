Mundial 2022: En el estadio Stadium 974, hubo empate entre México y Polonia

En el estadio Stadium 974, México y Polonia no lograron quebrar el empate y su duelo por la fecha 1 del grupo C del Mundial de Qatar 2022 finalizó 0 a 0. Las combinados nacionales no pudieron vencer la portería rival.

México tuvo un mayor registro de posesión del balón con un 60% de promedio. Sin embargo, no pudo anotar el gol que hubiera roto la paridad.

El delantero de Polonia Robert Lewandowski desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 57 del segundo tiempo.

Alexis Vega tuvo una gran actuación. El atacante de México brilló patear 5 veces y dar 28 pases correctos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Wojciech Szczesny. El portero de Polonia fue protagonista frente a México: contuvo 4 disparos y efectuó 25 pases correctos.

El juego se ensució con faltas y los jugadores metieron más pierna fuerte. Hubo 3 amonestados: Jorge Sánchez, Héctor Moreno y Przemyslaw Frankowski.

El DT de México, Gerardo Martino, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Guillermo Ochoa en el arco; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo en la línea defensiva; Héctor Herrera, Edson Álvarez y Luis Chavez en el medio; y Hirving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Czeslaw Michniewicz salió con una disposición táctica 5-4-1 con Wojciech Szczesny bajo los tres palos; Matty Cash, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Nicola Zalewski en defensa; Jakub Kaminski, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymanski y Piotr Zielinski en la mitad de cancha; y Robert Lewandowski en la delantera.

Christopher Beath fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada del Mundial de Qatar, México enfrentará a Argentina, mientras que Polonia y Arabia Saudita serán rivales en el estadio Education City.

