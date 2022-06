Carmen Aristegui, Va por México y Peña Nieto fueron temas de la mañanera de AMLO este martes

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues como todos los martes los dedicamos a informar sobre la situación de la salud, va a informarnos el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud; y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Y también vamos a informar sobre unos nombramientos de embajadores, en este caso embajadoras, que van a representar a México en el extranjero. Por eso nos acompaña el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entonces, tiene la palabra el doctor Jorge Alcocer.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

En el Pulso de la Salud de hoy, 14 de junio, les informaremos sobre todos temas:

En el primero, el estado que guarda la política de vacunación en nuestro país, así como el reconocimiento que hoy, Día Mundial del Donante de Sangre, en que México es distinguido por la Organización Mundial de la Salud y que lo expondrá el doctor Hugo López-Gatell.

El segundo tema que trataré es el seguimiento de la transformación del sistema de salud sobre los resultados de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos y Médicas Especialistas. Así también, hablaremos brevemente de los avances en Nayarit y en Colima.

Hugo, por favor.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Secretarios, muy buenos días; muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Vamos a comentar un cambio nuevo en la política nacional de vacunación contra la COVID-19, que consiste en lo siguiente: empezamos ya niños y niñas de cinco a 11 años, ese es el cambio.

La política en esencia se ha conservado de manera muy consistente con lo que planeamos desde el inicio y aquí lo mostramos con un recuento de las distintas fases, las seis que hasta el momento se han completado y la séptima que se abre en este momento.

Empezamos el programa de vacunación contra COVID-19 en la última semana de 2020, en diciembre de 2020. Desde el principio establecimos que los ejes de la política sería la priorización de acuerdo al riesgo, considerando principalmente la edad, por ser la variante, la variable que determina el riesgo en mayor medida.

Lo segundo, la oportunidad de proteger a grupos de la población que son de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad ya sea por condiciones fiscas o biológicas o sociales, como las comorbilidades, como las condiciones de pobreza; y también ocupaciones, como fue el caso del personal de salud.

Y el tercer eje ha sido la posibilidad de utilizar la vacuna como un mecanismo para normalizar las actividades de interés público y por eso se vacunó en su momento a todo el personal educativo y también en sitios estratégicos como la frontera norte o algunos puertos turísticos de importancia.

Estos tres ejes se han mantenido constantes, han guiado la política y se puede ver en las distintas fases de acuerdo a los grupos de edad cómo fuimos completando de arriba hacia abajo, desde las personas más añosas hacia las personas más jóvenes.

A pesar de distintas inquietudes que expresaron algunos pequeños grupos sociales sobre la posibilidad de saltarnos esta lógica técnica, fuimos muy consistentes en no hacerlo. En su momento fuimos abriendo la vacunación de acuerdo a los distintos grupos de edad.

Y pueden ver ustedes la secuencia guiada por esas flechas que es en el calendario cómo fuimos abriendo a los distintos grupos de edad.

Terminamos ya con la sexta etapa, está todavía en curso, es la etapa de 12 a 14 años de edad, que era la que más recientemente se abrió; pero ahora vamos a abrir la última, que está en el cuadrito rosa al final de la imagen, que son niñas y niños de cinco a 11 años de edad.

Para ese propósito, como lo habíamos dicho cuando lo tuviéramos listo lo anunciaríamos, ahora lo anunciamos, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech, que vamos a adquirir alrededor de ocho millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación.

¿Cómo va a funcionar?

Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales como los famosos macrocentros y otras unidades especiales.

Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios.

Y en la siguiente lo que vemos es el registro. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gob.mx. Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales y el registro se abre a partir de este jueves, pasado mañana, este jueves 16 de junio.

Esto es respecto a la vacunación COVID.

Y el otro elemento, que ya mencionaba mi maestro, México ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud en estos tres años por diversos logros en materia de salud pública, en materia de políticas de salud, como lo vimos hace un par de semanas con el reconocimiento que se le entregó al presidente.

En esta ocasión el reconocimiento es por los logros en aumentar la donación altruista de sangre. Esto ha sido un problema en los últimos 15 años. Bajó la donación altruista, la donación voluntaria, que es la preferente en materia de salud pública porque no se estimuló esta donación.

En su lugar y de manera muy desafortunada, peligrosa para la salud pública, se estimuló las aventuras empresariales comerciales con bancos de sangre privados, esto es muy adverso para la seguridad sanguínea.

Y lo que hemos hecho en estos años de gobierno, estos tres años, es aumentar la donación voluntaria y desde luego tener un control muy estricto de la calidad de la red de donación y de procuración de sangre en todo el país.

Reconocimiento público al director del Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea al doctor Jorge Trejo Góngora por este espléndido trabajo.

Y damos una cifra muy referencial, el sexenio pasado terminó con un porcentaje de donación altruista de 5.1 por ciento; es decir, de todos los paquetes de sangre que finalmente se producían, 5.1 eran de donación altruista.

En 2020 cerramos con 8.5 y tenemos un promedio de todo este periodo de casi siete por ciento, eso es lo que reconoce la OMS.

Y en el Día Mundial del Donante de Sangre, que es hoy, 14 de junio, es el día mundial que se estableció en 2005, se reconoce a México como la sede del evento global de la donación altruista de sangre. A las 11:00 de la mañana tendremos un evento en el Instituto de Medicina Genómica.

Muchas gracias.

JORGE ALCOCER VARELA: Con su permiso señor presidente.

Pues sí, me sumo al agradecimiento a la población mexicana por esa muestra de solidaridad para donar sangre y que desde luego ya fue explicado claramente, pero es gracias a todos los mexicanos.

En relación al tema de la transformación del sistema de salud, quiero mencionarles que no hay duda que la jornada de reclutamientos de médicos es un hecho inédito en la salud de México. Se ofertaron 14 mil 323 plazas vacantes y, como podemos ver en esta primera imagen, en las mesas de acreditación se… Para ello, se enviaron 21 mil 840 correos para convocar a los postulantes.

Estuvieron presentes 706 representantes del sector salud y se utilizaron 300 computadoras para poder trabajar en ello, lográndose en principio 40 sedes de acreditación y en una jornada larga de nueve horas, en las cuales establecieron las diferentes mesas de trabajo.

En la siguiente, por favor, nos muestra cómo estuvo la jornada a nivel de reclutamiento, las mencionadas 40 sedes que se habilitaron el sábado 11 de junio. Estas cubren todo el país, cómo ustedes ven, para poder tratar, repito, a los registros de 10 mil 920 médicos y médicas.

Hasta hoy no se ha presentado ningún incidente, todo ha sido en orden y con una amplia disciplina.

En la siguiente podemos ver los resultados. Esta jornada nacional de reclutamiento llevó al registro de 10 mil 900 médicos y médicas. Seis mil 229 no acudieron a la cita, el 57 por ciento; cuatro mil 499 médicos y médicas fueron entonces acreditados, o sea, el 41 por ciento pasan a la siguiente etapa; y sólo un dos por ciento, menos de 200 médicos, no acreditaron su especialidad y desde luego esto está para ellos todavía pendiente.

En la siguiente vemos el reclutamiento de los resultados por cada una de las cinco dependencias que ustedes conocen. Acudieron, por ejemplo, al Insabi dos mil 313, fueron acreditados dos mil 245 y esto corresponde al 97 por ciento. Y así progresivamente ustedes pueden ver que esto se acerca, está al 98 por ciento y en promedio 95 por ciento de los acreditados ya mencionados.

En la siguiente, correspondiendo esto a las siguientes especialidades; es decir, en la primera columna pueden ustedes ver las especialidades en las cuales fueron las mayormente propuestas por necesidad y las vacantes en rojo, que son las necesarias.

Medicina interna, que es la más requerida, la más solicitada por nosotros por una deficiencia mayor, en esta especialidad, de mil 806 sólo el 10 por ciento, 182 médicos fueron acreditados; urgencias médico quirúrgicas, el 13 por ciento; ginecología y obstetricia, bueno, cerca de una tercera parte, 481 de los mil 579 necesarios; lo mismo en pediatría, con un 27 por ciento; y en mayor cuantía anestesiología, de mil 297 necesarias, acudieron, fueron acreditados 663; en cirugía general también, cerca de la tercera parte.

Y en la siguiente podemos hacer un resumen de la respuesta por entidad federativa, donde por arriba del 60 por ciento estuvieron Campeche, Aguascalientes y Oaxaca con el mayor porcentaje de acreditación y con la que tuvieron menor participación de médicos postulantes fueron Colima, Jalisco y Guanajuato por abajo del 30 por ciento.

En esta imagen siguiente, que es un video, espero que se tenga la resolución suficiente, les mostramos las mesas de acreditación.

(INICIA VIDEO)

LILIANA VILLEGAS RONCES, COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA UNIDAD DE PERSONAL DEL IMSS: Este evento consiste en instalar 40 mesas receptoras en todo el territorio nacional y al menos hay una en cada entidad federativa.

El proceso en general consiste en que hagamos la revisión para ver que estos candidatos sí cumplen efectivamente con los requisitos mínimos de esta convocatoria que es, por supuesto, ser médico especialista.

MAYTE MARRERO, ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA Y PUERICULTURA: Me registré en la convocatoria porque me parece bien interesante lo que plantean, de poder atender a personas de escasos recursos que puedan ser atendidos por especialistas.

El proceso me pareció bien fácil, me registré en mi casa, en mi laptop y pues recibí el correo electrónico y aquí estoy, presenté ya mi documentación y todo ha sido favorable.

NEFFI DANIEL CORNELIO, ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA: El día de hoy acudí al llamado de la convocatoria de los médicos especialistas 2022. Afortunadamente es un proceso rápido, se me ha atendido de una manera oportuna y ya pude entregar toda la documentación. Voy a estar en espera de lo que nos confirmen ellos a través del correo electrónico, pero me siento muy satisfecho por la experiencia del día de hoy.

ANA ESPERANZA PÉREZ, ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR: Bueno, me parece una oportunidad muy buena para los médicos que tenemos especialidad. Fue una jornada rápida, de inscribirnos en la plataforma y llegar aquí con un horario establecido, también se agilizó el trámite.

DIEGO ANDIRI LARA, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA: Pues esta es una oportunidad importante para empezar a traer más médicos esta vez, que se abrieron más plazas, para principalmente en zonas de difícil acceso para que toda la población mexicana tenga un acceso a una atención con algún especialista.

ELISA JOHANA GONZÁLEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL IMSS: La intención de esta jornada es que por la noche posterior a atender al último médico tengamos toda la información de los 10 mil 922 que fueron inscritos en esta convocatoria para saber cuáles son médicos, especialista.

Esta convocatoria es para el sector salud, motivo por el cual estaríamos entregando a las diferentes instituciones como Pemex, Insabi, Issste, IMSS-Bienestar, los universos de los médicos que accedieron en su primera opción irse a laborar con ellos.

VOZ MUJER: Gobierno de México.

(FINALIZA VIDEO)

JORGE ALCOCER VARELA: Bueno, cuáles son los siguientes pasos. Mañana concluye la integración de expedientes y se distribuyen estos por institución en su primera opción y por especialidad en las cinco diferentes instituciones, pero habrá una segunda opción para lograr la máxima contratación; si es necesario, una tercera o una cuarta.

La siguiente, por favor. En esta tabla, está un poco cargada, pero es muy, para mí es muy, es una información muy gratificante, nos impulsa a acelerar el paso, porque, si ustedes pueden ver en los 10 hospitales de Nayarit, que están en la columna izquierda, en un periodo de dos meses, aquí está señalado, por ejemplo, la detección de casos nuevos de diabetes es increíble, 325 a seis mil 452, estamos llegando a tiempo para muchos de estos pacientes.

La detención también de hipertensión está ahí sustentada, de 326 a 10 mil 652, hay algunos hospitales todavía que tienen bajas cifras, pero ese es el total. Lo mismo que en especialidades, el número de partos se ha estabilizado cuando menos en estos dos meses y las cirugías realizadas en general también tienen ese camino hacia adelante, lo que nos dice que nos estaban esperando y que lo estamos alcanzando afortunadamente en buenas condiciones.

La siguiente, por favor. En los avances, rápidamente, en Colima, ya se cuentan con 263 trabajadores de la salud. Se ha iniciado el proceso de contratación para obtener una base en el IMSS-Bienestar, 103 médicos con una antigüedad de uno a siete años y 160 enfermeras, el 30 por ciento, con una antigüedad menor.

En la siguiente, por favor, es también otro video que pone claridad visual en esta reubicación del personal.

Por favor.

(INICIA VIDEO)

CHADIA LARIOS GONZÁLEZ, ENFERMERA: Fuimos convocados de parte del programa IMSS-Bienestar para venir a hacer las pruebas sicométricas y exámenes médicos para poder entrar al proceso de selección.

Estamos esperando esta oportunidad desde hace varios años y junto con mis compañeros estamos muy emocionados por esta oportunidad.

EDWIN CONTRERAS ALCARÁZ, ENFERMERO: Yo llevaba trabajando de suplente ya casi cuatro años sin recibir nada de apoyo.

MIRIAM RIBERA, ENFERMERA: Mis compañeros y yo hemos estado trabajando como suplentes con nada de prestaciones, sin oportunidades para un crecimiento laboral.

CÉSAR GARCÍA RODRÍGUEZ, ENFERMERO: Son 11 años que he estado esperando por algo propio, algo que ya pueda ser fijo para nosotros.

MIRIAM RIBERA: Entonces, el que se haya presentado este programa de IMSS-Bienestar en el cual se nos haya tomado en cuenta significa mucho en lo personal, porque al menos es una esperanza de que se está dignificando nuestro trabajo y que también nos están dando el puesto y el honor, el reconocimiento que merecemos.

PAULINA FUENTES TOSCANO, MÉDICA GENERAL: Y unas condiciones dignas para poder realizar nuestra profesión, que al final de cuentas es el llegar a más gente y darle más cobertura a los servicios de salud que están actualmente.

INDIRA VIZCAÍNO SILVA, GOBERNADORA DE COLIMA: Migrar a este modelo para nosotros es poderles dar certeza a ustedes.

En Colima en una primera fase dividida en tres etapas, donde ustedes son esa primera etapa, se va a avanzar con 833 espacios.

¿Saben que el número máximo que teníamos histórico por año de basificaciones en el estado eran 50 por año? Entonces, se va a avanzar mucho más de lo que se ha hecho en los últimos 12 años en nuestro estado, pero además dándoles tranquilidad a ustedes.

SOFÍA AYALA, MÉDICA GENERAL: Lo que realmente me gustó de todo este proceso es que se está teniendo una excelente organización.

JORGE ANGUIANO MOCTEZUMA, MÉDICO GENERAL: Se nota, desde luego, la voluntad política y se nota el deseo de hacer las cosas de manera correcta. Espero que todo resulte exitoso y de la mejor manera para todos los compañeros.

CÉSAR GARCÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias por todo, por estas oportunidades, pues ya se nos está dando la oportunidad de pertenecer a algo.

SOFÍA AYALA: Agradecida con las autoridades que nos están dando esta oportunidad de crecer aún más.

VOZ MUJER: Gobierno de México.

(FINALIZA VIDEO)

JORGE ALCOCER VARELA: Bien, en Colima los avances se enfocaron en esta semana en un programa emergente de abasto, llegaron 154 mil 379 piezas de medicamentos en cinco hospitales de segundo nivel y se han mejorado las condiciones físicas en el área de farmacia de cinco hospitales, tres de ellos han sido intervenidos por acciones de impermeabilización y pintura y se ha iniciado con instalación del abasto institucional.

En la última, está el teléfono donde todos pueden reportar incidentes en el programa de transformación que se está conduciendo por indicaciones del señor presidente.

Muchas gracias.

MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Para informar que, por instrucciones del presidente de la República, presentamos la solicitud de beneplácito al gobierno de Chile para la designación como embajadora de México ante ese país de Alicia Bárcena, quien ha tenido una muy destacada carrera y trayectoria en la Organización de las Naciones Unidas, como ustedes saben, de 2008 hasta este año 2024.

Ella se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, mejor conocida como Cepal, en la Organización de las Naciones Unidas, además de una muy conocida trayectoria académica, ella tiene maestría, tiene doctorado honoris causa y ella es muy reconocida, en todo el mundo diría yo, porque fue también secretaria adjunta de Ban Ki-moon cuando fue secretario general de las Naciones Unidas.

Hemos recibido el beneplácito del gobierno de Chile, dice la embajada, aquí me lo están reportando, muchas gracias:

‘La Embajada de Chile saluda muy atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe y en referencia de su nota del 1º de junio tiene el honor de informar que el gobierno de Chile ha decidido otorgar el beneplácito a la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República de Chile Alicia Bárcena Ibarra.

‘La Embajada de Chile aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de Relaciones Exteriores la seguridad de su más alta estima y distinguida consideración’.

Entonces, tenemos ya lo que tiene que ver con Chile.

Les comentaré de una vez, si me hacen favor, Panamá. También les informo que tenemos ya el beneplácito, a partir del día 1º de junio, para la designación de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesusa Rodríguez. Ustedes la conocen muy bien, entrañable compañera, amiga, destacadísima feminista, una mujer que ha hecho muchísimo por el teatro, por los espacios alternativos y, bueno, compañera nuestra desde hace muchísimos años en luchas políticas.

Aquí tenemos, me lo hizo saber ya la canciller de Panamá:

‘El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la honorable Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de acusar recibo de la nota verbal del 1º de febrero del 22, mediante la cual se solicita el beneplácito de estilo a favor Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez como embajadora designada de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Panamá.

‘El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a bien comunicar a la honorable Secretaría de Relaciones Exteriores que el Gobierno Nacional ha tenido a bien otorgar el beneplácito de estilo a favor de la honorable señora Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como ‘Jesusa’, entre nosotros, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Panamá.

‘El Ministerio de Relaciones Exteriores se vale de la ocasión para reiterar a la honorable secretaría las seguridades de su más alta y distinguida consideración’. Esto es el 1º de junio.

Y ahora que tuve ocasión de estar con el presidente Panamá y la canciller en la Cumbre de las Américas les agradecimos cumplidamente este beneplácito, que nos permite seguir adelante en las relaciones entre ambos países.

Y también informarles que, por instrucciones del presidente, estamos presentando la solicitud de beneplácito para el caso de Colombia en la persona de Patricia Ruiz Anchondo. Ustedes recordarán, su último cargo más reciente fue procuradora social de la Ciudad de México; ya lo había sido antes, hizo un brillante papel. También, una compañera entrañable hace muchos años, que ha tenido una muy destacada participación pública.

Tres mujeres, política exterior feminista y reconocimiento a perfiles diversos que representan la riqueza de la presencia fémina en México y en nuestra política exterior.

Cumplido, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver hasta dónde llegamos.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones.

Presidente, le quiero informar acerca de la última denuncia que hice acerca de los biopolímeros y los charlatanes que están inyectando estos aceites y que es necesario legislar. Nos contactó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado Emmanuel Cardona, al igual el senador José Ramón Enríquez, para apoyar esta iniciativa; sin embargo, es necesario que se reúnan con ellos la Secretaría de Salud, Cofepris, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, además de la SEP, para hacerlo lo más pronto posible y evitar que sigan dañando a las personas.

Por otro lado, presidente, siguiendo esta misma investigación, encontramos que las cédulas expedidas por la SEP de Veracruz y que son aprovechadas por las escuelas sin escrúpulos, que ofrecen cursar maestrías en seis meses, cuando la especialidad en cirugía plástica es de seis a ocho años de posgrado adicionales a la carrera de medicina, podemos destacar que estas cédulas no cumplen con los estándares de calidad que exige la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Además, viola la Ley General de Salud constituyéndose el delito de usurpación de profesión.

Cabe mencionar que con nuestra investigación documentamos que las cédulas se originaron en el gobierno de Fidel Herrera y continuó con Javier Duarte hasta la fecha. Esto demuestra su nexo de corrupción con dichas escuelas, de las cuales podemos mencionar a la Universidad del Conde, entre muchas otras.

Existen denuncias que el exgobernador Felipe Herrera supuestamente está vinculado con dicha escuela. Una muestra más de la corrupción del gobierno neoliberal.

Presidente, le solicitamos, de ser posible, que la UIF intervenga en la investigación al gobernador Fidel Herrera y de la Fiscalía General de la República.

Y, por otro lado, si serán anuladas estas cédulas otorgadas por esta SEP de Veracruz para terminar con estas prácticas que están cobrando muchas vidas humanas.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Podrías tú.

JORGE ALCOCER VARELA: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, esto lo teníamos ya en respuesta parcial. Estoy de acuerdo en lo que sugiere, pero no me corresponde. Pero el reconocimiento, como ustedes saben, de validez oficial de estudios, el llamado RVOE, que se conduce en todas las especialidades, en el caso particular del Centro de Estudios Universitarios del Conde S.C., de Veracruz, es estatal, es un RVOE estatal, está signado como RVOE/SEP0051214.

En esta universidad se ofrecen maestría en Medicina Estética y Longevidad, así como del Instituto Superior de Medicina, que está también en Veracruz, del mismo dueño, que ofrece maestría en Cirugía Estética.

La diputación permanente de la legislatura de Veracruz, la LXIV legislatura de Veracruz, ha hecho un exhorto a la Secretaría de Salud y Educación Federal y la fiscalía del estado para que investiguen a estas instituciones por su posible usurpación de profesión médica, como señala y que anteriormente lo hizo más claro, más amplio, por una posible usurpación de profesión médica y esto está comunicado en referente el 30 de mayo.

Y esta es una situación que prevalece y que mientras no se cambie el sitio, de acuerdo a la legislatura en el estado, no se va a poder intervenir desde el punto de vista federal a menos que otras autoridades así lo sugieran. Pero nosotros tenemos médicamente sustentado que precisamente debido a estos elementos no podemos revisar el RVOE mientras no corresponda al nivel federal.

Muchas gracias.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias. Mientras esto sucede, nos han reportado que todavía el día de ayer una persona fue operada, porque también los cirujanos plásticos, que no son cirujanos plásticos, sino son estéticos, son médicos, pero con esta especialidad, han matado gente. Entonces, entre más se tarden, pues hay más muertes y más gente afectada. Ojalá pueda esto ser lo más pronto posible y también que se reúnan para que se pueda legislar esto.

Por otro lado, presidente, quería preguntarle si ya existen vacunas en nuestro país para contener el brote de la viruela del mono.

Y mi siguiente pregunta es para el canciller. ¿Cómo se llevará a cabo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en Estados Unidos? Si sólo será para mexicanos o realmente para todos los latinos.

¿Y qué empresas tutoras se van a poder registrar en esta página?

Muchas gracias por su respuesta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Antes de darle la palabra a Hugo y a Marcelo Ebrard, decir que en el caso de las intervenciones quirúrgicas vamos a pedirle al gobernador, de manera respetuosa, Cuitláhuac García, que él ya intervenga, porque tiene que ver con la soberanía del estado de Veracruz, que nos ayude a hacer la investigación sobre este caso, no esperar a que exista una legislación especial o que se termine una investigación de mucho tiempo si está en riesgo la vida de personas. Entonces, creo que el gobernador va a actuar lo más pronto posible.

Y ahora sí, para lo de la vacuna y lo de Jóvenes Construyendo el Futuro.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias, presidente, con gusto.

Aprovecho para comentar brevemente sobre este tema de las falsificantes de cirugías plásticas, que en realidad son inexpertos en el campo y se tienen certificados de cirugía estética. Gracias, Sandra, por la información que nos compartió. En buena medida ésta contribuyó a que Cofepris pudiera integrar su expediente que permitió que el pasado 9 de junio emitimos un aviso, un aviso de riesgo por una red de clínicas de cirugía estética en donde la gran mayoría de sus participantes no tienen acreditaciones académicas y tampoco las propias clínicas tenían los certificados de establecimiento apropiados. Esta red de clínicas estéticas de alta gama en términos de sus costos había permanecido irregular por varios años ya o quizá más de un sexenio. Pero gracias por esto.

Respecto al tema de la viruela símica o popularmente conocida como viruela del mono, viruela del simio, esta es una enfermedad infecciosa causada por un virus que es pariente, semejante a la viruela humana, la viruela que afectó a la población humana hasta 1980.

La viruela humana es una enfermedad que es la única experiencia de una enfermedad infecciosa humana que fue erradicada, es decir, eliminada por completo de la faz de la Tierra por la acción de la salud pública. Vacunación, vigilancia epidemiológica, comunicación de riesgo y muchas intervenciones. Llevó 200 años erradicarle, desde que se inventó la vacuna hasta que en 1980 la Organización Mundial de la Salud la dio por erradicada.

La viruela símica no es esa enfermedad que causó mucho daño en los seres humanos, es un virus que es pariente, genéticamente pariente del virus de la viruela humana.

El virus de viruela del mono es convencional en poblaciones de simios, por eso su nombre, principalmente en África en la zona central y en la zona occidental, hay siete naciones que tienen permanentemente la circulación de este virus en distintas especies de monos, de simios.

También puede transmitirse a roedores, ocasionalmente afecta a seres humanos y en estos países al menos desde 1970, hace ya muchos años, cinco décadas, se encontró que podía haber casos y pequeños brotes, algunas familias, algunas comunidades podían tener estos brotes. Lo que es un tanto inusual es que ahora países que normalmente no registraban sistemática casos de viruela del mono lo están registrando.

Hay una percepción posiblemente amplificada, sin una base científica, sin una base técnica, de que este es un brote en rápida expansión. Lo más probable es que es un brote donde la información está siendo que se descubra algo que llevaba muchos, muchos años. Por lo menos en los últimos 15 años ha habido brotes en Europa, ha habido brotes en Estados Unidos, ha habido brotes en muchas naciones y hoy, que tenemos mayor propensión a registrar las cosas porque estamos sensibilizados socialmente por la pandemia de COVID, nos percatamos más de algo que posiblemente estaba ahí desde hace mucho tiempo.

Lo digo porque desde luego los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud pública le damos un seguimiento, hacemos vigilancia, identificamos, en México teníamos ya la técnica de diagnóstico desde que se informaron los casos en Europa y ya comentamos que tenemos algunos casos. En este momento ya llevamos cinco casos en México, cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos, el paciente en pocas horas de que estuvo en atención en México se fue a Estados Unidos, donde reside.

¿Qué va a pasar con esto?

Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro, de estos cinco uno fue contagiado por otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19.

Entonces, es muy importante mantener la claridad y no dejarse llevar por el pánico y sobre todo por esta ola mediática que en el mundo entero existe.

Identificamos algunas características, de que es posible que haya un estímulo por parte de ciertos grupos de la industria farmacéutica. A diferencia de hace unos cuatro años o cinco, hoy hay dos vacunas que en su momento fueron desarrolladas para la viruela del humano y tienen una protección mediocre hacia la viruela del mono y hay un medicamento antiviral que podría tener cierta utilidad, pero también no son ninguno de estos una solución definitiva a un problema que además se presenta de manera puntual, de manera localizada.

Gracias.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Bueno, en efecto, por instrucciones del señor presidente, iniciamos Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, estamos empezando, después se va a extender a otras ciudades de Estados Unidos.

El programa tiene previsto en esta primera etapa tener tres mil jóvenes, 300 coordinadores de esos jóvenes en equipos de 10 y está diseñado para hijas, hijos de mexicanos que están en los Estados Unidos en condiciones difíciles, es decir, que no les han sido reconocidos sus derechos y por consiguiente tienen todo en contra.

También estamos trabajando en paralelo un programa de salud, de apoyo a la salud, también para estas familias. Acabamos de iniciar y el diseño del programa es para ese sector en particular que, por cierto, es muy relevante en Estados Unidos.

México está aplicando por supuesto ese programa en nuestro país, como saben, ya más de millón y medio de jóvenes. Lo estamos aplicando en El Salvador, en Honduras, estamos por arrancar en Guatemala y ahora en los Estados Unidos con nuestra comunidad también, porque fue la instrucción que nos dio el señor presidente.

¿Qué empresas van a participar allá?

Estamos ahora haciendo el listado. Primero buscamos a las empresas que tienen vínculo o son aliadas de la comunidad mexicana por razones obvias, es el primer sector con el que vamos a trabajar allá en Estados Unidos, incluyendo algunas instituciones de respaldo a la comunidad mexicoamericana.

Este es el programa y pues lo iniciamos apenas el viernes, les voy a estar informando de sus avances.

Gracias.

PREGUNTA: Buenos días, presidente, secretarios, compañeras y compañeros.

Beatriz Contreras Castillo, de revista Polemón.

Bueno, sabemos que en Nuevo León hay una fuerte escasez de agua y se reveló que 15 empresas acaparan un total de 44 millones 490 mil 222 metros cúbicos anuales de agua de toda la entidad, entre ellas Femsa y otras más, cuando para uso doméstico sólo se destina un millón 33 mil 950 metros cúbicos.

Ante esta terrible escasez que enfrenta el estado, ¿es posible que la federación intervenga en estos casos en los que las empresas están acaparando el agua o existe algún plan frente a esta gran escasez?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se tiene comunicación con el gobierno de Nuevo León y se ha hablado con empresarios y hay colaboración del sector empresarial de Nuevo León y en especial de Monterrey, de la zona conurbada, para ayudar en el abasto de agua.

Yo espero que sea temporal, que ya comiencen las lluvias y que se deje de padecer la escasez de agua.

En el fondo se tiene que pensar en ordenar el desarrollo, tiene que haber planeación para el desarrollo. Esto se olvidó durante el periodo neoliberal, se permitió que se instalaran empresas en cualquier parte, sobre todo, donde había más oportunidades de conseguir recursos, como el agua, donde las autoridades otorgaban permisos sin tomar en cuenta la escasez o las limitaciones, del abatimiento de los mantos acuíferos.

El periodo neoliberal, entre otras cosas, se caracterizó por la anarquía, por el desorden y se aprobaron demasiadas industrias en zonas con escasez de agua. Se llegó al extremo de dar permisos para crear plantas que producen cerveza para exportar y esto con agua del desierto o el semidesierto, o donde no hay agua, imagínense que irresponsabilidad. Esto sucedió mucho en el norte.

Entonces, hacia adelante hay que tener cuidado con la autorización de permisos si no se tiene agua y hay que dar preferencia al agua para el uso doméstico y por eso lo de la planeación.

Se canceló una cervecera en Mexicali porque las autoridades que habían, de manera irresponsable, otorgaron concesiones hasta del agua de uso doméstico de la ciudad y se produjo todo un movimiento ciudadano con mucha razón y se llevó a cabo una consulta y la gente dijo: ‘No, porque nos vamos a quedar sin agua’.

Afortunadamente, esta empresa entendió que era irracional el poner la planta porque estaba cerca de la frontera y el permiso que tienen es para exportar la cerveza, no para venderla en México y entonces les quedaba muy cerca el mercado. Pero, con dimensión social, aceptaron los argumentos.

Y se les propuso que establecieran su fábrica en el sureste, donde hay suficiente agua, en Veracruz, en parte de Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche y ellos optaron por invertir en Veracruz, compraron un terreno de 300 hectáreas, se hicieron los estudios, hay agua suficiente, no afecta a la población ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, tienen el puerto para exportar.

Pues es lo mismo que se tiene que hacer con todo el desarrollo.

Nada más para que tengan una idea de lo que fue el desorden, el desbarajuste del periodo neoliberal, en los 40 años que se impuso ese modelo, de los dos mil 500 municipios de México, mil 500 de los dos mil 500 perdieron población en los últimos 40 años, o sea, que tienen menos población que la que tenían en 1980, mil 500 municipios y mil crecieron en población; y de esos mil, 100 con tasas de crecimiento elevadísimas, porque fue un crecimiento económico concentrado en regiones del país, no fue horizontal, porque no hubo planeación.

Porque para los tecnócratas no debería de existir el Estado, todo debe de quedar de acuerdo a su concepción, al mercado y el Estado no debe de dedicarse a la planeación ni a promover el desarrollo. Esa es una concepción que se impuso durante muchos años y que ahora ya no, ya es distinto, no es dar permisos a diestra y siniestra, sin tomar en cuenta los recursos naturales, sobre todo el agua y sin pensar en la gente y considerar que lo principal es la salud de los ciudadanos.

Imagínense, en La Laguna, porque también hubo exceso en la siembra de la alfalfa para la producción de leche que requiere de mucha agua. La leche es agua básicamente, con otros elementos, pero se requiere muchísima agua.

¿Qué sucedió?

Pues se sobreexplotaron los acuíferos y ahora el agua está en lugares muy profundos y ya es agua con arsénico y para usar esa agua en uso doméstico hay que tener plantas de tratamiento de arsénico. Imagínense a dónde se llegó.

Por eso hay un plan ahora que se llama Agua Saludable para La Laguna y se convenció a los productores de leche y ellos están ayudando, aportando agua y buscando que se pueda trasladar parte de esta actividad, muy importante, la producción de leche, a otras regiones del país donde se tenga agua y que también se tecnifique todo el proceso de producción, que se puedan mejorar los sistemas de riego y es lo que está haciendo.

Pero el caso de Nuevo León es para pensar que ha crecido demasiado el número de empresas que se han instalado, que demandan agua y que ya no hay agua suficiente.

Entonces, sí se tiene que llevar a cabo una planeación hacia adelante. Se va a resolver esta situación, todos estamos ayudando, están ayudando los empresarios, pero hay que pensar hacia adelante.

Puedo poner otros ejemplos del porqué de la importancia de la planeación: la Ciudad de México, aquí había mucho desorden también, se ordenó, se dijo: Sn estas delegaciones —ahora son alcaldías— se puede construir, porque la delegación Cuauhtémoc en los años 70 llegó a tener un millón de habitantes y ya para el 2000 tenía 500 mil, había perdido la mitad, pero Iztapalapa, que en 1970 tenía 500 mil, para el 2000 ya tenía cerca de dos millones, ¿por qué?, porque al dejar en libertad a las desarrolladoras pues iban a comprar donde la tierra estaba más barata, aunque no hubiese servicios, aunque no hubiese agua, no hubiese vialidades.

Aquí se quedó el Metro, aquí toda la infraestructura de salud, toda la infraestructura educativa, allá hacía falta todo.

Entonces, ¿qué se decidió?

Ya no se dan permisos aquí, perdón, allá en Iztapalapa de construcción de unidades habitacionales, pero sí en Cuauhtémoc, vamos a repoblar Cuauhtémoc porque tenemos la infraestructura.

Eso requirió, en mis tiempos, de un bando que continuó Marcelo y se ha cuidado. Ahora ya volvió a poblarse Cuauhtémoc porque ya ha transcurrido el tiempo, lo mismo la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez, la Venustiano Carranza; y se controló el crecimiento poblacional en Tlalpan, que de 120 mil habitantes pasó a 600 mil y esa es la zona de bosques, de reserva para la recarga de los acuíferos, es donde se produce el agua, se produce el oxígeno para la ciudad.

Entonces, todo eso requiere de planeación.

¿Qué sucedió entonces?

Se fueron al Estado de México. Miles, millones de viviendas, en Ixtapaluca, en Chalco, Chimalhuacán, sin servicios, con problemas serios porque los desarrolladores o las empresas inmobiliarias lo que buscan es la utilidad, la ganancia, al grado que hay 500 mil viviendas o departamentos abandonados, los construyeron allá, sin servicios y la gente no los ha utilizado, porque lo que les importaba era el negocio de la construcción, la corrupción que imperaba.

Entonces, en el caso de Nuevo León, como en otros estados, hay que cuidar ya el crecimiento y tiene que ser un crecimiento ordenado y buscar en el estado de Nuevo León, como en el país, las zonas donde se tengan los recursos y donde no haya esta saturación de población para no padecer por falta de agua.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente.

También en Polemón publicamos una investigación en la que descubrimos que una hotelera se ha disfrazado de ambientalista para detener el Tren Maya en el Tramo 5, confirmando sus dichos sobre los intereses creados en esta zona.

Se trata de Antonella Vázquez Cavedon, ella está en el Registro Público de Comercio de Quintana Roo como apoderada legal de la cadena hotelera Taj Condominus y también como accionista en Intikam S.A. de C.V., donde publicamos en la investigación cómo nada más aparece con porcentajes minoritarios en estas sociedades porque sabemos que los extranjeros no pueden comprar propiedades en estas zonas. Y la asociación civil en la que es directora es Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano, que es a quien le están otorgando estos amparos.

Entonces, le queremos preguntar qué piensa sobre este tema, sobre estas personas que se oponen a que se lleve a cabo esta obra.

Y, también, ¿qué mensaje les daría pues a estas personas que utilizan el medio ambiente o esta protección de la ecología y todos estos temas en realidad como para sacar otros intereses? Y este uso de las asociaciones civiles, porque en realidad son empresarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que no se resignan a que ya hay cambios.

Antes, todos lo resolvían con moches, porque son muy corruptos, entonces querían llevar a cabo una inversión en la Riviera Maya y sobornaban a autoridades y hacían lo que querían y financiaban a estos grupos seudoambientalistas y tenían también sobornados a los medios de comunicación, no en general, porque siempre ha habido prensa independiente y libre. Pero eso ya se terminó y ellos se resisten, piensan que es lo mismo.

Y sí, en efecto, donde están los amparos es en la zona de más plusvalía turística y son los grandes inversionistas que se han apoderado de toda esa región. No piensan en los ejidatarios, no piensan en los campesinos, no piensan en el empleo, en el bienestar para la gente, en lo que significa para el desarrollo turístico el que la gente que llega a Cancún puede internarse y conocer las zonas arqueológicas de la región maya y también ayudar con esa derrama económica a otros pueblos.

Porque, ya lo hemos dicho, el sureste se quedó en el abandono y lo único que creció fue Cancún y la Riviera Maya, Quintana Roo y eso no todo el estado, nada más el norte de Quintana Roo, en Morelos y Othón P. Blanco, todo lo que es el sur de Quintana Roo, desde luego Felipe Carrillo Puerto, hay mucho abandono, mucha pobreza.

Entonces, el tren es para que la gente que llega a Cancún y que va a llegar a Tulum también en avión pueda introducirse al sur de Quintana Roo, a Bacalar, incluso a Belice, a Campeche, por el lado del golfo a Yucatán, a Chiapas, a Tabasco. Esto va a ayudar mucho.

Pero no tienen interés en beneficiar al pueblo y se disfrazan de ambientalistas, de ecologistas, son farsantes y viven de eso, porque hay muchas de estas asociaciones que son financiadas hasta por extranjeros y engañan. Pero poco a poco ahí van saliendo las cosas y se sigue trabajando, porque la mayoría de la gente está de acuerdo con el tren.

¿Quiénes presentan los amparos?

Pues no son los dueños de la tierra, no son los ejidatarios, no son los campesinos, no son los propietarios de la tierra, son estas asociaciones que no viven en las comunidades.

INTERLOCUTORA: Además, en la investigación que publicamos se reveló que son extranjeros y que son empresarios hoteleros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la mayoría y apoyados por intereses muy especiales, particulares.

Están ahora muy molestos porque se clausuró el banco de Calica. Imagínense, se llevaban material para construir carreteras en Estados Unidos, destruyendo, una catástrofe ecológica y vamos a presentar una denuncia internacional. Afectaron cenotes, ríos submarinos y silencio, con permisos otorgados o sin permiso. Y ahí sí, ningún actor ni los medios, nadie.

Entonces, vamos a seguir haciendo estas denuncias.

Y decirle a toda la gente que vamos avanzando en el tren. Ahora acabo de estar en Salina Cruz y en Coatzacoalcos. Y va a haber tren de pasajeros, ya este año, de Salina Cruz a Coatzacoalcos y el año que viene ya va a poderse subir al tren en Salina Cruz, llegar a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Palenque y de Palenque tomar el Tren Maya hasta Cancún y regresar.

Ya vamos a tener como dos mil kilómetros de Tren Maya, o sea, que pueden ir visitando todo el sureste en tren. Esto lo vamos a inaugurar a finales del año próximo.

Porque los amparos de ese tramo no tienen ningún sustento, es nada más estorbar. Es como los legisladores. ¿Ya vieron lo que resolvieron? Huelga de legislación. ¿Cómo le llaman?

INTERVENCIÓN: Moratoria.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Moratoria.

Lo repito, si no van a legislar, que esa es su función principal, si declaran moratoria a legislar, que es como una huelga a legislar, pues que dejen de cobrar, que ya no cobren y ya, cuando quieran legislar, que lo anuncien.

¿Quién anunció esto? ¿No tienes ahí la imagen?, porque a lo mejor la gente no lo sabe. Pero vamos a ver lo que acordaron, o sea, bloquear todas las iniciativas de reforma.

¿A quién perjudican?

Al pueblo. Entonces, ¿para que se les eligió?

¿Y qué van a hacer si no van a legislar? ¿Cuál va a ser su función? ¿Qué están pensando?

A ver si tienen… Y si están también los discursos. Vamos a que la gente los conozca bien.

Miren, aquí está: ‘Va por México —contra México— anuncia que rechazará todas las reformas de AMLO’.

Sí, pero esta es Aristegui, que les ayuda mucho. No, no, no, hay una donde dice que es moratoria y donde dicen que no van a aprobar que la Guardia Nacional se convierta o pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, que es lo que estamos planteando, porque este es un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad pública.

INTERVENCIÓN: Es la reforma (inaudible), ¿no, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es una reforma constitucional, tiene que ir a las dos cámaras.

INTERVENCIÓN: Pero, ¿va al Senado primero?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos viendo por dónde pueden entrar, si por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, las dos, la reforma electoral, que hace falta y el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, para que no suceda lo que sucedió con la Policía Federal, que se pudrió, se corrompió y la Guardia Nacional está funcionando bien porque tiene ahora la dirección, la tutela de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina.

¿Y por qué es importante que dependa de la Secretaría de la Defensa?

Porque hay disciplina, porque hay profesionalismo, porque hay honestidad, se requiere para defender, para proteger a la gente.

Entonces, ellos, los que no quieren que se proteja al pueblo porque están protegiendo a delincuentes, siempre han protegido a delincuentes tanto de cuello blanco como a la delincuencia organizada, lo que quieren es que la Guardia Nacional dependa ya sea la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación, para que un civil como García Luna sea el que maneje la Guardia Nacional.

¿De dónde salió García Luna?

De ahí, del Cisen, de la llamada procuraduría, de la Policía Federal, hasta llegar a secretario de Seguridad Pública.

¿Con qué experiencia?

Nada.

¿Con qué convicciones?

Ninguna.

Un ingeniero que lo que sabía era intervenir teléfonos, que llevaba a los periodistas, porque fue haciendo labor, un político en el buen sentido de la palabra, que llevaba a los periodistas, los acarreaba a una especie de búnker que tenía, en donde había cámaras y salían todos ahí —ahora sí, hablando de cámaras— apantallados y con una relación espléndida con los medios de información, hasta para hacer montajes con los medios de información y se llegó a convertir en el brazo fuerte de Felipe Calderón, en el hombre fuerte de Felipe Calderón.

Y ya sabemos ahora pues que tenía ligas con un grupo de la delincuencia organizada y por eso está en la cárcel acusado de eso en Estados Unidos. Que, por cierto, voy a seguir insistiendo de que ya llevan mucho tiempo y no sabemos nada sobre ese juicio. ¿Cómo en otros casos sí actúan con celeridad?

Entonces, ¿qué quieren?, ¿un García Luna en la Guardia Nacional? No, queremos que, así como en la Secretaría de la Defensa está una rama que es la fuerza aérea y otra que tiene que ver con el Ejército, las regiones militares, las zonas militares, ahí esté la Guardia Nacional, actuando con profesionalismo, con respeto a los derechos humanos.

No hemos tenido prácticamente acusaciones por excesos de violación de derechos humanos de la Guardia Nacional, nada que ver con lo que pasaba antes, porque reciben instrucción y porque hay la convicción de proteger al pueblo, porque el soldado es pueblo uniformado y porque se ha insistido mucho en eso. Y tanto marinos como soldados están actuando con responsabilidad.

Y también porque depende del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Los errores que se han cometido y que hay llevado a excesos en Marina, en la Secretaría de la Defensa, han sido en lo fundamental por órdenes dadas por civiles del más alto nivel.

¿Ustedes creen que en 68 fue Marcelino García Barragán el que tomó la decisión, que era secretario de la Defensa, o fue el finado Gustavo Díaz Ordaz? ¿Quién tomó la decisión? Depende quién esté.

Entonces, eso es lo que no quieren.

A ver, ¿qué dice? A ver, yo lo leo. Fíjense, es respuesta a la petición ciudadana, o sea, hicieron una consulta a los ciudadanos. ¿Les preguntaron a ustedes? A lo mejor yo no me enteré.

‘Los partidos que conformamos la coalición Va por México —por esa consulta que les hicieron a ustedes y a todos los mexicanos— hemos firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados’. Ninguna.

Me llama la atención lo de la petición ciudadana, porque no me enteré de esa consulta.

Marko Cortés, del PAN, porque todo esto es el bloque conservador:

‘El gobierno de Morena se ha dedicado a atacar y destruir programas sólo por capricho autoritario. Hoy, la coalición Va por México firmó el acuerdo de moratoria constitucional con la cual hacemos un llamado a la sociedad para juntos defender a nuestra Constitución’. Porque yo soy un peligro para México, entonces hay que defender la Constitución.

Otro partido del bloque conservador:

‘Ante la urgencia de preservar nuestra República, Va por México ha firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados’.

Entonces, pues si así están las cosas, ojalá y hoy salgan a… ¿Cómo se llama cuando se presenta una denuncia? A ratificar la denuncia. ¿O qué han pensado?, porque nada de ese juego, esa simulación de que los líderes o dirigentes dicen ‘moratoria constitucional’ y algún diputado o senador de estos partidos dicen: ’no, no, no, eso no’. Necesitamos una definición, que hoy nos digan —es que iba yo a decir: hoy, hoy, hoy— nos digan si es así o es como lo dijo Chong ayer, para saber, pues. No el doble discurso, no la hipocresía.

Adelante.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Liliana Noble, de Pulso Saludable.

Señor presidente, quisiera si me pudiera apoyar recordándome al menos tres de las estrategias que está impulsando su gobierno en materia de seguridad alimentaria, que ha sido tan golpeada, primero por la pandemia de la COVID-19 y ahora con el conflicto en Rusia. Esa sería mi primera pregunta. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Bueno, la primera es reforzar la producción de alimentos.

Mire, la inflación, para enfrentarla mejor en México o en cualquier parte del mundo, exige el que se impulse la actividad productiva, que los pueblos produzcan. El progreso de las naciones depende de la producción de sus pueblos, o sea, lo principal es producir —esto también lo olvidaron los tecnócratas neoliberales— y producir lo que se consume, buscar ser autosuficientes, eso protege. Por ejemplo, producir los energéticos, las gasolinas, el diésel, la luz, producir los alimentos, eso es lo mejor.

Lo otro son las fórmulas que les enseñan en todas las universidades del mundo a los economistas y son las que han aplicado en el periodo neoliberal: que si hay inflación suban las tasas de interés para parar el crecimiento económico. Es como cuando un carro —y es realmente genial la fórmula— cuando un carro se calienta y ya, para que no se caliente, se apaga. Pues sí, ya no se calienta, ya no hay inflación, pero no camina. Esa es la fórmula en todos lados.

Ahora que hay inflación lo que están esperando es: a ver, cuánto va a aumentar la tasa en Estados Unidos y cuánto va a aumentar la tasa aquí. Pues, sí, eso puede ayudar a detener transitoriamente la inflación, pero el fondo es que se produzca, que tengamos lo que consumimos.

Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue controlar el precio de los energéticos, eso fue lo primero. Dijimos: No va a aumentar la gasolina y por eso la gasolina está más barata en México que en Estados Unidos, ya lo hemos visto, nosotros tenemos un componente de inflación por energéticos del 0.6 y ellos tienen 2.5.

Y ayer hablé de que ya cuesta el galón más de cinco dólares, eso es en promedio, pero hay lugares en donde está a siete dólares el galón en Estados Unidos; o sea, para tener una idea, vale la gasolina casi 10 pesos más en Estados Unidos en promedio que lo que vale en México y en Europa, en España, vale más del doble de lo que vale en México.

Entonces, nosotros tomamos una decisión que tuvo que ver con no hacerles caso a los que hablaban de que ya para qué pensábamos en el petróleo si ya todo iba a ser eléctrico y muchos dejaron de invertir en refinación.

Cuando terminó o estaba en su apogeo la tremenda pandemia del COVID, había en venta como 20 o 30 refinerías porque pensaban que ya no era negocio. Pues entonces fue que compramos nosotros. No estaba en venta Deer Park, pero Shell sí tenía otras en venta y dijimos: Estas no, queremos Deer Park, porque ahí tenemos ya la mitad de las acciones. Y se compró Deer Park y ayer hablaba yo de que ya tenemos ganancias en unos cuantos meses de 400 millones de dólares.

Entonces, eso nos protege.

Y en el caso de los alimentos, ¿qué hicimos o qué estamos haciendo? Sembrando Vida, estamos convocando a los sembradores, que son 440 mil, a que siembren maíz y frijol, los básicos, eso se está haciendo.

Y el programa de Producción para el Bienestar también lo estamos orientando a eso y nos comprometimos a aumentar al doble la producción de fertilizantes para tener más producción.

O sea, nosotros tenemos la experiencia que de un año a otro aumentamos al doble la producción de maíz en el estado de Guerrero con los fertilizantes. Donde nada más era para autoconsumo tuvimos que poner centros de acopio porque por primera vez hubo maíz excedente, porque se distribuyeron de manera gratuita los fertilizantes a todos los productores de Guerrero. Entonces, esto ya lo ampliamos a Chiapas, a Oaxaca, a Puebla, a Morelos y ahora lo vamos a ampliar más.

Y estamos haciendo una inversión adicional para producir más fertilizantes, rehabilitando las plantas de fertilizantes que nos dejaron, así como las refinerías ya muy abandonadas, pero las estamos echando a andar para producir fertilizantes.

Otra cosa que hicimos es que se quitaron los aranceles, los impuestos, para poder importar alimentos, que no haya arancel para poder comprar pollo en Brasil, que había aranceles; poder comprar la carne en Argentina o en cualquier otro lugar; en Guatemala, que llevaban 20, 30 años introduciendo ganado de contrabando por Chiapas, por Benemérito, diario; sin embargo, no estaba autorizado. Entonces, ahora, cuidando lo sanitario, se está permitiendo la introducción de ganado para que haya más oferta y estamos buscando un acuerdo también con algunos países para traer alimentos.

Todo esto va a ayudar a seguir controlando los precios y que se nos desborde por completo la inflación. Hasta ahora nos ha funcionado, estamos casi a un punto debajo de la inflación de Estados Unidos y también uno o dos puntos, a veces hasta tres, de países europeos.

Ahora, que sirva también todo esto para pensar de cómo las decisiones políticas afectan, porque todo esto se produjo, aunque ya venía mal la economía desde la pandemia, se precipitó con la guerra, que se pudo haber evitado, faltó política, faltó diplomacia y ahora nos está afectando la inflación.

Ayer se depreció nuestro peso, nuestra moneda, pero fue mundial. Y nuestro peso aguantó porque se cayeron en picada las bolsas en Estados Unidos y en el mundo, las monedas; sin embargo, aguantó nuestro peso y espero que hoy aguante también y hasta hoy puedo decir que no ha habido devaluación en todo el tiempo que llevamos en el gobierno.

INTERVENCIÓN: ¿Cree que pase rápido esta…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Creo que va a pasar rápido porque todos los países están haciendo lo propio.

Y a nadie conviene la inflación, es algo que perjudica mucho, sobre todo perjudica a los más pobres, porque se pierde poder adquisitivo, el dinero no rinde, hay carestía; se tienen ingresos, pero lo que uno compra ya cuesta más. Entonces, por eso nosotros vamos a seguir combatiendo la inflación.

INTERLOCUTORA: Estoy pensando, señor presidente, que entonces el gobierno está diseñando esta estrategia para ser autosuficiente y en esta autosuficiencia ser al mismo tiempo sustentable y echar mano de la economía circular y que este círculo virtuoso pueda favorecer al pueblo y evitar un tema de escasez de alimentos. ¿Sí estoy más o menos en la idea?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, esa es la idea. La receta, lo de fondo es producir lo que consumimos, eso no olvidarlo, porque los neoliberales no piensan así.

Recuerdo, con mucho respeto, al secretario de Hacienda, Pedro Aspe, en el gobierno de Salinas, que cuando abrieron el país con una apertura indiscriminada y sin límites estratégicos y se abandonó al campo y se abandonaron las actividades productivas, las políticas de fomento a la producción, él decía que ya no hacía falta fomentar la producción porque en un mundo globalizado lo que se necesitara se podía comprar, hasta más barato. No.

Ahora lo estamos padeciendo, esa es una visión economicista, muy superficial, eso fue lo que caracterizó al periodo neoliberal, lo sigue caracterizando, eso que les digo de que ‘a ver, hay inflación, suban las tasas, paren la economía.’ Si suben las tasas de interés, pues no hay créditos y no hay crecimiento.

Pues, entonces, si se para la economía, puede bajar la inflación. Sí, nada más que no hay crecimiento y si no hay crecimiento no hay empleos y si no hay empleos pues no hay bienestar. Entonces, aquí es cómo hacerle para crecer sin inflación y lo mejor es producir. Entre más producción se tenga, mejor, ese es el planteamiento nuestro y es lo que estamos haciendo.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Y en una segunda pregunta, en la septuagésima quinta reunión de la Organización Mundial de la Salud, donde estuvo el doctor Hugo López-Gatell, él hablaba de que… Ahí se mencionaban temas como la seguridad alimentaria por supuesto, la inequidad, que tanto llama la atención, la equidad.

También hablaba de una estrategia global y de la preparación y respuestas sanitarias a fenómenos de alta recurrencia y también sobre los retos del control de las enfermedades que aquejan a toda la humanidad, como es la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades como la hipertensión y la diabetes mellitus.

Yo quisiera saber si México en esta reunión adquirió algún compromiso o a qué serie de alianzas se adhirió para poder dar respuesta inmediata a este tema global tan importante como lo es la obesidad, que es el detonante de la gran mayoría de las enfermedades.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nosotros tenemos un plan desde el inicio, se interrumpió por la pandemia, tuvimos una situación de emergencia, ya lo sabemos, lo padecimos y nos dedicamos todos a salvar vidas y a enfrentar la pandemia.

Y ahora que ha disminuido el contagio, que afortunadamente ya no tenemos hospitalizados o son muy pocos, uno por ciento, tres por ciento y lo más importante, que ya no hay el número de fallecidos que se tuvo, estamos hablando… no llega a un fallecido por día. Claro que nos duele, cualquiera que pierda la vida en el caso de la pandemia, pero nosotros tuvimos hasta mil 500 diarios.

Entonces, ya ahora, que afortunadamente estamos en una situación distinta, el plan inicial es el que estamos impulsando, que va a consistir en fortalecer todo el sistema de salud pública. Y empezamos en Nayarit, ya estamos en Tlaxcala, estamos en Colima, vamos a estar en todo el país.

Bueno, aquí se mostró que ya estamos en la contratación de los médicos, se están mejorando los hospitales, las unidades médicas, los centros de salud, ya tenemos un abasto de medicamentos adquiridos de un poco más del 90 por ciento. Se está avanzando, ahora nos estamos reuniendo para eso.

Entonces, en ese esquema lo importante es la prevención. Aquí el doctor Alcocer dio a conocer lo que son los resultados en Nayarit y cómo se está detectando, porque antes no había forma porque no había médicos, ahora se está detectando diabetes más que antes; hipertensión, mucha gente es hipertensa y no lo sabe y desde luego no se trata y por eso los infartos, que son una de las causas de fallecimiento más altas en el país.

Entonces, ya estamos en eso y vamos a tener, yo espero que el año próximo, un sistema de salud de primera, con médicos generales, con médicos especialistas, con buenos centros de salud, con hospitales, con medicamentos suficientes; con un personal de salud dignificado, porque se tenía a miles de trabajadores de la salud como eventuales, como suplentes y ahora se les está dando su base, es un compromiso que tenemos.

Entonces, ya es un plan de salud para garantizar el derecho que tiene el pueblo a la salud y en todo esto es fundamental la medicina preventiva. Esto incluye también orientación nutricional, incluye el prevenir con buena alimentación, con buena calidad del agua, con educación para la salud, con la idea de que es mejor prevenir que curar y todos podemos cuidarnos.

Y desde luego hay enfermedades que son hasta hereditarias, pero esas enfermedades incluso, si uno se alimenta bien, si se cuida, si hace uno ejercicio, pueden ser controladas, atendidas. Entonces, la alimentación es muy importante.

Se ha avanzado muchísimo para que la gente tenga más información del daño que causan los productos chatarra. Por ejemplo, la obesidad, todo lo que ocasiona. Antes estos temas no se trataban, ahora una parte de la publicidad del gobierno se destina a la campaña de orientación nutricional, de cómo comer bien, saludable. Entonces, esto lo vamos a seguir haciendo.

Y si se hizo un acuerdo en lo general en el mundo, pues esto ha existido siempre, estas recomendaciones no son nuevas; y depende de cada país, de que sin que nos digan o que hagamos un compromiso en el extranjero, que nosotros apliquemos esas políticas en México y lo vamos a seguir haciendo.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Finalmente, señor presidente, un dato, en el Esquema Nacional de Vacunación para estos pequeños de cinco a once años no sé si nos pudieran explicar cuántas dosis son las que se aplican a los pequeños y en qué periodicidad cada una.

Gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con mucho gusto, Liliana Noble, de Pulso Saludable.

La vacuna que vamos a usar ahorita de inicio es la vacuna Pfizer, Pfizer-BioNTech. La composición de la vacuna, la sustancia activa, el principio activo es idéntico al de la vacuna de adultos, pero la forma en que está presentada, la concentración, es menor porque está adaptada para niños tan pequeñitos.

El esquema de vacunación es igual, es dos dosis separadas por 21 días como recomendación, se puede llegar a extender hasta más de mes y medio sin que haya problema alguno.

La inmunidad esperada, la capacidad de protección se estima, de acuerdo a los ensayos clínicos que se hicieron, que es semejante a la que se lograría en los adultos, con una deferencia importante: la protección en los adultos es sobre un riesgo más alto; en cambio, aquí las personas pequeñitas de cinco a once años de edad tienen un riesgo considerablemente menor, como lo hemos venido diciendo por meses, por meses, y esa es justamente la razón por la que ellos han sido, ellas y ellos son en este momento el grupo de la séptima etapa y no el grupo inicial.

En su momento el segmento de población que quedaría sin vacuna, porque todavía no existe ninguna vacuna en el mundo que se haya aprobado ya para su protección, son los más, más pequeñitos, literalmente los recién nacidos. El riesgo es mayor en los recién nacidos, después empieza a descender al primero, segundo, tercero, cuarto año de vida, se mantiene relativamente estable en ese periodo de la infancia, donde es el riesgo mínimo, entre los cinco y los 11 años y 12 años en adelante empieza a crecer, hasta llegar al riesgo máximo en los adultos mayores.

De acuerdo con la información del censo, entre cinco y 11 años de edad hay alrededor de 15 millones de niños y niñas. Empezamos ya con esta compra de ocho millones de dosis, que nos permitirá proteger a… O bien, los primeros ocho millones y un embarque posterior nos permitirá proteger con la segunda dosis a ellos. O, de acuerdo al ritmo de aplicación, podríamos empezar a completar las dos dosis en los primeros cuatro millones y posteriormente seguir avanzando.

Como lo hemos hecho en otras ocasiones, esto es muy dinámico. De acuerdo a cómo se vaya presentando la aplicación de la vacuna, vamos a ir regulando si avanzamos en primeras dosis y segundas dosis, o primeras dosis de manera más extensiva.

INTERLOCUTORA: ¿Y ellos no reciben el refuerzo?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Hasta el momento no se ha propuesto un refuerzo para este grupo de edad por parte de los fabricantes ni en alguna parte del mundo. No extrañaría, como ha ocurrido con las dosis de las personas adultas y de niños de 12 en adelante, que en algún momento hubiera evidencia de que el refuerzo contribuye a mantener más amplio tiempo la inmunidad.

Ahora, aquí les recuerdo que también no es nuestro único posible adquisición de vacunas. Hemos estado trabajando con el gobierno de Cuba para la vacuna Abdala. Como dije la semana pasada, una de las características de la vacuna Abdala es posiblemente una de las más seguras del mundo porque Cuba, que se caracteriza por ser un país con las mejores capacidades de salud público de todo el continente, ha desarrollado una plataforma tecnológica desde hace muchos años para otras vacunas del esquema convencional de la infancia y esa misma plataforma tecnológica, ese mismo diseño de vacuna es la que aplicó para la vacuna Abdala.

Cuba, por ejemplo, ha sido el primer país, no de los primeros, sino el primer país que eliminó las enfermedades infecciosas eliminables, la poliomielitis, por ejemplo, o el sarampión, es el primer país del mundo entero que eliminó la transmisión materno infantil del VIH.

Entonces, Cuba es un país líder en salud pública y es un país con enorme capacidad biotecnológica. Entonces, por eso la vacuna Abdala desde el principio nos dio mucha confianza, primero, por su perfil de seguridad y, segundo, ya su eficacia ha sido probada por la propia experiencia del gobierno cubano, que ha logrado vacunar principalmente con esta vacuna y la vacuna Soberana a toda la población.

En el caso de Cuba, ellos están usando la vacuna Abdala desde los dos años de edad y estamos, como comentábamos, trabajando con ellos, con su agencia de regulación sanitaria, que es una de las seis del continente que tiene calificaciones de más alto desempeño y para ver todos los elementos de transferencia tecnológica, pero también de los expedientes de eficacia y efectividad.

Gracias.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días a todos.

John Holman, de Al Jazeera, la televisora. Si puedo quitarme esto, para preguntarle.

Estamos haciendo un documental actualmente sobre la situación para periodistas en México y le tenía un par de preguntas sobre este tema.

Usted ha criticado regularmente ¿no? en sus conferencias de prensa a periodistas, se ha referido al hampa de los medios, ha dicho que periodistas toman dinero para criticarle.

Nosotros hemos ido hablando con varios periodistas locales en los estados; ellos dicen que estos señalamientos tienen un impacto directo para ellos en la cantidad de amenazas o ataques que reciben, si es por el público o por otros actores en su ambiente.

Quería preguntarle qué diría a estos periodistas locales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Los que lamentablemente pierden la vida en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder, en todos los casos, son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales, son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos.

Y nosotros siempre respetamos a los periodistas. Aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y del poder político. Aquí el cuestionamiento es a los periodistas que se han dedicado a apoyar al régimen de corrupción y de injusticias, aquí cuestionamos a los periodistas que han actuado en contubernio con autoridades represivas o a periodistas que han ayudado a autoridades a justificar torturas.

Por ejemplo, un periodista que sería bueno que lo entrevistaran, Carlos Loret de Mola, es famoso, porque además le pagan muy bien, tiene un departamento en el edificio más lujoso de México, tiene una residencia de 40 mil metros cuadrados en Valle de Bravo, exclusiva y tiene departamentos en el extranjero, este periodista hizo un montaje de la detención de unos presuntos delincuentes en contubernio con el jefe de la policía de ese entonces, que era García Luna, que está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Le estoy mencionando un caso concreto.

Y así otros periodistas que están al servicio del régimen, pero esto no es lo que sucede con la mayoría de los periodistas. Acabamos de aprobar un programa para que los periodistas que trabajan honradamente y que actúan con apego a la verdad —y por lo mismo no son famosos ni reciben tanto dinero— tengan lo básico, porque hay miles de periodistas que no tienen seguridad social.

Entonces, una parte del presupuesto de publicidad, que antes se iba a las grandes cadenas de radio, a las televisoras, a los periódicos, ahora el 25 por ciento se está utilizando para dar seguridad a los periodistas.

Entonces, podemos incluso ahora mismo mostrarte. A ver si pones la tabla de los periodistas que han sido asesinados lamentablemente este año. Y que tú puedas tener esta información y conocer más sobre las causas.

Este es un periodista que fallece, que lo asesinan en Veracruz. La investigación hasta ahora, no es definitiva, es de que era un pleito de una herencia familiar y un sobrino está vinculado con su asesinato.

Este es un fotógrafo de Tijuana, que es víctima de una banda; ya hay 10 detenidos.

INTERLOCUTOR: ¿Me permite preguntarle, de hecho, sobre eso?, porque estaba en Tijuana cuando en la mañanera misma dieron los avances. Yo estuve con periodistas locales en Tijuana; lo que dijeron —estamos viéndolo juntos— es que no se capturó al autor intelectual, que es muy conocido ahí en Tijuana y eso quería yo preguntarle, si me permite.

Usted puso un caso de un periodista, ¿no? Le pongo otro, un periodista que conocimos en Veracruz, su papá fue asesinado, el alcalde está prófugo y ha sido por siete años, nunca se ha capturado. Es uno de los muchos casos en que sí ha habido esta impunidad y otros de los casos en que las autoridades sí han estado involucrados.

Anoche estuvimos en entrevista con el jefe de mecanismo para proteger a periodistas, que nos dijo que en más de 40 por ciento de casos las autoridades locales están involucrados. En estos casos de impunidad en el país… Le pongo también, otro periodista veracruzano me dijo: ‘Si yo soy asesinado, yo sé que mi caso va a ser archivado, nada va a pasar’.

Ellos, todos —perdón, voy terminando— ellos, todos, dicen: ‘Mira, el raíz de todo esto es la impunidad’.

Quería preguntarle, en el caso de Margarito, Lourdes, los colegas de Tijuana, tanto como estos otros periodistas que van solos buscando justicia, ¿qué va a hacer su administración para facilitar que se pare la impunidad así a los casos, los asesinatos de periodistas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te contesto de manera categórica: no hay impunidad y, si tú opinas lo contrario, me lo pruebas.

INTERLOCUTOR: El caso del alcalde prófugo, siete años buscando justicia en este caso, que no se ha sido capturado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, hubo casos…

INTERLOCUTOR: Margarito y Lourdes, los periodistas de Tijuana dicen que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí en el caso de Margarito hay 10 detenidos.

INTERLOCUTOR: Lo importante aquí, como sabemos, es siempre el autor intelectual. Puede haber arrestos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, pero no está cerrada la investigación.

Pero antes sucedía lo que tú piensas que sucede ahora; ya no es así, porque no somos lo mismo.

INTERLOCUTOR: ¿Qué acciones está tomando para hacerle frente, para terminar con esta impunidad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues estas acciones. Mira, esto fue 10 de enero del 22; 17 de enero del 22, 10 detenidos; María de Lourdes Maldonado, 23 de enero, también en Tijuana, tres detenidos, está abierta la investigación; Heber Fernández López, Salina Cruz, dos detenidos; Juan Carlos Muñiz, Fresnillo, un detenido, esto no pasaba antes; Luis Enrique Ramírez Ramo, Culiacán, se acaba de detener a dos personas. Para que tengas una idea, este Luis Enrique era simpatizante nuestro.

En este caso de Veracruz, dos mujeres, ya hay cinco detenidos.

O sea, no es como se difunde en el extranjero, no es lo que opinaron los del Parlamento Europeo, no, ni como lo opinó el jefe de Estado del gobierno estadounidense, el señor Blinken; o sea, están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas, pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y autoridad política porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie.

¿Sabes qué pasaba antes en México?

De que el principal violador de los derechos humanos era el Estado y eso ya no sucede, es cero corrupción y cero impunidad, por eso hemos podido enfrentar a la mafia del poder, a la oligarquía de México que tiene mucho control de la mayoría de los medios de comunicación, no sólo en México; en el mundo.

Si tú ves el reportaje de ayer del Wall Street Journal, te das cuenta de qué tendencia tiene. Pero es lo mismo el New York Times y es lo mismo el Financial Times y desde luego El País y ya ni hablemos del Reforma o del El Universal, o de los programas de radio y de televisión en México.

Entonces, se requiere una reforma de fondo para tener un periodismo libre, independiente, no sometido a los grupos de poder.

INTERLOCUTOR: ¿Cómo sería esta reforma y cuándo podemos esperarlo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los pueblos en México, esto que tú estás planteando no tiene ningún efecto en la mayoría de la población, porque ya el pueblo de México despertó. Porque antes eran tan poderosos los medios de información en México que imponían gobernantes, todavía, por ejemplo, en algunos estados.

El Reforma, que en Monterrey o en Nuevo León se llama El Norte, ese periódico tiene influencia para poner y quitar gobernadores. Y a nivel nacional, porque es importante el tema, los medios llegaron a poner a un presidente de la República en México, nada más que no te voy a decir qué medios ni a qué presidente, porque ya eso te toca a ti, hacer la investigación.

INTERLOCUTOR: (inaudible) que hay medios que están críticos de usted o que cuestionan en alguna manera a usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Son libres.

INTERLOCUTOR: Inmediatamente los tacha como que son la prensa fifí, que son los conservadores, los pone de un lado, en vez de aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado, porque usted es la autoridad máxima. Es el trabajo de los periodistas ponerlo bajo escrutinio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero no reprimimos a nadie, no hay censura, lo que pasa que antes le servían a los poderosos, engañaban al pueblo y fingían ser independientes. Entonces, ya eso se terminó porque estamos en un proceso de transformación y ya no hay espacios para las medias tintas, son momentos de definición.

Entonces, se quejan porque antes cobraban en el gobierno, les pagaban los potentados.

INTERLOCUTOR: Hay muchos medios mexicanos muy honorables que no hacen esto y nunca lo han hecho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, no, no, claro que sí, claro que sí, pero los más influyentes, los más influyentes, los más influyentes, todos sometidos al régimen autoritario y corrupto.

Tú no vas a encontrar en el periódico Reforma un articulista verdaderamente independiente; además, te convoco a eso, haz una revisión, haz un estudio de un mes a la fecha y es el periódico de los conservadores, de los fifís.

INTERLOCUTOR: Pero podría nombrar a muchos periódicos, medios nacionales e internacionales, han puesto a usted bajo la lupa en la misma manera que pusieron bajo la lupa Enrique Peña Nieto y Calderón antes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:¿Cómo? ¿Cómo? No te entendí.

INTERLOCUTOR: Perdón. Que hay muchos periódicos, medios nacionales e internacionales que han puesto como escrutinio, ha puesto bajo la lupa al gobierno de usted, pero también hicieron lo mismo con el gobierno anterior.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERLOCUTOR: Muchos periódicos nacionales e internacionales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, muy poquitos.

INTERLOCUTOR: Que siempre fueron críticos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, poquitos y eso era para pagar una cuta de supuesta pluralidad. No, no, no.

Calderón y Peña Nieto tenían control casi absoluto de los medios de información y no solo de los periodistas, ¿eh?, sino de los intelectuales que yo llamo orgánicos y de los expertos, internacionalistas. Todo eso es muy controlado, todo con dinero.

Por ejemplo, los dos grupos de intelectuales más famosos, uno encabezado por Krauze. ¿Sí has oído hablar de Krauze?

INTERLOCUTOR: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y otro encabezado por Aguilar Camín.

Les compraban en el gobierno todas las revistas, 10 mil revistas, casi todas; les compraban libros, les compraban documentales. Claro, nunca una crítica.

Si me traes cuestionamientos de Aguilar Camín a Peña Nieto los vemos aquí. De todo el tiempo, porque llegó un momento en que ya no les gustaba el presidente Peña Nieto y lo agarraron como el payaso de las cachetadas; pero cuando entró y estaba en su apogeo, ninguno, ninguno, ninguno.

Y que te quede claro también: desde Madero ningún presidente de México había sido tan atacado como el actual, por los medios y a nadie se ha reprimido, se garantiza en México el derecho de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Lo único que ejercemos es nuestro derecho de réplica, porque comunicación son mensajes de ida y vuelta, eso es todo.

Con Calderón acabaron, entre otras barbaridades cometidas contra los medios, acabaron con un programa muy escuchado en el Valle de México, el más escuchado, un fenómeno de la radio, José Gutiérrez Vivó. Investígalo. Con Peña Nieto, Carmen Aristegui fue censurada, le quitaron su programa. Acá no, a ninguno, a nadie, sólo es el debate.

Porque hay que tenerle respeto al pueblo y antes la mafia del poder no tomaba en cuenta al pueblo, sólo era la llamada sociedad civil, que no incluye al pueblo y desde luego la sociedad política, la élite. La política, asunto de los políticos, de los medios, las columnas, los articulistas; entonces, ahora es distinto.

Afortunadamente también, como ya hay más redes sociales y cada ciudadano tiene un teléfono y puede poner su opinión, ya es completamente distinto.

Antes, nosotros estuvimos en la oposición, no nos daban espacio, no podíamos hablar, podíamos llenar el Zócalo en una manifestación de protesta y al día siguiente no aparecía nada en los periódicos ni decían nada en la radio y si decían algo era en contra de que habíamos acarreado a la gente, de que era pura gente ignorante la que llegaba a nuestras manifestaciones. Nadie, nada es nada, ni entrevistas de radio, ni entrevistas de televisión, ni notas en los periódicos, no existíamos.

Te invito a que revises en el sexenio pasado El Universal o el Reforma, revísalos, acerca de lo que opinaban de nosotros.

Entonces, ahora no, ahora hay libertad completa, completa y así va a seguir siendo por convicción. No vamos nosotros a limitar las libertades, es un cambio profundo garantizando las libertades.

INTERLOCUTOR: Presidente, colegas, les agradezco el tiempo.

Última cosa, noté en la tabla, detenidos, cero sentenciados en ninguno de los casos. Yo sé que son de este año, pero ese siempre ha sido el gran problema con la impunidad, ¿no?, falta de sentencias, que al final alguien queda enjuiciado.

¿Puede comprometerse que en el caso de los colegas va a haber sentencias de los intelectuales, los autores intelectuales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en todos los casos, no por presiones, nosotros estamos aquí porque el pueblo de México decidió apoyarnos y es nuestro amo el pueblo, no aceptamos presiones de grupos de intereses creados ni de gobiernos extranjeros, actuamos en función de nuestras convicciones, nuestros principios. Venimos de una lucha de años por la justicia, entonces es nuestra responsabilidad.

Esto se presenta todos los jueves. Este jueves, además de otros casos, se va a actualizar para ver cómo van las investigaciones y no quedan en el olvido. El que comete un delito es castigado, no hay impunidad.

Antes había un contubernio entre la delincuencia y la autoridad, no había una línea divisoria, no había una frontera, entonces por eso se hacían, se cometían barbaridades. Ahora no, nosotros vamos a darle continuidad a esto y a seguir aclarando todos los casos y tenemos equipos especiales.

Te aclaro de que la mayoría de estos casos tienen que ver con lo que se llama el fuero común, todos tienen que ver con autoridades locales, o sea, los que tienen que actuar son las autoridades locales. Sin embargo, nosotros enviamos equipos de investigación para actuar, precisamente para que no se proteja a nadie y se actúe con rectitud y estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales.

Y yo me extendí contigo y te hablo de esta manera porque hay mucha propaganda en contra nuestra. Por ejemplo, el que promueve el exhorto en contra nuestra desde el Parlamento Europeo es un opositor de Venezuela que se convierte en diputado del Partido Popular y él hace la promoción para que nos condenen y sorprenden a mucha gente y además porque el conservadurismo es fuerte en todo el mundo, pero no tiene nada que ver con la realidad, es una motivación de tipo político. No es que les importe la vida de los periodistas, no, lo que les molesta es que estemos llevando a cabo en México un cambio y que no se permite la corrupción y que haya justicia.

Entonces, por eso es importante informar, aclarar, para poder tener autoridad moral, autoridad política. A nosotros nos duele mucho cuando pierde la vida un periodista, cualquier ser humano, porque lo más importante es la vida y tenemos que protegerla.

Imagínense lo ruin que es que una autoridad mande a eliminar a un periodista opositor, eso sólo el fascismo y nosotros somos antifascistas, así de claro, sí. Aquí no se respeta ni se venera a Hitler ni a Stalin, ni a Franco ni a Pinochet, eso tiene que ver con el conservadurismo, con lo que llaman derechas; nosotros no. Este es un movimiento que surge del pueblo para defender al pueblo, un movimiento democrático con dimensión social y con respeto a las libertades, eso es lo nuestro.

Muy bien, muchas gracias.

INTERVENCIÓN: Presidente, ¿a qué hora es la reunión con Kerry?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy, sí. Ayer me equivoqué, dije que era ayer. Es que la secuela del COVID todavía…

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora y es los temas que van a tratarse?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es once y media.

Pues cómo ayudar para enfrentar todos los efectos del cambio climático, estamos haciendo mucho en México. Y va a haber un encuentro, entiendo que el día 17, una cumbre igual, pero por teleconferencia.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) en Huatulco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Antes de irme a Oaxaca voy a estar en esta cumbre, es en la mañana. Y ya me voy a Oaxaca y regreso de Oaxaca.

Y vamos a estar sábado y domingo, vamos a visitar, de una vez les decimos, Ciudad de México, porque nos reclaman que no vamos.

INTERVENCIÓN: ¿Qué parte de la ciudad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos viendo, es muy probable que sea Iztacalco.

Vamos al Estado de México y vamos a Morelos, o sea, que ustedes, que nos acompañan, vamos a poder dormir el fin de semana aquí en la ciudad.

INTERVENCIÓN: El avance de la vacuna Patria, presidente, ¿cómo va con la vacuna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va avanzando, ya luego les informamos.

INTERVENCIÓN: ¿Es para inaugurar sucursales del Banco del Bienestar la gira de este fin de semana, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Banco de Bienestar, básicamente.

+++++

