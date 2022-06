Ethereum rebota este viernes; así cotiza la segunda criptomoneda más importante

Ethereum es una de las criptomonedas más codiciadas del mercado digital (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

Ethereum arrancó el viernes con el pie derecho luego de presentar un rebote en su valor y alcanzar su precio más alto en lo que va de la semana, encontrándose lejos del piso de los 905 dólares a los que descendió el pasado 18 de junio, ello mientras los inversionistas continúan con las teorías de que estos subes y bajas podrían ser el inicio de la muerte de la segunda criptomoneda más popular del mercado.

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, fundada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Sin embargo, entre sus deficiencias está su limitada escalabilidad, es decir, que solo permite hacer 15 transacciones por segundo, esta situación ya puso en jaque a ethereum cuando en diciembre de 2017 la aplicación CryptoKitties ‒un juego en donde los usuarios podrían intercambiar gatitos digitales con fines especulativos‒ llevó a la plataforma a una gran congestión en la que muchas transacciones no se realizaron. Actualmente se está trabajando en la versión 2.0 para hacer mejoras.

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4891,7 dólares. Tampoco se ha salvado de grandes descalabros.

Precio de Ethereum

Claves de Ethereum. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, Ethereum cotiza este 24 de junio a las 13:05 horas (hora UTC) en 1211,92 USD, lo que supone un cambio de 8.39% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 1,72% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto número 2 entre las criptomonedas con 121 millones de unidades.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las criptomonedas surgieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el Bitcoin y con el tiempo surgieron otras como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, algunas de las más populares.

Criptomonedas. (Foto: Banco Santander)

Las criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus monedas.

Para hacer transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de activos como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Aún así, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual ha provocado el incremento de su valor.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele legalizó el Bitcoin, siendo el primer país en hacerlo. En el caso de México, uno de los empresarios más acaudalados del país, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho públicas sus intenciones de aceptar criptomonedas en sus empresas, una de sus principales -la tienda Elektra- ya lo hace. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sugerido usar su uso para combatir la inflación. Incluso, en Perú, el Banco Central de Reserva advirtió que trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

