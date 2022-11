Cuáles son las propiedades medicinales de la yerba de mate y sus efectos secundarios

Pese a sus cualidades medicinales, hay que tener cuidado con el consumo prolongado de esta yerba (Infobae)

Cuando se habla de bebidas tradicionales a nivel internacional, el mate es una de las que sale a relucir. Conocida por su popularidad en Argentina, su consumo se extiende a otros países sudamericanos como Paraguay y Uruguay, así como en menor medida en Bolivia, Brasil y Chile.

Lo que poco se sabe es que la yerba con la que se hace esta bebida de sabor ahumado y amargo tiene una larga lista de propiedades medicinales.

Como lo dice su nombre, esta bebida está hecha con yerba de mate, cuyo nombre científico es Ilex Paraguariensis, se trata de un árbol l nativo de la Selva Paranaense, que en estado silvestre puede alcanzar una altura de entre 12 y 16 metros, sin embargo, para facilitar su cosecha son podadas a una altura promedio de dos metros.

La yerba mate contiene una bomba de propiedades que incluyen 196 elementos activos como lo son 24 vitaminas como la A, C, E, B1, B3, B5 y B complex; más quince aminoácidos, ácidos grasos, flavenoles, polifenoles, clorofila y minerales tales como calcio, magnesio, manganeso, hierro, selenio, potasio, sílice y fósforo.

Propiedades medicinales

Así se ve la planta de yerba de mate (Archivo)

Un documento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) titulado “Welcome Yerba Mate, La Novedad en el Mundo de las Infusiones”, enlista varias de sus propiedades medicinales.

El informe señala que la yerba mate es un “estimulante del sistema nervioso, dietético, diurético, energizante, unidos a sus aportes minerales, aminoácidos, antioxidantes”.

Esto quiere decir que esta planta medicinal ayuda al cuerpo a eliminar el líquido y la sal sobrante, además, puede prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células y evita la fatiga.

Te puede interesar: Cómo se llama la planta que ayuda a tratar el cansancio de forma natural

La yerba mate estimula el sistema nervioso y contribuye a la claridad mental, debido a sus efectos sobre el nivel del PH en el cuerpo humano, en el que crea una base alcalina.

La planta, además, contiene potasio, esencial para el correcto funcionamiento del corazón, y magnesio, que ayuda a incorporar las proteínas y a formar una persona sana.

El mate es una de las bebidas más populares del continente (Archivo)

Otra cualidad ampliamente conocida de la yerba de mate es producir una mejoría casi inmediata de la digestión y la reparación de células intestinales dañadas.

En cuanto a los efectos en el sistema circulatorio y cardiovascular, actúa particularmente en momentos de estrés o ejercicio físico, incrementando la provisión de oxígeno al corazón.

Por otra parte, esta planta contiene polifenoles, los cuales inhiben el proceso de oxidación en el cuerpo, es decir, ayuda a evitar el envejecimiento de las células del cuerpo.

De igual forma, contiene xantinas, una sustancia química que tiene un efecto estimulante directo sobre el sistema nervioso, lo que ayuda a un mayor esfuerzo mental como muscular.

Los extractos de flavenoles que contiene la planta medicinal ayudan al tratamiento de hipertensión, bronquitis y neumonía.

Otro usos de la yerba de mate

El uso de la yerba del mate no se limita a su consumo en forma de bebida (Archivo)

Además de sus propiedades medicinales y su clásico consumo en infusión que se prepara con sus hojas, la yerba de mate es utilizado en varios otros rubros.

Como alimento, sus clorofilas y esencias, hacen a esta planta medicinal como un buen colorante y conservador, utilizado en helados, caramelos y gomas de mascar.

Puedes leer: Las propiedades de la llamada “hierba del cáncer” y sus efectos secundarios

La yerba de mate también es utilizada como bactericida y antioxidante tanto hospitalario así como doméstico, cualidades provenientes de sus saponinas y esencias.

En un tema más estético, esta hierba también es usada en perfumes, desodorantes, cosméticos y jabones.

Efectos secundarios

La yerba de mate puede provocar algunos efectos secundarios (Shutterstock)

Aunque es una planta medicinal considerada segura para el consumo humano, existen una serie de contraindicaciones que deben seguirse para evitar efectos secundarios no deseados.

En el caso de la yerba de mate, como la mayoría de las plantas medicinales, no habrá reacciones alérgicas, ni tóxicas, siempre y cuando su consumo no sea prolongado, no más de 12 semanas.

Debido a que esta planta contiene cafeína, puede causar efectos secundarios como insomnio, malestar estomacal, y aumento del ritmo cardíaco, entre otros.

Es importante mencionar que, al consultar al médico, lo mejor es informarle que se está usando esta planta medicinal para atender algún padecimiento.

SEGUIR LEYENDO