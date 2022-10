Qué publicó BTS en Instagram tras confirmar que sus integrantes harán el servicio militar

Las últimas actualizaciones de los integrantes de BTS en Instagram provocaron distintas reacciones de sus fans. (Infobae)

BTS, la agrupación de K-pop más reconocida del momento, ha dado a conocer una noticia que está dando la vuelta al mundo y que ya pone de cabeza las redes sociales, pues la agencia a la que pertenecen (Big Hit Music de Hybe Labels) ha dado a conocer que los integrantes ha dado a conocer una noticia que está dando la vuelta al mundo y que ya pone de cabeza las redes sociales, pues la agencia a la que pertenecen (Big Hit Music de Hybe Labels) ha dado a conocer que los integrantes sí cumplirán con el servicio militar obligatorio como lo establece la ley de Corea del Sur.

Según la información, Jin retirará su petición para demorar su reclutamiento a final de mes y seguirá los pasos requeridos del proceso. Los seis miembros restantes (Suga, j-hope, RM, Jimin, Jungkook y V, también servirán en el Ejército, pero aún no se conocen las fechas exactas, pero comentando que probablemente el grupo se reuniría de nuevo en el 2025.

Con este anuncio se pone fin a una larga y acalorada discusión sobre si BTS debía o no ir al Ejército debido a sus logros artísticos.

Mientras tanto, los integrantes de BTS siguen causando furor en las redes sociales y como prueba basta ver que sólo una actualización en Instagram basta para que sean tendencia por horas.

Apenas este fin de semana la agrupación realizó un exitoso concierto gratuito en Busan con el objetivo de apoyar la candidatura de la ciudad para acoger una exposición internacional, por lo que compartieron muchos post en sus cuentas individuales en Instagram:

BTS, un éxito sin igual

Considerado uno de los exponentes más importantes del K-pop del momento, BTS (Bangtan Sonyeondan en la romanización en coreano) es un grupo originario de Corea del Sur que debutó en 2010 bajo la compañía Big Hit Music y que actualmente está integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes además coescriben y coproducen la mayor parte de su material musical.

La agrupación debutó de forma oficial el 11 de junio de 2013 con el video No more dream, contenido en su single álbum 2 Cool 4 Skool y del cual también se desprendió su segundo clip musical de nombre We Are Bulletproof Pt2, en donde dejaron ver desde un principio sus increíbles vocales y fuertes influencias de rap y hip-hop. En ese mismo año la agencia lanzó el EP O!RUL8,2? (2013) y en 2014 el de Skool Luv Affair, así como su primer álbum de estudio, Dark & Wild.

Sin embargo, su reconocimiento a nivel local comenzó en 2015 tras el lanzamiento de la serie musical The Most Beautiful Moment in Life: Part 1, de donde se desprendió el tema I Need U, que los hizo ganar su primer premio en un show musical surcoreano el 5 de mayo de 2015. A esta producción le siguió The Most Beautiful Moment in Life: Part 2 (2016) y Young Forever (2016), de los cuales se desprendieron grandes éxitos como Run, Butterfly, Dope, Fire, Save me, con los cuales también se hicieron acreedores a más triunfos.

Luego de su rápido apogeo en Corea del Sur, BTS lanzó el álbum Wings, con el cual apostaron a un nuevo sonido e imagen con la canción principal Blood, Sweat & Tears. Con éste se consolidaron como el material más vendido en Corea del Sur superando por primera vez el millón de copias vendidas y comenzó el éxito internacional tras ingresar en la listas de Billboard 200 en Estados Unidos y Canadá, el UK Album Chart en Reino Unido. Junto con su segundo álbum extendido, You Never Walk Alone (2017), BTS promocionó las canciones Spring Day y Not Today, que superaron las 2.5 millones de descargas del Gaon Digital Chart y alcanzó el puesto dos de la World Digital Song Sales de Billboard.

Para el 2017 la empresa de BTS apostó por entrar al mercado estadounidense y rompió múltiples récords de venta: Fueron el primer artista coreano en recibir una certificación por parte de la Recording Industry Association of America (RIAA) con su sencillo MIC Drop; encabezaron la lista Billboard 200, con Love Yourself: Tear (2018) y obtuvieron un disco de platino en EE.UU., con Love Yourself: Answer (2018).

Además, BTS tuvo cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en menos de dos años, un suceso nadie había logrado desde The Beatles entre los años 1995 y 1996. Asimismo, en 2020 fue el primer artista que lideró simultáneamente la Billboard Global 200 y la Billboard Hot 100, con su sencillo Dynamite, con el cual finalmente obtuvieron una nominación a los premios Grammy como Mejor Actuación de Grupo.

Posteriormente la banda repitió la hazaña con los temas Life Goes On, Butter y Permission to Dance, por lo que acumuló cinco sencillos número uno en Estados Unidos, llegando a ser el artista que lo hizo en el menor tiempo desde Michael Jackson, quien lo consiguió entre 1987 y 1988. Con Butter lograron su segunda nominación en los Grammy 2022 como Mejor Actuación de Grupo.

En la industria musical de Corea del Sur, BTS se ha colocado el grupo con mayores ventas superando los 30 millones de copias según Gaon Music Chart, su álbum más vendido es Map of Soul:7.

BTS durante su unplugged en MTV. (IG/MTV)

BTS también es el primer y único artista de habla no inglesa en ser nombrado como el artista global del año (2020) por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), en aparecer en la lista Top Touring Artists of the 2010′s de Billboard y en dar un concierto —con todas las entradas agotadas— en el Estadio de Wembley.

La revista Time los incluyó en la portada de su edición internacional como Líderes de la nueva generación y han aparecido en varios de sus listados; estuvieron entre las 25 personas más influyentes en Internet, desde 2017 hasta 2019 y entre las 100 personas más influyentes en el mundo en 2019, en la que los apodaron “Príncipes del Pop”.

En números breves, el grupo ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo, incluyendo seis American Music Awards, nueve Billboard Music Awards (del 2017 al 2021) y nominaciones en los premios Grammy y Brit.

Finalmente, han impulsado su campaña antiviolencia llamada Love Myself, que los hizo merecedores de dar un discurso en colaboración con la UNICEF en la 75 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los siete integrantes también son los más jóvenes en haber recibido la Orden al Mérito Cultural, otorgada por el presidente de Corea del Sur Moon Jae-In por ayudar a expandir la cultura e idioma coreano en el mundo. Actualmente se discute la llamada “Ley BTS” para ver si, debido a esta labor, podrían quedar exentos del servicio militar en su país, un tema que ha despertado varios debates.

En 2021 BTS colaboró con el grupo británico Coldplay para la canción My Universe. Entre su lista de colaboraciones que han hecho a lo largo de su trayectoria están Halsey con Boy With Love; Sia en una nueva versión de la canción On; BTS con Steve Aoki en diversas canciones; Lauv, Nicki Minaj, The Chainsmokers, Megan Thee Stallion, Becky G, entre otros.

En el 2022 BTS estrenó su último álbum Proof, que además de contener canciones inéditas hace un recorrido por su trayectoria musical. El lanzamiento de este álbum estuvo marcado después por el anuncio de que la banda pondría una pausa a sus actividades como grupo para enfocarse en sus metas individuales.

