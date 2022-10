Ariana Grande reapareció en Instagram con los primeros vistazos del rodaje de ‘Wicked’

Estos son los últimos post de Ariana Grande en Instagram. (Infobae)

Ariana Grande regresó a Instagram con nuevas imágenes luego de haber realizado su última publicación el pasado 30 de agosto, alegrando así a sus más de 334 millones de seguidores en la red social de Meta.

La cantante, de origen estadounidense, hizo una publicación de 10 fotografías en donde pone al día a sus fans sobre lo que ha estado haciendo en los últimos días.

En la serie de fotos y videos se ve a la intérprete de Thank U, Next junto a la actriz Cynthia Erivo, con quien comparte escenarios para el rodaje de la película Wicked, la historia no contada de las Brujas de Oz. En el post se ve a ambas sentadas en un estudio de baile, mientras a la cantante se le ve incluso con zapatillas de ballet.

Otra de las imágenes también muestra un tapete, en donde se puede leer: “The Witch Is In…”; en la siguiente foto también se le ve junto al coreógrafo Will Loftis, quien también forma parte del elenco.

El post continúa con otra imagen en la que se puede ver a la actriz en lo que parece una recámara, mientras al fondo se observa una escoba sobre la pared, adornada con luces de navidad.

En el musical, Ariana Grande dará vida a Gilda, en tanto que Cynthia Erivo hará lo propio con la Bruja del Oeste. Apenas se está rodando el filme, por lo que se espera que la película llegue a las pantallas de cine hasta 2024.

Toda una estrella

Ariana Grande Butera nació en Boca Ratón, Florida, el 26 de junio de 1993 y es una cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de moda que alcanzó la fama debido a sus apariciones en las series de Nickelodeon Victorious y Sam & Cat, para luego convertirse en una de las cantantes más importante de los últimos años, sumando varios premios Grammy.

Ariana creció en un círculo familiar acomodado, pues su madre es la presidenta de una empresa de comunicaciones y seguridad, mientras que su padre es diseñador gráfico. Sus padres son de ascendencia italiana y se divorciaron cuando la artista tenía 10 años de edad, asimismo, tiene un hermano que actualmente es su productor.

Desde muy joven Ariana Grande mostró sus habilidades para incursionar en el medio artístico y llegó a aparecer en varios musicales infantiles. A la edad de 13 años debutó en el musical Trece en Broadway, en donde dio vida al papel de Charlotte que le valió el premio a la mejor actriz de reparto por parte de la National Youth Theatre Association Awards.

De manera formal, la carrera de Grande en la pantalla chica comenzó en el 2009 con su interpretación de Cat Valentine en la serie Victorious, en donde compartió créditos con Victoria Justice;posteriormente y tras el éxito de su personaje, hizo la secuela Sam & Cat, junto a Jeanette McCurdy.

Luego de convertirse en toda un ídolo juvenil, la compositora decidió que quería centrarse en su carrera musical, por lo que abrió un canal de YouTube y comenzó a hacer covers de artistas de la talla de Adele y Whitney Houston, con lo que fue ganando más fans mientras se preparaba para su álbum debut que tardó tres años en salir a la luz.

Fue en 2013 cuando Yours Truly fue publicado y comenzó a afianzarse sus primeros éxitos como el debitar en la primera posición en la lista de Billboard 200 y ventas mayores a los 138 mil copias sólo en la primera semana, siendo la primera artista femenina en debutar con un primer álbum en dicha posición desde el 2009 y la décimo quinta en lograrlo en toda la historia.

Una de las canciones que contenía el álbum fue The Way, en la que colaboró con el rapero Mac Miller y que la posicionó en el lugar nueve de la lista Billboard Hot 100.

Grante tuvo su primera polémica tras ser acusada de haber plagiado la canción What we gotta do right here is go back, back in time; no obstante, meses más tarde también ganaría su primer premio en los American Music Awards como “Mejor Nuevo Artista del Año”, superando a Miley Cyrus, Niall Horan y Harry Styles de One Direction.

Su segundo álbum, de nombre My Everything, fue publicado el 25 de agosto de 2014 y debutó en la primera posición del Billboard 200, siendo la primera artista mujer en tener dos producciones consecutivas en la cima desde el 2010. De esta obra se desprendió Problem, que hizo en colaboración con la rapera Iggy Azalea, convirtiéndose en la mujer más joven en obtener 400 mil descargas digitales; eventualmente tuvo más reconocimientos.

Posteriormente lanzó una edición de lujo del álbum My Everything, de donde se desprendió la canción Bang Bang, misma que contó con la colaboración de Nicki Minaj y Jessie J, que a su vez está incluida en su tercer producción de nombre Sweet Talker. Este éxito también la convirtió en la primera mujer junto con Adele en tener tres sencillos en el top 10 al mismo tiempo en la lista de Billboard hot 100.

Tras el lanzamiento de Best Mistake Ariana Grande se convirtió en la primera artista femenina en la historia en obtener tres canciones de manera simultánea en las seis primeras posiciones de la lista de Billboard Digital Songs y la segunda en el mundo, rompiendo incluso un récord del cantante Michael Jackson. También fue la primera mujer en conseguir el primer lugar en la lista Billboard Artist 100.

La carrera de Grande continuó en marzo de 2016, cuando la joven lanzó el álbum Dangerous Woman, de donde se desprendió un sencillo con el mismo nombre que además entró en el top 10 de Billboard Hot 100 sumando sus tres canciones principales entre los 10 primeros de esa lista, lo cual fue una hazaña nunca antes vista.

Tragedia y felicidad

Ariana Grande el día de su boda. (IG: @arianagrande)

Un año más tarde, en el 2017, Ariana comenzó su Dangerous Woman Tour sin imaginar que uno de estos conciertos terminaría en total tragedia. Fue el 22 de mayo en el Manchester Arena de Reino Unido que se produjo una explosión al interior del edificio, lo que ocasionó la muerte de al menos 22 personas y más de un centenar heridos.

Debido a estos acontecimientos la gira de la cantante que contenía siete fechas por Europa fueron cancelados a partir del 25 de mayo y sería retomada hasta el 7 de junio en París. Los hechos afectaron gravemente a la cantante, quien además de pagar los funerales de cada una de las víctimas regresó a Mánchester para ofrecer un concierto benéfico en honor a las víctimas y que logró recaudar 17 millones de libras esterlinas.

Un año más tarde en el 2018, Ariana Grande lanzó su quinto álbum de estudio Sweetener, con canciones como No Tears Left To Cry o Somewhere Over The Rainbow, que aludía al episodio en Mánchester. El álbum, que fue bien recibido por la crítica, debutó en el número 1 de la lista de Billboard 200.

A finales de ese mismo año también llegaría la producción Thank U, Next, de donde se desprende la canción del mismo nombre y que logró romper varios récords como uno de los videos más vistos en menos de 24 horas, el video que más rápido llegó a las 100 millones de vistas, entre otras.

La voz de Ariana Grande se caracteriza por poder y el registro de silbido, debidos a ello ha sido comparada con Mariah Carey, quien además es una de sus principales influencias junto con Celine Dion y Whitney Houston. Además, ha recibido elogios de Lady Gaga y Kelly Clarckson.

En cuanto a su vida privada, Ariana Grande ha tenido diversos romances como el que tuvo de 2012 a 2013 con Jai Brooks, miembro del grupo australiano The Janoskians. Luego tuvo una relación de meses con Nathan Skyesdel grupo británico The Wanted y regresó con Brooks, con quien rompería definitivamente tras no apoyarla en uno de los momentos más difíciles en su vida: la muerte de su abuela.

Luego fue vinculada con el rapero Bin Sean, con quien salió durante ocho meses.

En 2016 y luego de que hubiera rumores desde el 2013 de que ellos estaban juntos, Ariana Grande confirmó su relación con el rapero Mac Miller, misma de la que salió en 2018 alegando que era una relación “tóxica” pues el rapero tenía problemas con las drogas. Posteriormente salió con Pete Davidson, pero ambos se separaron y cancelaron su compromiso.

Actualmente Ariana Grande se encuentra casada con el empresario Dalton Gómez, quienes contrajeron nupcias en una ceremonia privada.

