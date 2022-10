Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 3 octubre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días.

Bueno, el día de hoy nos da mucho gusto el poder informar al pueblo de México que, con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios, de industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes, se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno llegaran a un acuerdo, a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento a los precios, la carestía.

Ya hemos hablado en otras ocasiones que la inflación, que es un fenómeno mundial provocado sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, es un problema que están enfrentando, pues todos los países del mundo. Nosotros hemos podido detener el crecimiento de la inflación con un control de los precios de los combustibles, un subsidio a las gasolinas, al diésel y esto ha ayudado mucho, tenemos poca inflación en energéticos, pero en alimentos, aun cuando no ha sido mucho el incremento, sí nos está afectando, nos está llevando a que se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias, en la gente, en lo que es la economía popular.

Y todos sabemos que es muy importante controlar la inflación, porque es un impuesto que afecta mucho y afecta más a quienes tienen menos ingresos. Podemos estar aumentando salarios, puede aumentar el ingreso de las personas, pero si hay inflación, pues se reduce el poder de compra. Entonces, tenemos ese desafío, ese reto.

Pero afortunadamente contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, de industriales, de comerciantes que, ante este llamado que se les hizo, acuden y de manera ejemplar se comprometen a ayudar. Ahora vamos a en qué va a consistir este plan, se va a explicar por parte del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Y por anticipado agradecerles mucho a todos ustedes. Me gustaría incluso que Rogelio mencionara qué empresas son las que participan en este programa, en este convenio antiinflacionario, para que la gente lo sepa, que hay empresarios, hay integrantes de la iniciativa privada con dimensión social y cívica, que son hombres de negocios, pero también piensan en el pueblo y piensan en nuestro querido México porque, ya comenté en una conferencia, hace unos días, que cuando les hicimos la propuesta, empezaron a levantar la mano cuando nos reunimos, cuando comimos, primero uno, otro, otro, otro y todos sumándose y yo respondí que sabía que íbamos a contar con ustedes y que lo hacían por todo lo que México nos ha dado, nuestro país, nuestro gran país.

Entonces, vamos, si les parece, a darle la palabra al secretario de Hacienda.

Los lunes se dedica a informar sobre quién es quién en los precios, pero ahora sí que Ricardo nos va a esperar, porque esto tiene que ver con lo mismo y es mucho, mucho, muy importante.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: Buenos días a todos y buenos días, señor presidente. Gracias.

Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía.

Por el aumento de inflación mundial, México ha recibido un impacto, entre otros, en los costos de materias primas, agrícolas y energéticas. El gobierno ha neutralizado el efecto inflacionario de los aumentos en gasolinas, manteniendo su compromiso de limitar cualquier incremento a no más que la tasa de inflación; sin embargo, el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido, esto explica que la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8 por ciento en la primera quincena de septiembre sea 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos sea de 4.2 puntos porcentuales.

A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos.

Las empresas aquí representadas y el gobierno federal hemos analizado conjuntamente esta situación como digna de máxima atención para el momento inflacionario y llegado al siguiente acuerdo:

Uno. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Senasica y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, así como del impuesto general de importación. Así, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad.

Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.

Con esta licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.

Punto cuatro, no había mencionado los puntos. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018.

Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin y a Caminos y Puentes Federales, Capufe, hasta el 28 de febrero de 2023.

La autoridad atenderá, con el interés de fortalecer la producción nacional, los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos.

El gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que seamos desficitarios y cancelará, por el periodo de este acuerdo, la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos.

Actualmente, el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de mil 129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto ocho por ciento, a mil 39 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023.

En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo, en específico por lo que hace a la harina básica extra premium, sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio tres por ciento menor al máximo promedio actual.

Las empresas aquí firmantes y el gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y en que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos.

El gobierno revisará permanentemente el desempeño de este acuerdo en reuniones con las empresas.

Las autoridades emitirán los instrumentos necesarios para hacer válido y funcional el presente acuerdo, el cual entrará en vigor al publicarse el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

Los empresarios que nos apoyan y que están aquí son: Antonio Suárez Gutiérrez, de Tuny, atún; Leovi Carranza Beltrán, Grupo Pinsa Dolores atún; Juan Antonio González Moreno, Grupo Gruma-Maseca, tortillas; Altagracia Gómez Sierra, Minsa, tortillas; Daniel Salazar Ferrer, Bachoco, pollo y huevo; Isidro Ávila Lupercio, San Juan, huevo; Jesús Vizcarra Calderón, SuKarne, carne de res; Arnulfo Ortiz, Grupo Gusi, carne de res; Arnulfo Ortiz, Grupo Gusi, carne de res; José Zaga Mizrahi, Opormex, carne de cerdo; Eugenio Caballero Sada, Sigma Alimentos, carne de cerdo; Guilherme Loureiro, Walmart, distribuidores; Javier Treviño, Walmart, distribuidores; Ricardo Martín Bringas, Soriana, distribuidores; Alfonso Celis, Socorro, huevo; Antonio Chedraui Obeso, Chedraui, distribuidores; y Alfonso Rosales Wybo, Valle Verde.

Estos son los participantes, este es el acuerdo.

Gracias, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues muchas gracias.

¿Y no podemos poner en la pantalla los nombres?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Ahí están.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esas son las empresas. Está, desde luego, abierto el convenio para quienes voluntariamente quieran adherirse, pero este es el grupo que originalmente ha aceptado ayudar en la economía popular.

Tiene que ver con una canasta básica de 24 productos que van a tener un costo de mil…

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: Mil 39 pesos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mil 39 pesos.

Y ahora sí, vamos a firmar.

(FIRMA DE ACUERDO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues este es el acuerdo ya firmado.

Si lo desean, ¿por qué no vienen aquí y nos tomamos una foto?

(FOTOGRAFÍA)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sí salimos todos?

Muchísimas gracias, muchas gracias.

Miren, ya concluimos, este es un acto importantísimo porque tiene que ver con el consumo de los alimentos básicos para la gente. Es realmente muy importante el que se haya suscrito este acuerdo y que sea mediante consenso, fue un acuerdo, no hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva, fue a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar.

Entonces, esto va a tener un efecto muy positivo, nos va a ayudar, estoy seguro, a partir de ahora para ir controlando la inflación. Ya logramos este propósito. No aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no aumenta el precio de la luz y no aumentan los precios de alimentos básicos, esa es la esencia de todo.

Y vamos a seguir impulsando la producción de básicos porque, entre más producción, entre más oferta, menos inflación, eso está demostrado. Vamos a seguir apoyando el campo, vamos a anunciar medidas de apoyo a productores, más siembra de maíz, más siembra de frijol, de arroz, de básicos, Precios de Garantía para que el productor vea compensado su esfuerzo, su trabajo, fertilizantes a precios accesibles, en muchos casos para dos millones de productores pequeños, se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes, pero ese es otro plan para reforzar todo esto que estamos haciendo.

Es también importante el que se les entregue la licencia para que ustedes puedan, si se necesita, importar, ya sea alimentos o insumos y que no tengan que padecer por el viacrucis que significa hacer trámites en distintas dependencias, algo que no sólo padecen ustedes, sino padecemos también nosotros aquí en el gobierno, porque hay que estar haciendo trámites y hay que simplificar todo para que esto no nos afecte. Entonces, esa licencia también va a ayudar mucho para que tengamos libre comercio y haya competencia y podamos de esta forma garantizar buenos precios.

Muchas gracias.

La verdad, a nombre del gobierno que represento, estoy seguro que lo van a ver muy bien los mexicanos y adelante.

Yo quiero liberarles ya de la responsabilidad o el que estén aquí, que sea voluntario, porque viene ahora la sección de preguntas y respuestas y a veces se pone interesante y además ya hay que ir a desayunar. Nosotros nos vamos a quedar un rato más.

Muchas gracias, muchísimas gracias.

Ya nos quedamos aquí con las compañeras y los compañeros de los medios.

Juan, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Don Antonio, muchas gracias. Ustedes, si se quieren quedar, quédense, ustedes están acostumbrados, no tienen problema.

Sí, pues ahora sí vamos a ver el quién es quién en los precios y luego los videos y abrimos para preguntas.

Adelante.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. La semana pasada, el precio promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos por litro; el promedio de la Premium, 24 pesos con 11 centavos por litro y el del diésel 23 pesos con 52 centavos por litro.

La mezcla mexicana de petróleo, el 29 de septiembre ya por debajo de los 80 dólares el barril, a 77 dólares con 79 centavos el barril; por lo tanto, el incentivo fiscal a la gasolina regular del 72.8 por ciento que se va a ajustando conforme va bajando también el precio del petróleo, 53.7 por ciento el incentivo al combustible Premium, a la gasolina Premium y el 100 por ciento al diésel, que es el combustible que más impacta a la distribución y producción de alimentos.

Las tres marcas más careras en la semana pasada: RedCo, Chevron y Arco. Y las tres que fueron aliadas de los consumidores: Exxon Mobil, G500 y Orsan.

Vamos a ver en cada una de las ocho regiones quién fue el que dio más caro, con el margen más alto. En el caso de la gasolina regular, se trata de Valero en Zapopan, Jalisco, tuvo un precio al público de 23 pesos con 48 centavos por litro, con un margen, estos angelitos, de tres pesos con 24 centavos, no le pierden, tres pesos 24 centavos de margen, de Valero. Normalmente son buenos proveedores, pero ahora en Zapopan ya le cargaron bastante, comparado con los 20 centavos de franquicia Pemex que en La Paz, Baja California, tiene un precio al público de 21 pesos 65 centavos.

Para la gasolina Premium, Mobil, en Monterrey, Nuevo León, con un precio al público de 25 pesos 69 centavos y un margen de tres pesos 10 centavos, fueron la opción más cara, con el margen más alto, comparado con 16 centavos de franquicia Pemex, que es un margen que tiene en Suchiapa, Chiapas, y, por tanto, un precio más bajo al público, 22 pesos con 89 centavos el litro.

En el caso del diésel, BP, en Escárcega, Campeche, con un precio al público de 24 pesos 86 centavos, un margen de dos pesos 83 centavos, comparado con el margen de 19 centavos de franquicia Pemex, en Mazatlán, Sinaloa, un precio al público de 23 pesos 39 centavos.

Recuerden que pueden presentar denuncias y quejas a través de la app de Litro por Litro que se descarga de manera gratuita, tanto en Android como en iOS, Nosotros recibimos la semana pasada 184 denuncias o quejas y realizamos 256 visitas y/o verificaciones.

Tuvimos un caso en el cual no se dejaron colocar los sellos a pesar de que encontramos problemas en sus bombas, se llama Estación de Servicio León, allá con mis paisanos Panzas Verdes, de León, Guanajuato, en Boulevard Timoteo Lozano Oriente, 3001, para que ya sepan, paisanos, mejor no vayan a esta gasolinera de Chevron, que el 27 de septiembre encontramos irregularidades en las 12 bombas y que deberían de haber sido inmovilizadas, pero se nos pusieron bravos, no nos dejaron colocar los sellos y estaremos regresando con el apoyo de Guardia Nacional, pero de una vez también vamos a pedir a ASEA y a la CRE que nos acompañen en esa visita para terminar de hacer mejor un procedimiento completo. Ya se hicieron acreedores mis paisanos a una multa de 850 mil pesos por no haber permitido la colocación de sellos.

En la gasolina regular, el precio más barato, como un referente, para que nos demos cuenta cuándo un proveedor nos da barato o cuándo nos da caro, es de Mobil en Puebla, Puebla, 20 pesos con 39 centavos y también 20 pesos con 39 centavos de BristOil en Guadalajara, Jalisco.

Las más caras, 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Pueblo Nuevo, Durango. Y 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Jilotlán, Jalisco.

Para la Premium, la más barata 22 pesos con 30 centavos en Veracruz, Veracruz, de franquicia Pemex, y22 pesos con 32 centavos de Red Energy en Veracruz, Veracruz.

Las más caras, 26 pesos con 89 centavos en Naucalpan, Estado de México, de la Shell, para variar, les encanta dar caro en esta zona del Valle de México; y 25 pesos con 99 centavos de G500 en Tlalnepantla, Estado de México.

Para el diésel, la más barata, 22 pesos con 19 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz y 22 pesos con 20 centavos de Mobil en General Pánfilo Natera en Zacatecas.

Las más caras, 26 pesos con 99 centavos de Windstar en Cuauhtémoc, Chihuahua y 25 pesos 99 centavos por litro de Pemex en Navolato, Sinaloa.

Y también seguimos realizando la verificación de los servicios sanitarios, que es un servicio que se aprecia y que no se cobre y que mantengan limpio los baños.

Vamos ahora al gas LP, en donde el precio internacional convertido a pesos y convertido a kilos, el 28 de septiembre fue de 22 pesos con 75 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en las que se divide el país fue de 22 pesos con 43 centavos por kilo, ya muy pocos centavos abajo del precio internacional, prácticamente a la par, por la baja que ha venido teniendo el gas LP a nivel mundial.

Y ese mismo día, 12 pesos con 14 centavos el precio internacional por litro, 12 pesos con 11 centavos el promedio de las 220 regiones en México, tres centavos abajo del precio internacional en ese corte.

Tenemos todavía ejemplos en Veracruz, en Puebla y en el Estado de México por abajo del precio máximo de su región. Gas de Huatusco en Puente Nacional, Veracruz, tiene un precio al público de 11 pesos con 80 centavos, mientras que el precio máximo en esa región es de 12 pesos 55 centavos, un peso con 35 centavos por abajo del precio máximo.

También para cilindros de gas encontramos ejemplos en Zacatecas, en Veracruz, en Puebla y en el Estado de México. Gas Lux, en Zacatecas, Zacatecas, con un precio al público de 24 pesos 29 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 25 pesos 67 centavos, casi 1.50 por kilo por abajo del precio máximo. Aliados de los consumidores estos ejemplos que estamos dando en distintas partes del país.

Hicimos 807 visitas y/o verificaciones a expendedores de gas, inmovilizamos un vehículo que estaba descalibrado su medidor y un instrumento de medición.

Como anduvimos en la costa, se nos sube un poco el número de cilindros en mal estado, fue del seis por ciento. Recuerden en casa, cuando compren el cilindro de gas voltéenlo, revisen la parte de abajo que se encuentre en buen estado, revisen la válvula que se encuentre en buen estado, les lleva menos de un minuto y con eso aumenta la seguridad en casa. No reciban cilindros en mal estado, sobran proveedores, busquen a uno que les dé el cilindro en buen estado.

Las 807 visitas resultaron todas respetando el precio máximo establecido para cada una de las regiones.

Y ahora vamos al quién es quién en los 24 productos básicos que estaremos también coadyuvando a verificar en campo. Y recuerden reportarnos cualquier anomalía al teléfono del consumidor: 5555 688 722. Todas y todos somos los mejores verificadores por parte de Profeco y del gobierno federal de que se cumpla este convenio que se acaba de firmar y además de que no se cometan abusos en el mercado. Pueden ver claramente cómo ha venido quedando la canasta de precio promedio alto y precio promedio bajo, claramente por debajo del Índice Nacional de Precios al Consumidor para bebidas y alimentos. Vamos a verlo ahora en las cuatro regiones, quién es el proveedor que ha dado más barato y cuál es el que ha dado más caro:

Tenemos en la semana pasada que Walmart, en Metepec, Estado de México, tuvo esta canasta, estos 24 productos para una semana, para una familia de cuatro, en mil 121 pesos con 90 centavos, todavía por arriba la semana pasada de los mil 39 que se acaban de determinar; y Fresko en la Comer, en Cuernavaca, Morelos, tuvo el mismo paquete a 959 pesos con 50 centavos y ojalá se siga manteniendo así por abajo por los mil pesos.

En la zona centro norte tenemos el ejemplo del precio más alto, en Walmart en Guadalajara, Jalisco, a mil 158 pesos los 24 productos y los mismos 24 productos en Mega Soriana Guadalajara en Zapopan, Jalisco, a mil 32 pesos con 70 centavos.

Nos vamos ahora a la zona norte, en donde HBE en Tampico, Tamaulipas, tuvo el paquete en mil 183 pesos con 75 centavos, mientras que ese SMart, Fuentes Mares, en Chihuahua, Chihuahua, lo tuvo en 994 pesos con ocho centavos.

Por último, en la zona sur sureste, Chedraui en Solidaridad, Quintana Roo, tuvo el paquete a mil 125 pesos con 60 centavos, mientras que Bodega Aurrera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo tuvo a mil 12 pesos con 10 centavos.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a los videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 3 de octubre de 2022.

En el Tramo 1 avanza la construcción de la estación del Tren Maya en Escárcega, Campeche. Tendrá una superficie aproximada de cinco mil metros cuadrados y contará con sala de espera, taquillas, cafetería, local de artesanías, stand turístico, sala de juntas y cuartos técnicos. La estación de Escárcega será estratégica porque conectará los tramos 1, 2 y 7 del Tren Maya.

En Palenque, Chiapas, sigue la descarga y almacenamiento de rieles, lo cual registra un avance de 75 por ciento de las casi 30 mil toneladas de riel requeridas.

En el Tramo 2 continúan los trabajos de pasos inferiores vehiculares a la altura de los municipios de Calkiní y Dzitbalché, lo que garantizará conectividad entre localidades y seguridad en los cruces de tren y vehículos.

En Dzitbalché también sigue el armado de un paso de fauna y los trabajos del terraplén.

En el Tramo 3, cerca del municipio Chocholá, Yucatán, avanza la soldadura de riel. En el sitio se unen correas de 22 rieles equivalentes a 537 metros de largo para el proceso de soldadura, posteriormente se realiza el esmerilado, que es el acabado final que marca la norma internacional.

En el tramo 3 se han efectuado soldaduras en más de 16 kilómetros de vía conformadas por dos rieles.

En el tramo 4 continúa la llegada de balasto a Puerto Progreso, Yucatán. En fecha reciente arribaron dos viajes con un total de 32 mil 600 toneladas de balasto para su distribución en diferentes tramos.

En la localidad de Santa María Tuz, municipio de Uayma, también en Yucatán, sigue la construcción de un paso inferior vehicular con la colocación de estructuras prefabricadas.

En la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, sigue la fabricación de trenes con el uso de tecnología europea para la elaboración de partes primarias, las cuales son cortadas con láser.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ‘SANTA MARÍA’)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa.

La presa tiene un avance físico del 63.7 por ciento.

Se concluyó la construcción de la losa de piso del túnel 3 y se realiza el revestimiento de concreto utilizando el equipo denominado jumbo.

En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se lleva dos millones 520 mil metros cúbicos de un total de siete millones 750 mil, así como la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el plinto y la colocación de material en la ataguía aguas abajo.

Asimismo, se trabaja en la colocación de concreto en las losas de arranque, en la parte inferior de la cortina aguas arriba.

En el Vertedor 1 se trabaja en la colocación de concreto en la cubeta deflectora, así como cimbra, armado de acero y concreto en los muros de gravedad de la margen derecha.

En el equipamiento electromecánico del Túnel 3 se fabrica la tubería de presión que será colocada como obra de toma y desagüe de fondo, concluyéndose a la fecha los abocinamientos con nueve metros de tubería para ambos sistemas.

A la fecha se han generado tres mil 638 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos, dos mujeres, dos hombres. Empezamos contigo.

PREGUNTA: Buenos días, presidente, compañeros.

Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón.

Presidente, el día de ayer se realizaron las elecciones en Brasil y, bueno, pues preguntarle cómo ve el panorama ahora para América Latina, si se está dando un nuevo viraje a la izquierda. ¿O qué opina de lo que sucedió el día de ayer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, felicitar a todos los brasileños, nuestros hermanos, porque fue una jornada democrática, ejemplar.

Ya quedó atrás el tiempo aciago de los golpes de Estado, del tomar el poder por la fuerza, ya en Brasil y en toda América es la vía democrática la que predomina, esto es muy importante. Pueden y debe haber diferencias, pero la manera más conveniente de resolver las distintas formas de pensar, las posturas políticas es a través de la democracia, de las elecciones, que sean los ciudadanos siempre los que decidan libremente.

En ese sentido fue un ejemplo la elección en Brasil en el terreno de lo democrático, esto es muy importante. Ustedes no escuchan ninguna queja, no se menciona la palabra ‘fraude’, se dan a conocer los resultados apenas van cerrando las mesas, todo es transparente y todos aceptan el resultado.

Ese es también el propósito nuestro hacia adelante, porque México padeció de falta de democracia, había imposiciones, fraudes, no se respetó durante mucho tiempo la voluntad del pueblo. Entonces, tenemos que ir hacia allá, seguir consolidando la vía democrática.

En lo particular felicité ayer a quien ganó la primera vuelta, Lula, obtuvo alrededor del 48 por ciento de los votos, el presidente Bolsonaro el 43; sin embargo, ellos tienen un sistema electoral de dos vueltas cuando un candidato no obtiene más del 50 por ciento, hay una segunda vuelta, ya sólo participa el primero y el segundo lugar. En este caso, de ocho o 10 candidatos ya quedan dos, es Lula y el presidente Bolsonaro y esa elección se va a celebrar a finales de este mes, ya se decide.

Y es también muy importante el observar cómo se votó en Brasil, que esto suele pasar en otros países. En el norte votaron más a favor del presidente Bolsonaro y en el sur más a favor de Lula, así fue ¿no? Sí, pero vi una información…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sao Paulo lo ganó Bolsonaro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí y Río también. Pero sí está muy diferenciado.

Y también tiene que ver con el nivel económico de las personas, creo yo que la gente de menos recursos votó por Lula. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que observé.

Es interesante cómo empieza al conteo. Y seguramente llegan primero los votos de las ciudades, de las zonas más cercanas y aparece el presidente Bolsonaro con cinco puntos arriba y va transcurriendo el tiempo, van llegando más informes o van reportando la llegada de más resultados y empieza a cambiar; de tener cinco abajo, Lula supera por casi cinco en votos, porque Brasil tiene mucha población, la diferencia es de un poco más de cinco millones de votos.

Sin embargo, repito, como no se obtuvo más del 50… Ah, esto fue lo que sucedió. Este es el transcurso. No, al principio, sí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y esto es ya el mapa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A esto es a lo que me refiero. En el norte es Lula, sí, sí así es. Pero está muy claro, pues: donde hay más pobreza, más marginación, Lula. Aunque en todos lados obtienen votos tanto el presidente Bolsonaro, como Lula, pero sí hay está situación especial.

Y felicidades a los brasileños, muchas felicidades.

INTERLOCUTORA: Bueno, en otra pregunta, presidente, ayer en medio de la manifestación por el 2 de octubre a Denise Dresser algunos estudiantes le gritaron: ‘Fuera de la manifestación’. Y ella respondió que había sido víctima de violencia y que está en riesgo la libertad de expresión y hasta la democracia. Varias personas cercanas al conservadurismo se solidarizaron con ella en redes sociales.

Entonces, preguntarle: ¿qué piensa de lo que sucedió ayer y de que varias de las personas que se solidarizaron con Dresser sólo vean violencia de quienes no piensan como ellos y no en otras situaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues tiene que seguir habiendo debate, que antes no había, nada más era la opinión aplastante del régimen y sus apoyadores; ahora es distinto, ya hay cambios.

Yo he venido diciendo, cuando hablábamos de transformación se pensaba que era un lema de campaña, como se dice más publicitariamente, un eslogan. Yo advertí, recuerdo bien el discurso de cierre de campaña, dije: Va a ser una transformación profunda y dije: Igual que la Independencia, que la Reforma, que la Revolución, nada más que de manera pacífica, pero igual de profunda como las tres transformaciones históricas, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios y eso es lo que está sucediendo.

Entonces, muchos pensaron que iba a ser más de lo mismo. Acuérdense que ya habían engañado en el 2000 hablando del cambio y fue más de lo mismo, algunos dicen: ‘Hasta peor’, fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual y ahora no, pero eso les cuesta aceptarlo.

Y, además, como se sienten ofendidos porque pues ya no tienen los privilegios que tenían en el régimen anterior, en el antiguo régimen, pues hay molestia, siempre he dicho que no es porque se les haya afectado en lo económico solamente. Hay un grupo que sí está molesto porque antes no pagaba impuestos y todavía se daban el lujo de echarle la culpa a los de abajo, que si no había recaudación era porque existía el comercio ambulante o la llamada economía informal y que ellos no pagaban impuestos, cuando lo cierto es que los de mero arriba, los que obtenían más ingresos, no pagaban impuestos o se les condonaba y crearon incluso todo un sistema de facturaciones falsas y hacían lo que querían. Entonces, esos sí están molestos.

Están molestos también los que recibían dinero del gobierno, periodistas, dueños de medios de información, intelectuales orgánicos, incluso hasta científicos o seudocientíficos y también integrantes de las organizaciones sociales que recibían dinero del gobierno, organizaciones campesinas, obreras, defensores de derechos humanos; entonces, como todo esto se terminó, pues están molestos quienes recibían contratos porque tenían influencias en el gobierno.

Entonces, todo ese dinero que se repartía a diestra y siniestra para que le aplaudieran a los gobernantes, para que les quemaran incienso a los gobernantes, pues ahora se está utilizando para apoyar a la mayoría del pueblo, para que haya pensión a los adultos mayores, para darle preferencia a los pobres, para atender a los jóvenes, es un cambio, una transformación.

Pero, aun cuando no hayan participado en este grupo o se hayan beneficiado con esta política de privilegios, sí les molesta en lo ideológico, porque pues tienen un pensamiento conservador. Imagínense, un racista pues claro que está enojadísimo, aunque no haya recibido nada ilegal del gobierno, pero siempre ha pensado que el indígena es inferior o que hay chusma, nacos, chintos, así se diría en mi tierra y que de repente se les diga: Eso está mal. Y eso estaba generalizado, nada más que soterrado abajo, porque doctores, gente supuestamente muy preparada académicamente, al mismo tiempo muy racistas, muy clasistas, muy proclives a discriminar.

Entonces, la transformación es luchar por la igualdad, por el respeto, es ir hasta técnica, científicamente, que no hay razas, que se puede probar, que no existen las razas, son culturas, que siempre se ha utilizado lo del racismo, lo del clasismo para explotar, para oprimir.

Entonces, todo eso está sucediendo, es un proceso de transformación que tenemos que buscar que se dé en completa libertad, sin confrontación, de manera pacífica, hacer también a un lado la hipocresía, hablar con la verdad.

Ayer de lo que sucedió, estaba yo revisando y no sé si por este hecho o por otros, leí un texto —te dije, ¿no?, que lo apartaras, Jesús— de Sabina Berman que yo creo que resume bien lo que está sucediendo. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo siempre he insistido en esto, porque nos pasa a todos.

‘La ingenuidad de la derecha. Dominan Twitter —eso también es relativo, pero, bueno, dominan Twitter— sin duda, las mesas de análisis de los medios de comunicación…’ Ahí sí, vean una mesa de análisis en Televisa, en cualquier medio de información, la radio y todo, todos en contra de nosotros.

De repente hay uno, creo que Epigmenio es una vez a la semana con Ciro, para que haya equilibrios, pero en general todos en contra.

‘Te callan a gritos cuando opinas fuerte de los dogmas neoliberales y ¡oh sorpresa!, en la calle es al revés’. O sea, eso es lo que está pasando, porque así era antes, la calle no importaba, decían: ‘El pueblo no existe, la política es asunto de los políticos, nosotros somos los expertos, los que tenemos capacidad para analizar la realidad y el pueblo no está preparado para la democracia’. Ese es el pensamiento conservador.

Entonces, pues no, ya esto cambió. Se queda uno sorprendido del nivel de análisis, la profundidad de mucha gente, de millones de mexicanos. Tienen más capacidad que muchos intelectuales, políticos. Entonces, eso es lo que está sucediendo.

Entonces, debe de continuar el debate y procurar que haya respeto. Y también no maniqueísmo o hipocresía. Maniqueísmo pues el ver las cosas en blanco o negro, buenos o malos. Y también no a la hipocresía, no sólo quejarnos cuando nos conviene o cuando nos cuestionan a nosotros y guardar silencio cuando no nos conviene opinar, quedarnos callados, que no haya hipocresía, porque eso también es muy recurrente.

Se está en un debate, yo me acuerdo de eso, en tiempos pasados, estaba uno debatiendo alguna cosa: ‘Oye, pero no me grites, no te alteres, me estás gritando’. No, no, no te estoy gritando. ‘Me estás ofendiendo, no me insultes’. No, no, no.

Entonces, es ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, eso es muy de la derecha, de la hipocresía, pero vamos a seguir adelante.

La compañera y luego tú.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV y 107.7.

Tengo cuatro preguntas que hacerle, si no es inconveniente. La primera es, acerca del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de Quintana Roo, el cual se ha convertido en el negocio más lucrativo, esto debido a que Roberto Poot lleva 14 años lucrando con ello sin permitir ahora sí que la entrada de otro líder y es que la agrupación le ha servido para juntar una considerable fortuna y adquirir con ello importantes predios costeros tanto en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.

Documentos oficiales del gobierno anterior exponen que Roberto Poot recibía 499 mil pesos mensuales, esto por concepto de asociaciones civiles y sindicatos. Destaca también otro apoyo más en el rubro de subsidios por un monto de 375 mil pesos bimestrales, todo esto a nombre de Roberto Leonardo Poot Vázquez.

Asimismo, se denuncia que las cuotas sindicales no han entregado cuentas a sus agremiados, por lo que se estima que estas cuotas sindicales entre Fstsge y Sutage obtienen más de 90 mil pesos quincenales. Los gastos de defunción tampoco han sido nada claras, ya que ha habido decenas de trabajadores que han perdido la vida y no les han dado ningún peso a sus familiares.

Ha utilizado el sindicato para otorgarles plazas a sus allegados, amigos, así como familiares durante estos 14 años y, pese a este tráfico de influencia, nepotismo, impunidad y corrupción, los gobiernos del estado lo siguen apoyando.

Asimismo, la pregunta es, señor presidente, si el gobierno entrante va a permitir la democracia y la decisión de la base trabajadora, ya que en febrero del año pasado se llevaron a cabo elecciones; sin embargo, el gobierno anterior, en complicidad de Catalina Portillo Navarro, exsecretaria del Trabajo del estado, así como el Tribunal lo negaron, mencionando que los procedimientos no fueron correctos, por lo que en agosto, igual, del año pasado se volvieron a llevar elecciones, esta vez con todos los procedimientos correctos, ganando por segunda ocasión la planilla azul, pero le negaron la toma de nota, por lo que ahorita se encuentran ante un amparo del juez federal sin que hasta el momento haya una resolución.

No sé si usted, señor presidente, pueda apoyar en este trámite para que se agilice o en este caso si pudiera intervenir la secretaria del Trabajo federal para atender y dar solución a la base trabajadora, quien durante estos 14 años pues no ha tenido un aumento de sueldos, no se le ha hecho justicia y sigue la corrupción dentro de este sindicato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sobre eso con Jesús, te ponemos en comunicación con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y que expongas lo que aquí has expresado y que ella ayude en este caso para que haya democracia sindical.

INTERLOCUTORA: Sí, de hecho, traigo toda la documentación, traigo igual firmas de todos los trabajadores que durante varios años han querido ya un cambio dentro del sindicato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuándo llegaste aquí?

INTERLOCUTORA: Anoche.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, ya que estás aquí, que hoy mismo te atienda.

INTERLOCUTORA: Perfecto.

La siguiente pregunta, señor presidente, si ha considerado la solicitud que durante varios años viene pidiendo el exgobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid, en la cual pide se le otorgue la prisión domiciliaria, indulto total y libertad en proceso. Cabe mencionar que Mario Ernesto Villanueva ya es un adulto mayor de 74 años de edad y sufre de una enfermedad pulmonar riesgosa.

Esta solicitud también la hizo llegar al cabildo de Tulum, esto a cargo del presidente Marciano Dzul Caamal, donde por mayoría de votos el 14 de septiembre los regidores aprobaron el exhorto y que se le hará llegar a usted durante esta semana, me comentó el secretario general de ese ayuntamiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pero ya Mario está en su casa, ¿no?

INTERLOCUTORA: Sí; sin embargo, se le ha comentado que él tenía que volver a prisión debido a que ya se había acabado la prisión domiciliaria que tenía él.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, también lo vemos, pero desde hace como dos o tres años se resolvió por parte de un juez que él estuviese en su domicilio y creo que va a continuar así.

No tenía yo información de que regresara a prisión. Claro, corresponde al Poder Judicial, pero lo vamos a ver nosotros.

INTERLOCUTORA: Perfecto, gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Al principio, me acuerdo, no querían salir porque quería… Que eso también sucede, de que pueden salir por edad, por enfermedad, pero lo que quieren es que se les libere por completo; si no, no salen, así tenemos casos.

Pero en el caso de Mario todavía estaba la secretaria de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero y ella ayudó a convencer para que continuara su proceso en su domicilio. Entonces, a lo mejor ahora lo que está solicitando es que se acelere el tramite ya para que quede absuelto, para que lo liberen por completo, pero, de todas maneras, lo vamos a ver.

INTERLOCUTORA: Perfecto. Gracias.

La siguiente pregunta, señor presidente, pues hace poco visitó usted Quintana Roo, esto un día antes de la toma de protesta de la hoy gobernadora Mara Lezama, donde pues bien se sabe se tocaron temas del Tren Maya y proyectos que se tienen para el estado de Quintana Roo.

La pregunta es si también se tocaron temas políticos, pues, como bien sabe, se tomó protesta del secretario de Seguridad Pública, Manelich Castilla Craviotto, quien días después dejó el cargo. Y preguntarle si esto tiene que ver con decisiones del gobierno federal. ¿Y qué opina del actual secretario de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide, quien asumió ya el cargo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no tengo mucha información sobre eso. Lo que se recomienda, pero no tenemos nosotros facultades, es que las autoridades locales procuren tener buenos secretarios de Seguridad Pública y en su caso también buenos fiscales. Y buenos secretarios de Seguridad Pública y buenos fiscales significa gente íntegra; mujeres, hombres incorruptibles, que no se vinculen a la delincuencia, que sepan pintar su raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, porque cuando ya hay contubernios y acuerdos ya no se garantiza la tranquilidad y la paz. Entonces, eso es lo que se recomienda nada más, que sean buenos funcionarios.

Donde son buenos los secretarios de seguridad pública, se ayuda mucho. Voy a poner un ejemplo, dos:

El secretario de Seguridad Pública de Yucatán lleva como dos, tres gobiernos, estuvo de secretario de Seguridad Pública creo que en dos gobiernos del PRI y ahora está con el PAN, o así; lleva 12, 18 años y ha hecho buen trabajo, bueno, no sé últimamente, pero cada vez que voy a allá se habla bien.

Y digo no sé últimamente, pero puedo rectificar. Creo que sí está haciendo un buen trabajo por los resultados, porque, a ver, pon cómo está Yucatán en delitos, tenemos ahí el…

Este es un ejemplo, un buen secretario de seguridad pública, lo que ayuda. Claro, no es sólo él, son también los gobernadores, los policías, el trato a los policías, la gente.

Miren, Yucatán. ¿Pero eso es de…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: De este fin de semana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, este fin de semana, así estuvo el fin de semana: el viernes 73 homicidios, el sábado 67 y el domingo 77, ayer. Siete estados sin homicidios y en Yucatán uno el fin de semana.

Miren allá, desgraciadamente.

Pero esto es el fin de semana. ¿Por qué no pones la de que va del año?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ¿Sobre seguridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, homicidios o delitos por estado de acuerdo a población, a 100 mil habitantes. Esto es importante para que la gente sepa quién es quién.

Miren. Ah, pero esto es homicidio, pero lo mismo, que este es un delito donde no hay cifra negra porque se tiene que denunciar o se tienen que levantar las actas correspondientes y miren: Yucatán, Baja Sur, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Durango, Tlaxcala, Querétaro, Nayarit, así va. Y los que tienen más: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Chihuahua.

Y a ver, ¿dónde está Quintana Roo? Miren, está a la mitad de la tabla. Entonces, sí es muy importante el secretario.

Ahora viene un ejemplo de procurador o fiscal. Miren cómo está Guanajuato y miren como está Veracruz. Bueno, aquí se cambió al fiscal y en Guanajuato sigue el mismo fiscal, ya va para 20 años, pero como pertenece a un grupo muy poderoso no lo cambian. Y desde luego que es facultad del gobierno de Guanajuato, no sólo del gobernador, sino del Congreso.

Entonces, sí es muy importante quiénes ocupan cargos, seguridad pública de fiscalía. Eso es lo que te puedo comentar.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Ya por último, señor presidente, sabemos que usted es una persona que cumple y sigue al pie de la letra los estatutos de la Cuarta Transformación y a austeridad; sin embargo, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la alcaldesa María Hernández sólo ha aplicado la austeridad para el pueblo y la transformación para su bienestar, pues hoy se pasea en una camioneta de dos millones y medio de pesos en uno de los municipios más pobres de Quintana Roo, teniendo 88 comunidades con muchas carencias, donde los ciudadanos demandan y exigen día a día la falta de patrullaje, la presencia de elementos policiacos, la falta de maestros y escuelas, la necesidad de médicos y medicamentos, así como la falta de alumbrado público y de bacheo de estas 88 comunidades.

Y ellos mismos han mencionado que después de su campaña no ha dado presencia en estas comunidades.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Qué municipio es?

INTERLOCUTORA: Felipe Carrillo Puerto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Felipe Carrillo Puerto. Bueno, pues ya hiciste la denuncia.

INTERLOCUTORA: Okey, gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

A ver, pongan esta otra, para ser más justos, porque esta tiene que ver con 100 mil habitantes. Entonces, es Colima, porque tiene pocos habitantes y tiene homicidios; Baja California, Chihuahua, Zacatecas, que tiene menos población, pero más homicidios; Guanajuato, Morelos, Sonora, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo. Y esa es la media.

PREGUNTA: Sobre Jalisco, presidente, ¿qué reportes tiene?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues vamos a aprovechar para informarles que hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda.

Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los… ¿cómo se les llama?, custodios, escoltas, sí, que no me gusta eso de guardaespaldas, los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera, e intervino el Ejército porque avisaron al Ejército.

Esto es muy importante subrayarlo. Si no se permite al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el Ejército no podría intervenir.

A veces antes, cuando no se le permitía al Ejército intervenir en temas de seguridad porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona en frente de un batallón y no participaban porque legalmente estaban impedidos. Ahora sí participan e intervinieron.

Lamentablemente hubo una persona que perdió la vida, heridos de los dos grupos, tanto de los escoltas del señor que querían secuestrar como de los agresores de la delincuencia.

PREGUNTA: También civiles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

Entonces, hoy seguramente se va a informar ya sobre esto, sí fue muy lamentable este asunto.

PREGUNTA: ¿Era empresario, funcionario, la persona?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Parece que es un empresario que se dedica a la compra-venta de vehículos, pero vamos a esperar el informe. Eso es lo que puedo comentar.

INTERLOCUTOR: ¿Los escoltas eran de la Ciudad de México? La escolta que tenía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información sobre eso. Sí sé que fue entre escoltas y este grupo que quería, supuestamente, secuestrar al señor.

INTERLOCUTOR: ¿Hay algún cártel detrás de esta acción?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se habla de una organización que actúa ahí en Jalisco.

INTERLOCUTOR: ¿El cártel Jalisco Nueva Generación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, creo.

Muy bien.

PREGUNTA: Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Soy Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a los funcionarios públicos que nos acompañan.

Usted como hombre del sureste, presidente, antes de mis preguntas quiero hacer una solicitud respetuosa. La semana pasada se habló aquí del maestro Carlos Pellicer. Mi solicitud es pedirle respetuosamente, al término de esta conferencia, que se pudiera interpretar, o el próximo viernes, la canción de Salvador Manríquez, Soy el infierno verde. Esa sería la solicitud que le haría respetuosamente e inicio con mi primera pregunta.

Presidente de los todos los mexicanos, hemos conseguido el listado parcial de la empresa mexiquense Impacta Exteriores, contratista del gobierno del Estado de México, donde se demuestra que, a lo largo y ancho del territorio mexiquense, la señora Alejandra del Moral tapizó las calles y avenidas y carreteras con su imagen.

Con ello, es una clara violación y flagrante a la legislación electoral por parte de la secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral, quien ha gastado 50 millones de pesos en 300 espectaculares.

Mi portal LordMolécula Oficial publicó el pasado domingo 20 de septiembre en exclusiva las pruebas de la documentación del dispendio realizado a costa del dinero de los mexiquenses, copia de la cual aquí tengo y se la puedo entregar a Jesús Ramírez para que se turne a las instancias correspondientes y se proceda conforme a sus instrucciones, señor presidente.

La pregunta es, señor presidente, ¿considera usted importante que la bancada de Morena en el congreso mexiquense cuestione al secretario de Gobierno, Luis Felipe Puente; al secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque; y a la misma secretaria de Desarrollo Social, Alejandro del Moral, sobre este atraco al bolsillo de los mexiquenses para la fabricación de candidatos chatarra en el Estado de México, como usted aquí lo ha referido?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo pienso que los tiempos han cambiado y que las elecciones en Estado de México, en Coahuila, se van a celebrar con legalidad, con transparencia, que no va a haber fraude.

Y hay que seguir insistiendo en que todas las autoridades, todos nosotros, sea un presidente municipal, un gobernador, el presidente de la República, todos hagamos el compromiso de que no se utilicen recursos públicos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, ni a ningún candidato y que se deje en libertad a la gente.

Nada de repartir despensas, frijol con gorgojo o comprar votos, o utilizar los programas sociales o de bienestar; que se deje a los ciudadanos en libertad y yo pienso que se va a lograr.

Ahora se dio el ejemplo de Tamaulipas, no podía estar más compleja la situación en Tamaulipas y ayudó mucho la gente, ese proceso de transición, de cambio en Tamaulipas se le debe al pueblo de Tamaulipas, porque salió a votar, participó.

Es como lo de ayer, guardadas las proporciones, en Brasil. Y desde luego, estamos hablando como de 120, 130 millones de votantes en Brasil, en Tamaulipas menos, pero también con un grado de complejidad muy especial y se salió adelante.

No va a ser lo mismo Coahuila, el Estado de México y yo pienso que van a ser elecciones limpias, libres.

Y además existe la autoridad, ya es delito grave el fraude electoral.

¿Qué es delito grave?

Que pueden ir a la cárcel quien cometa un delito electoral y no tiene derecho a fianza.

Pero, desde luego, hay que presentar denuncias, existe la fiscalía electoral, que depende de la Fiscalía General de la República. Pues todo esto es información que hay que transmitir porque antes no existía, ni era delito grave, no estaba tipificado como delito grave el fraude electoral, ahora sí. Entonces, presentar todas las denuncias.

Pero yo estoy optimista, yo pienso que vamos a seguir avanzando en materia democrática, se va a ir consolidando la democracia.

INTERLOCUTOR: Esta pregunta…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y lo de la música, sí, si la tenemos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, la buscamos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo se llama?

INTERLOCUTOR: Soy del infierno verde.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Mejor del paraíso, del edén, pero, bueno, la escuchamos.

INTERLOCUTOR: Esta segunda pregunta, presidente, quisiera, usted me la respondiera como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Inicio: frente a la campaña del cártel del periodismo sesgado y tendencioso, que los doblan, según Alejandro Moreno a jergazos, pero Alejandro lo dice con ‘v’, como ellos son Dóriga, Ciro, Marín, De Mauleón, Ricardo Rocha, Loret, Aristegui, Dresser, Aguilar Camín, Trujillo, José Cárdenas, Martín Moreno y muchos y mucho más, han querido construir una narrativa falsa y una percepción de que el país se quiere militarizar, que el Ejército actual es un represor, que fracasará la investigación del caso Ayotzinapa, que usted es ‘el rey del cash’, esos mismos que defienden lo indefendible, presidente.

El doctor Jorge Lumbreras, experto en seguridad nacional, recuerda que cinco presidentes de la República establecieron públicamente que las Fuerzas Armadas deberían participar en la seguridad pública contra la delincuencia organizada porque se necesita y nadie se dijo nada.

Han pasado 30 años donde las Fuerzas Armadas han participado en etapas de seguridad y jamás se dudó de la institucionalidad, lealtad y su compromiso de las Fuerzas Armadas, se intenta ahora poner orden institucional, jurídico, a lo que se venía haciendo.

La iniciativa de 46 páginas que se envió y que mañana martes 4 de octubre el Senado volverá a subir al pleno la minuta de dictamen que busca ampliar del 2024 al 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad a través de la Guardia Nacional señala que se enfrenta a una delincuencia organizada y, subrayo, fortalecida, cuasi militar que pone en riesgo al Estado y a las instituciones públicas.

Le pido, presidente, como comandante supremo, ser conciso y contundente y me diga si el factor determinante para la reforma de la Guardia Nacional es por la existencia de una delincuencia organizada fortalecida que la hace una de las más violentas del mundo, con un poder, reitero, cuasi militar que pone en riesgo al Estado y a las instituciones públicas.

¿Cuál sería su respuesta, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que no es eso, no es que las organizaciones de la delincuencia, lo que llaman la delincuencia organizada, esté presionando para que el Ejército y la Marina no participen en labores de seguridad pública, más bien yo lo veo como un asunto politiquero. No es que haya interés en un gobierno estatal o en quienes puedan tener vínculos con la delincuencia organizada y estén haciendo una campaña para que no se permita al Ejército y a la Marina participar en seguridad pública, es un asunto de legisladores y de los partidos de oposición que yo creo que se equivocaron, lo digo con todo respeto, aunque todavía pueden rectificar, es de sabios cambiar de opinión.

Y sí, en efecto, mañana… Y además ya lo han hecho algunos legisladores de partidos de oposición, que de manera vamos a decir independiente, sin someterse a la línea de los partidos, actuando más en representación del pueblo, están a favor de que siga ayudando el Ejército y la Marina en labores de seguridad pública y es algo que yo veo todos los días.

Hablamos de este ejemplo ¿no?, de ayer, de Jalisco, pero hoy en la mañana me entrega un informe, a ver si nos los pasa la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, que va en mi representación al cambio de gobierno en Aguascalientes y le comenta la nueva gobernadora que quiere el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército y es una gobernadora que acaba de triunfar representando al Partido Acción Nacional. Entonces, nos está pidiendo esto, pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella me está solicitando. Ahorita van a ver el informe.

Entonces, es un asunto ni siquiera puedo decir político, por eso digo politiquero. Hay que levantar el nivel en casos que tienen que ver con la seguridad pública, donde está de por medio la vida de las personas. ¿Cómo decir no, sólo porque no queremos que ninguna iniciativa, sea cual sea, se apruebe? Pero pueden cambiar y hay que esperar que esto suceda.

De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo porque es necesario. Imagínense, si no contamos con el apoyo del Ejército, de la Marina, si la Guardia Nacional no se consolida, pues entonces sí tendríamos problemas. Sólo que quieran que, a como dé lugar, aumenten los homicidios y aumente la violencia para quedar mal, para que el gobierno quede mal, para que nos vaya mal.

No, ellos tienen que ir aceptando de que nosotros no vamos a fallarle al pueblo, no vamos a incumplir con nuestra responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad y vamos avanzando, vamos avanzando.

Por eso también ayer, que me preguntaron que si íbamos a presentar una denuncia sobre el hackeo, pues no. El que nada debe, nada teme. Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad ya se había dicho y hasta faltó, he dicho más cosas.

INTERLOCUTOR: ¿Qué faltó?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Qué faltó? Pues que tengo otros achaques y que ya estoy chocheando, pero tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México.

Y pueden sacar lo que quieran, que el cash.

INTERLOCUTOR: El rey del cash.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, ¿no?, o sea, eso no me corresponde, pero cuestionamientos y ataques, hasta insultos, no. Tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral.

Y eso también para los jóvenes, para los que quieren dedicarse al noble oficio de la política: actuar con rectitud, no ocultar nada, para que de esa forma se tenga protección.

Y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida, pero, al mismo tiempo, pues eso ayuda. Imagínense que hackean a la Secretaría de la Defensa y sale de que se ordenó fabricar delitos o reprimir o torturar. No, gravísimo, eso sería gravísimo, pero nunca jamás, porque eso sería traicionarnos a nosotros mismos y no somos iguales.

De que estoy enfermo, pues eso es ya de dominio público, pero ahí estoy, todavía estoy bateando arriba de 300, todavía. Me pichó Valenzuela y le saqué el bate y es el tirabuzón, viene así y se cae.

Que, por cierto, va muy bien nuestro paisano Julio Urías y ya de una vez mi pronóstico: por él, por Julio y porque se trata de Los Ángeles, donde están muchos, muchos, muchos paisanos nuestros, voy Dodgers para la Serie Mundial.

INTERLOCUTOR: Y, finalmente, esta pregunta quisiera me la contestara porque el juez Francisco Javier Rebollo frenó el nuevo modelo educativo de la SEP.

Y hablando en materia de educación, la maestra Elba Esther Gordillo le da la semana antepasada una calificación reprobatoria a la nueva titular de la SEP, a Leticia Ramírez y a la política educativa del país de la Cuarta T. Y Gordillo dice que se equivocó con usted, porque lo apoyó electoralmente en su búsqueda a la Presidencia.

Usted había dicho en una pasada mañanera que habría una invitación a la exlideresa del SNTE a presentarse aquí a este ejercicio de comunicación circular. Y ahora que la maestra Elba Esther regresa a la política y que está en todo su derecho la pregunta es, presidente: ¿usted le volvería a reiterar la invitación para que acuda a una mañanera y nos diga la verdad, si tiene la intención de recuperar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por ahí nos revele Elba Esther Gordillo su ayuda al fraude electoral en el 2006 con Felipe Calderón y también con Peña Nieto? ¿Le haría usted la invitación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no nos metemos en eso. Tiene todo su derecho a manifestarse, a expresarse, ya hemos hablado del tema en otras ocasiones y todo mundo puede dar su opinión y no hay censura.

Y aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver si se suspendió el programa de Radio Fórmula de Ricardo Rocha, nada absolutamente.

INTERVENCIÓN: ¿Ya le habían avisado a usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, por eso lo estoy mencionando. No lo hacemos, por principio, contra nadie. Pero, además, aun cuando en los últimos tiempos Ricardo tiene una opinión distinta de nosotros, inicialmente él nos abrió espacios cuando estaban más cerrados los medios, no se me va a olvidar nunca que cuando las protestas en Tabasco, en los pozos petroleros, él estaba todavía en Televisa y fue de los pocos que me hizo una entrevista, esto allá como en 1995; y luego, cuando nos cerraron todos los medios, él nos daba espacio en un canal de Azteca.

Entonces, contra nadie, ni contra Loret ni contra nadie, menos contra Ricardo Rocha. No tenemos nada que ver absolutamente, jamás le he pedido al dueño de un medio de comunicación que censure a un periodista, jamás.

Y sí ha habido insinuaciones y la respuesta es: no.

INTERLOCUTOR: Pero cambió de opinión Ricardo, porque vino aquí esa mañanera a solicitarle y, después de que no se le dio lo que solicitó, pues se fue hasta con Alazraki.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero eso es otro asunto, o sea, ya tiene que haber pluralidad. Si lo que sucede y es un cuestionamiento fraterno, a los dueños de los medios de información convencionales es que deberían de cuidar los equilibrios, pero, como decía Sebastián Lerdo de Tejada, la prensa se regula con la prensa, la prensa se controla con la prensa, no tiene por qué el Estado meterse.

Una recomendación es: busquen equilibrio, porque van perdiendo auditorio, porque ya hablamos, la gente está muy despierta, muy consciente, muy avispada. Entonces, si todo es en contra, si no hay equilibrio mínimo… Vean las mesas de análisis, 10 mesas de análisis en radio, en televisión, todos en contra, no hay objetividad. Entonces, pues suelen ser muy aburridas, ¿no?, estar escuchando lo mismo, lo mismo y lo mismo. Claro, tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse, toda la libertad.

Eso de Ricardo lo quería yo comentar para que no se vaya a malinterpretar. Y si él tiene pruebas ¿sí? de que fue por una indicación del gobierno, del presidente, que las presente.

Tiene como un año que no recibo, que no hablo con el dueño de Radio Fórmula. Y sí es en periódico, si escribe en El Universal, no he hablado con el señor Ealy Ortiz desde que soy presidente y un poco antes, o sea, como desde hace cinco años no cruzo palabra con él. Entonces no nos metemos nosotros a eso.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Leobardo Hernández, del diario Portal de Toluca, Estado de México.

Mi primera pregunta es sobre el caso de San Juan Atzingo, los miembros de la comunidad denuncian tala clandestina en la zona y falta de protección al área natural protegida de las lagunas de Zempoala. Dicen que ellos la conocen, de hecho, como una zona natural desprotegida.

En este sentido, ellos se han reunido con autoridades ambientales tanto estatales como federales sin recibir respuesta desde agosto, pero han denunciado esto durante 20 años aproximadamente sin ninguna respuesta de ningún gobierno ¿no? La pregunta que le quiero hacer en este momento es si está dispuesto a responder a esta situación e informarle a la secretaria del Medio Ambiente.

Y también si es posible informar qué operativos y qué resultados ha habido en contra de los delitos ambientales pues también denuncian que en junio pasado hubo algunos, pero no hubo ningún tipo de detenidos. En este sentido, también solicitan la declaratoria como zona de emergencia y, si es posible, la llegada del programa Sembrando Vida a la región.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos a pedirle a la secretaria del Medio Ambiente que los atiendan, que tú nos ayudes para que ella los reciba y se les apoye, ese es el compromiso, porque es una causa noble y justa.

INTERLOCUTOR: De acuerdo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que les puedas comentar que los van a recibir la secretaria.

INTERLOCUTOR: Entonces, me pongo en contacto con las dos partes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Y la segunda cuestión era precisamente acerca de los programas sociales. Las secretarías de Desarrollo Social de los estados se han convertido en centros de contención o en centros de compra de elecciones, estoy hablando específicamente del caso del Estado de México, donde en el ejercicio principalmente del Salario Rosa, en sus diferentes derivados, en 2019 hubo una observación por parte del órgano de fiscalización estatal por mil 500 millones de pesos y en el ejercicio de 2020 fue de dos mil 500 millones de pesos.

En este sentido, la cuestión o la pregunta es si usted estaría dispuesto también a promover algún tipo de reforma o algún tipo de convenio donde sea… Dado que ahora es derecho de todos los mexicanos desde la instancia federal recibir un apoyo social, que los estados apoyen más a los programas federales para evitar este tipo de subejercicios, porque incluso los padrones están alterados con personas que no existen, lo de siempre en este tipo de ejercicios o se supeditan a un ejercicio meramente de grupos como en los viejos tiempos. El Estado de México es como 1970, donde tú votas te doy programa social y, si no, pues no hay.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo te diría…

INTERLOCUTOR: En ese sentido, ¿qué se podría hacer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo creo que eso corresponde más a la procuraduría electoral, al maestro José Agustín Ortiz Pinchetti y nosotros le transmitimos tu planteamiento. Y si también quieres verlo, nosotros ayudamos para que te reciba.

INTERLOCUTOR: Pero en el ejercicio de los programas sociales, ¿no habría una manera para…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no se puede, porque son instancias distintas y los estados son libres y son soberanos y eso corresponde más tanto al Poder Ejecutivo del Estado de México como al congreso local.

Pero sí la instancia federal, cuando hay elecciones, sí puede participar, aunque también es una instancia autónoma, no depende del gobierno federal, depende de la Fiscalía, que es una institución independiente. Pero para eso se creó, para que se evite el fraude, se garanticen elecciones limpias, libres, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Es un buen tema para atenderlo.

Y si vienen ahora las elecciones en el Estado de México, pues ahí que se aplique la procuraduría electoral, lo mismo en Coahuila. Qué bien que se está tratando el tema y aquí lo vamos a seguir tratando.

Y decirle a la gente, también, que denuncie cuando le condicionen un apoyo a cambio de un voto, porque también esto no es novedad, o sea, desgraciadamente esas eran las prácticas que imperaban, que dominaban, las listas para despensas, para vivienda, incluso hasta para obras.

‘¿Te hace falta el agua? Pues sí va a haber agua, pero necesitamos que votes por este partido y este candidato. Si votas, te cumplimos y y se construye el pozo y el tanque de almacenamiento y la red de distribución; si no olvídate’, así muchas cosas, pues.

Yo llegaba a pueblos, me acuerdo en Guerrero, allá en la Montaña Media, Chilapa, con comunidades y decía: ‘Estamos con ustedes, pero necesitamos el agua’ y ya hicimos un compromiso.

En otra ocasión me encontré a una organización independiente de campesinos, lo mismo en Veracruz y de dirigentes progresistas, vamos a decir, de izquierda, con tráilers del gobierno de Veracruz, en víspera de las elecciones, con láminas de zinc, como cinco, seis tráilers allá, en las zonas más apartadas, más pobres y les caí ahí; ¿Qué pasó? No me acuerdo de la organización, por ahí lo tengo, ¿Qué? ‘No, pues es que necesitamos la lámina’.

Otros casos en Puebla, en Tehuacán, en una elección, después del resultado la lloradera de familias que por la necesidad recibieron dinero y además pensando que íbamos a ganar, que no importaba, porque de todas maneras íbamos a ganar. Y cuando se sabe que ganamos, pero no salimos, la angustia y el llanto. Tráfico con la pobreza de la gente, con la necesidad de la gente.

Entonces, todo eso debe de desaparecer y para eso la fiscalía electoral y también que la gente ayude. Y ahí está el ejemplo de Tamaulipas, porque ahí estaba, como se dice coloquialmente, ‘cañón’.

INTERLOCUTOR: Ya para concluir, presidente, nada más, si ya ha fijado una propuesta para el aumento del salario mínimo del próximo año, algún porcentaje tentativo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía vamos a ver el comportamiento de inflación. Lo de hoy fue muy importante este acuerdo, que yo espero va a tener buenos resultados. Si notamos que podemos bajar la inflación, si hay una tendencia a la baja, ya podemos empezar al análisis sobre el aumento, el monto, más que nada, porque sí va a ver aumento, pero el monto, que tenga que ver con justicia y al mismo tiempo que no nos vaya a agravar la inflación, porque no se trata de decir: tanto más y nos aumenta la inflación.

Aquí medimos salario de acuerdo a lo que cuesta la tortilla y el frijol y el arroz y el aceite y la carne de pollo y los huevos, eso es lo que nos sirve, porque eso es lo real. Entonces, vamos a esperarnos.

Fue muy bueno el acuerdo de hoy, yo estoy seguro que va a dar buenos resultados. Y vamos a seguir observando el comportamiento de la inflación mundial y haciendo lo que nos corresponde en el país. Es seguro, no aumentan las gasolinas, no aumenta el diésel, no aumenta la luz.

Ya con esta canasta, que tiene un precio de mil…

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O: Mil 39.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mil 39 pesos, que nos ayude la gente.

Hay tres distribuidores grandes que aceptaron, que firmaron, Walmart, Soriana y Chedraui, esos tres representan como el 80 por ciento de la distribución. ¿Así es? Entonces, vamos a ver si la canasta se mantiene en los mil 30, aquí vamos a estar viendo todos los lunes y los resultados del Inegi sobre inflación y a partir de ahí decidimos sobre salarios.

Muy bien, vámonos a desayunar ya. Es lunes.

PREGUNTA: Presidente, por favor, de este lado, por favor, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Excepción, quedan los cuatro para mañana.

+++++

