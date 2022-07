Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este jueves 14 julio de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a informar sobre cómo se avanza en el castigo a quienes cometen delitos. Es la sección de Cero Impunidad, que se lleva a cabo los jueves y está a cargo del licenciado Ricardo Mejía.

Y yo también les voy a informar sobre nuestro viaje a Washington, les voy a hacer un resumen. Fue una muy buena visita, en buen encuentro, benéfico para los dos pueblos de los dos países.

Pero vamos a escuchar a Ricardo.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Muy buenos días a todas y a todos.

Vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad, que es una acción coordinada del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las secretarías de Seguridad Pública de los estados, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República. Iniciamos.

En primer término, informamos sobre la detención y vinculación a proceso de los presuntos homicidas del empresario italiano Rafael Alessandro, que fue privado de la vida el pasado 1º de julio en el municipio de Palenque.

La Fiscalía General de Justicia de Chiapas, en una acción de investigación, que queremos felicitar, pudo determinar que el presunto autor intelectual es Elizabeth ‘N’, esposa de Rafael Alessandro y que participan como autores materiales Gerardo Antonio, quien tendría una relación con la esposa de Rafael Alessandro y como sicario Luis Martín, quien habría recibido un pago por realizar ese homicidio.

Se giraron las órdenes de aprehensión, se les detuvo en la ciudad Tuxtla Gutiérrez y en Palenque. Fueron puestos a disposición de la autoridad competente y ya fueron vinculados a proceso penal por el juez de control.

Siguiente. También informamos de la detención de presuntos homicidas de policías del municipio del San Francisco del Mar, en Oaxaca. Esto fue una investigación coordinada por la fiscalía de Oaxaca en coordinación con la Coordinación Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Investigación. Se logró la detención de cinco personas del sexo masculino, quienes habrían interceptado a los policías municipales después de que ellos a su vez habían detenido a un presunto delincuente.

Los agresores trasladaron a las víctimas a bordo de una patrulla, a un paraje en Playa Vicente, donde fueron privados de la vida con armas de fuego, posteriormente fueron… se les prendieron fuego a las víctimas junto con la patrulla de la policía municipal.

Esta es la patrulla, fue en la carretera que conduce de San Francisco del Mar a Puerto Estero. Ya están detenidos los cinco y vinculados a proceso penal.

Siguiente. Este fue un evento en Taxco de Alarcón, en Guerrero, en el año de 2018. Fue un hecho que sacudió a la población de Guerrero y del país, porque este feminicida no solamente mató a su víctima, sino que a su vez la desmembró y también se le encontró en una cocina, en un hecho brutal, donde participó la madre del sujeto de nombre César ‘N’. La madre de nombre Silvia ya fue sentenciada a 40 años de prisión por estos hechos.

En una operación coordinada de la fiscalía de Guerrero y de Baja California fue detenido hace unos días en Tijuana César ‘N’, quien era esposo de Magdalena ‘N’, nutrióloga, de 28 años, madre de dos pequeños hijos. La víctima desaparece el 13 de enero de 2018 y nueve días después su cuerpo fue encontrado en un local, propiedad de la familia de César ‘N’, ubicado en el Barrio de Guadalupe, cerca del zócalo de Taxco.

Los restos de la víctima fueron encontrados en ollas de peltre y otros guardados en el refrigerador. La madre del sujeto habría contribuido a este hecho criminal. Y la necropsia reveló que la víctima falleció asfixia y después el cuerpo fue desmembrado.

Ya fue detenido el feminicida y la audiencia de vinculación a proceso será el día de mañana, toda vez que el detenido solicitó la ampliación del término para la vinculación a proceso.

Siguiente. También informamos de la detención de una célula de narcomenudistas en Cuitzeo, Michoacán. Esta es una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de la Defensa Nacional. Se les aseguraron diferentes dosis de metanfetamina y marihuana, también armas y también motocicletas. El total de personas detenidas es de ocho, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Siguiente. También informamos que la Fiscalía de la Ciudad de México integró carpeta de investigación, la cual fue judicializada en contra de Cecilio ‘N’, quien habría cometido el delito de violación en agravio de su nieta. Esta denuncia prosperó en una orden de aprehensión que se le ejecutó a esta persona, el cual ya fue recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y ya está vinculado a proceso penal, en una acción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Siguiente. También, con relación al operativo de búsqueda para la detención y procesamiento penal de José ‘N’, alías ‘el Chueco’, presunto autor material del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas en el municipio de Urique, en Chihuahua, informar que, a partir del despliegue que hay de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en coordinación con las fuerzas locales de seguridad y la Fiscalía General de Chihuahua, fue detenido Alfredo Evaristo ‘N’, alías ‘el Chino’, quien cuenta con orden de aprehensión vigente por delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y también pertenece al grupo criminal en el que participa este sujeto de apodo ‘el Chueco’.

Ya con él son 13 los detenidos que están relacionados con ‘el Chueco’. De estos 13, siete ya fueron vinculados a proceso penal por diferentes delitos.

Y comentar que sigue la búsqueda y localización del sujeto apodado ‘el Chueco’, presunto autor material y se espera que en los próximos días pueda ser detenido.

Se sigue también en esta operación permanente, asegurando armas, droga y deteniendo miembros de este grupo criminal. El pasado 8 de julio se detuvo también a sujetos y se aseguraron nueve armas largas tipo fusil, que también ya se pusieron a disposición de la autoridad competente.

Siguiente. Dentro de este operativo de búsqueda, informar que con relación a los hermanos Berrelleza, una de ellos, Jesús Armando, fue rescatado con vida y en buen estado de salud, mientras que Paul Osvaldo fue desafortunadamente encontrado sin vida. Ellos habrían sido o fueron privados de la libertad por ‘el Chueco’ también el día de los hechos en que asesinó a los párrocos y al guía de turistas.

Siguiente. Informar también que, en un operativo al combate al narcomenudeo y tráfico de armas en Zacatecas, en el municipio de Jerez, fueron detenidos 11 personas por elementos de la Sedena, Guardia Nacional y la policía estatal. Estos sujetos habrían hecho diferentes detonaciones de armas de fuego en el municipio de Jerez durante los días 8, 9 y 10 de julio y finalmente fueron detenidos tras haber repelido las fuerzas de seguridad esta agresión con armas de fuego. Aseguraron también 16 armas largas y cortas, 122 cargadores, cinco mil 373 cartuchos, cuatro vehículos, entre otros objetos que utilizan para sus actividades criminales. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía de Coordinación Regional, ya obtuvo la vinculación a proceso de cinco de los 11 sujetos.

Siguiente. También informar que en Guanajuato fue detenido, junto con seis personas, junto con otras personas, Gustavo ‘N’, alias ‘el Cuadros’, presunto jefe de una célula criminar del cártel Santa Rosa de Lima en Celaya, quien cuenta este individuo con tres órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y se espera ya la vinculación a proceso contra este jefe de una célula criminal del cártel de Santa Rosa de Lima.

Siguiente. También informar que, en diferentes operativos contra el tráfico de armas y narcomenudeo en Sonora, en diferentes operativos en Caborca, Pitiquito, Tubutama, Cajeme, Hermosillo y San Luis Río Colorado fueron detenidas 24 personas; entre ellas, un menor de edad. Fueron aseguradas diferentes armas y drogas y también fueron liberados 117 migrantes que este grupo criminal tenía detenidos.

Siguiente. Informar que, dentro de la operación permanente que se realiza para el aseguramiento y desmantelamiento de laboratorios para la generación de drogas sintéticas y los precursores químicos que se utilizan para estas mezclas de drogas de diseño, fueron asegurados entre el 8 y 12 de julio ocho laboratorios clandestinos. Este aseguramiento representa una pérdida económica para el grupo criminal que realiza estas acciones por el orden de 12 mil 500 millones de pesos.

Queremos señalar que entre el 21 de mayo al 12 de julio del presente año elementos del Ejército Mexicano han asegurado 101 laboratorios, de los cuales 92 están en Sinaloa, cuatro en Michoacán, tres en Baja California, uno en Jalisco y uno en Guerrero.

El conjunto de precursores químicos, materiales utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, entre ellos fentanilo, implican una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 139 mil 600 millones de pesos, ese es el tamaño del aseguramiento que se ha hecho en esta semana.

También, como lo hemos señalado en otras ocasiones, el combate a la impunidad no solamente implica las detenciones y aseguramientos, sino el seguimiento a los procesos penales que se logren vinculaciones a procesos y sentencias condenatorias. En ese sentido, informamos que, con relación al caso Altar, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron a una célula criminal, entre ellas la cabeza de los cazadores de apodo ‘el Duranguillo’, estos cuatros sujetos ya fueron vinculados a proceso penal, entre otros delitos, por delincuencia organizada, acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores también de uso exclusivo, agravante de pandilla, homicidio calificado con alevosía, homicidio en grado de tentativa y cohecho, porque, como ustedes recordarán, este grupo ofreció dinero a elementos de la Sedena para poder ser liberados, en una acción que queremos resaltar que estuvo en inferioridad numérica durante mucho tiempo las fuerzas de la Sedena y, sin embargo, no solamente hicieron una operación pulcra, sino que fueron detenidos y no cedieron a sus intentos de soborno.

En el caso de la periodista María Elena Ferral, que fue asesinada el 30 de marzo de 2020, el autor material Luis Ángel ‘N’, alias ‘la Güicha’, ya fue vinculado a proceso penal.

Siguiente. Como sentencias relevantes informar que la Fiscalía General de Justicia de Puebla logró obtener sentencia condenatoria de 45 años de prisión contra Jorge ‘N’ y tres copartícipes del homicidio calificado en agravio de la activista transgénero Agnes ‘T’, quien fue privada de la vida en la población de Chipilo, en Puebla, además de habérsele robado un vehículo.

Siguiente. También informar que en el caso del sujeto apodado como ‘el Lagarto’, Jesús Tomás ‘N’, la fiscalía de Veracruz informó que se obtuvo sentencia condenatoria de 22 años de prisión en contra de Jesús Tomás, alias ‘el Lagarto’, por el delito de homicidio doloso calificado por hechos que ocurrieron el pasado mes de marzo de 2019 en el hospital general de ciudad Minatitlán.

Aquí lo relevante de esta sentencia condenatoria en contra de este sujeto apodado ‘el Lagarto’ es que este sujeto habría estado relacionado con el multihomicidio ocurrido el pasado 19 de abril de 2019 en Minatitlán, en donde 13 personas perdieron la vida a consecuencia de armas de fuego en un evento familiar que había en Minatitlán, que ustedes recordarán que fue una multiejecución y a este sujeto se le identifica como el principal autor de este evento.

Él fue detenido en su momento en Escárcega, Campeche, en una operación que se realizó en aquella entidad y finalmente ya fue condenado el pasado 8 de julio a 22 años de prisión.

Siguiente. También informar que, en la Ciudad de México, a partir de las acciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el juicio y sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se obtuvo sentencia condenatoria en contra de Marco Antonio ‘N’ por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de 13 personas; entre ellas, un menor de edad. Personas que fueron asesinadas y sepultadas en fosa por los hechos del Bar Heaven, de la calle Lancaster, en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, que, como ustedes recordarán estos jóvenes que fueron privados de la vida fueron sepultados en una fosa clandestina en Tlalmanalco, en el Estado de México.

Pues, bien, ya se obtuvo sentencia condenatoria y al haber 13 víctimas se le acumulan las sanciones, dando una totalidad de 520 años de prisión.

Siguiente. También informar, como nos lo instruyó el presidente de la República, de casos de feminicidio resueltos, donde queremos resaltar la coordinación de las fiscalías, de las áreas también de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y desde luego también de la Comisión Nacional Contra la Violencia de Género. Ahí damos cuenta de tres detenidos en el Estado de México por feminicidio, uno en San Luis Potosí, otro más en Veracruz y dos más en Morelos.

Siguiente. También informar que en cuanto a reportes de desaparición o no lo localización en Nuevo León, entre los días 7 de julio y 12 de julio al reporte de búsqueda de personas del sexo femenino, nueve personas, las nueve fueron localizadas, todas con vida, todas con bien y ya están con sus familias.

También informar que, en el caso de Jalisco, durante la primera semana de julio fueron localizadas 23 personas, niñas, niños y adolescentes a partir de la Alerta Ámber, el Protocolo Alba, entre otros, quienes habían sido previamente denunciados por desaparición o no localización.

En total, durante el mes de junio de 2022 en Jalisco la fiscalía del estado de Jalisco logró la localización de 73 personas, que todas están con bien, a partir de estas operaciones de búsqueda.

Con relación al caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa informar que el día de mañana 15 de julio está previsto que personal del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el médico especialista forense de ONU-Mujeres sostendrán reunión para compartir estudios y criterios entre ellos respecto a los resultados de la exhumación y posterior necropsia que se practicó al cuerpo de Debanhi Escobar para unificar el informe.

Y el día lunes 18, finalmente, se realizará la reunión del grupo interinstitucional de trabajo conformado por médicos del Incifo y su director general, el médico especialista de la ONU, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas representando a los padres de la víctima, la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con sus peritos y médicos de esa representación social y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para conocer ya el informe una vez que hayan sostenido la reunión y haber hecho las deliberaciones correspondientes.

Siguiente. Informar también, que en el caso del periodista Luis Enrique Ramos Ramírez, quien fue privado de la vida en la ciudad de Culiacán, informar que fue sujetada a la prisión preventiva justificada Brysia Carolina ‘N’, quien está imputada por el delito de encubrimiento por favorecimiento cometido en contra de Luis Enrique, quien fue encontrado sin vida el 5 de mayo del presente año.

Informar que Brysia Carolina, pidieron la ampliación del término. Por lo pronto, el juez le decretó la prisión preventiva justificada para que no se sustraiga de la acción de la justicia y en la audiencia se determinará si es vinculada a proceso penal.

Informar que también la fiscalía de Sinaloa informa que hay una tercera orden de aprehensión contra un presunto autor material del homicidio de Luis Enrique.

Siguiente. Y como lo hacemos cada semana, dando seguimiento a la instrucción presidencial del caso de la persecución de los autores de los homicidios de periodistas, informar que, con la orden de aprehensión por un autor material del homicidio de Luis Enrique Ramírez, el número de detenidos y buscados sube a 27. Hay ya también 19 vinculados a proceso penal. Y este es cuadro que se revisa cada semana.

Se espera que en los próximos días también se pueda ya ofrecer un resultado con relación al caso de Antonio de la Cruz, quien fue privado de la vida el pasado 29 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Sería cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, les informo que el encuentro que sostuvimos en la Casa Blanca con el presidente Biden fue, decía yo, muy favorable, bueno para las dos naciones.

Tratamos el tema migratorio con el enfoque que nosotros hemos sostenido desde hace tiempo, de darle trabajo a la gente en sus lugares de origen. Para eso, de manera específica insistimos en que se continúe el apoyo, que se amplíe el apoyo en Programas de Bienestar que ya se están aplicando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, con financiamiento nuestro, pero desde luego se requiere que se amplíen esos programas. Son dos en especial, uno es el Sembrando Vida y otro Jóvenes Construyendo el Futuro, el que los jóvenes puedan tener trabajo como aprendices, capacitarse. Y se les propuso que se amplíe, que se invierta más en los dos programas.

También hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo, temporal, para México, para Centroamérica. Esto se aceptó, se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos.

Desde luego, el planteamiento de fondo fue el de impulsar las actividades productivas, el de unirnos para aumentar la producción en Estados Unidos, en México.

Y aun cuando ya existe el Tratado de América del Norte, procurar unirnos más, quitar aranceles que puedan existir, toda la regulación en el comercio, simplificar trámites, quitar todos los trámites tediosos y unirnos más para producir y enfrentar el fenómeno migratorio, esto también fue muy importante.

Hablamos de cambiar la política migratoria, que en vez de que se deje suelta y que haya vacíos que llenan los traficantes de personas, también por la conveniencia, como ha sucedido siempre, de empleadores sin escrúpulos en Estados Unidos que prefirieren tener indocumentados, porque les pagan menos, porque los pueden correr cuando quieren, que en vez de esa relación, además que propicia violación de derechos humanos, accidentes graves, pérdidas de vidas humanas, que en vez de eso se ordene el flujo migratorio con visas temporales de trabajo, no sólo para el campo, sino también para los servicios, para la industria.

Hay una realidad, hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos y se necesita producir, se necesita crecer y es indispensable la fuerza de trabajo. Entonces, es un momento importante, decisivo, para llevar a cabo un plan laboral migratorio, como en su tiempo fue el programa Bracero. Son otros tiempos, otras circunstancias, pero es lo que se necesita y eso lo propusimos y se va a analizar.

Como ya dije, sí hay el compromiso de aumentar el número de visas temporales de trabajo.

También tratamos otros temas:

La modernización de las aduanas en la zona fronteriza. Nosotros tenemos un programa de aduanas que se ha iniciado en Baja California, en Sonora, en Coahuila, en Tamaulipas.

Y, en efecto, en el comunicado de ayer se habló de una inversión de parte nuestra de mil 500 millones de dólares. Algunos expertos hablaron de que nos impusieron ese plan, cuando llevamos ya tiempo proyectándolo y ya aplicándolo.

¿En qué consiste?

Pues en mejorar las aduanas, que haya un mejor servicio.

Incluye mejorar el tráfico en Tijuana con un segundo piso en toda la zona fronteriza. Ya lo dijimos aquí, fuimos allá, es un proyecto que lleva tiempo, es una inversión de más de 10 mil millones de pesos.

En el caso de Sonora, pues es mejorar las aduanas de San Luis Río Colorado, resolver el problema del paso del tren, que es un problema de muchos años, desde que existe el tren, desde el siglo XIX, que se partió la ciudad, me refiero a Nogales y lo que queremos es hacer un libramiento y otra aduana para librar la ciudad; ya estamos trabajando en los proyectos.

¿Qué otra cosa?

Bueno, se amplía la aduana de Piedras Negras en Coahuila.

Y se construye la nueva aduana en Nuevo Laredo, inclusive se va a hacer la oficina para la dirección de aduanas que se va a trasladar a Nuevo Laredo y, lo mismo, se va a contar con una instalación militar.

También en otros cruces fronterizos de Tamaulipas.

De modo que eso es lo que significan los mil 500 millones de dólares. Del lado de Estados Unidos también están haciendo lo mismo, modernizando sus aduanas.

En lo económico y comercial se llegó a un buen acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir hasta el 2024, desde ahora hasta el 2024, alrededor de 40 mil millones de dólares, fundamentalmente en el sector energético. Son ductos, plantas de licuefacción, van a invertir en plantas de fertilizantes y también en extracción de crudo en sociedad con Pemex de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando la reforma energética.

Si ustedes recuerdan, se entregaron en ese entonces 110 contratos y la mayoría no tiene inversión porque se argumentaba que no tenía precio el petróleo crudo, que no era negocio. Ahora que el petróleo crudo ha subido de precio ya es más atractivo para quienes tienen esas concesiones, esos contratos, invertir. Y hay campos, yacimientos petroleros que tienen mucho potencial.

Hay un campo, Zama, que está compartido con Pemex, que tiene capacidad para producir hasta 150 mil barriles diarios. Y los que tenían la concesión no se animaban y ahora parece que van a invertir bajo las condiciones legales, como la evaluación que se hizo, reportó que Pemex tiene más crudo. La operación del campo va a corresponder a Pemex, esto no significa que ellos no puedan también participar en la administración. Y se busca utilizar la infraestructura de Pemex y que se trabaje de manera asociada. Eso es en general.

También hablamos de los precios de los combustibles con el presidente Biden. Nosotros estamos agradecidos porque se dio la autorización en su momento para que compráramos la refinería Deer Park de Texas. Cuando se compra una planta de estas en Estados Unidos pues tiene que autorizarlo el Departamento de Estado, la Secretaría de Energía y de Comercio, pero el presidente Biden dio la instrucción de que se autorizara. Y esto nos ayudó, porque se compró esa refinería y ahora estamos produciendo petróleo, diésel. Ya se terminó de pagar la refinería.

Y por eso reafirmamos el compromiso de que los estadounidenses que quieran cargar gasolina en las gasolineras de México que están en la frontera, en las ciudades fronterizas de México lo pueden hacer, que no vamos a cerrar la frontera y pueden pagar menos porque la gasolina en nuestro país está más barata que en Estados Unidos.

Entonces, fuimos a decirle de que podían contar con eso, que también teníamos en esa refinería capacidad para un mayor abasto y les planteamos también que teníamos disponibilidad para el transporte de gas de Texas a la costa oeste de Estados Unidos, es decir, para llevar gas de Texas a California, porque tenemos ductos rentados que no se están utilizando por completo y que a ellos les puede ayudar.

El caso de las refinerías y el que podamos nosotros ofrecer esta gasolina tiene que ver con una situación que ellos están enfrentando. No sólo es el precio, que es más alto, sino que están operando sus refinerías al 95 por ciento de su capacidad, a todo lo que dan, porque los agarró la crisis energética con poca capacidad productiva de gasolinas, capacidad de refinación de gasolinas. Entonces, se está ofreciendo esto.

Decirles que ellos también nos están ayudando, ofrecieron vendernos de gobierno a gobierno fertilizantes. A nosotros nos importa mucho impulsar la actividad productiva, en especial la producción de alimentos. Entonces, nos van a vender a precio justo fertilizantes y también leche en polvo para las lecherías de Liconsa, también a precios justos, cosa que agradecemos.

En el caso de la inflación, pues ya ustedes conocen cómo el día de ayer que se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos aumentó la inflación a 9.1, nosotros tenemos ocho, 7.99, ocho y ellos tienen en junio, igual que nosotros, 9.1.

Y es muy notorio de que se les está incrementando la inflación en energéticos. Traían del componente total de inflación 2.6 en energéticos y ahora en el dato de ayer ya son tres puntos lo que les aumenta y nosotros seguimos en 0.6 en energéticos por la política que estamos aplicando.

Entonces, muy buena la reunión. Hablamos de que se regularice la situación de nuestros paisanos migrantes, se lo planteé al presidente Biden, que había que darles tranquilidad, certidumbre, que llevan años trabajando de manera honrada en Estados Unidos. Y como fue un planteamiento atrevido, porque se está víspera de elecciones y hay la mala costumbre de no tocar estos temas porque supuestamente afectan electoralmente a quien los propone… Yo sostengo que estos temas hay que tocarlos todo el tiempo, independientemente de las elecciones.

Y que además es mejor enfrentar la realidad, no tienen fuerza de trabajo. Y es necesaria la regularización y es necesaria la entrega de visas temporales de trabajo. Porque la inflación se detona, se desata por la pandemia y por la guerra en Ucrania, pero en el fondo es porque no hay producción suficiente en América del Norte.

Entonces, se importa mucho, nosotros estamos importando 100 mil millones de dólares de China y Estados Unidos importa 500 mil millones de dólares de China. Y nada más piensen en lo que significa el incremento en fletes. ¿Por qué esa dependencia? ¿Por qué no producir lo que consumimos en nuestros países?

El planteamiento es: vamos a fortalecer la región, primero América del Norte, vamos a incluir los países de Centroamérica y luego toda América, la unión de América, que es un continente con una gran potencialidad en lo económico, en lo tecnológico, en cuarto a fuerza de trabajo, joven, creativa y con un mercado amplio que permitiría consumir todo lo que se produzca, sin necesidad de depender de otras regiones del mundo. Eso es lo que hay que estar pensando hacia adelante.

Y fue muy buena la plática con el presidente Biden.

Estuvimos también antes con la vicepresidenta Kamala Harris. También muy afectuosa, con mucho respeto hacia el pueblo de México. Me volvió a insistir que tiene un primo en México, tiene familia en México. Y en todos lados mucho respeto hacia México.

Y nuestros paisanos, bueno, para qué les digo, puro amor, puro amor. Estaban contentísimos. Les agradezco mucho. Y repito lo que siempre decimos y ayer, antier, me lo estuvieron recordando, que amor con amor se paga.

No se organizó nada, todo fue espontáneo y desde que llegamos al aeropuerto, nada más que ya no puedo yo ahí acercarme mucho porque están las medidas de seguridad que se establecen, pero llegamos al hotel y ahí estaban y música y al día siguiente desde muy temprano también y hasta ayer que salimos del hotel la despedida.

Antier, cuando fuimos a la Casa Blanca, por la tarde, estuvimos en los monumentos al presidente Franklin Delano Roosevelt y, no presidente, dirigente social destacadísimo, defensor de los derechos civiles, Martin Luther King y también muchos paisanos. Ahí tuvimos que decir unas palabras para homenajear al presidente Roosevelt, a Martin Luther King. Martin, un héroe en la lucha por los derechos civiles, por la no violencia, la lucha por la igualdad.

Y muy bien, muy bien. Nos sentimos muy apoyados, muy respaldados por nuestros paisanos y todo esto obliga, nobleza obliga a que no dejemos de trabajar en beneficio de nuestro pueblo hasta el último día.

Quedó Óscar González.

PREGUNTA: Buenos días.

Óscar González, de Radio Noticias, 104.5 Noticias.

Usted, señor presidente, en reiteradas ocasiones ha mencionado que no a la corrupción, no a la impunidad, no a las injusticias, primero los pobres y eso ha generado que millones de mexicanos pongan toda su confianza en usted.

Comentarle, señor presidente, que decenas de habitantes del pueblo Santa Cruz Huehuepiaxtla, municipio de Axutla, estado de Puebla, se encuentran sumamente preocupados por perder sus tierras de cultivo, propiedades y aun sus propios hogares, todo ello porque autoridades auxiliares del lugar pretenden, a través de mañas legales, quitarles sus propiedades, ellos, mejor conocidos como ‘los caciques de la región Mixteca’.

Por más de 40 años han transmitido el poder de abuelos a hijos y quienes a su vez de hijos a nietos. Hoy en día, estas personas en confabulación con algunas autoridades del municipio de Axutla, en el estado de Puebla y además del propio tribunal agrario les están haciendo creer que esa población es terreno comunal para que así puedan desapoderarlos.

Los propietarios cuentan con un certificado de inafectabilidad que les fue entregado en 1956 por el entonces presidente de México Adolfo Ruiz Cortines, que fue publicado ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación, documento que ahora las autoridades actuales no se los hacen válido.

Estos caciques por años han hecho de las suyas, utilizan firmas de asistencia de los habitantes y quienes manipulan para fines políticos y quienes no acceden a sus pretensiones son amenazados. Los caciques de Huehuepiaxtla han sembrado el terror y han iniciado varios juicios de desalojo de hogares de humildes campesinos, ya que, con lágrimas hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad piden su valiosa intervención antes de que se cometa una injusticia con más de 46 familias.

La pregunta sería: ¿se podrá hacer algo para estos humildes campesinos?

Es cuanto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a pedirle al procurador agrario que atienda este caso.

Según lo que estás dando a conocer, deben de ser tierras primero comunales y luego fueron entregadas como pequeñas propiedades, por eso los certificados de inafectabilidad que se daban entonces. Después de la entrega agraria, que tuvo su mejor momento en la época del general Cárdenas, empezaron los certificados de inafectabilidad, esto con el presidente Miguel Alemán y se continuó con el presidente Ruiz Cortines y desde entonces vienen estos conflictos.

Hay forma de llegar a acuerdos. Vamos a pedirle al procurador agrario. Seguramente ya es, como dicen los abogados, cosa juzgada, es decir, ya han de haber agotado todas las instancias legales y lo que hay una situación de hecho, de que ahí están viviendo, me imagino. Tienen la ocupación y ya legalmente es probable que alguna instancia y puede ser la instancia superior, la Suprema Corte, haya resuelto; sin embargo, el problema está ahí y hay que resolverlo.

Entonces, vamos a que el procurador agrario lo vea.

Omar Niño.

PREGUNTA: Señor presidente, muy buenos días.

Omar Niño, de San Luis Potosí.

Preguntarle sobre su visita a los Estados Unidos, el tema migratorio que, considero, también para usted era de los más importantes. ¿Se consolida lo de las visas? ¿Se determinó si en algún tiempo se va a concretar?

Y, por otro lado, preguntarle también si usted sintió en algún momento incomodidad al estar con el presidente Biden, porque usted hace cuestionamientos importantes que pocas veces un presidente se las hace al mandatario de los Estados Unidos, donde le señala que México ya no se somete al impero, básicamente hubo ahí una parte de usted que lo señala y el presidente Biden le responde que se tienen trabajar, ambos países tienen que trabajar de manera paralela para sacar la problemática, los problemas que tienen juntos.

Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo en lo personal y también en lo público considero que el presidente Biden es una persona buena, de buenos sentimientos y eso ayuda mucho en cualquier relación.

Cuando trata uno con personas malas, aunque la política no es maniquea, de buenos y de malos, pero hay veces que tiene uno que tratar con gente taimada o de malos instintos, es más difícil.

Entonces, es una ventaja tratar con gente buena y, además, él tiene mucha experiencia política, eso también ayuda.

Y desde el principio nos ha tratado con respeto, siempre habla de pie de igualdad, si ustedes revisan la entrevista anterior van a escuchar eso de parte de él y ahora, lo mismo. Yo hasta le dije: Presidente, —antes de que entraran los medios de información— voy a tardar, ¿eh? Casi le dije: No hablo de corrido y tengo varios temas que tratar con usted. Y me dijo: ‘Usted no se preocupe, vamos a conversar con los medios y ya en la reunión bilateral’.

Entonces, da confianza para hablar de manera sincera con él. Pues yo creo que por eso también me siento como siento siempre, ¿no? Porque, aunque he leído el Manual de Carreño, pues uno debe de ser auténtico. Me sentía yo cómodo y abrí un poco las piernas y las doblé, porque estaba yo tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad y de buenos modales, aquí va uno a tratar lo que interesa.

Y fue muy fraterna la conversación. Bueno, primero escuchar el tiempo que me tocó plantear las cosas, luego escucharlo a él, muy respetuoso. Y luego ya, en la reunión bilateral, fue muchísimo mejor. Estaba muy contento, mucho muy contento.

Y muy respetuoso. Lo cierto es que es un respeto a México, a nuestro pueblo. A lo mejor otros gobernantes no llegaban a entender, a comprender la grandeza de México y se achicopalaban, para decirlo coloquialmente, se hacían pequeños.

Pero imagínense lo que es México, su historia, nuestro pueblo, nuestras culturas. Tenemos la dicha enorme de vivir en un gran país, heredero de grandes civilizaciones. Y el presidente Biden, como otros políticos, la vicepresidenta, empresarios estadounidenses, se admiran, se fascinan con México. Entonces, eso nos da mucha ventaja, nos tratan con mucho respeto.

Y nuestra gente también ha demostrado ser gente luchona, trabajadora, honrada. Se pelean por los trabajadores mexicanos, son los preferidos entre todos los migrantes, que todos son excepcionales, pero los mexicanos tienen su lugar, tienen su sitio. Es un orgullo, la verdad, representar al pueblo de México.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, en una segunda pregunta, no pregunta, es un planteamiento, el pasado mes de noviembre estuve aquí y le pedí a nombre de muchos potosinos que no dejara de voltear a ver a nuestro estado.

Hoy, a ocho meses del inicio de la gubernatura de Ricardo Gallardo Cardona, contabilizamos 495 muertes violentas. Me voy a permitir solamente destacar algunos hechos, porque yo sé que usted conoce estos pueblos y San Luis Potosí pareciera que está en una isla y estamos corriendo a pasos muy acelerados para terminar siendo un Zacatecas o un Guanajuato con una violencia extrema. Le hago el recuento de seis casos solamente.

El 5 de abril, Tamazunchale, un pueblo que usted conoce muy bien, fue tomado por un grupo armado por dos horas. El pueblo se aterrorizó, estuvo totalmente tomado por el grupo armado y la respuesta de Ricardo Gallardo, lo cito, dice: ‘No se preocupen, fueron a hacer sus viáticos los delincuentes, fueron a hacer su picnic’.

Punto número dos, el 10 de junio tiraron siete cuerpos en el Pueblo Mágico de Aquismón, todos vendados y todos en una carretera que lleva al Pueblo Mágico amontonados y totalmente pintados y totalmente mallugados del cuerpo.

El 1º de julio hubo lo que nunca se había visto en San Luis Potosí. En Tamasopo, que es otro de nuestros tesoros para el turismo, había un helicóptero que se rentaba para hacer paseos turísticos. Apenas el 1º de julio ese helicóptero fue quemado por grupos de la delincuencia organizada y dejaron cuatro muertos ahí. Nunca se había visto que una aeronave fuera en este caso incendiada.

En Cerritos van siete enfrentamientos en esta zona de la zona media de San Luis Potosí.

El 20 de junio y este es un caso bien importante, presidente, el 20 de junio fue atacado el penal de La Pila con armas tipo Barret. Esa es la salida para la zona industrial. Los delincuentes tiraron ponchallantas y fueron muchos los trabajadores de la zona industrial que no llegaron a su trabajo porque tiraron muchos ponchallantas.

Aquí lo más importante es que el C5, que es donde se graba gran parte de lo que pasa en la ciudad con las cámaras, ese día y a esa hora, que fue un lunes a las seis de la mañana, no se grabó nada, que hubo un error y no se grabó nada.

Aquí quiero hacer un contexto que es bien importante, que el director del C5 no fue removido, fue cambiado de su puesto y el director del penal de la Pila son dos funcionarios que trabajaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto y que estuvieron encargados del penal de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato, en el periodo cuando Ricardo Gallardo Cardona, ahora gobernador de San Luis Potosí, estuvo encerrado y estuvo preso en ese penal. Desde ahí se les ha dado puros puestos de primer nivel de la policía, eso suena muy extraño y más extraño que en el ataque se hayan borrado todas las evidencias de lo que pudo haber sucedido para dar con los delincuentes.

Hemos tenido una ola de rapto de mujeres, en San Luis Potosí se está viviendo con mucho miedo.

El miércoles pasado el sindicato de trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado se manifestó; fueron reprimidos con tanquetas, hay fotografías.

Tengo un expediente que me gustaría entregárselo a quien usted me diga, si al licenciado Jesús o a Leti, es el expediente del sindicato del gobierno de trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado, que fue precandidata también para la gubernatura de Morena, ahora está huyendo porque está acusando una persecución política. Me voy a permitir, por último, leerle un párrafo de lo que el sindicato está solicitando, dice:

‘Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador:

‘San Luis Potosí vive un grave retroceso democrático, porque el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, ha iniciado una persecución política en contra de las y los integrantes del sindicato independiente de trabajadoras y trabajadores del gobierno del estado, así como de algunos periodistas de medios de comunicación que no se someten a su control, al emitir órdenes de aprehensión en nuestra contra basadas en denuncias penales inexistentes y ocultas, porque quieren encarcelar a quienes defendemos los derechos humanos y laborales de la población’.

Yo solamente, presidente, para culminar, le quiero decir que yo tengo 22 años de periodista y estoy integrado al mecanismo de protección federal porque fui perseguido por el padre de Ricardo Gallardo Cardona y yo tengo este mecanismo que me ha servido mucho. Lo único que le puedo decir es que en San Luis Potosí la gente está viviendo con miedo. Si yo algún día dejo de venir a estas mañaneras será, o porque estoy en la cárcel injustamente o porque quizás ya no esté vivo.

A nombre de los potosinos, que somos muchos, yo le pido que volteen a ver a San Luis Potosí. Estamos viviendo una ola de violencia como nunca antes la habíamos vivido y estamos viviendo una ola de represión.

Y, señor presidente, en un ejercicio de honestidad usted sabe quiénes son los gobernantes de San Luis Potosí, porque en alguna ocasión usted los nombró mafiosillos. No es el hecho de que se vuelva a repetir esto, lo único que le solicitamos los potosinos es que no dejen de voltear de ver a San Luis Potosí, porque además es un pueblo bien importante en la inversión, estamos inmersos en el corredor automotriz de la zona centro bajío y las empresas también están comenzando a salir de nuestro estado.

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a verlo.

Debes de considerar que hay en San Luis Potosí una polarización política, hay quienes están a favor del gobernador y quienes están en contra y nosotros tenemos que actuar con profesionalismo, con responsabilidad y apego a la verdad. Entonces, te ofrecemos que vamos a hacer una investigación sobre el caso. A lo mejor Ricardo aquí podría informarnos sobre lo que se tiene.

Y nos dejas tus documentos.

Qué bien que estás en el mecanismo de protección. De todas maneras, nosotros siempre vamos a defender la libertad de expresión.

Y espero que también comprendan que no podemos hacer juicios sumarios, no podemos hacer denuncias a diestra y siniestra sin pruebas, no podemos repetir lo que se hacía antes, de un periodismo sin argumentos, irresponsable, con falta de profesionalismo, les diría que calumnioso. Tenemos que ser todos muy responsables, que cuando haya una denuncia se presente una prueba y que no haya propaganda o campañas de desprestigio.

Ayer, por ejemplo, el director de Migración, Garduño, se metió a una tienda, creo que en el aeropuerto o cerca.

INTERVENCIÓN: Un centro comercial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un centro comercial y le tomaron una foto y Loret de Mola —¿Por qué no pones a Loret de Mola?—, miren lo que puso. Entonces, ¿ya no van a poder ir a comprar nada los servidores públicos?

Por cierto, dejó dicho Francisco Garduño que no compró nada, para que yo se lo informara a Loret.

Pero miren lo que puso, a ver si encuentran ahí. Ahí está. Pero, a ver, ¿qué puso él?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: La pobreza franciscana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no se le ve con ninguna bolsa.

Dice: ‘Aprovechando la gira’, eso es lo que dice Loret. Fíjense qué periodismo. Y estos eran los más famosos del universo, eran las estrellas del Canal de las Estrellas. ‘Aprovechando la gira, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se fue de shopping a la tienda ultrafifí Marcus, de Washington. Ya sabe, la pobreza franciscana’.

Lo importante es eso, ¿no?, que ya da como un hecho de que estamos en esa fase superior porque ya pasamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, qué bueno que ya se aceptó. Pero este es el periodismo de antes, lamentable, o sea, de pena ajena.

Imagínense si alguien se encontrara de shopping a Loret de Mola, donde compra. ¿Con qué autoridad moral? Pero es así todo.

Están molestísimos, molestísimos. Primero decían que, como no había asistido a la cumbre, que no me iban a volver a recibir en la Casa Blanca, que me iban a regañar, me iban a jalar las orejas. Y el presidente Biden, repito, es una gente excepcional, un hombre bueno, hay simpatía mutua. Pero estaban esperando los choques.

Luego, los especialistas del antiguo régimen, del neoliberalismo, internacionalistas: ‘Ah, pero no es visita de Estado’ y luego un experto o experta, que es una visita oficial, que es una visita de Estado, que es una visita de trabajo. Toda esa formalidad casi monárquica los fascina.

Y que no me desabroché el saco. No, pues se me iba a ver la panza y entonces: ‘Miren la panza, por la barbacoa y por los tamales de chipilín y los chanchamitos y los tlacoyos y la torta de chilaquil, la guajolota’ y todo eso.

Bueno, pero, en fin. Queda Alberto Marroquín.

Ah, pero, permítanme. Lo de San Luis.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Gracias, presidente, con su permiso.

Con relación a lo de San Luis, efectivamente, se han presentado eventos, sobre todo en la Huasteca, pero también comentar que, por instrucciones de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ya se está en coordinación con el fiscal José Luis Ruiz para establecer una célula de trabajo antihomicidios y antisecuestros, como lo hemos hecho en Cajeme y en Zacatecas, precisamente para acelerar la persecución criminal y las investigaciones. Entonces, ya habrá un desplieguen.

También el Centro Nacional de Inteligencia establecerá un grupo operativo de inteligencia y se está trabajando también en los estados aledaños para establecer un blindaje junto con el área de seguridad en carreteras de la Guardia Nacional.

Comentar que, en cuanto al penal estatal de La Pila, el día 21 y 22 de junio hubo un operativo, se encontraron objetos punzocortantes que se pudieron quitar ahí de los reclusos y estamos trabajando permanentemente en coordinación y se va a reforzar.

Pero también informar que el pasado 24 de junio se detuvo a Adrián ‘N’, que es hijo del líder criminal Alfredo Alemán, que es parte de una célula delictiva del cartel del Golfo. Y esta operación que se realizó precisamente en San Luis Potosí, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, generó una serie de acciones de este grupo criminal. Sin embargo, ya está vinculado a proceso penal Adrián ‘N’ por diferentes delitos y se continuará actuando, es la instrucción que tenemos y aquí se dará cuenta en su oportunidad de más detenciones.

INTERLOCUTOR: ¿Será un operativo especial, así como están haciendo en Zacatecas?

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Es un grupo de trabajo permanente que estará coadyuvando con la fiscalía local para investigaciones criminales, detención de objetivos criminales y aprehensiones de objetivos relevantes, eso será.

Con permiso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno. Alberto.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente.

Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún; Es AhoraAm.com, en Querétaro; y Frecuencia CAD.com.

Señor presidente, nos enteramos que gente de Morena desde Quintana Roo quieren proponerle que se postule para ser senador de la República cuando termine su mandato. Usted mencionaba que desea culminar su ciclo de la actividad pública, pero ¿podría considerar usted esta propuesta por parte de la gente de Morena de Quintana Roo?

Y si ha pensado vivir en Quintana Roo en el mediano plazo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política, no voy aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares.

Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24, por eso el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y pueda yo ir con mi consciencia tranquila de haber servido a mí país, a mi pueblo y no pienso continuar en la política.

Voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia. El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista. Imaginar, también con códices y con relatos orales, cómo era la vida pública, política, en la época prehispánica y luego cual fue el pensamiento dominante a partir de la llegada de los invasores europeos y cómo se fue formando el pensamiento conservador, todo el proceso.

Hay un libro bueno sobre este tema, que se llama El pensamiento reaccionario, de García Cantú, sí, es El pensamiento reaccionario, de García Cantú. Pero él trabaja más sobre documentos históricos y hace comentarios; yo quiero hacer otro tipo de trabajo, desde luego con fuentes originarias, pero con mi interpretación. Un libro que me va a llevar tiempo y voy a estar dedicado a eso.

Y voy a poder también estar viendo, mirando, admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma, pero no saliendo y desde luego sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión, me voy a despedir de las redes sociales.

También, no por grosería, sino porque si no lo hago así me costaría más trabajo, no voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento, ni a mis hijos, si me llevan algo que tenga que ver con la política, no.

Y termino porque también no hay que tenerlo mucho apego ni al poder ni al dinero. Ya termina uno su ciclo, vienen nuevas generaciones, hay relevo generacional. Estoy muy contento porque hay muchos buenos dirigentes, mujeres y hombres.

Y estoy contento también porque los más jóvenes vienen, pero muy entusiasmados, convencidos, son muy inteligentes. Los veo, los disfruto, los gozo en las redes sociales. Tienen mucha capacidad para argumentar. Es un renacimiento de la política y también del periodismo, es una revolución de las conciencias.

Ayer vi un mensaje de una gente como… Bonasso, que no sé si sea familia del Bonasso, de Miguel, yo creo que debe ser pariente, es un Bonasso. No sé sí en Twitter o en Facebook, a ver si lo consiguen. Es joven. Yo creo que debe ser… Pero mexicano, creo que es de México. Dice algo muy interesante sobre el comportamiento del conservadurismo en México ante los cambios. Porque Miguel ya debe ser grande, Miguel ya debe tener mi edad o un poco más.

INTERVENCIÓN: ¿Cómo se va a llamar su libro, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El pensamiento conservador en México.

Miren: ’La élite mexicana vive en una cárcel ideológica. Mientras el país se mueve, ellos han quedado fosilizados en el clasismo y el malinchismo’. No se han querido mover, por eso el conservadurismo, que es mantener statu quo, conservar.

‘AMLO no ha afectado uno sólo de sus derechos —y es cierto— pero les ha puesto un espejo enfrente’. Eso también es cierto.

Porque no se hablaban de estas cosas, no se hablaba del clasismo, del racismo, de la corrupción, del aspiracionismo, no se habla de eso, del desprecio a los demás, de la hipocresía.

‘No se lo perdonarán jamás’. Yo espero que sí, porque la mayoría son religiosos y saben perdonar.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es hijo de Miguel y es músico.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es hijo de Miguel, ah. ¿Y vive aquí?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vive aquí.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, existe… En una segunda pregunta, señor presidente, en Querétaro existe un grave problema por el paso de transporte pesado por la zona urbana de Querétaro y más ahora que se va a cerrar una vialidad que es el cruce hacia San Luis Potosí, que es la avenida 5 de febrero, porque va a haber una reingeniería y una obra que no se había hecho en 30 años, incluso se van a tumbar hasta cuatro puentes. Es una obra del gobierno del estado de Mauricio Kuri.

Y le cuestionamos al presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, por qué no han limitado el paso vehicular del transporte de carga pesada por la zona de la carretera 47, que cruza una parte de Querétaro, una zona urbana y ha habido accidentes regularmente por tanto transporte pesado. Y hay dos autopistas, digo, dos libramientos que pueden evitar que pasen por Querétaro. Y al momento que le cuestionamos al presidente Luis Nava, nos comentaba que él hizo una petición a la SCT en el 2019 para municipalizar ese tramo de la carretera 57, prácticamente son dos kilómetros.

Y por eso, preguntarle, presidente, ¿cómo nos podría apoyar para que se agilizará ese trámite ante la SCT y ojalá y se pudiera municipalizar ese pequeño tramo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a hablar con el gobernador. Él me mencionó en la última entrevista que iban a llevar a cabo obras de introducción de agua y otras obras urbanas, entonces vamos a ver en qué ayudamos y tomamos en cuenta tu planteamiento.

INTERLOCUTOR: Y lo esperamos en Querétaro, hay dos festivales: Festival Querétaro y hay festival… hay otro festival que se llama Festival Experimental. Ojalá y nos acompañe.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me ha invitado el gobernador y tengo muchos deseos de ir, es muy probable que vaya.

Y, además, quiero ir a la sierra, quiero ir a la Sierra Gorda y visitar los municipios de esa región hasta precisamente San Luis, salir a Xilitla. Lo he recorrido todo ese camino. Y sí voy a ir porque el gobernador me ha invitado y es buena la relación con el gobierno del estado.

Mujeres, ustedes tres, a ver si alcanza, tres mujeres.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días a todos los presentes.

Elideth Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.

Señor presidente, el Movimiento Consciencia le hace entrega, formalizando el compromiso mutuo como un hecho sin precedentes, del proyecto para sentar las bases contra la crueldad hacia los animales. ¿Puedo dejar en sus manos el proyecto, señor presidente?

Por otro lado, señor presidente, en relación con los más de 200 felinos y otros animales incautados, aún no se puede decir rescatados, a la fundación llamada Black Jaguar-White Tiger en la Ciudad de México, que se encontraron en una situación infame, quisiera comentar lo siguiente:

En mi trabajo como fotodocumentalista he testificado diversos zoológicos de la República mexicana, los de supuesta excelencia, los modestos y los casi abandonados. En cualquiera de estos casos he capturado imágenes igualmente infames.

También hay infinidad de registros hechos por la propia ciudadanía que circulan en redes y que casi ninguna autoridad voltea a ver. Ojalá este caso mediático coadyuve a visibilizar una indignante y cotidiana realidad.

Sin embargo, el 21 de enero de 2016 se aprobó una iniciativa de ley en el estado de Veracruz impulsada por el Movimiento Consciencia: la conversión de zoológicos en santuarios.

El estado se posicionó, así como la primera entidad en el mundo en lograr tan avance. Han pasado más de seis años desde entonces y esa ley sigue siendo letra muerta.

Aprovecho para informarle que este tema y el de los humedales se platicarán próximamente con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien le agradecen su buena disposición.

Esta iniciativa de ley aprobada no trata, como se ha querido hacer creer, de cerrar los espacios en los que habitan animales; al contrario, se trata de que estos lugares se vayan transformando paulatinamente a través de una nueva reglamentación y reconvirtiéndose en recintos con ética científica y educativos. Se trata de poner candados a la corrupción disfrazada de proteccionismo y evitar situaciones de crueldad.

En efecto, en la actualidad algunos zoológicos, falsos santuarios o unidades de manejo pueden ser vías legales e ilegales para el tráfico de especies silvestres y exóticas, para su explotación, esclavitud y enriquecimiento ilícito, incluso promotores de la sustracción de animales de su ambiente natural, con el fin de adueñarse de sus vidas como símbolos de posesión y poder.

En la figura de los santuarios certificados se trata de prevalezcan los valores imprescindibles de algunos zoológicos de avanzada, como es la conservación, la recuperación de especies, la investigación y el estudio de la biodiversidad entre otras virtudes, como asimismo la protección, la rehabilitación y el proceso de reubicación de animales silvestres, lugares, pues, donde no se promueva que la fauna coexista fuera de su hábitat con fines de entrenamiento y en los que, en cambio, se impulsen proyectos para que haya más áreas protegidas; de igual modo, busca implementar un importante programa de rescate y conservación de fauna nativa y endémica.

Un santuario gestiona el traslado de las especies exóticas a lugares cuya infraestructura sea lo más parecido posible a su hábitat. En conclusión, la ética animal, el humanismo y la educación es el espíritu de un santuario.

Señor presidente, de acuerdo a esta investigación antes expuesta, ¿usted apoyaría a los santuarios?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y estamos promoviendo lo de los parques naturales. Y vamos a impulsar mucho en el sureste tres áreas naturales protegidas:

Una es el Parque del Jaguar. Es un rescate que se está haciendo de una superficie de alrededor de tres mil hectáreas que va incluso a abarcar la zona arqueológica de Tulum. Y se va a bardear para que no haya invasiones y se proteja.

Otro parque natural va a ser el Nuevo Uxmal. Se tiene un terreno de dos mil 600 hectáreas a cinco kilómetros en línea recta a la zona arqueológica de Uxmal y ya se decidió que va a ser un área protegida, se van a sembrar árboles, va a haber reforestación y hay muchísimos animales, fauna nativa, tanto en el de Tulum, que hay jaguares, como en el de Nuevo Uxmal.

Y también se van a comprar 15 mil hectáreas a un ejido en Calakmul, para ampliar a reserva de Calakmul.

Entonces, sí estamos trabajando en eso. Y yo espero que cuando concluya mi gobierno vamos a dejar como 10 nuevos parques o reservas naturales protegidas.

INTERLOCUTORA: ¿Podría el Movimiento Consciencia como observadores acompañar en la reglamentación de estos parques?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, a través de María Luisa Albores nos ponemos de acuerdo. Que conozcan ustedes todo lo que estamos haciendo con ese propósito.

Y a lo mejor, si nos lo permiten… Y hay disposición de parte de ellos, de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas y desde luego las comunidades, porque ahí hay un problema de límites, es Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa. Los dos ejidos, Santa María y San Miguel, deben de poseer como 500 mil hectáreas y no hay mucha población y estas tierras y otras han sido invadidas, de acuerdo a la versión de ellos y se crearon del lado de Chiapas municipios. Pero es una tierra en conflicto desde hace mucho tiempo.

Y ya resolvió la corte sobre el límite, entonces como… Es un poco lo que plantea el compañero, ya resolvieron lo agrario, pero el problema continúa. Entonces, lo que queremos es hacerles una propuesta de convertir toda esa franja en una zona de reserva, que le dé trabajo a los pobladores en el programa Sembrando Vida y que al mismo tiempo se conserve. Y estaríamos hablando de una reserva enorme y evitamos la confrontación, el conflicto, es un acuerdo que queremos llevar a cabo.

Por eso son buenas las mañaneras, porque estas cosas las hablo con los gobernadores, pero lo hablo con uno y luego lo hablo con otro. Pues ya ahorita ya los dos ya saben, el gobernador de Chiapas y el gobernador de Oaxaca y también las comunidades.

Porque una cosa es lo legal, ya se definió lo del límite, pero ¿qué va a suceder ahora con quienes viven ahí? Ya hay municipios que constituyeron en el proceso del juicio de límites, fueron creando municipios y ahora la Corte resuelve. ¿Y qué va a pasar con esos municipios?

Tenemos que llegar a un acuerdo y para mí lo más importante es que cuidemos esa área natural, porque estamos hablando de selva que puede conservarse con flora y fauna nativa. Ese sería un gran proyecto que podríamos llevar a cabo antes de que terminemos.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Le hago entrega de la iniciativa contra la crueldad animal. Este es un hecho sin precedentes. Ojalá pudiera tener respuesta el Movimiento Consciencia pronto de esta iniciativa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y siempre tú tienes aquí la palabra.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Muy buenos días, señor presidente.

Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo; Petrolera, Ciudad de México.

Señor presidente, ayer tuvo usted un encuentro en su gira, tuvo usted un encuentro con empresarios, tanto estadounidenses, como mexicanos. ¿Cuáles fueron las inquietudes que ellos le externaron?

Y no sé si en algún momento dado usted les expresó también todos los proyectos y todo lo que se está haciendo en el sureste, si hablaron en algún momento dado del Tren Maya, por ejemplo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí hablamos, pero ellos ya conocen lo que estamos haciendo en el sureste, el transistímico, el Tren Maya, todo el impulso a la actividad petrolera, las refinerías.

Y hay una circunstancia especial por la situación de la guerra en Ucrania que, insisto, ya era una crisis, yo podría sostener que era una crisis del modelo neoliberal y que con la pandemia y con la guerra de Rusia y Ucrania se precipitó, se agravó.

Porque ya estaba agotado el modelo neoliberal, había que cambiarlo; tan es así, que como nosotros iniciamos el gobierno, pensando en que ese modelo era inviable… Y esto no es un asunto ideológico, es de juicio práctico, si en 34 años que impusieron ese modelo no hubo crecimiento. Lo peor de todo es que creció mucho la desigualdad económica y social.

Ayer, en la exposición de Carlos Slim, reconoce que los sueldos en México han crecido menos que en China y desde luego que en Estados Unidos en los últimos tiempos.

No sé si hay una gráfica en mi libro A la mitad del camino sobre empleo. No sé si es A la mitad del camino, sobre salarios. No, yo creo que es en el otro, en La economía moral.

Entonces, se suponía, cuando empieza el auge en China, que una de sus ventajas comparativas era el pago de bajos salarios o que eran muy bajos los salarios. Y, en efecto, era mejor el salario en México que en China, pero eso ya no es así. Durante todo el periodo neoliberal, miren, esto fue lo que sucedió:

Esto es 2000, este es el salario en China y este es México y miren el comportamiento. Ya en 2009 es igual. Y sigue subiendo en salario en China. Y en México del nueve al 18 que llegamos nosotros.

Nosotros lo subimos, lo hemos subido, tanto el salario mínimo como el salario general, en el caso del mínimo 65 por ciento en términos reales, como nunca se había hecho, pero de todas maneras todavía no llegamos.

Entonces, de estos temas se habló. Fue muy interesante el que se esté pensando no sólo en producir, sino también en generar los salarios, en crear empleos, ya es una visión distinta la que hay.

Y también es muy importante el buen uso de los energéticos, cuidar los energéticos y no abandonar la transición energética para no seguir dependiendo del petróleo, tenemos que pensar en energías alternativas. Por ejemplo, el proyecto que se inició en Sonora de una planta solar lo queremos replicar en toda la frontera, no sólo para tener energía en nuestro país, sino poder exportar energía a países, perdón, a estados fronterizos de la Unión Americana. De eso hablamos.

Entonces, siempre y cuando la planeación esté a cargo de la Secretaría de Energía y el socio principal sea la Comisión Federal de Electricidad, pero se puede permitir la inversión extranjera en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad.

Porque para tener energía nosotros en el norte y poder exportar energía eléctrica, sí hay que replicar las plantas solares, pero necesitamos también plantas de gas de respaldo y necesitamos un tendido de líneas de transmisión.

Entonces, son inversiones fuertes, pero sí hay interés de parte de inversionistas estadounidenses.

Lo mismo en el caso del gas, que ahora están llevando gas de Estados Unidos a Europa y no tienen ya más capacidad, pero, por ejemplo, España ya está comprando de todo el gas que consume el 35 por ciento a empresas estadounidenses, que llevan el gas en barcos en un proceso que se llama de licuefacción, congelan el gas, lo embarcan y allá regasifican y ya los meten el gas a los ductos. Pero ya el 35 por ciento del gas de España ya lo está abasteciendo Estados Unidos. Entonces, no hay suficientes plantas de licuefacción.

En el caso de México hay dos contratos ya firmados: una planta de licuefacción en Ensenada, que son alrededor de cinco mil millones de dólares y otra planta de licuefacción en Altamira, en el golfo. Pero hay proyectos una en Puerto Libertad, en el mar de Cortés, que ahora se llama mar de California, de Baja California, otra en Salina Cruz si se resuelve lo del derecho de vía para un gasoducto y otra en Coatzacoalcos. Entonces, todo eso es inversión.

También comentarles que, para fortalecer nuestra autosuficiencia energética, ya se autorizó la construcción de una nueva coquizadora en Salina Cruz. Ya no vamos a producir combustóleo, vamos a producir gasolinas, todo va a ser gasolinas y esto significa más rentabilidad y menos contaminación.

Entonces, ha son dos plantas coquizadoras, una en Tula y otra en Salina Cruz. Son inversiones, también para que tengan la información, de seis mil millones de dólares en las dos. Y es presupuesto público, no son créditos. Y son plantas de Pemex, o sea, de la nación, las dos.

Este fin de semana, mañana voy a hacer una gira de trabajo para ver plantas, pero de fertilizantes. Voy a una reserva de piedra fosfórica en Baja California Sur. Voy a una planta también de fertilizantes que se adquirió, que está muy abandonada y que la vamos a rehabilitar, porque necesitamos los fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Ya se logró, mediante una consulta, que los campesinos, indígenas de Sinaloa permitieran la construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo, es una empresa alemana, porque nos hacen falta los fertilizantes.

Y ya tenemos el plan también y vamos a ir a Agro Nitrogenados. Se va a emplear, se va a tener otra planta para producir urea.

Y otra planta más en Cosoleacaque para amoníaco, que es la materia prima de la urea.

Lo que queremos es dejar produciendo plantas que nos permitan abastecer el 60 por ciento del mercado de fertilizantes y que ese 60 por ciento se entregue a los productores y a los productores más pobres. de manera gratuita, lo que hacemos en Guerrero, que ya estamos terminando de entregar este año fertilizante, abono, a todos los productores.

Y da muchísimo gusto ver cómo del autoconsumo… Que a veces nada, por la sequía, por la falta de lluvia… Ahora que fui a La Montaña me dio mucho gusto porque están muy buenas las milpas, porque está lloviendo y llegó a tiempo el fertilizante, nos falta como un 10 por ciento de distribuir.

Pero ese programa se va a ampliar a Chiapas, a Oaxaca, a Zacatecas, a Nayarit, a Durango, a Puebla, Morelos, el Estado de México, estamos viendo cómo lo vamos a ir ampliando.

Y para eso las plantas de fertilizantes, porque la materia prima es el gas y lo tenemos y tenemos los ductos. Entonces, del gas se saca el amoníaco y el amoníaco es el que sirve para la urea, que es el fertilizante.

Entonces, ahora con la guerra el precio del fertilizante se fue arriba.

Antes, también, aunque les moleste a los conservadores, éramos autosuficientes en fertilizantes, pero desmantelaron todo, privatizaron todo; ahora estamos recuperando lo que se puede para tener nuestro fertilizante.

Y ser autosuficientes en lo alimentario, porque la lección mayor, la enseñanza mayor es ser autosuficientes en alimentos y ser autosuficientes en energéticos, es fundamental. Nada del pensamiento trasnochado neoliberal de que un mundo globalizado no hace falta producir, porque lo que se necesita se puede comprar afuera. Eso es una falacia, nos engañaron con eso.

Decían: ‘¿Para qué impulsas al campo? ¿Para qué apoyas al campo? ¿Para qué tienes plantas de fertilizante? ¿Para qué apoyas a los productores? ¿Para qué fomentas el sector agropecuario? Si necesitas maíz, si necesitas frijol, si necesitas arroz, lo compras. ¿Para qué vas a hacer refinerías? Vende petróleo crudo, ahí está el negocio’. Y por eso en más de 40 años no hicieron una refinería. ‘Vende petróleo crudo y compra la gasolina’.

Y ahora la realidad nos está demostrando que no es así. Si nosotros dejamos caer la industria petrolera, si desde que llegamos no hubiésemos atendido las seis refinerías y no se hubiese comprado la de Deer Park y no se hubiese iniciado la construcción y ya tener terminada la primera etapa de Dos Bocas y no construir estas dos coquizadoras, pues entonces estaríamos padeciendo por los aumentos en los precios de los combustibles.

Además, no tendríamos petróleo crudo, porque si vemos la tendencia… ¿Por qué no pones cuál era la tendencia? Lo irresponsable de esta gente. Íbamos a estar hoy importando crudo, no sólo no íbamos a estar, no sólo no íbamos a tener gasolina ni diésel, no íbamos a tener el suficiente petróleo, lo que requerimos.

Porque, van a ver los datos, nuestro consumo es de alrededor de un millón 800 mil barriles diarios, lo que consume nuestro país. Eso es lo que nosotros pensamos, para no extraer más y cuidar el medio ambiente, nos hemos propuesto no pasar de dos millones de barriles.

Pero puede ser que encuentren la gráfica, es una que… A ver si la manda Octavio.

Si hubiese continuado la tendencia lo…. Y voy a poner la gráfica también, de lo de violencia, porque esto es otro asunto de los expertos, los doctores en ciencias sociales.

Pero es muy interesante, cómo se venía cayendo la extracción. Ya ahora debemos de estar como en un millón 800, un millón 700.

INTERLOCUTORA: Señor presidente y hablando de política energética ¿en algún momento no tocaron los empresarios el tema del horario de verano?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, eso yo creo que fue el Reforma aquí. No, no hubo ningún problema de nada.

Es que también, antes de ir, estuve con empresarios estadounidenses y canadienses, como 18 o 20 reuniones para ver caso por caso y eso nos ayudó mucho. Y ellos están muy satisfechos, muy contentos, no hay problema.

La cuestión eléctrica, pues ya entendieron de qué se trata, de que a todos nos iba a perjudicar. Es lo mismo que el petróleo, no iba a tener producción la Comisión Federal de Electricidad, la iban a quebrar, estaría totalmente sin capital, todo para darle el mercado a Iberdrola, nos estaría pasando lo de España.

¿La tienen? Si no, se queda pendiente. Pero, bueno.

INTERLOCUTORA: Y así usted logró transmitir entonces el amor por México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: De esta forma, con esta visita, usted considera que logró transmitir su amor por México en esta gira.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que si…

INTERLOCUTORA: ¿Usted transmitió su amor por México en esta gira, logró transmitirlo a los empresarios?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A nuestros paisanos.

INTERLOCUTORA: Y a los paisanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, esos son únicos. Miren, en todo el mundo los migrantes son excepcionales, hay algo especial. Los mexicanos que vivimos aquí somos de una forma y los mexicanos que viven allá tienen algo excepcional, muy especial, o sea, un profundo amor a México. Quizá, como nosotros estamos aquí, no añoramos nuestra tierra, nuestra agua, nuestra patria.

Pero ¿cuál es la canción más escuchada?, ‘Que lejos estoy…’ México lindo y querido, sí, pero con un sentimiento. O sea, ahí está la defensa de México. Mucho amor a nuestro país, mucho, mucho, mucho amor. Entonces, eso es.

Llegaron de Nueva York y de otras partes y les preguntaba yo: ¿Y de dónde son? Zacatecas y San Luis y Chiapas y Oaxaca, la Ciudad de México, de todos lados. Es excepcional.

Y sí se los recordé de nuevo allá a los gobernantes, con todo respeto, para que no maltraten a nuestros migrantes. Les recordé porque ese dato se ocultaba, el primer lugar es México con 38 millones de habitantes mexicanos en Estados Unidos, padres, hijos. Incluso con una revisión que hicieron al censo ya se habla de más de 40 millones.

Y el segundo lugar son nuestros hermanos puertorriqueños con cinco millones, de 40 a cinco, segundo lugar.

Y tercer lugar nuestros hermanos de Cuba, cuatro millones y tienen nuestros hermanos de Cuba, los políticos, sobre todo; una influencia tremenda, ellos son los que tienen bloqueado a Cuba. Claro, es el gobierno de Estados Unidos, pero por la presión que ejercen estos políticos cubanos, que no les importa que el pueblo de ellos o de sus padres sufran porque lo ven como un asunto político, electoral. Es un poco lo que quieren hacer algunos políticos texanos, o ya están haciendo, en contra de los migrantes mexicanos.

No es amenaza, ni siquiera advertencia, pero ya les dijimos que el que maltrate a migrantes, sea del partido que sea, aquí en la mañanera va a ser señalado como un político oportunista, racista, discriminador, ni siquiera político, politiquero, pero es parte de lo mismo.

Pero nuestros hermanos cubanos, repito, cuatro millones y nosotros 40 millones. ¿Y por qué el maltrato a los mexicanos?

Aquí está, ah, qué bueno. Esto es 12, dos millones 548 mil, en el 12; con Fox en el 2004, acá estaba, tres millones 400 mil barriles diarios y fue cayendo.

¿Y por qué fueron estos tres millones 400 mil?

Porque acabaron con Cantarell, lo exprimieron, le inyectaron nitrógeno para extraer todo el petróleo, contaminaron los pozos, un desastre. Después de producir Cantarell de extraerse de Cantarell solo más de dos millones de barriles diarios, ahora Cantarell está produciendo 150 mil barriles. Lo acabaron, no hubo una explotación racional, sino era sacar todo.

Bueno y miren cómo se fue cayendo. Y aquí llegamos nosotros.

Este dice un millón 833, pero en diciembre ya del 19 estaba como a un millón 600. Esto iba a así y aquí lo agarramos, 21, uno 802, lo que les comentaba. Y estas son nuestras proyecciones, pero hasta acá no vamos a llegar. Esto es lo que quieren los de Pemex, Octavio. No vamos a pasar de dos, que es lo que necesitamos.

Pero esto nos ayuda mucho, porque el precio también está alto y ese excedente es el que nos permite subsidiar el precio de la gasolina. Si no subsidiáramos el precio de la gasolina, la inflación se va a las nubes, porque ustedes saben que de eso depende todo la gasolina y el diésel y lo otro los alimentos, pero también tiene que ver con la gasolina.

A ver ¿por qué no pones el de los porcentajes de violencia, pero de homicidio?, que es el delito que más nos ha costado. Porque ya ven que también están dale y dale y dale con eso. El de los porcentajes, porque hay varias maneras de interpretar los hechos. Pero hay uno que es por sexenio, a ver si lo tienen. Aquí se ve, pero hay otro, el de Calderón. ¿No lo tienes, Ricardo?

Este también es importante, aquí fue subiendo, subiendo, aquí llegamos, todavía la tendencia arriba, arriba, arriba y ya empezamos a bajar, cinco por ciento hemos bajado.

Aquí está, el porcentaje de cómo lo agarró y cómo lo dejó, 9.28, Zedillo lo bajó 31 por ciento, Fox lo bajó 1.62. Homicidio. Calderón, campeón, no le va a gustar, casi 200 por ciento de como lo encontró; 59 por ciento arriba; y nosotros nueve menos desde que llegamos.

Es otra forma.

Y yo espero que esto, porque aquí estamos en 22 y espero que este año sea bueno. Ayer fue bueno. Hoy, a ver hoy, digo, ayer. Esto es Inegi, nada más que siempre tengo otros datos.

Y vamos avanzando, vamos a seguir avanzando.

Te vas a quedar.

Mira, ayer fue 13 estados sin homicidio. Y aquí es en donde nos preocupa y nos ocupa, Exactamente, lo de ayer. Y si le seguimos hasta acá, estos son los estados. Pero estamos trabajando y vamos a seguir trabajando.

Ahora en el informe de Ricardo habló de una banda desarticulada aquí en Guanajuato. Y tiene que ver mucho y eso también es importante que se conozca, con el fentanilo, que ya no es el tráfico con las drogas de antes, que la marihuana, que la amapola, ahora son más los químicos, el fentanilo y sobre eso estamos trabajando. Y son muchos los laboratorios que se están destruyendo y es una cantidad considerable de fentanilo que se decomisa constantemente, equivalente a dosis… Es que además el precio ya de los químicos es muchísimo mayor que el de las otras drogas. También son ultradañinas, peligrosas, mortales.

INTERVENCIÓN: ¿El cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso hay que esperar que se investigue, nosotros todavía no lo tratamos en la mesa, eso…

INTERVENCIÓN: ¿No están confirmados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tenemos toda la información. Surge por lo de Topilejo; entonces, a partir de ahí es un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros todavía no tenemos información.

Los lunes siempre está en las reuniones de seguridad la jefa de Gobierno y ahí ella informa y tenemos también nosotros elementos, pero no hay nada en firme. Cuando tengamos algo, nosotros informamos.

Ya nos vamos, vamos a… Hablando de tamales, totopostes. ¿Ustedes saben que en Oaxaca se le llama totopo y en Tabasco totoposte? Es muy parecido, nada más que en Tabasco es más delgadito. Pero un desayuno de frijol con queso y unos plátanos fritos y totopostes y unos plátanos fritos de postre y si se puede un café con leche y si se puede más un chocolate, bueno, pues eso es lo que les deseo, una concha, ya.

Adiós, adiós.

+++++

Seguir leyendo

Otras conferencias de AMLO

Más noticias