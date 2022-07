Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este jueves 7 julio de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de la prensa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días-tardes. Ánimo, ánimo. Es que se trataron muchos asuntos el día de hoy en la reunión de seguridad, pero ya estamos.

Como los jueves de cada semana, el día de hoy vamos a pedirle a Ricardo Mejía que nos informe sobre asuntos, casos, delitos cometidos y que se les da seguimiento para que no haya impunidad, porque debe de castigarse a quien comete un delito y no debe de haber impunidad, cero impunidad.

Y también, ayer vino el compañero Serrano y quedamos de informar sobre movimientos de cuentas en la Unidad de Inteligencia Financiera vinculadas con el expresidente Peña y por eso está aquí Pablo Gómez, que nos va a informar, como se acordó.

Entonces, vamos con Ricardo Mejía.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente.

Vamos a presentar el informe semanal Cero Impunidad, donde participa el Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las secretarías de Seguridad de los estados, las fiscalías locales y desde luego la Fiscalía General de la República. Comenzamos.

En primer término, informar sobre la desarticulación de la banda criminal de secuestradores conocida como ‘Los Capetos’, en el estado de Morelos. Esto fue el pasado 30 de junio, en una operación de la fiscalía de Morelos, en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación Antisecuestros, la Guardia Nacional y también con el apoyo aéreo de la Comisión Estatal de Seguridad.

A través de esta operación se logró desarticular a una fracción de esta banda tras realizar acciones operativas en Coatlán del Río, en el estado de Morelos, lográndose la detención de nueve personas, cuatro en flagrancia y cinco mediante orden de aprehensión.

Se aseguraron armas de fuego, diversa droga y vehículos de diferentes características y se logró la ubicación de un total de 17 inmuebles presuntamente relacionados con diversos ilícitos cometidos por este grupo criminal.

Estos son los detenidos, en total son 10 y el presunto líder es Cagnoli ‘N’, alias ‘el Cano’. Esta banda, como señalábamos, se dedica fundamentalmente al secuestro y a la extorsión. Y estas nueve detenciones se suman a un total de 18 que se ha hecho en los últimos días.

Siguiente. También aquí queremos informar algo muy relevante, es la detención de un presunto multihomicida y secuestrador de Michoacán. Esta fue una acción coordinada por las fiscalías del Estado de México y de Michoacán, con la participación de la Coordinación Antisecuestros y CNI, Centro Nacional de Inteligencia.

Se logró la detención de José Ismael ‘N’, alias ‘el Viruta’, quien es presunto homicida múltiple y secuestrador. Fue aprehendido en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México. Aquí queremos resaltar que esta persona multihomicida cuenta con 10 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio, además de la de secuestro que se ele ejecutó al momento de su detención. Se presentará ante el juez para vincularlo penalmente a proceso.

Siguiente. Esta es la detención también de ocho presuntos miembros de una organización armada en Guerrero. Esta fue una operación donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional lograron la detención de siete sujetos presuntos integrantes de una organización social con civiles armados. Dentro de ellos fue detenido su líder Jesús ‘N’, alias ‘Comandante Calleja’, luego de perpetrar una agresión contra elementos de seguridad en el municipio de Marquelia, en el estado de Guerrero.

Anteriormente, el 13 de mayo, se había ejecutado una orden de aprehensión también contra Víctor ‘N’, otro presunto integrante de esta organización, por el delito de homicidio calificado con ventaja y robo específico en Oaxaca, dando así un total de ocho integrantes de esta organización.

A Jesús ‘N’, alias ‘comandante Calleja’, se le vincula a siete carpetas de investigación por delitos de homicidio y privación de la libertad.

Por los primeros delitos, agresiones armadas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos, ya fueron vinculados a proceso penal y se espera que dentro de las otras causas también se les vincule a proceso.

Siguiente. Como recordatorio diremos que esta persona, ‘Comandante Calleja’, había, en Marquelia, en la carretera Acapulco-Pinotepa, había detenido a dos vehículos de la Secretaría de la Marina y esto fue difundido profusamente en redes sociales. Pues bien, ya fue detenida esta persona con mandamientos judiciales.

Y resaltar que este grupo utiliza una base social para que, a través de bloqueos carreteros, incluso en el puerto de Acapulco, impidan la detención de presuntos criminales pertenecientes a esta organización que tiene alianza con un grupo criminal conocido como Los Rusos, que operan entre la carretera de Acapulco y Pinotepa Nacional y tienen desafortunadamente actividades criminales en el puerto de Acapulco, pero ya se está actuando en consecuencia.

Siguiente. Con relación a la búsqueda de José ‘N’, alias ‘el Chueco’, presunto autor material del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas en Urique, en el estado de Chihuahua, informar que las acciones de inteligencia, subrayo, acciones de inteligencia vinculadas a un despliegue permanente de Sedena y la Guardia Nacional permitieron que en coordinación con las fiscalías de Chihuahua y Baja California se detuviera en Mexicali a Julio César ‘N’, quien se encuentra relacionado con el homicidio de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma.

Este sujeto presuntamente se encontraba con José ‘N’, alias ‘el Chueco’, cuando tiraron los cuerpos de las víctimas en Chihuahua. Esta detención es importante y se suma a otras 11 detenciones que este despliegue ha permitido detener. Son miembros de la organización criminal del sujeto apodado ‘el Chueco’, además de, como aquí se ha dado cuenta, ha habido también decomisos y aseguramientos de armas y vehículos. De entre el 25 de junio al 5 de julio elementos de Sedena y Guardia Nacional con las fiscalías han logrado detener a estas 12 personas.

Siguiente. También queremos informar de la detención de Francisco y/o Erick Jesús ‘N’ del cártel de Sinaloa en Altar, Sonora. El 2 de julio elementos de Sedena, Guardia Nacional y la policía estatal lograron la detención de Francisco y/o Erick Jesús, alias ‘el Duranguillo’, presunto jefe de plaza en los municipios de Caborca, Altar, Pitiquito, entre otros municipios de Sonora, del brazo armado de ‘Los Cazadores’, del cártel de Sinaloa, así como tres sujetos más en las inmediaciones de la carretera al Sáric, en el municipio de Altar.

Aquí es importante señalar que la operación de Sedena y Guardia Nacional fue una operación impecable, con base en la ley del uso de la fuerza, donde incluso no obstante en buen periodo de tiempo, en una situación de desventaja numérica, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con mucha preparación y templanza pudieron resistir y finalmente llegaron los refuerzos y se pudo detener a estos sujetos, a los cuales se les acusa de delincuencia organizada, homicidio en grado de tentativa, acopio de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de Fuerzas Armadas, entre otros delitos. Ya están en proceso de vinculación en una acción de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Coordinación Regional.

Como antecedente de este grupo de Los Cazadores, comentar de varios eventos donde han participado, eventos que de igual manera han tenido mucha difusión en redes sociales, que son bloqueos en vías federales, con incendio de tractocamiones o patrullas de fuerzas de seguridad.

Incluso en febrero de este año presuntos integrantes de este grupo delictivo habrían ingresado a Caborca en 20 camionetas, donde realizaron rondines, dispararon contra fachadas, incendiaron diferentes propiedades, incluso privaron de la libertad a dos jóvenes que posteriormente fueron soltados. Pues bien, este el grupo criminal al que pertenece ‘el Duranguillo’, que fue detenido por Sedena.

Siguiente. En otros ilícitos damos cuenta de un presunto abusador sexual de menores en un kínder de Ecatepec, en el Estado de México. En este evento hubo diferentes protestas de padres de familia, quienes acusaban a esta persona de conductas de abuso sexual tipificadas por la ley. La Fiscalía del Estado de México pudo integrar una carpeta de investigación, se judicializó, se le detuvo y ya está vinculado a proceso penal, se trata de Carlos Alberto ‘N’.

También, en delitos que incumben la explotación sexual infantil y el abuso infantil que son delitos por demás reprobables, se da cuenta de la detención del presunto líder de secta de explotación sexual infantil en Quintana Roo, esto fue en el municipio de Chetumal. La persona detenida, Javier ‘N’, se identifica como presunto líder de una secta dedicada a la explotación sexual de menores. La denuncia fue realizada por una femenina, víctima también de trata, mayor de edad, que formaba parte de esta secta.

Los menores rescatados se encontraban en condiciones insalubres, ya fueron puestos a disposición del DIF y se aseguraron diversos dispositivos de almacenamiento con pornografía infantil, equipos electrónicos y dinero en efectivo. Ya fue vinculado a proceso penal y se continúa la investigación para desmantelar toda esta red de trata y explotación sexual infantil.

También damos cuenta de un aseguramiento histórico de fentanilo en Culiacán, Sinaloa. Entre los días 2, 4 y 5 de este mes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional lograron un aseguramiento histórico en un domicilio ubicado en la colonia Las Palmas en el municipio de Culiacán, donde se obtuvo la detención de 10 personas tras cumplimentar una orden de cateo dentro de una bodega. Estas son las 10 personas detenidas.

Pero aquí lo relevante es que en este evento se aseguraron 542.7 kilógramos de fentanilo, es el decomiso y aseguramiento más grande en la historia de esta droga letal del fentanilo y se aseguraron también otras sustancias químicas y precursores químicos, así como el inmueble.

Aquí se da cuenta de algunas imágenes de este aseguramiento histórico, que fue producto del trabajo del Ejército mexicano y también la coordinación con Guardia Nacional. Este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente cuatro mil 642 millones de pesos.

Siguiente. También, como parte del trabajo de inteligencia de despliegue territorial y de operación permanente, en Rosario, Sonora, Sedena, en coordinación con la policía estatal, detuvo a seis integrantes de la organización delictiva cártel de Juárez, asegurándoles armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos.

Siguiente. En temas de feminicidios, que es un delito que la instrucción del presidente es ir a fondo en la persecución de quienes cometen este ilícito tan grave, damos cuenta que fueron detenidos en Cajeme, en Ciudad Obregón, por elementos de la fiscalía de Sonora y la Coordinación Antisecuestros, César Eduardo ‘N’ por el delito de feminicidio cometido en agravio de Kitxia ‘N’ y también fue detenido Jorge ‘N’ por el delito de feminicidio y aborto agravado en concurso real cometido en agravio de María ‘N’ y el producto de la concepción, son delitos muy graves. Ya están detenidos y el Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso penal.

Siguiente. Como aquí nos comprometimos, se da cuenta de las detenciones de feminicidios que ha habido en el periodo que se informa, 15 detenciones, tres sentenciados, tres casos en Sonora con una sentencia, un sentenciado en la Ciudad de México, otro detenido en el Estado de México, otro detenido en Chihuahua, San Luis Potosí, cinco en Veracruz y tres en Puebla; entre ellos, un caso que conmocionó a la ciudadanía de aquella entidad.

Siguiente. También, como parte del proceso al combate a la impunidad, que no sólo es detención, sino vinculación a proceso y sentencias, damos cuenta que en el caso de San José de Gracia, en Michoacán, ya fueron vinculados a proceso penal Cristian Alejandro ‘N’, alias ‘el Sapo’ y Antonio ‘N’, por quienes la fiscalía de Michoacán ofrecía recompensa.

Estos son dos de los seis sujetos que tienen orden de aprehensión por los hechos de San José de Gracia. Se les acusa de homicidio calificado y desaparición cometida por particulares.

Siguiente. Como sentencia relevante, en este caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, se logró la sentencia de 27 años de prisión y seis meses para miembros del cártel de Tláhuac. Entre ellos Miguel Ángel ‘N’, hijo de ‘Ojos’; Rubén ‘N’, también hijo del sujeto apodado ‘el Ojos’ y otros miembros de esta organización delictiva. Ya se logró la sentencia condenatoria.

Otras sentencias relevantes, aquí damos cuenta del estado de Chihuahua, es por los delitos de secuestro y homicidio, a Jesús Antonio ‘N’ y Alejandro ‘N’, 240 años de prisión acumulados; y en el caso de Álvaro ‘N’, Daniel ‘N’ y Manuel de Jesús ‘N’, 180 años de prisión por el delito de homicidio cometido en agravio de tres niñas de cuatro, 13 y 14 años de edad, 180 años de prisión.

Siguiente. En el caso de aseguramientos de laboratorios clandestinos y precursores químicos, continuando con el despliegue de Sedena, en estos días se aseguraron nueve laboratorios clandestinos, que es parte de la estrategia nacional de seguridad pública y cero impunidad.

En el corte del 21 de mayo al 5 de julio, a través de este despliegue de 370 elementos de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, ha habido 94 laboratorios asegurados, lo cual implica una afectación a la delincuencia organizada por 131 millones de pesos. Además, ha sido asegurado 30 mil 800 litros de sustancias químicas y otros precursores que sirven para la elaboración de dosis de drogas sintéticas.

Siguiente. También informamos que durante los días 30 de junio al 5 de julio la Fiscalía de Nuevo León informa la localización con vida y con bien de ocho personas del sexo femenino que originalmente fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas. Ya fueron localizadas con bien.

Y ya en el reporte global del mes de junio se da cuenta que fueron localizadas con bien 94 mujeres que habían sido señaladas de desaparecidas y no localizadas, todas ya están con bien con sus familias.

Siguiente. Es el caso también de Chiapas donde en este periodo del 1 al 30 de junio se localizaron 100 personas; entre ellas, niñas, niños, adolescentes y adultos, quienes habían sido señalados de desaparecidos o no localizados. Ya todos están con bien con sus familias.

Siguiente. En el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de Nuevo León, dar cuenta, como aquí se informó, que se autorizó el proceso legal de exhumación por parte de un juez de control y entre los días 1 y 2 de julio el grupo de trabajo, conformado por la fiscalía de Nuevo León, por el equipo de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Federación, médicos especialistas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Instituto de Ciencias Forenses, un perito especialista de ONU Mujeres, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de Gobernación y los padres de la víctima, se trasladaron al panteón ejidal de Galeana, Nuevo León, para la exhumación del cuerpo de Debanhi.

Ese mismo día iniciaron los trabajos en las instalaciones del Centro Médico Forense entre los forenses y los especialistas, se tomaron las muestras, se hicieron las periciales forenses correspondientes y los estudios histopatológicos.

Se acordó… La anterior, por favor. Una vez concluidos estos estudios, el día 2 se trasladaron nuevamente al panteón de Galeana para hacer la inhumación del cuerpo. Se espera que la próxima semana, entre el 13 y 15 del presente mes, se entreguen ya las conclusiones de estos dictámenes para determinar con certeza cuál fue la causa de la muerte de Debanhi Escobar.

Siguiente. En el caso de la periodista Susana Mendoza Carreño el pasado 1º de julio, la fiscalía del estado de Jalisco informó sobre la agresión con un objeto punzocortante a esta compañera periodista. Se abrieron las carpetas de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

Hemos estado en contacto con el fiscal general de Justicia de Jalisco y con el gobierno de Jalisco con el afán de que se puedan seguir diferentes líneas de investigación; es decir, no sólo que se trató de un robo con violencia, sino también si pudo haber habido un ataque directo, para poder descartar cualquier situación.

Queremos señalar que se aseguró ya el cuchillo utilizado en los hechos que propiciaron las lesiones a la periodista Susana Mendoza Carreño. Asimismo, se aseguró el vehículo en que viajaban los agresores y se logró recuperar el vehículo Jeep color rojo de la propia víctima y se sigue trabajando en las diferentes líneas de investigación.

En cuanto a la salud de la compañera periodista, ha seguido su constante mejoría, pasando de terapia intensiva a un cuarto convencional en el hospital, esperándose que pueda ser dada de alta hospitalaria en las próximas horas.

Aquí el Mecanismo de Protección de Periodistas, al que desafortunadamente ella no estaba adscrita, ya está en contacto con la familia para brindar todos los apoyos y también ella ha contado con seguridad en el hospital donde ha estado convaleciendo.

Siguiente. Informamos que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, a través de la Policía Ministerial, logró la detención de Luis Ángel ‘N’, alias ‘la Güicha’, tras cumplimentar orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista María Elena Ferral, ocurrido el pasado 30 de marzo del 2020. Ya está detenido este sujeto apodado ‘la Güicha’ y se espera su vinculación a proceso, que ya fue solicitada por el Ministerio Público de Veracruz.

Siguiente. En el caso del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien fue victimado en el municipio de Culiacán, señalar que se presentó Brisya Carolina ‘N’, quien está presuntamente implicada en los hechos que derivaron en la muerte por homicidio de Luis Enrique Ramírez, ocurrido el pasado 5 de mayo.

Ella se presentó a la audiencia inicial que se llevó en la sede regional de Justicia Penal Acusatoria en el estado de Sinaloa. Llegó con un amparo porque el delito que se le imputa a ella es el de encubrimiento por favorecimiento a los posibles autores material o intelectual del evento y no pudo ser detenida, ya que cuenta con este amparo; sin embargo, va a tener que presentarse a la audiencia, la cual fue diferida en virtud de que necesitaba la defensa más material, copias de la carpeta para su defensa. La audiencia está prevista en estos días para el día 12 de julio.

Siguiente. Y como aquí se informa cada semana, están los 10 casos, hay 26 detenidos o buscados, 19 vinculados a proceso penal. Son los casos con el recuento de cada uno de los compañeros periodista asesinados, desde José Luis Gamboa Arenas, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado, Heber López, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García; y el último caso, el de Antonio de la Cruz, donde la Fiscalía General de la República atrajo el caso, se está trabajando, hay avances y esperamos que haya noticias importantes en los próximos días.

Sería cuanto, señor presidente.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF): Con la venia del presidente voy a dar lectura de una nota informativa en relación con el cuestionamiento que se hizo en la mañanera del día de ayer.

Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos.

En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones un mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional, de la siguiente manera:

El 21/08/2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos.

El 20/10/2021, cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos.

El 29/10 de ese mismo año, 2021, cinco millones 718 pesos con 92 centavos.

Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.

La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022.

De los depósitos, se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos entre esos mismos años, en esos mismos años de 2013 a 2022.

Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente.

Aunado a lo anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos, para efectos de esta nota, como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras.

En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que este expresidente fuera presidente.

Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.

Por otra parte, la empresa B fue constituida con el expresidente y familiares antes de que el expresidente fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo.

Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013 por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de dos mil 126 millones y pico, en el 2015 por cinco mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por mil 246, para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos.

Aunado a lo anterior, la empresa B en el lapso comprendido de 2015 a 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y cuatro mil 942 millones 900 mil dólares de los Estados Unidos de América. Perdón, cuatro mil 942 millones… No, perdón, cuatro millones 942 mil 900 pesos, correcto. Dólares, perdón, dólares, cuatro millones 942 mil 900 dólares.

Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.

Esta es la nota de los datos. La carpeta o la información completa con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La fiscalía hará dicha investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía.

Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información, de acuerdo con la ley y el análisis de la misma, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerido o cuando es preciso hacerlo, pero no hace las investigaciones en ningún caso.

Así que, en relación con esto, no hay una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la fiscalía, sino algo completamente normal que se lleva a cabo en este y muchísimos casos y en la relación más directa, más permanente y más cordial, que es lo que tenemos entre la UIF y la Fiscalía General de la República.

Muchas gracias.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los presuntos delitos?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Los presuntos delitos los establece el fiscal, esa es parte de su función constitucional en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicialización de una causa, no, no hay delito todavía.

Ahora, quiero advertirles una cosa, para información general: el Código Penal Federal le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita, por ese delito y para que ese delito sea judicializado en sede judicial, valga la redundancia, tiene que haber una denuncia presentada formalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera, es el artículo 400 B del Código Penal Federal.

PREGUNTA: ¿Ya hubo denuncia?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: La denuncia está presentada, la carpeta de investigación se fue ya abierta.

PREGUNTA: ¿Cuándo?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Bueno, eso no puedo dar detalles de lo que ha hecho la fiscalía porque eso corresponde al fiscal, no a mí.

INTERVENCIÓN: (inaudible).

INTERVENCIÓN: (inaudible).

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Hablan al mismo tiempo.

PREGUNTA: Y la UIF ¿cuándo la va a presentar?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: La UIF empezó este trabajo de elaboración de esta información, del análisis de es esta información en el momento en que se presentaron el 20 de… a partir de que se presentaron las transferencias el 20 de octubre del año 21, 2021.

PREGUNTA: ¿La denuncia se hizo vía ministerial por (inaudible)?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: La denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso dice el Código Penal, ya no es cuestión optar por una cosa o por otra.

PREGUNTA: El nombre de las empresas.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: El nombre de las empresas es reservado, porque es un asunto que está dentro de una carpeta de investigación y hay que preservar la presunción de inocencia, ¿no?

INTERVENCIÓN: La actividad de las empresas, la actividad preponderante.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Son comerciantes básicamente, el giro principal de todas ellas es el comercio de distintas cosas, no están en una sola rama.

INTERVENCIÓN: ¿Con qué dependencias se hicieron los contratos?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿Quiénes?

INTERVENCIÓN: ¿Hicieron las transferencias? ¿Cuáles fueron los contratos de servicio que se dieron al gobierno?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: A ver, la información con la que nosotros contamos es información resumida del gobierno federal a través de los organismos Compranet y otro más, no es algo exclusivo de información que provenga del sistema financiero, sino de la administración pública, es así como tenemos esa clase de informaciones.

Los movimientos bancarios o de otro tipo que están sometidos a la Ley de Prevención de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esos sí son entregados por el sistema financiero y otras entidades obligadas a la UIF, eso es lo que recibe la información; cuando esta es insuficiente, puede requerir otra clase de informaciones.

Nosotros recibimos información, la analizamos y operamos como monitor de entidades públicas y como elemento de la acción penal del Ministerio Público como denunciantes de acuerdo con el Código Penal Federal.

PREGUNTA: (Inaudible).

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Muy diversas, eso no lo detalla la información global de las compras de bienes y servicios del gobierno federal. En su momento claro que esto estará comprendido dentro de la investigación que se haga ya en sede ministerial.

PREGUNTA: Pero, ¿sí se dio visto a la Secretaría de la Función Pública?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: La Secretaría de la Función Pública sí, podría derivar de la carpeta de investigación de la fiscalía, siempre que el fiscal así lo determine y lo vea conveniente, una vista a la Secretaría de la Función Pública, naturalmente.

Pero no estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, ¿me entiende?, sino estamos hablando de cuestiones relacionadas, que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento. Podría eventualmente estarlo o podría no, estamos hablando aquí de actividades en el sistema financiero de parte de particulares.

PREGUNTA: ¿Qué personas están ligadas en la denuncia?

PREGUNTA: ¿La denuncia a quién incluye?

PREGUNTA: ¿La denuncia contra quién es?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Es que no le puedo decir cuáles son las personas. No estamos autorizados nosotros para dar esas informaciones en este momento procesal, en otro momento podríamos estarlo.

PREGUNTA: ¿Cuántas personas están involucradas concretamente?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No tenemos el dato preciso de cuántas personas son, pero probablemente sean más de 15 personas en total.

PREGUNTA: ¿Hay más expresidentes involucrados?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: En esta nota que yo acabo de leer, no; los hubiera yo… me hubiera yo referido a eso, claro.

INTERVENCIÓN: ¿En algunas otras investigaciones de la UIF hay expresidentes investigados?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Bueno, la UIF no hace las investigaciones, nosotros lo que hacemos es recibir información y analizarla y después tenemos que ir a otras entidades, ¿no?, pero nosotros no hacemos investigación.

INTERVENCIÓN: La UIF (inaudible)

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Bueno, nosotros revisamos en general, las comunicaciones que hacen las entidades del sistema financiero hacia la UIF por mandato de ley. Todas las operaciones inusuales, las sospechosas, las que provienen o las que realizan personas expuestas políticamente, o sea, todos nosotros, todo el gobierno, para empezar y más que el gobierno, ese conjunto de inusuales son informadas por el sistema financiero por mandato directo de la ley a la UIF, pero no sólo, sino también lo que llaman las actividades vulnerables, que son desde la compra de inmuebles, obras de arte, oro, metales preciosos, joyas, etcétera, una cantidad de cosas.

Se consideran vulnerables porque son ámbitos en los que suele lavarse dinero, ¿no? Entonces, todo eso es informado de manera permanente, sistemática por mandato de ley a la Unidad de Inteligencia Financiera, esa es la información básica que se recibe. Cuando ésta es no clara o es insuficiente, la unidad procede, también de conformidad con la ley y a través de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras más, a requerir una ampliación de informaciones.

Todo esto es analizado posteriormente. Como no es posible analizar millones de datos que todos los días llegan a la unidad, se tiene en consideración cuáles son las cosas más importantes, ¿no? Se mide la situación de riesgo de cada uno de los sujetos que están siendo incluidos en los avisos o en los reportes que nosotros recibimos. Es así como se opera.

Pero solamente en el caso del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita la UIF es proactiva en materia penal por disposición del código.

Todo lo demás y eso mismo, lo tiene que incorporar en sus investigaciones la Fiscalía General de la República o las fiscalías de los estados que no atienden el asunto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero sí algunos otros delitos que se pueden cometer en conexión con el lavado de dinero, ¿me entiendes?, que son las procuradurías de los estados, que nosotros también ayudamos con productos de inteligencia para que ellos lleven a cabo sus investigaciones con mayor facilidad porque, aunque ellos pueden requerir estados de cuenta y una serie de cosas, muchas veces no se sabe por dónde. Entonces, la UIF tiene como función indicarle al Ministerio Público dónde están justamente las cosas que pueden ser importantes para las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

El gobierno no investiga penalmente, se cree que así es, pero no es así ni será así.

PREGUNTA: (Inaudible).

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿La qué?

INTERLOCUTOR: ¿La fiscalía está siendo efectiva en este caso? ¿Usted está…?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Bueno, es muy… No sé todavía, hay que esperar un poco de tiempo para poder…

Existe un diálogo permanente, fluido, sistemático, es un diálogo diario, puedo decirles. No exagero, todos los días tenemos una relación, un diálogo para un asunto, para otro, para lo que sea, con la Fiscalía General de la República. Hemos firmado un convenio para evitar malos entendidos y demás, poner simplemente claro cuáles son los conductos, cuáles son las formas a través de las que se lleva a cabo una de las… Bueno, yo creo que es la relación más importante que tiene la UIF, como entidad del gobierno federal, con la Fiscalía General de la República como órgano autónomo del Estado nacional mexicano, ¿no?

PREGUNTA: ¿Se congelaron las cuentas?

PREGUNTA: ¿Están congeladas las cuentas?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No, no hemos hecho… Miren, quiero hacerles una aclaración. No sé si estoy abusando, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, adelante, adelante.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Miren, hay una leyenda urbana, yo le digo así, de que la UIF congela cuentas. Hay algo de eso, pero no es así. La UIF no congela cuentas, congela personas, de acuerdo con la ley. Esto es un sistema mundial.

La inteligencia financiera y las consecuencias de los mismos es un sistema internacional que nos rige a nosotros, tanto nuestras leyes como tratados y convenciones internacionales firmadas por el Estado mexicano y un compromiso mundial.

Ahora bien…

PREGUNTA: ¿Se quedaron…?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Espérame tantito.

Para saber de qué estamos hablando, nosotros, lo que hace la UIF es incorporar a una cosa que se llama lista de personas bloqueadas a personas físicas y personas morales. Esas personas no pueden hacer ninguna operación de ningún tipo en el sistema financiero nacional.

Entonces, esta es una medida de prevención de operaciones que puedan estar atentando contra el sistema financiero, cuya estabilidad y buen funcionamiento vinculado a los intereses de la economía está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera por mandato de la ley.

Entonces, como consecuencia de eso, evidentemente si alguien tiene una cuenta bancaria abierta antes de ingresar a la lista de personas bloqueadas, pues no la puede usar. Pero en realidad nosotros no bloqueamos las cuentas. Muchas veces no sabemos cuántas cuentas tiene una persona que ingresa a la lista de personas bloqueadas, sino que se envía a todo el sistema financiero un boletín, digámoslo así, donde dice: ‘Esta persona ya no puede intervenir en las actividades del sistema financiero mexicano’.

También lo hacemos a pedido del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por un convenio que ha firmado por México en el seno de la ONU para bloquear personas vinculadas al financiamiento del terrorismo.

Pero también lo hacemos cuando otro país de manera pública introduce en su lista de personas bloqueadas a una determinada persona relacionada con México. Recibimos la propuesta, es una propuesta, la analizamos y tomamos una decisión.

Tiene que haber, no solamente un fundamento para poner a una persona en la lista de personas bloqueadas; tiene que también haber un motivo plenamente establecido y determinado. No se puede poner en esa lista a cualquier persona porque alguien quiso, esto no es posible.

Entonces, estas regulaciones que tenemos son relativamente nuevas porque ustedes saben que el sistema de inteligencia financiera en el mundo es nuevo, relativamente nuevo.

Nosotros tenemos ensayando esto desde el año de 2014 apenas, la UIF no tenía antes las facultades que tiene ahora. Y, bueno, ha habido un aprendizaje.

Afortunadamente, no es que yo lo diga, sino que los hechos lo reflejan, pues hubo un cambio en este país y entonces la inteligencia financiera se empezó a usar en la lucha contra la corrupción, antes no era así.

PREGUNTAR: Pero ¿ustedes pueden pedir bloquear a personas a otros países, por ejemplo, España?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Sí.

INTERLOCUTORA: ¿Ya pidieron bloquear…?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No.

PREGUNTA: (Inaudible)

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No he considerado esa posibilidad, porque… Miren, hay que tener mucho cuidado con esto de la incorporación de personas a la lista de personas bloqueadas por varias razones:

Primero, porque a veces son empresas que tienen que pagar salarios, ¿no? y pagar proveedores.

Y porque no nos dedicamos a cerrar empresas, necesitamos que estén funcionando, abiertas, aunque haya una denuncia penal contra la misma.

Esa es una forma de analizar el asunto, pero hay otras formas, hay a veces duda, duda fundada de parte de la UIF de la exacta procedencia. Nosotros podemos presumir que tiene un origen no legal el recurso, pero siempre hay una duda, ¿okey? Lo dije mal, siempre que hay una duda, es mejor no enlistar; cuando no la hay, hay que enlistar.

Por ejemplo, cuando colaboramos en operativos de otras áreas de la inteligencia gubernamental mexicana y de la propia fiscalía, en la que se detienen a personas en flagrancia, nosotros intervenimos dando información financiera de esas cosas, pero también bloqueando en el momento mismo a esas personas en que pueden ser detenidas o acaban de ser detenidas.

Porque aquí la idea es que no usen el dinero que estamos convencidos que tiene procedencia ilícita, sin la menor duda, ¿me entienden? Siempre hay que poner por encima de otras cosas lo que un gobierno debe considerar como duda razonable antes de actuar y perjudicar a una persona.

PREGUNTA: ¿En este caso persiste la duda?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: En este caso nosotros tenemos todavía que hacer varias… Necesitamos un poco de información, ya no tanta, pero sí algo.

PREGUNTA: ¿Cuánta?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Eso no se los puedo decir porque entonces ya no la voy a poder obtener.

Entonces, en la mayor parte de las cosas nosotros… En las áreas de inteligencia de cualquier país, la mayor parte de los asuntos pues no se pueden discutir, si no ¿cómo quedamos?

PREGUNTA: ¿La fiscalía ha actuado…?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: La fiscalía sabe cuál es su trabajo y nosotros la apoyamos en todo lo que requiera.

PREGUNTA: ¿Se han (inaudible) ustedes con los abogados del licenciado Peña Nieto, con Peña Nieto personalmente por esta investigación?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No sé quiénes sean los abogados, yo no sé, yo no me encargo de estos asuntos, no soy funcionario judicial o ministerial.

PREGUNTA: ¿El licenciado Peña tiene conocimiento de esta investigación por parte de la…?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: La investigación la lleva a cabo la fiscal y yo ya les acabo de informar que la fiscalía abrió una carpeta de investigación, eso sí lo sé, pero no sé más, ni tengo por qué saber más en este momento.

PREGUNTA: ¿Se le ha dado seguimiento a otros expresidentes?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No puedo decir que sí, ni que no.

PREGUNTA: ¿Contra Calderón hay una denuncia parte de la UIF?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la Fiscalía General de la República.

PREGUNTA: ¿Contra Salinas?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Pero no digo, a ver, no digo que puede haber o que puede no, porque mis funciones no son discutir esos asuntos. Creo que me pueden entender.

PREGUNTA: ¿Contra el presidente del PRI hay alguna…? ¿Hay alguna investigación en contra de Alejandro Moreno?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Insisto en que nosotros no hacemos investigaciones, nosotros tenemos muchos datos procedentes del sistema financiero de personas expuestas políticamente, ninguno escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables, en fin. Nadie, considerado persona expuesta políticamente en el mundo, no en México, en el mundo, escapa de estar siendo permanentemente informado de sus actividades financieras y de otro tipo a las unidades de inteligencia de todo el mundo. Son más unidades de inteligencia que países, porque hay algunos países que no están en la ONU, porque no son… no están ahí, ¿no?, pero son economías.

PREGUNTA: ¿De ‘Alito’ tienen datos irregulares?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: ¿Quién?

INTERLOCUTOR: De Alejandro Moreno.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Bueno, yo no puedo discutir si son regulares o son irregulares.

PREGUNTA: Pero, ¿no ha habido denuncia por…?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Es que, a ver, otra vez, nosotros no recibimos denuncias, recibimos informes y también del público, cosa que otras UIF no hacen en el mundo. En el caso de nuestro país es una de las pocas que sí recibe información del público en general, a través de internet o a través de papel. Y si corresponde, se toman en cuenta, no se descartan automáticamente.

PREGUNTA: ¿Se ha detectado algún movimiento irregular en las cuentas del presidente del PRI, Alejandro Moreno?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Pues no podría decirle eso.

A ver, perdón, es que si queremos que haya inteligencia financiero en este país como en otros, entonces las informaciones de inteligencia financiera tienen que ser reservadas; de lo contrario, sería imposible llevar a cabo la actividad de inteligencia financiera, en lugar de inteligencia financiera sería algo así como la demencia total.

PREGUNTA: ¿Hay alguna otra denuncia que haya puesto la UIF contra otro funcionario?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No, funcionarios hay muchos. Bueno, hay casos de exfuncionarios y de de personas que hace poco… que han sido completamente públicos.

Miren, yo les puedo decir lo que es abierto, ¿no? Lo que está todavía en análisis, se está recibiendo, que es información, como dicen en otros países, clasificada, que aquí se dice reservada, no lo puedo comentar.

Si ven en la página de la UIF, llevamos estadística y damos bastante, incluso con el riesgo de ser criticados, demasiada información estadística de las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera, los números de personas en las listas de personas bloqueadas, nadie da eso, casi nadie y muchísimas informaciones. Todo lo que la UIF reporta al gobierno como informe mensual ingresa en el internet, en la página de la unidad para ser consultada por el público.

PREGUNTA: ¿Sobre Genaro García Luna tiene la UIF solventadas denuncias por movimientos ilícitos?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Tenemos muchas cosas de García Luna e informamos al gobierno, no solamente en materia penal, sino en materia civil. Cuando sea necesario y no afecte en los procedimientos judiciales, si el presidente lo decide, podemos dar a conocer datos de procedimientos en donde el Estado mexicano está reclamando responsabilidad.

PREGUNTA: ¿Sobre Cabeza de Vaca?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Cabeza de Vaca es un escándalo, jóvenes. No me pregunten de eso, yo fui presidente de la sección instructora, no puedo discutir ese caso.

PREGUNTA: ¿No?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Pues no.

Miren, todo lo que hace la UIF en relación con la persona que usted mencionó lo hacen otros funcionarios, simplemente por un problema de respeto a uno mismo. Yo fui presidente de la sección instructora de la cámara que hizo el desafuero; entonces, no puede estar en el Congreso desaforando y luego en la UIF integrando unas denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ya antes lo vimos en procedimiento interno. Yo no entro a eso, mucho menos conversar el asunto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, fue bastante abundante.

Es importante que se señalen algunas cosas:

Como lo planteó aquí Pablo Gómez, la instrucción que tiene como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas, deben de ser, esas informaciones, analizadas y de inmediato entregadas a la fiscalía, la instrucción es no quedarnos con nada.

Por eso cuando el compañero Serrano ayer habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos: Todo lo que se tenga se envía a la fiscalía, que es la instancia que va a investigar.

Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad.

No es para salir a decir: ‘Se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero’, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Sí, 29.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Veintinueve y eso…

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No, perdón, 26.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Veintiséis millones y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero. Pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y todos los que estamos aquí, somos políticamente expuestos, todos.

Lo importante es informar, decir: Sí existe esto.

¿Quién va a resolver si hay delito?

Pues el juez y en una primera instancia el ministerio público. Ese es el procedimiento, eso es lo que estamos haciendo.

Y ahora hasta me acordaba yo de las preguntas de una gente que era espía allá, cuando estábamos en la oposición y le decía un amigo, un compañero: ‘Oye, pero tú eres de la secreta’; ‘no te lo digo porque si te lo digo ya no voy a ser de la secreta’.

Entonces, es cuestiones de investigación, es inteligencia financiera, pero eso no significa ocultar nada, nada más actuar con responsabilidad y que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie.

¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de cómo antes, cuando imperaba la corrupción, se apostaba a lo espectacular? Lo que hizo Salinas cuando un dirigente petrolero fue a la cárcel y un banquero. ¿Y cómo terminó el gobierno de Salinas? Pues entregando los bienes de la nación a particulares, en algunos casos a sus allegados.

Nosotros desde que entramos al gobierno dijimos: Vamos a ir hacia adelante, nada de actos espectaculares, vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos, eso es lo más importante.

Por eso desde que tomé posesión fijé mi postura: sólo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación, me refiero al Ejecutivo, a un expresidente, porque no es ese el propósito, no queremos quedarnos empantanados en el escándalo, no. Nos importa, en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo.

PREGUNTA: Y la impunidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y la impunidad, claro, no proteger a nadie, a nadie. Si hay elementos yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, honesto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar, no. Nosotros venimos de un proceso de lucha y lo que queremos es limpiar de corrupción al país, que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie.

Ni le voy a decir al fiscal: Oiga, no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal ya no tengo autoridad. Ya el que tendría, si no más autoridad, más dominio en el gobierno sería el fiscal.

Que así pasaba, porque el subalterno le hacía una propuesta indecorosa al de arriba y ya se volvía cómplice si se aceptaba esa propuesta y ya con eso el que mandaba o el que tenía el poder era el servidor público dependiente del presidente o de una autoridad más elevada. No.

Por eso podemos hablar con toda claridad y que la fiscalía resuelva con autonomía en este caso y en todos. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Y al mismo tiempo, si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso, eso es sencillo y lo podemos lograr sin ningún problema.

Ustedes dos después, pero primero él, luego tú, luego tú, luego tú, tres, cuatro.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Hans Salazar, de Noticiero en Redes.

Hace unos días que vino la directora, la encargada, la responsable del SAT, hubo varios puntos que quedaron pendientes. Si me permite, no sé si en un próximo que nos pueda proporcionar tal información o preguntarle si es que se ha dialogado al respecto.

Aquí mismo uno de nuestros compañeros, Carlos Guzmán, planteó el tema de la problemática que hay, por ejemplo, con las constancias fiscales, el tema para la población en general que necesita este tipo de requerimientos, de documentos, incluso para sacar una cita en el SAT se ha complicado muchísimo.

El problema es que la gente ha tenido en varias ocasiones que hasta pagar coyotes para que les saquen citas, ya que hay algunos que incluso se dedican a eso. Entonces, hay una problemática.

Efectivamente, en un sentido se ha avanzado muchísimo en el SAT, incluso aquí ya ha dado el informe la directora; sin embargo, en esta parte hacia el contribuyente, digamos, o los contribuyentes en su gran mayoría hay este tipo todavía de cosas que quedan sueltas, en el aire.

Hay muchísimas quejas al respecto, incluso yo mismo tengo ese problema todavía, incluso para poderme registrar, porque ese es un archivo que se necesita, la firma actualizada, para poder hacer el trámite, por ejemplo, del respaldo de periodistas. Le pongo como ese ejemplo, pero en realidad hay muchísimos ejemplos.

Y yo preguntarle si se pudiera poner atención al respecto, si habrá algo en lo inmediato, porque incluso se tuvo que ampliar ciertos plazos por parte del SAT. Ha sido también sensible, lo sé, pero, sin embargo, me parece que sigue pendiente el fondo de las cosas.

Y también del SAT, presidente, quisiera nada más comentarle, usted mismo en una mañanera aquí, a partir de un cuestionamiento de grandes deudores fiscales, hablaba de periodistas, de artistas, de empresarios, yo hice la solicitud, pero el SAT dice que esa información prácticamente no me la puede proporcionar. Y yo aquí se lo comento porque es algo que yo solicité y, sin embargo, tengo la respuesta al respecto. Solamente para comentarle y preguntarle qué opina al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, sobre el trámite le vamos a pedir a Raquel Buenrostro que nos informe. Acaba de estar y va muy bien, o sea, es una institución que está cumpliendo con su responsabilidad y está ayudando mucho, porque son eficientes, son honestos y nos garantizan los ingresos que necesitamos para financiar el desarrollo del país. Entonces, vamos a pedirles que nos den una respuesta para simplificar estos trámites.

INTERLOCUTOR: Porque incluso se pudiera hacer en línea muchas de las cosas, presidente, que ya se venían haciendo. Yo entiendo que hay cambios en los procedimientos y nos los explicó aquí la propia directora Raquel. Nada más lo comento porque de verdad y se nota, la gente nos escribe mucho a muchos de los presentes porque quiere cumplir y dice: ‘Yo sí estoy de acuerdo con cumplir’, hay una ola de interés incluso en el cumplir, aunque sabemos que también hay otros que se retienen.

Yo digo, la pregunta sería: ¿por qué no tratar de cuidar a la gente en cuestión de sus procedimientos? y que sepa que en este gobierno precisamente también se les está brindando esas facilidades para cumplir y tener ingresos por ese lado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, le pedimos que nos informe y, si se considera importante para informarle a la gente, que venga.

¿La segunda pregunta?

INTERLOCUTOR: Fue sobre también el SAT, que se… Y yo hice la petición a través de Transparencia, pero el SAT me respondió que no puede dar esa información. Entonces, nada más para…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí. La verdad es que ha sido muy ejemplar la actitud de los contribuyentes, han entendido, sin terrorismo fiscal, de que son otros tiempos y que todos debemos de contribuir y no hay problemas mayores, los que antes no pagaban y buscaban mecanismos legales para que les condonaran los impuestos, ya están pagando, por eso está muy bien la recaudación.

Y había despachos que se hacían cargo de llevarles la contabilidad a famosos y los convocamos, a los famosos, para que escucharan de viva voz de servidores públicos del SAT de que estaban incumpliendo, que debían y que era importante regularizar su situación y lo hicieron. Famosos, famosos, hasta comunicadores y todos se están poniendo al corriente. Y ya saben que no hay privilegios para nadie, no vamos a hacer lo que hicieron en otros gobiernos.

La vez pasada yo aquí recordaba, porque fui jefe de gobierno de la Ciudad de México y de repente nos llega un oficio de Hacienda diciéndonos que nos iban a hacer un descuento en las participaciones federales porque Hacienda le había devuelto impuestos a Jugos del Valle, le había devuelto el IVA. Y resulta que el abogado de Jugos del Valle era Diego Fernández de Cevallos. Ya sé que se va a enojar, pero ya. ¿Cómo es que dice la canción? Ya lo que pasó, pasó. Y no sé, 12 mil, 15 mil millones de pesos a todas las entidades federativas, les cuento, sin que se terminara el juicio. Pero, además, se le devuelve el IVA a Jugos del Valle y se supone que ese IVA lo pagó el consumidor.

Entonces, eso ya no existe, ya son otras reglas muy claras.

¿Cómo hicieron eso?

Pues fue un acuerdo, no se habían terminado los juicios y sí se pudo, mediante un acuerdo administrativo, devolverle el impuesto. Yo pienso que sí puede haber acuerdos administrativos, siempre y cuando sea para que la hacienda pública recupere dinero, no para entregar dinero.

INTERLOCUTOR: ¿Se ha intentado, por ejemplo, con Salinas Pliego, presidente, que se ha negado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay arreglos en puerta y yo espero que se llegue a buen entendimiento. Ya hay juicios de la Suprema Corte en donde tienen que pagar una cantidad y hay otros procesos también y se está buscando un acuerdo y hay entendimiento, o sea, hay diálogo, pero nosotros no podemos condonar impuestos a nadie ni dar trato preferencial a nadie.

Y esto lo entienden todos, incluso Salinas Pliego, Ricardo. Él tiene un alegato y se le está escuchando, como a todos. Él sostiene que le cobraron doble o que le están queriendo cobrar doble, que fue una especie de venganza en gobiernos anteriores. Entonces, se está revisando porque, si hay algo injusto, se tiene que reponer el procedimiento; si no, reafirmar lo que está demandando el SAT que se pague. Pero está abierta la negociación.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente. Sería entonces una próxima presentación de la directora del SAT.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, para el procedimiento este.

INTERLOCUTOR: Si se pudiera facilitar, digo, para la mayoría de los contribuyentes que quieren estar al corriente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Es muy importante lo que planteas porque no debe verse al contribuyente como un delincuente en potencia, hay que partir de la confianza y la gente lo está entendiendo, de veras.

Antes, como legalmente podían evadir el impuesto, legalmente, existía la condonación de impuestos; como estaba establecido o, mejor dicho, se omitía el que la corrupción no era delito grave, entonces podían actuar los abogados, los fiscalistas y evadir las contribuciones. Ahora no.

Pero no es nada más lo coercitivo, es que la gente se da cuenta de que no se está permitiendo la corrupción y que sus impuestos o, mejor dicho, sus contribuciones ayudan al desarrollo del país, que eso es lo que nos conviene a todos. Si se tienen ingresos suficientes, hay presupuesto para la salud, para la educación, para garantizar la seguridad.

Y la gente está respondiendo y hay que agradecerlo, entonces darles facilidades, porque hay veces que, como lo planteas, quieren pagar, pero son tantos los trámites, tan engorrosos, que terminan por no hacerlo o viven con esa preocupación, con ese pendiente.

INTERLOCUTOR: De hecho, es sorprendente que dicen: ‘Lo que queremos son citas’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Vamos a pedirle eso a Raquel.

INTERLOCUTOR: El segundo punto, presidente, es respecto a las UMAs, estas unidades que ya sabemos, aquí se ha planteado y que usted dijo que se está revisando, porque también tiene que ver con un tema presupuestal, el tema de los jubilados y todo esto que tiene que ver y que aquí se ha explicado, incluso yo también he traído ese tema.

Y lo ligo, por ejemplo, aprovechando este tema de las UMAs, yo preguntarle si se ha hecho algo respecto en cuestión de las revisiones, porque sigue habiendo este tema y más ahora con el tema de la inflación. Y como estaba, por ejemplo, el candado de estas UMAs, al pago de préstamos en Fovissste, el fondo de vivienda para trabajadores del Estado, pues terminan ahorita, siguen con deudas elevadísimas.

Por ejemplo, un caso que me ponen en la mesa, es: sacan un departamento en el 2009 en 400 mil pesos, se han pagado más de 200 mil pesos y la deuda no baja, prácticamente subió y esto también tiene que ver con estas unidades.

Usted ya ha implementado un programa y aquí se ha difundido ampliamente, que tiene que ver con Infonavit. También eso aprovecharía para preguntarle al respecto porque sigue habiendo esta preocupación, sigue habiendo este deterioro y lo peor de todo es que sigue habiendo gente muy, muy preocupada porque dice: ‘En lugar de bajar esa deuda, porque además no he dejado de pagar, porque además sigo cumpliendo con mis pagos puntuales’ y no ven claro; al contrario, prácticamente dicen: ‘Esto va a ser impagable o prácticamente perdería mi patrimonio’, que es donde vive la gente, presidente. Sería mi segundo planteamiento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo tengo información de que está funcionando el programa de reestructurar deudas de vivienda en Infonavit, de hacer quitas a los créditos para entregar escritura una vez que se ha pagado una cantidad ya se condona o se quita el faltante y se entrega la escritura.

Pero vamos a revisarlo, porque sí me importa mucho el que sepamos cómo va el programa en Infonavit, en Fovissste, que vengan aquí los directores.

INTERLOCUTOR: Hay varios casos que a la gente le dicen: ‘Es que este caso no entra’ y sigue siendo ese problema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a que nos informen.

INTERLOCUTOR: Que pudiéramos traer o exponerle para que ellos vayan revisando por qué ese tipo de casos no entran.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

¿Por qué no nos ayudas haciendo un escrito o una nota de qué es lo que le preocupa a la gente y por qué siente que paga y paga y no va a terminar nunca de pagar?, o sea, que se explique, para que nos den respuesta, porque sí necesitamos tener respuesta.

El caso de las UMAs, yo nada más recuerdo que ya resolvió la Suprema Corte, ya es un asunto de tipo legal. Y nosotros lo que estamos haciendo a partir de que se mantienen las UMAs… Porque había la demanda de que desaparecieran y que todo fuese medido con el salario mínimo, pero ¿qué sucedía cuando todo estaba vinculado al salario mínimo, el caso de pensiones y demás? No subían el salario mínimo. Aparte de que tenían la cantaleta de que subir el salario era inflacionario, aparte de eso, lo que sí era eral era que, al aumentar el salario, aumentaban las pensiones y aumentaba la carga fiscal del gobierno, entonces no se podía aumentar el salario. Nosotros estamos aumentando el salario, lo vamos a seguir aumentando.

¿Y cómo compensamos al pensionado?

De dos maneras:

Conseguimos un acuerdo para reformar la ley de Zedillo en materia de seguridad en donde las pensiones se devalúan tanto que cuando un trabajador se jubila no va a recibir ni la mitad de su sueldo, porque esa fue la fórmula. Entonces, se acordó con el sector empresarial y ellos actuaron de manera responsable aumentar la cuota patronal.

Al mismo tiempo, en la modificación legal se redujo el cobro de comisiones en el manejo de las Afores para que el trabajador ahorrara más. Eso se llevó a cabo para que al momento de la jubilación cuando menos el trabajador recibe su salario que tenía cuando estaba en activo. Esa fue una manera.

Y la otra forma es que decidimos aumentar al doble la pensión universal para los adultos mayores. Ahí, sean trabajadores o no, a finales del gobierno, ya para el 2024 ya va a ser el doble la pensión a los adultos mayores. Es una forma de compensar, pero eso es por lo que tiene que ver con las UMAs.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero que venga, mejor, sirve.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Que no la están pidiendo?

INTERLOCUTOR: Es que cuando la piden en otro lado…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mejor que venga, que venga mañana, ya

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, aprovechando que está aquí el licenciado Pablo Gómez, preguntar sobre los expresidentes. Usted ha dicho aquí que sólo se les investigaría si la sociedad así lo decidiera; 6.5 millones de personas votamos en esa consulta popular por que sí se les enjuiciara o se les investigara a los expresidentes.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es un área técnica donde recibe estas alertas del sistema financiero y estas alertas tienen que ver con operaciones sospechosas, preocupantes o relevantes.

En ese sentido, preguntar si han recibido alertas del sistema financiero de esta naturaleza por estas personas políticamente expuestas, que son los expresidentes. Siguen siendo personas políticamente expuestas por el cargo que ocuparon en algún momento.

Y me interesa mucho, por ejemplo, el caso de Salinas de Gortari. El licenciado Pablo Gómez, como usted, presidente, investigaron a profundidad la llamada partida secreta, que en su momento representó un hoyo financiero a la hacienda pública, a la hacienda mexicana por todo lo que se robaron.

Pero también en el caso de Ernesto Zedillo, en el caso también de Vicente Fox y en el caso de Felipe Calderón, si han recibido estas alertas de parte del sistema financiero y si se les está dando seguimiento como hasta ahora se hizo, bueno, primero con el caso de Enrique Peña Nieto, que ya fue denunciado.

Nos decía hace un momento el licenciado Pablo Gómez que no se había denunciado a Felipe Calderón, pero sí reiterar esta pregunta, si se está dando seguimiento a estas personas políticamente expuestas por alertas que haya presentado el sistema financiero. Y también si hay algún seguimiento hacia el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ven.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: A ver, una cosa que hay que aclarar, que ya lo ha dicho el presidente, el gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político. La unidad de izquierda…. La Unidad de Inteligencia Financiera es un instrumento gubernamental, aplica la política del gobierno, no anda en el aire, no existe en el éter, por eso no hay una política de persecución por motivos justamente políticos.

Los reportes que el sistema financiero nacional le da a la Unidad de Inteligencia Financiera en relación con las personas expuestas políticamente son de todos los días y de a todas horas, porque hay un catálogo de actividades que el banco inmediatamente lo capta y lo reporta, está obligado por la ley.

Entonces, ¿cómo lo analiza la Unidad de Inteligencia Financiera?

Lo analiza en un determinado contexto dentro del cual se ha dado. Naturalmente, si el asunto llama la atención poderosamente, si está vinculado con otros reportes o avisos —reportes se llama cuando viene de los bancos y del sistema financiero, avisos se llama cuando son de las actividades vulnerables, compra de apuestas, cosas, apuestas, todo, ahí donde el dinero se anda lavando, esos son los avisos— entonces se relacionan las cosas y se llega a determinada conclusión, pero dentro de una idea de que los motivos políticos no pueden tener ningún peso en la valoración del riesgo de las personas expuestas políticamente. Tienen que ser los hechos, el análisis de los hechos mismos.

Ahora, muchas veces no se llega a la presentación de una denuncia si no se tienen elementos. No quiere decir que no haya elementos en absoluto, sino que no son tan importantes, tan contundentes y, por lo tanto, no debe el gobierno presentar una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita y mantener… Ahí no se cierra absolutamente nada, nunca, porque el monitoreo del dinero y de estas compras, de actividades, es una cosa permanente.

No empezamos en un momento dado a recibir avisos o reportes, no, eso se hace solo, opera solo, hay una ley que dice que tiene que ser así. Entonces, cuando las personas obligadas, sean físicas o morales, no lo hacen, pues nosotros ponemos una queja en la Comisión Nacional Bancaria, les llaman la atención, les dice: ‘Oye, no estás cumpliendo’. Tiene que entrar. Y tenemos millones de datos diarios, no estoy exagerando.

Ahora, hay una serie de otras cosas que no se refieren a personas expuestas políticamente, que se refieren a cualquier ciudadano, el que sea, pero que realiza una serie de operaciones infrecuentes, sospechosas, inexplicables, etcétera, cosas que no están de conformidad con su perfil transaccional, los bancos están obligados a dar la comunicación.

Ahora, el análisis, a ver, el análisis no es exclusivamente de sumar y restar, es una cosa eminentemente técnica, lo haría una computadora y se acabó la historia, no, hay que ubicar en un determinado contexto al sujeto que ha sido reportado.

Y hay también informaciones que le llaman los especialistas en todo el mundo de estas cosas de fuentes abiertas. Nosotros clasificamos informaciones de fuentes abiertas, pero no sólo nosotros, también los bancos para realizar un reporte lo vinculan con la información que tienen del sujeto, de su cliente, no solamente de lo que hace en el banco, sino lo que se capta en fuentes abiertas, en internet, la prensa, el mundo de los negocios, todo lo incorporan y nos lo dan ya incorporado incluso, muchísimas veces.

Claro, nosotros hacemos en relación con eso nuestro propio trabajo, o sea, no dependemos de nadie en cuanto a esto, a lo que viene de fuentes abiertas, pero sí a lo que viene de cuentas, de movimientos. Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera dice: Hubo este movimiento de pesos y centavos, el día tal, de tal, a tal lugar, está diciendo lo que es exacto, lo que es real, con la única excepción de que el banco se haya equivocado y haya mandado, en lugar de pesos… en lugar de libras, eran pesos, ahí si ya.

Por eso hay que usar también un criterio valorativo decir: Oye, ¿estás seguro, banco, que me estás informando bien?, ¿no te equivocaste? Verificas y ya el banco pues te tiene que responder, ¿no? Por decir, una institución de valores, los fondos, todas esas cosas, muchas veces hay errores; si te percatas de que puede haber ahí un error, es mejor preguntar para no errar. Y es así como se trabaja.

No voy hablar de cómo se hacía antes, pero ya tengo muchos reportes, lo dejamos.

INTERLOCUTORA: Pero, entonces ¿se podría entender que sí ha habido reportes y avisos de estas personas políticamente expuestas que le he preguntado y que ustedes sí le han dado seguimiento?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Todos los días tenemos reportes y avisos de personas expuestas políticamente, todos los días, es inevitable eso. Simplemente, si uno de ellos o una de ellas hace una operación inusual, lo reporto.

INTERLOCUTORA: Y, en su caso, si encuentran en este cruce de información, si encuentran elementos que pudieran representar operaciones de recursos de procedencia ilícita, ¿lo denunciarían?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: No sólo lo denunciaríamos, eso lo hemos hecho ya.

Primero hacemos algo, tomar la decisión de abrir un caso para poder entrar lo más a fondo que se pueda en el análisis. Si como consecuencia del análisis se ve que hay indicios de que pueda haber operaciones con recursos de procedencia ilícita, tenemos que ir a la procuraduría. Perdón, a la fiscalía. Ya me quedé en el siglo pasado.

Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera no decide eso en función más que del caso, no de quién es la persona, porque si a esas fuéramos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más, porque sería de interés, que explicaras si existe partida secreta. Tú como que conoces algo de eso, porque esa fue una pregunta.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Es que el presidente era uno de mis lectores más asiduos en esta materia y es que hay un libro que se llama Los gastos secretos del presidente, que es una investigación, no sólo histórica, sino en cuenta pública, con números, qué hacían los presidentes.

No sólo era la partida secreta el problema, que era un problemón —por la capacidad del presidente, tenía una bolsa de dinero que podía hacer lo que quería, dársela a quien fuera o llevársela a su casa y nadie se podía meter en eso— sino que había… todo el Ramo 23 estaba lleno de gastos discrecionales, ahí había nóminas enteras de líderes, de políticos, de… Se repartía.

Miren, una de las raíces del Estado corrupto en México fue el establecimiento de los gastos discrecionales del presidente de la República y es una de las cosas que apuntaló el presidencialismo, como se gestó después de que los militares dejaron el poder. Yo no digo que no había corrupción antes, pero no había una forma de gobernar que se basa en gran medida en la corrupción. Ese es el concepto de Estado corrupto y una de las principales instituciones originales del Estado corrupto fueron los gastos discrecionales del presidente.

Fíjense, la Constitución decía: ‘No habrá más partidas secretas que las que se aprueben para eso, que serán ejercidas por los secretarios de Estado con la firma del presidente’. El primer jefe, Venustiano Carranza, planteó esa redacción para evitar el relajo que había de partidas secretas por todos lados en el presupuesto y entonces le quiso meter un límite y no se dio cuenta, no se dio cuenta, no alcanzó a percibir que eso iba a resultar peor porque iba a convertir la partida secreta en un instrumento exclusivo del presidente, con el cual el presidente hacia la gran bolsa y repartía lo que le daba la gana.

Bueno, no era esa la solución que planteó Venustiano Carranza y se demostró pues ya con el tiempo. Pero la cosa creció mucho más, insisto, era todo Ramo 23, eran unas cantidades impresionantes, pues ahí en mi libro están las tablas de las cantidades que discrecionalmente gastaba el presidente.

Ahora ya no solamente no hay esas partidas en el presupuesto, sino que tampoco existen subrepticiamente, que era también otra manera de hacer eso. El cambio es una cosa espectacular, espero que lo… No es fácil para un país entender, en el momento en que se está produciendo un cambio, el calado que tiene el cambio en el que está uno metido, porque de repente las cosas parecen que no han cambiado tanto como uno quisiera, pero erosionar el Estado corrupto…

Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia: la Unidad de Inteligencia Financiera no estaba en la lucha contra la corrupción, era parte, ahí se les dejo.

INTERLOCUTORA: En un segundo planteamiento, presidente, el 30 de junio pasado la Fiscalía General de la República indicó que le iba a solicitar a la UIF precisamente un nuevo análisis financiero en torno al abogado Juan Collado, conocido como el abogado de los Salinas de Gortari.

Preguntar precisamente si en este nuevo análisis que hará la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso Juan Collado se va a revisar a profundidad estos cinco esquemas de presunto lavado de dinero que ya se encontró previamente.

Nosotros tuvimos acceso a los expedientes y ahí se habla, por ejemplo, de estas actividades vulnerables, como en el caso de los casinos, se da un vínculo con el que se conoce como Zar de los Casinos, Riva Palacio Magaña.

Otro vínculo financiero, por supuesto en los dos casos, con los Rodríguez Borgio, que también son parte de esta cadena Big Bola.

Además, se da ejemplo del manejo de inmobiliarias, que es otra área vulnerable a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, operaciones en efectivo que se hacen a través de empresas.

También está el tema de las transferencias de divisas a paraísos fiscales, específicamente el caso de Andorra, más allá de lo que ocurrió con Caja Libertad, que es por el tema en el que está.

Ahora un juez determinó que ya no se daría seguimiento a una de las causas, que es la de fraude, quedan otras dos, por eso no sale el abogado. Pero preguntar si se va a indagar mucho más a través de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre estos temas, que además conectan financieramente con, por ejemplo, Roberto Madrazo, este político priista; también con César Duarte, que ya está siendo juzgado con una de las empresas que tiene relación con Juan Collado; y con el general León Trauwitz, que está acusado de huachicol, de presuntamente hacer robo de combustible en contra de Petróleos Mexicanos desde su cargo que ostentó en el sexenio pasado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, lo explicó ya Pablo, hay una relación estrecha entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la fiscalía y hay cooperación permanente.

Todo lo que solicite la fiscalía se investiga y se le envía a esta institución, que es autónoma y que es la encargada de hacer las investigaciones para los procesos judiciales, todo, todo, que sea de dominio público.

El señor, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene como su autoridad inmediata el secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda depende del presidente. Por lo mismo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera depende del presidente y la instrucción que tiene, para que se sepa, se oiga bien y se oiga lejos, es no ocultar ninguna información y mucho menos que la Unidad de Inteligencia Financiera se convierta en una simulación para permitir la corrupción, como muchas instituciones que crearon nada más para simular de que se iba a combatir la corrupción, de que ya no iba a haber impunidad y con eso tapaban todo. Eso ya no existe. Él tiene que entregar toda la información a la fiscalía.

Y la fiscalía lo mismo, es un órgano autónomo que respetamos, pero tiene que actuar con rectitud y que no se permita la corrupción ni la impunidad.

Y el Poder Judicial, lo mismo, lo que hemos hablado de jueces, de magistrados, de ministros. Y sostengo, le tengo confianza al fiscal y le tengo confianza al presidente de la Corte en este importantísimo asunto.

No podríamos salir adelante si no desterramos la corrupción, ese era el principal problema de México. Nada, nada, nada. Y reto, respetuosa, amistosa, cariñosamente, a los expertos a que me digan si hay algo que haya dañado más a México que la corrupción. Nada, nada, ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que dio al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia y de otros males. Entonces, por eso tenemos todos que participar para desterrar de México la corrupción.

Hay ejemplos y eso también es para los expertos: ¿por qué en Dinamarca tienen Estado de bienestar? ¿Por qué en Dinamarca no hay violencia?, porque no hay corrupción.

A más corrupción, más desigualdad, más pobreza, más violencia. Los países con gobiernos donde no hay corrupción tienen más bienestar y no hay la violencia que desgraciadamente se padece en países en donde ha imperado la corrupción.

Estamos viendo, podemos atender las necesidades de la gente, podemos destinar el presupuesto, ayudar a los más pobres porque ya no se permite la corrupción. Es que era un gran saqueo, una gran sangría, se robaban casi todo.

Esto de la partida secreta, imagínense, esto para los jóvenes, que había una partida secreta.

¿Qué era eso?

Que el presidente podía disponer de una cantidad del presupuesto sin tener que comprobar nada, solicitaba el dinero y, como lo plantea Pablo, podría entregar ese dinero a particulares, a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, cooptar opositores o quedarse él o su familia y a la hora de probar esos gastos no tenía ninguna responsabilidad, estaba permitido legalmente. Muchísimo dinero, hay unas tablas que tiene el libro de Pablo, lo recomendamos.

¿Cómo se llama tu libro?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Los gastos secretos del presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los gastos secretos del presidente. Fue Grijalvo, ¿no? editorial Grijalvo. Pero ahí está para los jóvenes.

Entonces, se veía como algo normal. Entonces, ya eso ya ido cambiando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya nos vamos.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Beatriz Contreras Castillo, de revista Polemón.

El día de ayer en el gobierno de Francia, bueno, ya se buscó nacionalizar la energía eléctrica. Le queríamos preguntar qué piensa de que muchos opositores aquí estuvieron haciendo críticas cuando fue lo de la reforma eléctrica y allá, que es muchas veces reconocen como se llevan los procesos de gobierno en Europa y sobre todo en Francia, no han dicho nada respecto a esto.

¿Y qué piensa de la medida que tomó el gobierno de Macron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que están cambiando las cosas en el mundo y si no se revisan los modelos económicos, los procedimientos administrativos, las formas de gobernar, no se va a poder salir adelante frente a la crisis mundial.

Porque se está padeciendo mucho, sobre todo en Europa, por inflación y por escasez de alimentos y de energéticos, todo esto por la guerra de Rusia y Ucrania y hay que tomar decisiones. La verdad es que la pandemia y la misma guerra de Rusia y Ucrania, lo que hicieron fue, con una secuela de mucho dolor, exacerbar la crisis que ya venía del modelo neoliberal. Ya no se podía mantener esa misma política y con la pandemia y con la guerra se precipito todo, era inevitable la crisis del modelo aplicado, impuesto durante décadas.

Nosotros lo sabíamos. Además, siempre hemos sostenido que no se puede enfrentar una decadencia, un proceso de degradación progresivo sino es con una transformación.

¿Qué es una transformación?

Es tomar medidas atrevidas para enfrentar crisis y contar con el apoyo del pueblo para poder consumar o realizar, llevar a la práctica esos cambios, pero se necesita tomar decisiones y actuar con arrojo. Si no hay arrojo, no hay porvenir. O sea, las circunstancias no están para gobiernos indecisos, blandengues. La indecisión en épocas de crisis es funesta, entonces hay que tomar decisiones, ayer hablábamos de eso.

Entonces, lo que hicieron los franceses es correcto.

Nosotros desde el principio dijimos: Hay que prepararnos porque, si continúa la pérdida de producción de petróleo, vamos a tener una crisis tremenda. Entonces, desde que llegamos, a invertir en exploración. Tuvimos suerte, encontramos campos con bastante petróleo y se invirtió para extraer petróleo.

Porque, al mismo tiempo, como parte de la crisis que heredamos está decayendo toda la producción del gran campo petrolero de Cantarell, cada vez… Ese campo, ese yacimiento fue de los más grandes del mundo, llegó a aportar, se extraían un poco más de dos millones de barriles diarios y ahora debe de estar como en 300 mil barriles diarios, o sea, ha perdido el 90 por ciento, casi. Entonces, ¿cómo se repone eso?

Entonces, actuamos a tiempo. Lo mismo las refinerías, que ya las habían dejado abandonadas y se estaban convirtiendo en chatarra. Desde que llegamos, a invertir. Llevamos como 40 mil millones de pesos invertidos en reparación de equipos y por eso aumentamos la capacidad productiva de las refinerías.

Y tomamos la decisión de iniciar la construcción de la nueva refinería, todavía no llegábamos al gobierno, ya era yo presidente electo y ya andamos buscando los terrenos con el gobierno de Tabasco para empezar.

Y por eso se compró también en una oportunidad… Y son de esas cosas que pasan, pero había 10 refinerías en venta, pero baratísimas. No estaba en venta la de Deer Park. Esto cuando la pandemia. Porque todos pensaban: ‘Ya vienen los carros eléctricos, ya se acabó la era del petróleo, de los combustibles fósiles’ y no. Todos quisiéramos que ya no se usara el petróleo, pero va a llevar tiempo.

En Estados Unidos, en donde más autos eléctricos hay es en California y en especial en San Francisco, pero estamos hablando de apenas un 15, un 20 por ciento de todo el parque vehicular, que es enorme, entonces se va a seguir necesitando gasolinas y diésel.

Lo mismo en el caso de la industria eléctrica, el propósito era arruinar por completo la Comisión Federal de Electricidad, actuaron con mucha irresponsabilidad los gobernantes neoliberales. Y llegamos a levantar, a rescatar, la Comisión Federal de Electricidad y con muchísimos obstáculos de jueces, de estos organismos autónomos que crearon para proteger intereses particulares. El monopolio de la electricidad lo tenía y todavía tiene mucha influencia, Iberdrola, que está siendo denunciada hasta en España, que antes era intocable.

Por eso lo que hizo el gobierno francés es una buena medida. Eso se hizo aquí en la época del presidente López Mateos y el secretario de Hacienda era Antonio Ortiz Mena, que no era, vamos a decir, de izquierda, pero era un hombre con juicio práctico, que eso es lo que se necesita, más que lo ideológico, el sentido común.

Con él, que no era economista, que estuvo dos sexenios como secretario de Hacienda, la economía de México creció a una tasa promedio anual del seis por ciento. Fue secretario de Hacienda de López Mateos y de Díaz Ordaz.

¿Y por qué nacionalizó la industria eléctrica?

Ya existía la Comisión Federal de Electricidad, esa empresa la creó el general Cárdenas, pero fueron dándose concesiones posteriormente para empresas particulares que generaban energía eléctrica y entonces tanto el presidente como el secretario de Hacienda llegaron a la conclusión de que no se iba a poder electrificar al país. Un poco lo que nos sucede con lo del internet.

¿Dónde hay internet?

Donde hay negocio, donde hay consumidores con capacidad para pagar el servicio, en las ciudades. En los pueblos pobres no hay, hay cabeceras municipales, en Guerrero son 81, 84 ya creo de municipios, pero hay como seis u ocho que no tienen internet ni en la cabecera municipal. Bueno ¿por qué?, porque consideran que no es negocio.

Entonces, pasaba lo mismo con la industria eléctrica. Entonces, con mucha claridad el presidente y el secretario de Hacienda les dijeron a las empresas: ‘Vamos a nacionalizar la industria eléctrica porque, si no, no vamos a poder electrificar los pueblos, porque para ustedes no es negocio’. Y gracias a esa medida se electrificaron todos los pueblos de México, hasta los pueblos más apartados; faltan algunos, pero todo el país está electrificado por la Comisión Federal de Electricidad por esa decisión.

Entonces, ahora los franceses, que ya tenían una participación en esa empresa considerable, necesitaban más libertad para poder operar, garantizar, enfrentar el problema que tienen de la falta de insumos para la generación de energía por la guerra de Rusia con Ucrania.

Entonces, muy buena decisión. No se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil, no, tiene que haber una participación conjunta de sector público, sector privado, del sector social. Pero, sí, en cuestiones estratégicas el Estado tiene que ejercer la rectoría y eso es lo que ya no se aplicaba o estaba satanizado durante el periodo neoliberal, todo era dejar que el mercado, lo particular, las empresas, se ocuparan de todo: del abasto de la electricidad, del abasto de la gasolina, bueno, de la salud, de la educación, de las cárceles, del alumbrado público, de la recolección de basura, de las guarderías.

¿Por qué fue la desgracia lamentable en la Guardería ABC?

Porque estaba privatizada. El Seguro Social, que tenía la responsabilidad de administrar, de manejar las guarderías, las subrogó. Era privatizar la seguridad social, eso era lo que predominaba.

Y, claro, no puede el Estado abarcarlo todo, pero sí hay cuestiones que son fundamentales, estratégicas, porque está de por medio el interés público, que eso es lo que hicieron los franceses.

INTERLOCUTORA: Presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya nos vamos.

INTERLOCUTORA: Nada más rápido, en un segundo planteamiento, en la revista hemos publicado varias investigaciones y en la última publicamos sobre cómo en el Grupo Xcaret, que evidentemente no ha sido criticado, ni ha salido en la prensa por los muchos ambientalistas que han estado hablando de los tramos del Tren Maya, los socios, dueños de este grupo son familiares de Madrazo, quien fue candidato y hay una concesión incluso, que antes habían puesto el parque Xel-Há, era como un parque acuático público y el gobierno se los concesionó, no se ha revelado por cuánto tiempo ni cuánto es que paga el Grupo Xcaret por la concesión al gobierno.

Pero, además, bueno, preguntarle qué piensa de estos lazos que existen con Madrazo y que además este centro turístico se desarrolló muchísimo y fue creciendo durante los sexenios de Peña Nieto y de Calderón sobre todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo dejamos para después porque, como ya he hablado varias veces de este tema y hay ahora en puerta una denuncia contra Vulcan por la destrucción del territorio… Y es una empresa con mucha influencia en Estados Unidos, mucha influencia, me sorprende, porque allá existe la mala costumbre de que las empresas le pagan a los políticos, o sea, a los senadores, sí y tienen muchísima influencia, son capaces de… Una empresa reúne a 10 senadores y firman un desplegado en contra de un gobierno, o sea, así.

Entonces se está haciendo una denuncia y ojalá y se logre un acuerdo, porque se los propusimos, pero ellos pensaban que era como antes y no cumplieron. Pero no cerramos la puerta, porque nos interesa llegar a un acuerdo.

En el caso de Xcaret, como se ha denunciado ya varias veces, que ellos están ahí detrás de estos seudoambientalistas y están dañando a la nación, porque se están perdiendo recursos del presupuesto, porque tienen la obra parada, ya tres meses.

Entonces, vamos a informar cuánto se está perdiendo, porque también todos tenemos que asumir aquí nuestra responsabilidad.

Entonces, me acaban de enviar una carta, ya me enviaron una carta anteriormente, me acaban de enviar una carta diciéndome que ellos no están participando y que quieren ellos aclararlo. Entonces, por eso vamos a esperar en el caso de Xcaret y también en el caso de Vulcan, que aquí se llama… ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: Calica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Calica, sí, para buscar el acuerdo, porque se trata ya de daños a la hacienda pública considerables, daños al presupuesto, al dinero del pueblo.

Vamos a resolver yo creo que la semana que viene ya sobre este asunto, porque no puede permanecer tres meses, imagínense.

INTERVENCIÓN: ¿Lo va a tocar con el presidente Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: ¿Calica va a ser un tema con Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. No porque caeríamos en lo mismo, o sea, no vamos a estar viendo estos asuntos con el Departamento de Estado. Ellos sí acuden siempre ¿no? a que el Departamento de Estado hable con los gobiernos, esa es la práctica. Nosotros no aceptamos eso.

Vamos a tratar con el presidente Biden asuntos muy importantes para los dos pueblos, para las dos naciones. Y le tenemos mucha confianza al presidente Biden y es importantísima la política de buena vecindad. Y a eso vamos a Estados Unidos.

Nos vemos mañana.

