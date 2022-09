Kim Kardashian rompió Instagram con provocativo traje felino

Instagram se convirtió en un éxito gracias al auge que tuvo entre los famosos. (Infobae)

En los últimos días, Kim Kardashian ha estado muy activa en redes sociales, principalmente en Instagram, donde ha compartido fotografías y videos luciendo su nuevo estilo marcado por una figura más delgada y una melena rubia.

En su más reciente publicación, la modelo, empresaria y socialité estadounidense se vistió de felina usando tela de estampado animal que simula ser piel de guepardo de pies a cabeza.

Así Kim Kardashian se mostró como una “Cheetah Girl” usando el estampado en el ajustado corsé, la largas botas con pronunciados tacones, los guantes que casi le llegan a los hombros, la enorme capa y hasta la bolsa de mano.

Como la polémica es una constante en la vida de las Kardashian, Kim compartió en otra publicación una serie de fotografías vistiendo un oufit claro, con vestido, abrigo y zapatillas blancas.

En las fotos la modelo hace poses muy parecidas a las de Marilyn Monroe, lo que provocó que de nueva cuenta se recordara la polémica del vestido que usó en la Met Gala 2022 y que perteneció a la mítica actriz estadounidense.

El vestido fue utilizado por Marilyn Monroe para cantarle el famoso “Happy Birthday, Mr. President” al entonces mandatario estadounidense, John F. Kennedy, con quien presuntamente mantenía una relación la actriz y que Kim dañó luego de usarlo.

Esa no es la única polémica que ha acompañado a Kardashian en los últimos días, ya que ha dado de que hablar debido al cambio de su apariencia, no solo por haberse pintado el cabello de rubio, sino también porque se ha mostrado con una figura más delgada.

Este cambio de Kim podría significar una vuelco en el mundo de la moda, ya que las Kardashian fueron quienes fomentaron la normalización de cuerpos curvilíneos y ahora se teme que con este cambio se regrese a la glorificación de las figuras “skinny”.

El origen de Kim Kardashian

Kimberly Noel Kardashian, más conocida como Kim Kardashian, es una modelo, empresaria y socialité estadounidense nacida el 21 de octubre de 1980, en Los Ángeles, California.

La fama de Kim Kardashian comenzó a principios de los 2000, cuando acaparaba las portadas de distintas revistas, periódicos y medios en compañía de Paris Hilton, su amiga y también conocida socialité.

La amistad de Kim Kardashian con Paris Hilton era tal que apareció en distintas ocasiones en su reality show The Simple Life.

La fama de Kim Kardashian aumentó cuando se difundió una película íntima que grabó junto a su entonces pareja, el cantante Ray-J.

Fue entonces cuando Kim Kardashian, junto con sus hermanas y padres empezaron el reality show llamado Keeping Up with the Kardashians.

Desde entonces, Kim Kardashian ha lanzado marcas de maquillaje, accesorios, joyería, fragancias, entre los que destacan Skims y KKW Beauty, esta última valorada en alrededor de mil millones de dólares.

Kim Kardashian ha sido portada de la revista Forbes, que la consideró como una de las empresarias más codiciadas del mundo . En cuanto a portadas de revistas destaca también su aparición en Playboy, así como la famosa sesión fotográfica de Paper.

Kim Kardashian ha tenido un breve paso por la música, lanzando dos sencillos: «Jam», la cual tuvo fines benéficos pues sus ganancias fueron destinadas a St. Jude Children’s Research Hospital, un centro de investigación y tratamiento pediátrico centrado en las enfermedades catastróficas de los niños, en particular la leucemia y otros cánceres y «Shake».

Kim Kardashian ha tenido participaciones especiales en distintos programas y películas como CSI: NY, How I Met Your Mother, 2 Broke Girls, American Dad! y Saturday Night Live, entre otros.

Fuera del ámbito del espectáculo, Kim Kardashian se ha mostrado activa en la política estadounidense, incluso reuniéndose en distintas ocasiones con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En cuanto a su vida sentimental, Kim Kardashian se ha casado en tres ocasiones y divorciado la misma cantidad de veces.

Su primer matrimonio fue con el productor musical Damon Thomas, de quien se separó tras cuatro años de una tormentosa relación. El segundo fue el basquetbolista Kris Humphries, con quien tuvo un fugaz matrimonio de poco más de 70 días, aunque dejó un largo y cansado divorcio. El tercero y último fue el cantante Kanye West, el matrimonio más largo de Kim Kardashian con cinco años de duración.

