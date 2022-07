Top 10 de los podcast más populares hoy de Spotify Colombia

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público colombiano a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Spotify.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que están disponiblesa través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en Colombia y prueba de ello son estos 10 podcast que están en boca de todos.

1. Listening Time

This podcast is for English learners who want to practice their listening comprehension in a natural way. In each episode, an American speaker talks about different topics without reading a script. He speaks in a natural way, with native words and phrases, but he speaks a little more slowly and clearly than other native speakers. Each episode includes the transcript, which you can use to help you understand the speaker.

2. Trascender

Trascender es un espacio en el que podemos explorar juntos un tema muy sensible pero al mismo tiempo muy especial para todos nosotros: la muerte. Con expertos en diferentes áreas empezamos a preguntarnos sobre temas como el duelo, la memoria universal, el trascender de los animales y la vida después de la muerte, para entender esta transición no como un final, sino como una etapa sublime en nuestro proceso de evolución hacia la luz. @andreagudelo andreagudelo.com

3. A Fondo Con María Jimena Duzán

El exceso de información que recibimos y consumimos en Colombia nos ha acostumbrado a quedarnos con lo superficial, con lo necesario. Pero como sucede con la cebolla, hay que ir retirando capa por capa, pelando una a una para llegar al fondo y así captar la esencia de los hechos sin filtros. De esto se trata A Fondo, el podcast de Maria Jimena Duzán que podrán escuchar de lunes a viernes en Spotify.

4. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

5. Sigue mi voz

El podcast oficial de 'Sigue mi voz', la nueva novela de Ariana Godoy, a la venta el 21 de julio con el sello Wattpad by Montena (Penguin Random House). Nuevo episodio cada domingo. ¡Consigue el libro antes que nadie! https://siguemivoz.penguinlibros.com/ Puedes escribir a Kang en kang.siguemivoz@gmail.com. ¡Quizá lea uno de tus mensajes en el siguiente programa! ¡Síguenos en redes sociales! ARIANA GODOY: Twitter: Arix05 Instagram: Ari_godoy Twitch: heyariana05 PENGUIN RANDOM HOUSE: Twitter: @PenguinLibros / @somosinfinitos Instagram: @PenguinLibros / @somosinfinitoslibros

6. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

7. Dormicast

Termina el día con una dosis de relajación. Dormicast es una experiencia, que a través de la meditación guiada, te hará relajarte para dormir y descansar cada noche. Enfócate en ti y en tu energía personal. Encuentra un nuevo episodio cada día. Dormicast es un podcast Original de Spotify.

8. Batman Desenterrado

Explora "Batman Desenterrado" en distintos idiomas aquí. Un asesino serial conocido como El Cosechador aterroriza Ciudad Gótica, pero en esta ocasión, Batman no vendrá al rescate. De hecho, Bruno Díaz no tiene memoria alguna de jamás haber sido el Caballero de la Noche. En lugar de eso, Bruno es un patólogo forense a cargo de las autopsias de las víctimas del asesino; esto, hasta que él mismo acaba siendo atacado por el misterioso villano. Conforme la obsesión de Bruno por El Cosechador lo va consumiendo, el Doctor Thomas Díaz, jefe del Hospital de Ciudad Gótica, le ordena a su hijo tomar un descanso del trabajo para ser tratado por un psicólogo llamado Doctor Hunter. Con Batman fuera de acción, Barbara Gordon busca ayuda del segundo mejor detective de la ciudad: El Acertijo.Batman Desenterrado es una creación de David S. Goyer producida por Phantom Four y Wolf at the Door en asociación con Blue Ribbon Content y DC para Spotify. La versión en español es dirigida por Hari Sama, producida por Fábula y protagonizada por Alfonso Herrera, Ana Brenda Contreras, Zuria Vega, Gustavo Sánchez Parra, Alfonso Borbolla, Noé Hernandez, Carlos Aragón, Hernán Mendoza, Úrsula Pruneda, Ximena Romo, Lucia Úribe y Gabriela Warkentin

9. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

10. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 24/7, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. Te lo digo en modo "bbita date cuenta" mientras termino la carrera de psicología. Estas rica mi vida y llegó el momento de verlo. Sígueme en Instagram mi amorcito, para contenido de la vida de Danielita @danisayanSigue al Podcast en Instagram para reflexiones de los episodios, sneak peaks y mucho más! @estasricapodcast See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

¿Qué es un podcast?

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en específico, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Spotify en Colombia

Actualmente Spotify se ha mantenido como una de las plataformas de audio por streaming más popular de los últimos tiempos y, según el último corte dado a conocer por la empresa, la compañía actualmente cuenta con 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago.

Fue el pasado 12 de diciembre de 2013 cuando Spotify llegó al mercado colombiano con un catálogo de más de 20 millones de canciones. Actualmente la plataforma ofrece un amplio catálogo de canciones de más de siete millones de artistas alrededor del mundo.

Para disfrutar de Spotify, los colombianos tienen varias alternativas dependiendo de sus necesidades y recursos disponibles. Los usuarios también pueden disfrutar del servicio de forma gratuita, pero deberá atenerse a escuchar la publicidad y escuchar música con algunas limitaciones.

En el paquete Individual, se puede tener activa una sola cuenta y por ella se pagan $14.900,00 al mes, teniendo un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios para estos suscriptores está el escuchar música sin anuncios, escuchar tus canciones en cualquier lugar incluso sin conexión, reproducción on-demand.

Para el paquete Duo se pueden tener activas dos cuentas por un pago de $19.900,00 al mes, con un mes gratis si te suscribes. Entre los beneficios con los que cuenta se encuentran 2 cuentas premium para parejas que conviven, duo mix, es decir, una lista para dos, actualizada constantemente con la música que más les guste; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand.

En el paquete familiar se permiten hasta seis cuentas premium para personas que conviven en una misma casa por la cantidad de $23.900,00 al mes. Entre los beneficios está el tener un mix familiar actualizada periódicamente con la música que más les gusta; bloqueo de música explícita; reproducción de música sin anuncios, sin conexión y on-demand; spotify kids, una aplicación independiente creada sólo para los más pequeños del hogar.

Podcast vs audiolibros

La pandemia de coronavirus no sólo benefició a los podcast al incrementar su número de usuarios, sino que también los audiolibros sumaron más consumidores en diversas plataformas, entre ellas Spotify, pues se estima que pueden dejar ganancias anuales por hasta 70 mil millones de dólares.

La plataforma de streaming, en donde los audiolibros han ido creciendo en un 20%, ha recurrido a la narración de libros con las voces de celebridades de Hollywood.

Su auge también podría deberse a la crítica de la facilidad con la que la plataforma ha dejado hablar a los podcasters, cayendo en errores de mal información en plena pandemia, como fue el caso de Joe Rogan, que además hizo perder a la compañía hasta 2,1 millones de dólares.

