“El necio” y otros temas de la mañanera de AMLO este lunes 6 junio

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Pues ánimo.

Vamos a informar. Si les parece, vamos a empezar con el enlace con Oaxaca para informar sobre la situación de los damnificados por el huracán. Ya está con nosotros el gobernador del estado. Alejandro, te escuchamos.

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR DE OAXACA: Gracias, señor presidente.

Le informo a usted, al pueblo de Oaxaca y a México que sigue habiendo, hay nueve defunciones y cuatro desaparecidos.

Ya se autorizó la declaratoria de emergencia para 31 municipios del estado.

En la parte de la red carretera federal, podemos ya reconocer que se pudieron rehabilitar caminos en donde está el puente Chacalapa o Azufre, que conectaba a la carretera 175; y el puente La Herradura, que conectaba también a Oaxaca y a la Sierra Alta y Sur.

Por el otro lado, en el caso de CFE, reporta avance de 92 por ciento ya de conectividad.

También podemos hablar en los temas fundamentales de los censos, ya se arrancó. De manera preliminar podemos hablar de 17 mil viviendas afectadas. Son viviendas que en su mayoría eran de lámina.

Por el otro lado, la red hidráulica, se están haciendo los diagnósticos en la red turística, especialmente en la zona de Zipolite, de Mazunte, de San Agustinillo y Puerto Ángel.

Ya se estableció con Nafin una serie de créditos para poder volver a reactivar toda la zona turística.

En el tema de las cosechas, de manera preliminar Pluma Hidalgo tiene afectación por más de 80 mil hectáreas de café de especialidad y en Tonameca 40 mil de papaya.

Ya se estableció el plan epidemiológico, se tienen más de 16 brigadas de salud atendiendo a toda la población.

Tenemos alrededor de 52 escuelas afectadas.

Y reconocer a la Marina, al almirante secretario Rafael Ojeda, que ya llegaron los 80 mil litros de combustible y en coordinación el fin de semana con el general Leana se empezaron a dispersar estos. Será el Ejército el que establezca a cuáles de las áreas de la maquinaria pesada se estarán entregando.

Esto cuando, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias.

General Leana, comandante de la región militar.

FRANCISCO JESÚS LEANA OJEDA, COMANDANTE DE LA VIII REGIÓN MILITAR: Gracias, señor presidente. Con permiso, mi general secretario. Buenos días a todos.

Me permito informarle las actividades del día 5 de junio que se realizaron en el área de afectación. Se efectuaron 15 operaciones aéreas en 13 comunidades para llevar mil nueve despensas, siete mil 100 botellas de agua, 855 colchonetas y dos mil 200 cobertores en estas 13 comunidades que sobresale Pluma Hidalgo, Cafetitlán y Ozolotepec.

Por vía terrestre se llegó a 10 comunidades y se dispersaron 520 despensas, 11 mil botellas de agua, 95 colchonetas y dos mil cobertores, esto es el área de la zona Zipolite y Puerto Ángel, así como en Tonameca.

Se realizaron en esas evacuaciones a dos mujeres embarazadas, a un adulto mayor con problemas de hipertensión y a un menor con una fractura de codo.

Las células de sanidad trasladaron a los hospitales a cuatro adultos con problema de hipertensión y a un menor.

Se incrementaron tropas en Copalita para acelerar los trabajos de recuperación.

Y en Pochutla la cocina comunitaria que consta de una tortilladora y una planta potabilizadora continúa proporcionando comidas calientes y el día de ayer se proporcionaron mil 70 raciones de un acumulado de dos mil 560.

Se continúa un albergue en Pochutla con 40 personas y se les proporcionaron 120 raciones. En total, llevamos cuatro mil 680 raciones.

Se realizaron consultas médicas, desazolves de lodo y escombro.

Se continúa retirando árboles tirados, en la recuperación de viviendas en la colocación de láminas y reparación de cercas y patrullamientos de seguridad.

Se ha recuperado la energía eléctrica con un avance del 92 por ciento de 70 mil y nada más quedan cinco mil 800 personas afectadas en los seis municipios.

Se ha recuperado el sistema de agua y se han suministrado 150 mil litros de agua en Tonameca, en Pochutla y en Huatulco. Es un acumulado de 700 mil litros de agua repartida.

Se continúa en la reparación del suministro de agua y en Santa María Tonameca se reparó un sistema con un generador eléctrico para el pozo número 3.

El servicio de agua en la comunidad de San Isidro ya fue reparado y se proporcionó 200 metros de manguera por parte de Protección Civil nacional para rehabilitar el sistema por gravedad en Pluma Hidalgo.

Se desplegaron plantas potabilizadoras en Candelaria Loxicha, en Benito Juárez, en Huatulco y Tonameca, esto por parte de cuatro cisternas de la Sedena; y de Conagua en Puerto Ángel y Huatulco; y por Protección Civil dos en Pochutla y Zipolite y Chacalapa y Barra Copalita.

La Semar informó que el 6 de junio recibirá mil 500 despensas para completar los paquetes de insumos y se iniciará la distribución en San Pedro Pochutla.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias, general.

Laura Velázquez.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Sí, presidente, muchas gracias. Muy buen día.

Informo a usted que ha continuado el apoyo a la población afectada de Oaxaca por el paso de Agatha, que conforme a sus instrucciones a través de Sedena, de Marina y de la Guardia Nacional se ha distribuido un total de 16 mil 235 despensas y un total de 33 mil litros de agua embotellada en 14 municipios de los 31 afectados por el huracán.

Continuamos con la distribución, señor presidente, vamos a estar haciendo una distribución muy grande. Marina va a distribuir en toda la zona costera de manera conjunta, por instrucciones del general secretario; van a hacerlo de manera conjunta también en la sierra, hay una gran coordinación por todas las fuerzas federales para llegar a las poblaciones más lejanas.

Gracias al trabajo y al trabajo tan extraordinario que ha realizado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CFE y Conagua hemos podido llegar a casi toda la zona afectada. Hoy estaremos en algunas zonas de la sierra que han sido las más lejanas.

Hay un avance muy, muy grande la limpieza de espacios públicos, de la remoción de árboles y limpieza de vivienda.

También, asimismo, señor presidente, se sigue evacuando por vía aérea a personas que han sido lesionadas, 42 en total se han trasladado a las zonas de Huatulco y de Puerto Escondido.

Vamos a continuar, señor presidente, trabajando, trasladándonos a donde haya necesidad, entregando las despensas y las láminas, los cobertores, todo lo que haya necesidad para cubrir a la población que resultó afectada, señor presidente.

Quedo a sus órdenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Pues informarles que vamos a estar por allá, Alejandro, ahora que ya pasaron las elecciones. Vamos a tener una reunión del gobierno federal en Huatulco, vamos a tener una reunión de gabinete para atender a las comunidades, a los municipios afectados. Puede ser el jueves por la tarde, que aprovecho para informar, porque en ese caso nos quedaríamos allá el viernes para la reunión de seguridad y la conferencia y yo aprovecharía también para visitar comunidades de Oaxaca y revisar obras que están en proceso, tanto en la Sierra Sur como en el istmo. Entonces, vamos a estar por allá el jueves o viernes, lo vamos a decidir el día de hoy y ya les informamos.

Muchas gracias a todas las autoridades municipales. Alejandro, muchas gracias. Y a las autoridades federales: a Laura, de Protección Civil; al general Jesús Leana Ojeda, comandante de la región, que por instrucciones del general secretario está a cargo de todo el operativo; y desde luego también a los almirantes de la Secretaría de Marina, al almirante Ojeda y al jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina y a todos los servidores públicos que han estado ayudando en estos días y vamos a estar allá, repito, con ustedes en esta semana.

Un saludo. Ya nos vemos.

Creo que ya mañana no haría falta el que tengamos esta comunicación porque ya la gente está siendo atendida, se está avanzando. Afortunadamente no creció el número de fallecidos y ya están encontrando a las personas desaparecidas.

Y vamos a ayudar en la reconstrucción, a eso vamos. Ya se inició el censo casa por casa y esperemos que el jueves y el viernes ya tengamos el resultado para tomar las decisiones allá en el territorio.

Muchas gracias.

Bueno, pues vamos con Ricardo Sheffield.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. El precio del petróleo, del barril del petróleo, la mezcla mexicana, con corte el 2 de junio, tuvo un precio de 110 dólares con 55 centavos. Pueden ver que continúa muy presionado, errático y hacia la alza el mercado internacional.

Y gracias al incentivo fiscal de 100 por ciento en los tres combustibles, tenemos el precio de 21.91 por litro de la regular, 23 pesos con 82 centavos por litro en la Premium y 23 pesos con 22 centavos por litro del diésel.

Las tres marcas que dieron más caro la semana pasada fue Winstar, Redco y Chevron y las que fueron aliadas de los consumidores la semana pasada fue Repsol, G500 y Orsan, que les agradecemos el apoyo a los consumidores de estos combustibles en el país.

Vamos ahora para las ocho regiones y cada uno de los tipos de combustibles, tenemos que para la gasolina regular el precio más alto lo encontramos en una gasolinera Windstar otra vez en Hermosillo, Sonora. Le están cargando la mano a los de Hermosillo, ¡qué pasó!, 23.99 por litro y aparte de estos angelitos sabemos que siempre hay otros proveedores ahí mismo en Hermosillo que dan más económico y lo pueden ver en la app de Litro por Litro.

La gasolina regular más económica la encontramos en franquicia Pemex, Úrsulo Galván, Veracruz, a 20 pesos con 38 centavos el litro.

Vamos ahora con la gasolina Premium, tenemos BP en Cancún, Quintana Roo, con un precio al público de 25 pesos con 12 centavos y un margen de tres pesos con 60 centavos. Bastante mandados estos de BP en Quintana Roo, en Cancún y lo comparamos con los 15 centavos de LaGas en Mérida, Yucatán, que en consecuencia da un precio al público de 21 pesos con 79 centavos.

Por último, en el diésel, franquicia Pemex, también en Cancún, Quintana Roo, 24 pesos con 73 centavos el precio al público por litro con un margen de tres pesos 30 centavos, mientras que con un margen de 17 centavos Mobil en Tampico, Tamaulipas, tiene el litro de diésel a 22 pesos con 20 centavos.

En el tema de verificaciones, que, recuerden, pueden poner sus quejas y denuncias a través de la app de Litro por Litro, no encontramos ninguna objeción, ninguna irregularidad especial, todos dando litros completos en esta semana que cerró.

Y tenemos, sin tomar en cuenta el margen de la gasolinera, el precio más barato para la regular 20 pesos 38 centavos, es de Pemex en Tampico, Tamaulipas y 20 pesos con 39 centavos de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, así sabemos cuál es para la regular los precios más baratos, andan rondando los 20 pesos con 40 centavos.

Los más caros, Cuauhtémoc, Chihuahua, de Windstar, 24 pesos con 99 centavos y Bahía de Banderas en Nayarit de franquicia Pemex 24 pesos con nueve centavos.

Cuál es para la Premium las más baratas, 21 pesos con 51 centavos de G500 en Medellín de Bravo, Veracruz. Y 21 pesos 65 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz.

Las más caras, 26 pesos 50 centavos de Pemex en Guadalajara, Jalisco y 26 pesos con 29 de Shell, en Naucalpan, Estado de México.

Por último, para el diésel, la más barata, 21.95 de BP, en Veracruz, Veracruz y 22 pesos con 18 centavos de franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz, también.

Las más caras, 26.99 de 76 en Hermosillo, Sonora, esta que salió la semana pasada y 26.90 de Total, en Charcas, San Luis Potosí.

También seguimos verificando las condiciones de los sanitarios y que no los cobren. La mayoría no los cobra y la mayoría los tiene limpios, afortunadamente.

Vamos a ver cuál fue el precio internacional del gas LP, con un corte al 1º de junio. Si lo convertimos a pesos y a kilos, el precio internacional, 28 pesos con 18 centavos. El promedio de las 145 regiones aquí en México nos da 24 pesos con 49 centavos por kilo, esto es para cilindros. Ustedes pueden ver una diferencia de 3.50 entre los precios internacionales y el promedio de los precios nacionales gracias a esta política de precios máximos que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mismo 1º de junio el precio internacional, convertido a pesos y a litros, 15 pesos con cuatro centavos; y el promedio de las 145 regiones, 13 pesos con 20 centavos.

Seguimos encontrando ejemplos en todo el país que dan por abajo del precio máximo, encontramos ejemplos esta semana pasada en Querétaro, Nuevo León, Sonora, México, Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato y Chihuahua.

Un claro ejemplo de ello, San Juan del Río, Querétaro, Gas Q tiene el precio al público en 13 pesos 65 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 13 pesos 94 centavos, ahí unos centavitos de ahorro muy importantes.

Y vamos ahora por los cilindros de gas, en donde encontramos ejemplos por abajo del precio máximo en Zacatecas, en Quintana Roo, en Guanajuato, en el Estado de México, en Jalisco, en Coahuila y en Chihuahua. Un ejemplo, Distribuidora de Gas del Cañón, en Moma, Zacatecas, tiene un precio al público de 26 pesos con 50 centavos por kilo cuando el precio máximo es de 26 pesos con 81 centavos, un poquito más de un peso.

Las verificaciones a los distribuidores de gas LP, todos se encontraron dando por abajo o al precio máximo, o sea, respetando esta política de precios máximos y todos dando litros y kilos completos.

En el caso de la canasta, los 24 productos de la canasta básica, los más consumidos por las familias mexicanas, vamos a verlo en la zona centro, en donde la opción más cara por estos mismos 24 productos fue Walmart en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, tuvo este paquete en mil 164 pesos con 15 centavos.

Y para hacer un comparativo sólo con la semana pasada, esta despensa más cara la tuvo Sumesa en mil 190 pesos con 85 centavos, ahí tenemos una baja de poquito más de 25 pesos menos en relación a la semana pasada en la misma zona de precio máximo.

Y de precio mínimo, la Central de Abastos de Iztapalapa aquí en la Ciudad de México, qué bueno que regresan como los más económicos y este paquete lo tuvieron en mil 21 pesos con 41 centavos.

En Chedraui la semana pasada la más barata estuvo en mil 52 pesos con 90 pesos, una diferencia de 30 pesos menos también en los promedios de los más baratos.

Vamos ahora a la zona centro norte, Soriana Híper la más cara en Tonalá, Jalisco, este paquete en mil 167 pesos con 45 centavos. La semana pasada y la antepasada, mil 174 50.

Vamos ahora, la Central de Abastos de Durango, Durango, es la más económica 982 pesos con 50 centavos. También una baja muy sensible en relación a la semana pasada la Central de Abastos Aguascalientes, Aguascalientes, que fue la que resultó la más económica.

En la zona norte, Soriana, perdón, HBE, Ejército en Tampico, Tamaulipas, tuvo este paquete en mil 215 pesos con 20 centavos, mientras que la Central de Abastos de Saltillo, Coahuila, lo tiene en mil seis pesos con 30 centavos.

Y por poner otro ejemplo, Ley en Tijuana, Baja California, lo tiene en mil 17 pesos con 50 centavos, también una baja un poquito menos significativa en relación a los precios de la semana antepasada.

Y vamos, por último, a la zona sur sureste, donde Mega Soriana, en Centro, Tabasco, tiene el paquete en mil 147 pesos con 15 centavos y ahí mismo lo comparamos con la Central de Abastos de Villahermosa, Tabasco, que también resultó la más económica, mil 36 pesos con 70 centavos, casi 110 pesos de diferencia entre la más económica y la más barata en este caso en la misma plaza. Y tenemos ejemplos, como Bodega Aurrera, en Oaxaca, en Santa Cruz, que lo tiene en mil 64 pesos con 45 centavos y también aquí notamos una baja de algunos pesos en relación a los precios de la semana antepasada.

Seguimos haciendo este esfuerzo en alianza entre los grandes, medianos distribuidores del país y los productores de esta canasta con el gobierno federal.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a los videos.

ROCÍO NAHLE GARCÍA, SECRETARIA DE ENERGÍA: Es 3 de junio y estamos en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, que forma del paquete para darle mayor octanaje a las gasolinas. Se está colocando por módulos, como están llegando y está casi lista, todos los módulos ya están aquí y se están colocando.

Va el avance.

VOZ HOMBRE: Los módulos que conforman gran parte de las plantas químicas se han fabricado en patios de construcción en México y en el extranjero. Esta semana continúa el arribo de módulos al puerto de Dos Bocas para su inmediata descarga y se trasladan posteriormente a la planta de proceso para su montaje con equipos de transporte especializados para optimizar tiempos de traslado.

De igual manera, se descargaron equipos de la embarcación Eric para los paquetes de construcción de la compañía ICA-Flúor.

En el área de proceso se realiza el equipamiento exterior e interior de las subestaciones eléctricas y cuartos de control de las plantas de aguas amargas y regeneración de minas.

Se avanza también en la segunda torre de barrenado en la planta coquizadora y en la colocación de módulos del quemador elevado.

Mientras tanto, en los almacenes de la refinería cuentan con instrumentos y equipos que se encuentra en el inventario dentro de las instalaciones, con lo que se logra un mejor control en la cadena de suministros en el área de proceso.

En la zona de afluentes y cogeneración se trabaja en los edificios y en los recuperadores de calor.

En las plantas de hidrogeno, azufre, gasóleos y catalítica se detalla la colocación del pavimento.

En el gasoducto se avanza hacia la conexión a la Central del Misterio.

El 3 de junio se llevó a cabo en la refinería Olmeca la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, evento en el cual participaron diversas instituciones educativas y asociaciones civiles como parte del programa de capacitación anual a los trabajadores.

Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 6 de junio de 2022.

En el tramo 1 continúan los trabajos del terraplén como parte de la conformación de la vía férrea.

También avanza la construcción del Centro de Atención a Visitantes de Palenque, Chiapas, lo cual forma parte del mejoramiento de zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya.

El centro de atención a visitantes permitirá apreciar y conservar mucho más el patrimonio de Palenque al ordenar de mejor manera las actividades turísticas y comerciales del lugar.

En el Tramo 2, a la altura de Pomuch, Hecelchakán, iniciaron los trabajos de montaje y soldadura de riel, así como la canalización para fibra óptica y cableado que servirá para el funcionamiento de señales y comunicaciones en el área de Pocboc.

En el Tramo 3 también inició la soldadura de riel cerca del municipio de Maxcanú, en Yucatán. Para una mejor operación, cada 500 metros se han distribuido 44 piezas de riel que se soldarán.

De igual forma, en un paso inferior vehicular ubicado en las inmediaciones de la localidad de San Bernardo, municipio de Kopomá, se coloca la prelosa encima de las estructuras de concreto, formando una cuadricula que garantizará la resistencia del puente.

En el Tramo 4, en las localidades de X-Cohuó, municipio de Valladolid, así como en Sisbichén y Chechmil, del municipio de Chemax, avanza la instalación de cables superiores que transmitirán energía eléctrica a los trenes.

Ya son más de 109 mil empleos generados en el sureste de México por el Proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Se realiza el trasplante de charolas a bolsas de plantación de distintas especies herbáceas halófilas.

Continúan los trabajos de mantenimiento y riego de mil 219 árboles, así como la operación del biofiltro para el desarrollo de vegetación acuática.

En el jardín central continúan los trabajos para el retiro de vegetación invasora. Asimismo, se realiza el mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central.

Continúan los trabajos se geotecnia, topografía y trazo en plataformas que a la fecha llevan un acumulado de 237 mil cuadrados de avance.

Se retiraron los escombros generados por la demolición de elementos que interfieren con la construcción del equipamiento deportivo del parque.

También, se realiza la compactación de suelos para el desplante de pavimentos en senderos y plazoletas.

Asimismo, iniciaron los trabajos de canalización de las instalaciones del equipamiento del parque.

De forma permanente se realizan acciones de rescate de fauna, así como el banqueo de vegetación activa.

A la fecha se han generado más de tres mil 400 empleos en la construcción del parque.

Con estas acciones se contribuye a recuperar la vocación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Informar también al pueblo de México que el día de ayer se celebraron elecciones en seis entidades federativas. Es muy satisfactorio el poder informar que no hubo actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia. Los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias.

Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones en seis estados de la República.

Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia, el que se llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja, porque no deja de haber quienes se frotan las manos esperando que haya violencia en las elecciones. Afortunadamente esto no sucedió.

Acerca de los resultados, ya son, vamos a decir, oficiales, porque ya el INE ha dado a conocer el conteo en el PREP en cada estado. Como hay muchos que no tienen acceso a esta información y sí ven o escuchan esta conferencia, vamos a transmitir, vamos a dar a conocer los resultados del INE en el PREP, para que ya en cada estado, no sólo en los seis donde hubo elecciones, sino ya en todo el país se conozca de cómo votaron los ciudadanos.

Entonces, si les parece… Si tienen la información, la oficial.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Es el resumen del conteo oficial en cada uno de los estados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de acuerdo. Este es el resumen:

Julio Ramón Menchaca Salazar, 62 por ciento, en el estado de Hidalgo, con el 92.5 de las casillas computadas. ¿A qué hora es este corte?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: En la mañana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De ahora, de la mañana, 62 por ciento.

En Oaxaca, Salomón Jara Cruz, 60 por ciento con el 93.5 de las casillas ya contabilizadas.

En Quintana Roo, María Elena Lezama Espinoza, 56 por ciento con 78.4 por ciento de las casillas computadas.

En Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, 50 por ciento con el 96.2 por ciento. Aquí es importante decir que, de acuerdo al PREP, la ventaja es de alrededor de 90 mil votos, la ventaja del doctor Américo Villarreal. Pero tengo la duda, a ver si es 90 o 80 mil, o 70 mil, para ser exactos. El dato oficial, son 628 mil 213 para el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, así es, ¿verdad? y 710 mil 587 para la coalición Morena-PT-Verde y para el candidato del Partido Movimiento Ciudadano 44 mil 891.

INTERVENCIÓN: Es 82 mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ochenta y dos mil, primero y segundo lugar.

Adelante, vamos a regresar.

María Teresa Jiménez Esquivel, en Aguascalientes, tiene el 54 por ciento de los votos con el 100 por ciento de las casillas capturadas.

Y Esteban Villegas Villarreal tiene el 54 por ciento, en Durango, con el 85.7 por ciento de las casillas computadas.

Ese es el resultado.

Ya ustedes pueden hacer el análisis, los comentarios. Creo que estos seis estados representan como 13, 14 millones de habitantes. ¿Cuántos? Ah, no, más.

INTERVENCIÓN: Doce millones votaron por Morena.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: En total son 15 millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quince millones. Así está, los que van a gobernar. Pues ahí están los datos.

Que el pueblo es mucha pieza, lo que siempre he dicho y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero, que toda consulta causa honorarios, pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, ahí está la esencia de todo.

Uno de los más leídos de los conservadores o por los conservadores, este señor Moreno, dice que los que nos apoyan son los más ignorantes. La interpretación es: si ganan es porque tienen el voto de los más pobres, de los más ignorantes. Estamos hablando de personas así; o de Castañeda, que dice que Putla es un pueblo horroroso. Eso les perjudica mucho porque desgraciadamente y es el fruto podrido de la política neoliberal o neoporfirista, hay una monstruosa desigualdad económica y social y los de arriba son muy pocos.

Entonces, ¿cómo se va a participar insultando, despreciando, ninguneando a los pobres, negándoles el derecho a la justicia, a la democracia? Ese es el problema.

Y apostando, como era antes, a los medios de información y a la manipulación, pensando que el pueblo es tonto, porque para ellos, o no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites, o el pueblo no sabe y se le puede dar atole con el dedo.

Basta con los medios de información, con la gritería en los conductores de radio, con Radio Fórmula y todos sus programas, uno tras otro. Todo eso lo deben de tomar en consideración y no echarme la culpa. Se van además por lo fácil y absurdo.

Ahora, antes de la elección arman una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico, sin una sola prueba. Y reúnen a todos, porque esto va más allá de los partidos, era un régimen opresor, desde luego corrupto e injusto, que se componía de una serie de factores, había los hombres en el poder, pero también los paleros, los que pensaban nada más en la llamada alternancia o el ‘quítate tú porque quiero yo’, no en la transformación del país.

Entonces, no engañamos a nadie, nosotros hablamos de que para enfrentar la decadencia de México se necesitaba una transformación. Lo he dicho una y mil veces, que esta transformación ha sido, es y será pacífica, pero profunda, igual que la Independencia, igual que la Reforma, igual que la Revolución, pero vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios y es lo que estamos haciendo.

Pero para ellos pues esto es inesperado, fue sorpresivo, pensaban que era retórica, que era discurso, que era demagogia. No, este es un cambio verdadero.

Entonces, le agradezco mucho al pueblo de México porque ellos sí están entendiendo la importancia que tiene el llevar a cabo esta transformación pacífica.

Y ojalá y los opositores no caigan en la autocomplacencia, o no sigan en la autocomplacencia y tengan capacidad para rectificar y que se entienda de que ya son otros tiempos y, repito y repito y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

Y entiendo, es un problema que tiene que ver con la mentalidad conservadora, no es fácil. ¿Cómo se convence a una persona, que vale lo mismo el voto de un indígena, de un campesino, de una mujer humilde que el voto de un doctor, de un científico, de un potentado? No es fácil.

Entonces, mientras no asimilen esta nueva realidad pues va a seguir pasando lo de ayer.

Pero, bueno, no voy a estar dando consejos a todos, o sea, no pierdo nada con darme mi punto de vista.

Les invito a que veamos una caricatura de Hernández —a ver si la consigues— porque está muy buena.

Y otra recomendación, esto es para los que se manejan en los sótanos, los que se dedican al espionaje, a la tenebra, a las agencias del extranjero: que ya no desgasten a lo tonto a sus representantes, a sus voceros, a sus informantes, porque se están quedando sin nada, están perdiendo toda la credibilidad. Que también piensen que, cuando se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política y que ese es un escudo protector.

Lo digo por la caricatura de Hernández. No, esa no, no, porque esa si es muy partidista, no. La otra tiene que ver más, es donde están todos los personajes que ahora resucitaron políticamente hablando y se me lanzaron.

Creo que es de ayer, ayer la vi. ¿Sí la tienen? Ahí está, esa es buenísima: ‘Fuertes declaraciones’

‘AMLO protege a los narcos’, dice Calderón y atrás está García Luna.

‘Y pacta con el PRI en el poder’, dice Labastida y sale con una cola de dinosaurio, buenísima.

‘Y es muy hicnorante y corructo y es un neoliberal.’

Está buenísima.

Pues esto es y otros que por respeto no los menciono yo, no tienen nada que ver con la caricatura, que eran parte, no sé si consciente o inconscientemente, del aparato de poder dominante y que apostaban, a lo mejor a un cambio de gobierno y nosotros lo que queremos es una transformación, porque sentimos que eso es lo que ayuda y está ayudando.

México está creciendo en lo económico, tiene gobernabilidad, estamos enfrentando los problemas más delicados como el de la inseguridad, estamos construyendo obras públicas como nunca y se está apoyando a millones de mexicanos. Entonces, estamos avanzando en la transformación y van muy bien las cosas y vamos a seguir adelante.

Y nunca voy a dejar de agradecerle al pueblo su confianza, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre. A la gente de la clase media, que es solidaria, que es humanista, que no está pensando nada más en resolver su problema sin voltear a ver al más necesitado, una clase media con dimensión social, incluso hasta empresarios que ya están entendiendo que esto es distinto.

No exagero, a lo mejor ustedes podrían hacer la investigación, pero creo que es hasta ahora, después de décadas, a lo mejor después de unos 50 años, que están pagando impuestos los de arriba. No generalizo, pero había potentados que nunca pagaban impuestos y ahora todos, casi todos y esa es una contribución, ¿por qué?, porque así tenemos finanza pública fuertes, aumenta nuestra recaudación —a ver si no pones lo de ayer de recaudación— nuestro peso fuerte, la inflación ya va a la baja; a diferencia de otros países, sigue costando menos la gasolina en México que en Estados Unidos.

Y esto se va entendiendo. Ahora que me reuní con 16 empresas estadounidenses los acuerdos fueron muy importantes, con reglas claras, esto sí, esto no y en lo que estamos de acuerdo vámonos hacia adelante y ya vamos a presentarles el informe.

Miles de millones de dólares de inversión para la reactivación de la economía, para la creación de empleo, con la participación del sector privado nacional, extranjero y con la inversión pública, que es muy importante.

Entonces, vamos adelante. No sé si Laura podría darnos el informe.

Quedó pendiente un compañero periodista, Nikkei, de Japón…

PREGUNTA: Muchas gracias, señor presidente.

Me llamo (inaudible), corresponsal de Nikkei, periódico de Japón.

Me gustaría hacer dos preguntas. Mi primera pregunta es sobre la nueva ley minera y la empresa china Ganfeng. Usted ha mencionado que se revisarán los contratos de la empresa Ganfeng.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, para que…

INTERLOCUTOR: La nueva ley minera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ¿la ley minera?

INTERLOCUTOR: Sí. Entonces, la empresa china de litio, usted ha mencionado que se revisarán los contratos de la empresa Ganfeng, la empresa china, para explotar litio. En caso de que el contrato actual de Ganfeng muestre legalidad para la explotación de litio, ¿aun así se aplicaría la nueva ley de minería?

Mi otra pregunta es sobre la Cumbre de las Américas. Usted ha sido un importante promotor de que no se excluya a nadie de la cumbre. Si finalmente Estados Unidos no invita a un país porque no hay democracia en ciertos países, ¿usted cree que la democracia de Estados Unidos para promover la democracia es diferente a la que promociona México?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, acerca de la ley del litio para la nacionalización de este mineral que es estratégico, ya pronto se van a dar a conocer los lineamientos generales, la empresa que va a manejar lo de la explotación del litio.

Desde luego, lo que se aprobó es que el litio es propiedad de la nación, no va a ser manejado por empresas extranjeras ni por empresas nacionales, va a depender de la Secretaría de Energía del gobierno federal, ahí se va a ubicar la nueva empresa del litio.

En el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general. Si fueron solicitados para explotar litio y están en regla y hay proyecto de exploración y de producción, se van a respetar. Desde luego, ya no se van a entregar permisos, concesiones para la explotación del litio, todo va a estar dirigido por esta empresa de la nación que se va a crear.

Puede esta empresa de la nación establecer relaciones con empresas que quieran comprar materia prima, puede establecer relación porque se trata, repito, de un mineral estratégico sin el cual sería muy difícil la transición energética, es un material básico para las pilas, para los autos eléctricos, está muy vinculado a la industria automotriz. Entonces, la empresa de la nación puede hacer acuerdos, pero la propiedad del mineral es de los mexicanos.

Se van a hacer las revisiones de las concesiones que se otorgaron si fueron para litio, porque concesiones mineras se otorgaron muchas durante el periodo neoliberal, casi la mitad del territorio nacional. No casi, más del territorio, 120 millones de hectáreas.

El que tiene concesión para extraer oro, plata, cobre o cualquier otro mineral no tiene problema, porque ya tiene la concesión, no se están cancelando esas concesiones, lo único que estamos haciendo es ya no entregar concesiones para la minería. No hemos entregado ni una sola nueva concesión porque fue un derroche de concesiones durante el periodo neoliberal, que lo que concesionaron no se lo acaban, si ese fuese el tema, el explotar las minas, en mil, dos mil años, tres mil, cinco mil años no se lo terminarían. Lo que sucedió con lo de las concesiones es que se usaban básicamente para la especulación en el mercado financiero, entonces no invertían y especulaban, vendían acciones. Ahora hasta están devolviendo concesiones porque tienen que pagar un impuesto, un derecho. Y como el propósito no era producir, sino especular, pues ya no les resulta.

Y ya tenemos menos superficie concesionada que la que se tenía cuando llegamos al gobierno, no porque nosotros hayamos tomado la decisión de cancelar las concesiones, no, sino porque de manera voluntaria, como ya no les resulta negocio, las están regresando.

Entonces, en el caso de litio es eso. Tengo entendido de que son cuatro concesiones, se están revisando las que han entregado específicas sobre el litio. De todas maneras, se va a revisar si fueron entregadas con ese propósito y, si fueron concesionadas esas superficies, sobre todo en Sonora, en Baja California, con ese propósito, se va a respetar lo que ya está establecido.

Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano; o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos.

Yo tengo muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno. En este caso siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba.

Entonces, ellos tienen mucha influencia y como vienen elecciones les tienen miedo porque amenazan que, si se logra una nueva política con Cuba o con cualquier país de América y ellos no están de acuerdo, entonces llaman a no votar por partidos, por candidatos y tienen mucha influencia.

Hay un señor, que por cierto ni siquiera es del Partido Republicano. Claro, los más inhumanos antiinmigrantes, autoritarios son los del Partido Republicano, pero también hay en el Partido Demócrata. Hay un senador Méndez, Menéndez, sí, del Partido Demócrata.

Fíjense la situación tan difícil del presidente Biden, son 50 y 50 los senadores, 50 republicanos y 50 demócratas y uno de esos 50 es el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado y es ese señor Meléndez y es de la comunidad cubana y ese tiene una enorme influencia. Pero si seguimos así, dependiendo de la decisión de un señor, de la influencia de un señor, de los rencores de un señor y olvidamos a nuestros pueblos, pues entonces estamos actuando de manera sectaria, traficando con el dolor de los pueblos, sacando provecho, medrando en lo político, en lo económico. Eso no

Y nuestros hermanos cubanos en Florida, en Estados Unidos, ¿cuántos son? Cuatro millones. ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Cuarenta millones. Pero ellos tienen una gran influencia y son intocables.

En los hechos, como en este caso, ellos están manejando la política y eso no le conviene a nadie, no le conviene al mismo gobierno de Estados Unidos, desde luego al pueblo de Estados Unidos. Estoy seguro que la gente, la comunidad cubana, los ciudadanos estadounidenses, pues son de buen corazón, son sensibles, son humanos.

¡Cómo es que se va a mantener un bloqueo que impide que lleguen los alimentos al pueblo cubano, que impide que lleguen las medicinas! Eso es un tipo de genocidio, de tremenda violación de derechos humanos.

Y todo queda en que cuando se trata el asunto del bloqueo en la ONU todos los partidos, todos los países votan para que se quite el bloqueo, uno o dos lo impiden y como tienen derecho de veto no pasa la resolución, pero todos los que votaron en contra del bloqueo ya con eso quedan conformes o se sienten bien, se sienten que ya cumplieron.

Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto. Eso es contrario a la política exterior de México, a lo que establece nuestra Constitución, a la no intervención, a la autodeterminación de los pueblos.

Yo lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden, porque lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas y de los dirigentes, no de todos, de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos que tiene mucha influencia. Pero ya basta de eso, ya, si no ¿cuándo van a haber cambios?

Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En julio voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que, así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América, pero esto va a significar pues un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad, por la política de buena vecindad.

Ya en un tiempo hubo un presidente en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, Neruda llegó a decir de Roosevelt que era el titán de las libertades por política de buena vecindad. ¿Por qué no llevar a la práctica el sueño de Bolívar, incluyendo a Estados Unidos y Canadá?

Nos conviene, por nuestras relaciones de cultura, por nuestra amistad, pero también por relaciones económicas y comerciales, el unir a toda la región.

Vamos a hablar de eso.

Quiero también tratarle el tema de Centroamérica, porque no es posible que no se atiendan las causas y todo se quiera resolver sólo con medidas coercitivas en el caso de la migración y otros temas, el que podamos seguir trabajando juntos en la integración económica con respeto a nuestras soberanías, el poder complementarnos para enfrentar la inflación.

Tenemos temas que tratar en lo bilateral, pero sí quiero aprovechar no sólo para hablar de México, sino del continente americano.

INTERVENCIÓN: ¿Qué día?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, eso va a depender de la agenda del presidente Biden, pero es lo que puedo decir.

Lamento mucho esta situación. Lo entiendo, lo comprendo o, para decirlo mejor, entiendo su situación, pero no acepto hegemonías ni de China, ni de Rusia ni Estados Unidos. Todos los países, por pequeños que sean, son libres y son independientes.

Y yo creo que no va a ayudar a los republicanos el que sigan con esa política. Ya no vamos nosotros a quedarnos callados ante las ofensas a migrantes y a mexicanos.

INTERVENCIÓN: ¿También insistirá en la reforma migratoria, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y voy a insistir en la reforma migratoria. Y tengo temas que tratar.

Pero, así como estoy hablando de la actitud del Partido Republicano, que seguramente van a manejar con sus voceros que fue un fracaso la cumbre; pues sí, puede ser que sea fracaso, pero los responsables son ellos por sostener una política de cerrazón y no apertura.

Y este senador del Partido Demócrata en especial, el señor Menéndez y los dirigentes de la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen una gran influencia, pero la usan no para hacer el bien.

¿Por qué seguir manteniendo los pleitos de la Guerra Fría? ¿Y la gente? ¿Qué acaso este es un asunto de las cúpulas políticas? ¿Es un caso de ideologías, de dogmas, de fanatismos, de odios? No.

Lo que tiene que estar en el centro es el pueblo de cualquier país, no los dirigentes y mucho menos aprovecharse de situaciones de injusticias que llevan a que la gente no tenga ni siquiera para lo más indispensable. Es el derecho a la vida el principal de los derechos humanos.

Dicen: ‘Se violan los derechos humanos en Cuba, se violan los derechos humanos en Guatemala, se violan los derechos humanos no sé dónde’. ¿Y qué, un bloqueo a un pueblo por una potencia no es una violación flagrante a los derechos humanos?

Por eso no a la cumbre y un abrazo al presidente Biden. Entiendo su situación, es una política que han aplicado por décadas, pero si no se dice ‘basta’, no van a encontrar la salida. Ningún país, ningún pueblo, ninguna nación en crisis sale adelante si no lleva a cabo transformaciones, cambios profundos; lo que estamos haciendo en México.

Si nosotros hubiésemos continuado con la misma política de siempre, con más de lo mismo, este país estaría en llamas, ingobernable; pero, ante la decadencia, la opción es la transformación y hay que atreverse a hacerlo.

Y no hay que estar pensando en la próxima elección, hay que estar pensando en la próxima generación. No es cómo nos va a ir; además, eso políticamente es inoperante, la gente lo que quiere es autenticidad, que los dirigentes transformen, se echen para adelante, enfrenten los problemas, no el qué dirán.

Incluso cuando se trata de principios se puede arriesgar todo, hasta perder votos, pero con definiciones. La política es representar algo y a alguien. Si nos quedamos sin definirnos, pues la gente se da cuenta. Hay que tener posturas claras y no tener miedo y tenerle confianza al pueblo.

Que porque hay un grupo de dirigentes, una especie de club arriba, en partidos, grupos de presión, se van a enojar y van a llamar a que no voten por este partido, por este candidato, como si los ciudadanos fuesen borregos, porque ese es el trato que le están dando a los ciudadanos, manipulables, ya no es así en ningún lugar del mundo, la gente está cada vez más consciente y más despierta y hace lo que le dicta su consciencia.

Puede ser que haya hijos, nietos de los que salieron de Cuba al triunfo de la Revolución que ya estén pensando de otra manera, pero los dirigentes, como les conviene por su conservadurismo, siguen utilizando las mismas prácticas y el gobernante les concede todo bajo el supuesto de que así el pueblo va a estar con ellos.

No, ya no es así, hay que tenerle confianza a la gente. El pueblo es bueno, tiene buenos sentimientos, no tiene malas entrañas, no está pensando en los negocios, no está pensando en que ‘de esta manera repito como senador y me mantengo eternamente en el poder’.

Pues ya está la respuesta a tu pregunta.

Ustedes dos, tercero y cuarto.

Es que hay mucha información hoy, es lunes, está empezando la semana.

A ver, a ver, cómo estamos. Espérate, espérate tantito.

Miren, esto es lo que nos da la fortaleza. Y agradecerle a la gente, agradecerles a todos, a los empresarios que están pagando sus impuestos, que no son impuestos, son contribuciones.

Miren los ingresos en general, 2.4 arriba de la inflación, o 2.4 en términos reales. Si lo vemos nominalmente, es un aumento como del 10 por ciento en este periodo con relación al año pasado. El año pasado llevábamos un billón 928 mil, ahora llevamos dos billones 124 mil.

Esto es ingreso general y esto es la pura recaudación, un billón 584 el año pasado; un billón 752

¿Qué se nos ha caído?

Pues esto, el IEPS, la gasolina, porque no estamos cobrando este impuesto para que no aumente el precio de la gasolina, pero esto lo compensamos por el aumento en el precio del petróleo crudo y nos queda todavía un pequeño excedente.

Pero esto es lo que nos permite tener a raya la inflación. Al final esto va para la gente porque es que ya no siga aumentando el precio de la tortilla y del pollo y del huevo y del frijol y del arroz y del aceite, esta es nuestra política.

Entonces, vamos bien, adelante.

PREGUNTA: Buenos días, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; buenos días, procurador Ricardo Sheffield; audiencia, medios.

Ángel Juan Sánchez, del Arsenal.

Presidente, si me permite dos preguntas. En el contexto de los resultados de las elecciones del día de ayer, el Partido Morena ganó cuatro de seis, de los seis estados, gobernando ya a casi a 70 millones de personas con las cifras que hace un momento nos dio a través de la fuente del IFE, que son cerca de 12 millones de personas más.

Lo que vemos también es que hay poca participación de la votación en el extranjero. Según cifras recién que usted comentó, son cerca de 40 millones de connacionales, de esta comunidad migrante en los Estados Unidos que no goza de ese artículo número 35, que es el derecho a votar.

Ellos han contribuido, como usted lo dijo, en el golpe pandémico con más de 51 mil millones de dólares y que para este año 2022 hay una estimación de casi 60 mil millones de dólares. Usted también ha comentado que son parte de la historia de México y también son parte de la economía de este país.

¿Es posible que usted pueda generar alguna iniciativa para que esta comunidad migrante tenga una representación?, ya que ellos ahora quieren vivir el sueño mexicano, regresar a su país, a sus estados, como es el estado de Hidalgo, que ahorita va a gobernar Morena y quieren regresar a participar a sus derechos políticos, a sus derechos a decidir y a su derecho a analizar las políticas públicas de este país y de sus estados de origen. ¿Hay posibilidad de esto, presidente?

Y si puede utilizarse el pasaporte como un medio a través de los consulados para que ellos puedan votar, ya que la mayoría o, en este caso, muchos de estos migrantes no pueden regresar a México.

El costo para enviar credenciales desde México, boletas, es muy caro; sin embargo, se puede utilizar la red consular para estos más de 50 consulados para que estos mexicanos puedan gozar de ese derecho.

Y, por otro lado, también preguntarle si en la Cumbre de las Américas, donde va a participar el canciller Ebrard, va a recordar dos temas importantes:

Cuatro mil millones de dólares que se comprometió el presidente Biden para el programa Sembrando Vida en Centroamérica.

Y otra noticia que sería muy alentadora para los migrantes, esta comunidad muy grande en Estados Unidos, donde 13 millones de personas esperan que puedan ser beneficiadas.

Es cuanto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mañana va a dar un informe Marcelo Ebrard de las propuestas que va a llevar a la cumbre y en mi próxima visita yo voy a seguir planteando los dos temas, lo del apoyo a los países centroamericanos y lo del compromiso de regularizar la situación de nuestros paisanos migrantes.

Vamos también a buscar desde ahora, ya pasaron estas elecciones, nos tenían en espera, pero ya vamos a impulsar la ley electoral, la reforma electoral constitucional y uno de los temas centrales es dar todas las facilidades, todas, todas, todas, hasta el que desde allá con esto puedan votar; o sea, quitar todos los obstáculos, porque son nuestros paisanos, son mexicanos, tienen todo el derecho, todo el derecho a participar, como los que vivimos aquí, igual, tienen todos los derechos, pero hay que hacerlos valer y facilitar el ejercicio de esos derechos porque ya llevan años con lo del voto en el extranjero y no hay resultados por distintas razones. Entonces, ya hay información suficiente como para que cualquier mexicano esté donde esté pueda votar.

Y es parte de la reforma electoral, sí y sí vamos a tratar los dos temas y también Marcelo va a tratar estos temas.

Adelante.

PREGUNTA: Hola, presidente. Buen inicio de semana.

Ya está platicando un poco de los comicios para renovar seis gubernaturas. ¿Qué les ofrece a los virtuales ganadores? Hay cuatro de Morena, que los conoce bien; hay dos que… bueno, uno emanado de las filas del PRI y una más del PAN. ¿Qué les ofrece a los virtuales ganadores en caso de que se confirme que van a ganar estas gubernaturas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que vamos a mantener la misma política de atención a todos. Siempre he dicho que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte; el gobierno representa a todos.

Entonces, tenemos que ayudar a todos. El gobierno federal va a seguir apoyando en Durango, en Aguascalientes. Quiero ser preciso. Por ejemplo, tenemos el compromiso en La Laguna de que haya agua saludable, es una inversión de 10 mil millones, no se va a detener, en Gómez Palacio, en Lerdo y también en La Laguna de Coahuila lo mismo, en Torreón, ese programa se mantiene independientemente del resultado electoral.

Los caminos que estamos haciendo en Durango, ya está por concluirse el camino de Tamazula a Santiago Papasquiaro, se termina, es mi compromiso.

El camino de San Ignacio, Sinaloa, a Tayoltita, que es Durango-San Dimas, se termina.

En Aguascalientes continúan todos los programas, ni modo que ya se van a suspender los programas de apoyo a los adultos mayores o las becas en Aguascalientes. No, ese es un derecho constitucional que corresponde a todos.

Y en el caso de los otros estados, lo mismo, todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, seguir trabajando juntos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia.

Y felicitar a todos los que participaron, que salieron a votar, porque esa es la vía, la vía electoral, la vía pacífica.

Cuando nosotros comenzamos a luchar nos decían que iba a ser imposible llevar a cabo la transformación por la vía pacífica, que los potentados no iban a dejar sus privilegios y nosotros siempre creímos y estoy convencido de que la democracia es el poder del pueblo. En la democracia el pueblo manda y así surgió con los griegos: demos, pueblo; kratos, poder. Poder del pueblo.

Si ese es el choque que hay ahora al que hacía yo mención, de que pensaba que el pueblo no existía. Entonces, ¿qué quieren?, ¿una oligarquía?, que es un sistema político de los potentados, de los ricos, eso es oligarquía. La democracia es el poder del pueblo.

Entonces, felicitarlos porque, a pesar de rumores y de amenazas… Imagínense lo que es ir, hacer la fila y estar ahí estoicamente y depositar el voto. O sea, es para abrazarlos a todos, esto es. Y que se acaben los fraudes electorales y que sea el pueblo el que decida.

Y no dudo el que hayan repartido despensas y dinero, pero nada que ver con lo que había anteriormente.

INTERLOCUTOR: La participación superó alguna irregularidad que podría haberse dado como, pues lo que siempre pasa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, lo que siempre pasa, lo que siempre pasa.

Entre más participación ciudadana, menos margen para el fraude. Ya lo he explicado y esto también que quede como lección hacia el futuro para los jóvenes y para los que dicen: ‘¿Para qué voy a votar si todos son iguales? O ‘mejor me abstengo’ y dan o se sienten hasta satisfechos. No, si no vas a votar le estás dando el poder a lo peor, a lo peor, porque si tú no vas a votar, pues los que vayan y cuando no hay democracia, acarreados, comprados, pues son los que van a decidir y se van a tener autoridades corruptas.

Claro, somos libres, pero hay que participar, hay que seguir insistiendo y esto dejarlo como un hábito, es una herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no vivan lo que nosotros padecimos, que ya desaparezca lo del fraude, que quede nada más para la picaresca política de cómo votaban los finados y cómo rellenaban las urnas y cómo falsificaban las actas y cómo se robaban la paquetería electoral y cómo había más votos que ciudadanos.

No nos olvidemos, hace relativamente poco, creo que con el candidato López Portillo, el finado López Portillo, no hubo candidato de oposición, no hubo, nada más fue él.

¿Cuánto tiempo tiene eso? A ver.

INTERVENCIÓN: Fue en el 76.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el 76, 50 años más o menos.

INTERVENCIÓN: Cuarenta y seis.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuarenta y seis. Imagínense, un país en donde sólo hay un candidato a la Presidencia.

¿No tienes por ahí cuántos votos sacó, qué porcentaje? Para que vean cómo era, esto para los jóvenes, pero debió de haber sacado como 80 por ciento. Bueno, todos, porque sólo los nulos, sólo los nulos.

Entonces, estamos inaugurando una etapa nueva muy interesante.

INTERLOCUTOR: Presidente, rápidamente, en lo que viene este dato, vienen también, bueno, vienen gobernadores salientes. ¿Los va a invitar a su gabinete a conformar…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A algunos sí.

INTERLOCUTOR: ¿Algún nombre ahí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, no.

INTERLOCUTOR: ¿Es de Oaxaca, de Hidalgo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es poco a poco, poco a poco.

INTERLOCUTOR: ¿Oaxaca, Hidalgo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Poco a poco, poco a poco. Tienen experiencia, pueden representar a México en otros países, pueden ayudar aquí.

INTERLOCUTOR: Cuando dice: ‘Pueden ayudar aquí’, ¿se referiría a una secretaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A un encargo importante, un encargo, porque aquí no hay cargos, son encargos, o son cargos con encargo. Pero se enojan mucho los expertos cuando hablo de estos temas.

INTERLOCUTOR: ¿Pero ya lo ha platicado con ellos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La idea es sacar adelante el proyecto, sacar adelante la transformación. Va a ser realmente un buen legado para las nuevas generaciones.

Y tenemos que apurarnos porque ya nos quedan dos años. Claro que, si en menos de cuatro años hemos hecho bastante, aun con la pandemia —toco madera, que no vaya a venir otra calamidad— pero en estos dos años agárrense porque vamos a hacer mucho más, mucho más, mucho más.

INTERLOCUTOR: O sea, ¿4T recargada?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya.

Que les decía yo de que, así como hablan los conductores de radio…

INTERLOCUTOR: ¿Cómo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De corrido, cuando están hablando en contra de nosotros, que es lo opuesto a como yo hablo, porque yo no hablo de corrido y necesito un acelerador.

En algunos programas me ponen el acelerador porque llevo mucho tiempo, les quito mucho tiempo, entonces me ponen el acelerador y ya hablo rápido. Así le quiero quitar… ¿Cómo se le llamaría? Bajarle, retardador, para que no hablen tan rápido, porque se desgañitan en contra de nosotros.

Y al otro día dije de un comentario que escuchó mi esposa y se lo atribuí a MVS, pero no, es Fórmula. Y he estado recibiendo información de Fórmula; está, pero por entero en contra nuestra, están lanzados uno tras otro. Era Fórmula, no era…

INTERVENCIÓN: No era MVS, era Fórmula.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, MVS es de los Vargas, ¿no? No, no era MVS.

Y creo que hay una estación de radio también de El Heraldo, que yo no sabía y esos están también, pero lanzados con todo, con todo, con todo. Pero, bueno, viva la libertad.

INTERLOCUTOR: Presidente, ayer con el tema del cierre de estos comicios para renovar las gubernaturas el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, decía que el 12 de junio, o sea, es decir, ya en unos cuantos días arranca Morena el proceso para elegir a su candidato presidencial y la pregunta es: bueno, ¿cuál es su opinión?, ¿no sé está ya adelantando mucho el proceso presidencial y eso empaña lo que va a terminar de hacer su gobierno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo creo que es parte del cambio, que no haya ‘tapados’, que se pueda transparentar todo y que sea el pueblo el que elija a los candidatos.

Es que, de veras, es una herencia también de décadas. Esto empezó, lo del ‘tapado’, en 1880 cuando llega por primera vez Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección, derroca a Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 y termina el periodo el 80. Y como acaba de llegar con la bandera de la reelección pues no podía modificar la Constitución, que ese era su propósito desde el principio, perpetuarse en el poder. Nada de que se fue volviendo dictador en el transcurrir del tiempo, no, desde que llegó.

Entonces, como no podía ahí dejó a su compadre Manuel González, 1880 y ese es el primer ‘tapado’, porque había otros cercanos a él que le habían ayudado en la conspiración y en el derrocamiento de Lerdo, antes intentando derrocar a Juárez. Entonces, desde entonces el ‘tapado’. ¿Qué es eso?

Todavía gente cercana a nosotros no lo creen, están esperando una señal. Pues se van a quedar sentados. —no es Ricardo— esperando la señal.

Y lo mismo, ‘ah, pues el presidente’, como era. No, va a ser encuesta, esa es mi propuesta y está en los estatutos del partido al que pertenezco, aunque ahora tengo licencia, pero está en los estatutos, es legal.

Entonces, cualquier ciudadano, es un derecho constitucional votar y ser votado. Entonces, se hace la encuesta y se ve quién es quién y tienen que resolver nada más que haya dos etapas, porque seguramente la primera encuesta va a ser de 10, de 15.

Entonces, un procedimiento sería: a ver, la primera, vénganse todos, que los técnicos resuelvan cómo hacer la selección y que queden tres o que queden cinco para, ya la definitiva, los que estén mejor posicionados por la gente y al que gane ese es al que voy a apoyar. Claro, no voy a ir a hacer campaña.

INTERLOCUTOR: ¿Usted nunca va a ir a un mitin de campaña?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, nada más lo voy a apoyar, voy a decir: Este es el candidato que yo voy a apoyar, o la candidata, mujer u hombre, hombre o mujer.

INTERLOCUTOR: Entonces, ¿es mejor una encuesta a unos comicios primarios?, porque también algunas voces de Morena hablan que se tienen que ir a una especie, como Estados Unidos, de unos comicios primarios, a unas internas. Entonces, ¿sería mejor una encuesta que algo abierto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí porque, hablando también con toda claridad, si se abre se mete la mafia. Nosotros hemos padecido eso, si no somos de ayer.

Antes a los candidatos, supuestamente opositores los ponían desde el poder, candidatos a modo. ’Vamos a poner a este porque este es moderado, es centrista, este sí va a echar para atrás todo lo que dejó Andrés Manuel, entonces este nos conviene y vamos a ayudarlo’.

Las televisoras y la radio son especialistas en introducir productos chatarra al mercado, con todo respeto, o sea, que son las prácticas de la publicidad. Y luego se buscan a publicistas para que les digan cómo peinarse, arreglarse los dientes y estar así.

No, no, no el pueblo no se equivoca, es mejor la gente, se exponen todos, los conocen y todo y el pueblo dice: ‘Este va en la encuesta’.

¿Quién te gustaría? ¿Lo conoces? Sí, no.

¿Está cercano a la gente? Sí, no.

¿Es honesto? Sí, no.

¿Te gustaría que fuese el candidato de este partido a la Presidencia? Sí, no.

¿Votarías por él? Sí, no.

Si el candidato del otro partido, del otro bloque, del bloque conservador, fuese Fulano y el candidato de la transformación fuese esta compañera o este compañero, ¿por quién votarías?

Son como 20 preguntas, se sabe.

Entonces, vámonos, una primera etapa y luego quedan ya los más cercanos y el que quede.

INTERVENCIÓN: ¿Organizada por el INE, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Morena.

INTERLOCUTOR: ¿Sería con la Comisión de Encuestas de Morena?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Morena y hay gentes honestas, ciudadanos que pueden conducir el proceso de la contratación de las encuestas y que sean los que cuiden todo el proceso, gente de inobjetable honestidad, que los hay.

Entonces, ya con eso. Y pensando en la transformación, que es pensar en el pueblo, que es pensar en la patria, en México y ya, esa es la mejor fórmula.

Entonces, si dijeron de que ya va a empezar, pues claro que ya empezó.

INTERLOCUTOR: El 12 de junio dan el banderazo, según la dirigencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hace falta, creo que ya.

INTERLOCUTORA: Pues ya se dio, ¿no? desde hace un año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues claro, ya todo mundo anda así.

La única cosa es que no se distraigan en sus funciones; o sea, tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las ocho que les quedan, de las 24 del día, pues agarrar para hacer sus campañas unas dos o tres y que duerman cinco horas diarias, pero que las 16 dedicadas al gobierno se mantengan.

Y yo les tengo mucha confianza a todos y los estimo, son mis compañeros, no hay ningún problema y ellos estoy seguro que reconocen que esto es lo mejor, porque lo otro es jugar chueco.

INTERLOCUTOR: ¿Vio el tuit de Muñoz Ledo este fin de semana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ya contesté.

INTERLOCUTOR: ¿Ya no le va a responder?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERLOCUTOR: ¿Habló con Joe Biden o no, nada más? Más allá de esto, de lo de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hubo comunicación, pero no fue directo.

INTERLOCUTOR: ¿No con él? Es que nada más me quedaba ahí la duda.

Gracias y perdón la tardanza.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que lo dejamos para mañana, ya es tarde.

INTERVENCIÓN: ¿Se va a reunir con Silvio Rodríguez, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo invité ayer a tomarnos un café.

INTERVENCIÓN: ¿Va a venir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya vino, es mi amigo.

INTERVENCIÓN: ¿Ya vino?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo vino?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ayer.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, somos amigos y platicamos un rato ayer, estuvimos comentando.

Ustedes saben de su música, es un gran poeta, es un gran autor, un hombre con principios y tiene canciones que han marcado a generaciones desde los que somos más veteranos hasta los jóvenes.

INTERVENCIÓN: ¿Cuál es su preferida?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, una que me cantó Beatriz.

¿La quieren escuchar? A ver pon El necio, sí y con esa terminamos.

Porque esa canción tiene que ver con los principios, con los ideales. No se podría vivir ni llevar a cabo ninguna actividad social, política, religiosa si no se tiene por delante un ideal, una doctrina, una utopía. Tenemos que tener algo que nos obligue a caminar hacia adelante, que le dé sentido a nuestra vida, todos tenemos eso, todos. Y yo admiro mucho a la gente con ideales, con principios, los respeto.

A ver si está, ¿no? A ver si no nos cobran derecho de autor.

Va a estar en Auditorio Nacional.

(INICIA VIDEO: EL NECIO; INTERPRETA: BEATRIZ GUTIÉRREZ MUELLER)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nací en Tepetitán, Macuspana, Tabasco.

La verdadera felicidad…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No es esa, es una cuando grabó cuando la campaña.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Sí es esa, pero hay que estarle encontrando.

(CONTINÚA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya. Adiós.

