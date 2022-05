Quién es quién en las gasolinas, el gas, las remesas y todos los temas de la mañanera del presidente de México este 9 mayo

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues iniciamos la semana como siempre, con el Quién es quién en los precios de los combustibles. Ricardo Sheffield, procurador del Consumidor nos va a informar. Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Gracias, señor presidente. Muy buenos días.

Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de la gasolina y el diésel. El promedio en esta semana que cerró para la gasolina regular, 21 pesos con 75 centavos. Esta semana que estamos ahorita viviendo sigue con un 100 por ciento de descuento, o sea, que no se paga el IEPS, un subsidio fiscal del 100 por ciento al IEPS esta semana; 23 pesos con 68 centavos el litro de la gasolina Premium, también con un 100 por ciento de incentivo fiscal; y 23.13 por litro de diésel, también en esta semana con un incentivo fiscal del 100 por ciento.

¿Por qué el incentivo?

Porque continúa un problema en el mercado internacional. Tenemos con corte el 5 de mayo a 104 dólares con 94 centavos el barril de la mezcla mexicana de petróleo y precisamente para compensar ese mercado errático internacional, por las políticas establecidas por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador pues está ese incentivo vigente del 100 por ciento al IEPS.

¿Cuáles son las tres marcas que dieron más caro en esta semana que cerró?

Fue Redco, Winstar y Crevron.

Y las tres que fueron aliadas de los consumidores fue Repsol, G500 y Orsan, esas son las tres marcas aliadas de los consumidores.

Y vamos a verlo ahora en las ocho regiones. Oxxo Gas tiene el precio más alto, con el margen más alto en Juárez, Nuevo León, 23 pesos con 29 centavos por litro, con un margen de tres pesos con 42 centavos. Ahora se fueron alto los de Oxxo Gas, habían estado en la media; ojalá se sigan esforzando por ser aliados de los consumidores.

Pemex tiene el precio más bajo para la gasolina regular con el margen menor, el margen de 16 centavos, ahí pueden ver una clara diferencia. Y en Tampico, Tamaulipas, el precio de la franquicia Pemex, 20 pesos con 31 centavos.

Vámonos a la Premium, el precio más alto lo tiene franquicia Pemex en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, 24 pesos con 99 centavos por litro, un margen de tres pesos 30 centavos estos angelitos, comparado con el margen de 15 centavos de la misma franquicia Pemex, pero en La Paz, Baja California Sur, 22 pesos con 51 centavos por litro.

Por último, vemos el diésel, franquicia Pemex en Benito Juárez, en Quintana Roo, en Cancún, 24 pesos con 39 centavos por litro, tres pesos con ocho centavos el margen.

Y franquicia Pemex también en Buenaventura, Chihuahua, 23 pesos con 20 centavos tiene el precio más bajo con un margen de 15 centavos.

Como ustedes pueden ver, por eso la importancia de usar la app de Litro por Litro, que la diferencia a veces no está en las marcas o las franquicias, sino hay que ver en cada zona. Y la app la pueden descargar de manera gratuita tanto en el sistema Android como en IOS.

Y precisamente a través de esta app de Litro por Litro se presentaron 197 quejas y/o denuncias que atendimos a través de 197 visitas y/o verificaciones. Fueron dos gasolineras que se negaron a ser verificadas y trabajando en equipo el gobierno federal, tanto la CRE, Asea, como con el apoyo de la Guardia Nacional y la Profeco estaremos regresando a estas dos gasolineras que no se dejaron verificar:

Una es de Esther Aguilar Ureña en Manzanillo, Colima. Doña Esther, ojalá no se vuelva a negar, ya se hizo a acreedor a una multa de poquito más de 800 mil pesos.

Y Gasolinera Corona en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, que también no se dejó verificar y están obligados por ley a permitir la verificación, entonces la haremos en conjunto varias dependencias vinculadas del gobierno federal.

Y Margarita Solís Muñoz, en Chihuahua, Chihuahua, no dejó que se colocaran los sellos porque es una gasolinera que no está dando litros completos, para que lo sepan por ahí los consumidores y consumidoras de Chihuahua, Chihuahua.

Sin tomar en cuenta el margen, ¿quiénes son los más baratos en la gasolina regular? Está Servifácil con un precio al público de 20 pesos 19 centavos en Centro, Tabasco. Y con 20 pesos 33 centavos el litro de la regular franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas.

Las más caras 23.95 de franquicia Pemex en Matehuala, San Luis Potosí y 23 pesos con 79 centavos la franquicia BP en Chilapa de Álvarez, Guerrero.

En la Premium, la más barata, 21 pesos 69 centavos, franquicia Pemex, Altamira, Tamaulipas y 21.89 la franquicia Uno, de Veracruz, Veracruz.

Más caras, 25.99 el precio del litro de BP, en Benito Juárez, en Cancún, perdón, en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México y 25.89 de Mobil, en Monterrey, Nuevo León.

El diésel, cuál es el más barato, 21.99, Servifácil, Centro, Tabasco y 22 pesos con nueve centavos de franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz.

Franquicia 76, en Hermosillo, Sonora, de las más caras para el diésel, 26.99 el litro y 26.96 de total en San Francisco de los Romos, en Aguascalientes, en San Pacho, Aguascalientes.

También seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios, que afortunadamente el 85 por ciento de las gasolineras los tienen limpios y en buen estado y no lo cobran.

Tenemos ahora el gas LP. Si convertimos a kilos y a pesos el precio internacional del 4 de mayo de este año, tenemos que sería 29 pesos con 22 centavos el kilo y el promedio de las 145 regiones en México es de 25 pesos con 12 centavos, el promedio nacional un poquito abajo de cuatro pesos de diferencia a favor del consumidor en nuestro país.

Y si convertimos también a pesos y a litros el precio internacional el mismo 4 de mayo, el precio es de 15 pesos con 60 centavos, mientras que el precio promedio de las 145 regiones en México es de 13 pesos con 53 centavos.

Seguimos encontrando varios aliados de los consumidores, en Oaxaca, en México, en el estado de Guanajuato, en Sinaloa, en Nuevo León, en Jalisco, en Coahuila y en Zacatecas. Un ejemplo de ello, San Andrés, cabecera nueva de Oaxaca, tiene el precio para estacionario a 12 pesos 71 centavos por litro y el precio máximo de la zona, 14 pesos con 22 centavos, más de un peso que se ahorran por litro los consumidores que acudan con esta distribuidora en esa zona de Oaxaca.

Y tenemos también ejemplos en cilindros de gas por abajo del precio máximo de la región, hay ejemplos en Sonora, en el Estado de México, en Oaxaca, en Michoacán, en Guanajuato, en Yucatán. Un ejemplo de ellos, el que tiene la diferencia más alta en favor del consumidor, Rivera Gas de Nogales, Sonora, con un precio al público de 23 pesos con 29 centavos, cuando el precio máximo de la zona es de 23 pesos con 39 centavos, casi un peso de diferencia, muy bueno. Ah, no, son 10 centavos de diferencia, también son muy buenos, lo que se pueda ahorrar por abajo del precio máximo.

Y las verificaciones de gas, realizamos 804 verificaciones, 801 sin infracción, tres que tuvieron infracciones menores, inmovilizamos un vehículo porque estaba mal calibrado y una báscula también por mal calibración y 2.3 por ciento de los cilindros que revisamos estaban en mal estado, un promedio relativamente bajo.

Las 804 estaban respetando el precio máximo o incluso, qué bueno que algunos lo hagan, aunque sean 10 centavitos, por abajo del precio máximo.

Vamos a ver ahora el tema de la canasta de productos básicos. Ahora son, como ustedes saben, 24 productos básicos, se añadió una lata de sardinas en tomate, dos latas de atún del básico, en aceite de olivo y cinco litros de leche pasteurizada.

A diferencia de otras canastas, en esta canasta los productos no vienen con ninguna marca, lo que estamos comparando son el producto tal cual, como en este caso, hablamos de aceite vegetal comestible en presentación de 940 mililitros, que es una botella de plástico que se acostumbra ya desde hace muchas décadas en esta medida. Puede variar la base del aceite, podría ser maíz, podría canola, podría ser cualquier otra semilla, pero estamos comparando el mismo producto con el mismo producto. Por eso, podemos decir que en la zona centro del país, la canasta, los 24 productos en las cantidades determinadas, lo tiene más barato Superama, en Lindavista, en la Gustavo A. Madero, aquí en la Ciudad de México, mil 223 pesos con 50 centavos el precio de esta canasta.

Y la opción más económica sigue siendo la Iztapalapa, la Central de Abastos, aquí en la Ciudad de México, ese mismo paquete lo tiene en mil 37 pesos con 20 centavos.

Vamos ahora a la zona centro-norte, en donde Soriana Híper, en Río Nilo, en Tonalá, Jalisco, tiene el precio más alto de toda la zona, este paquete lo tiene en mil 230 pesos con 65 centavos, mientras que el más económico, que por cierto es el más económico de todo el país en esta ocasión, igual que en las dos semanas pasadas, es la Central de Abastos de Durango, Durango, que tiene este mismo paquete en 977 pesos con 10 centavos.

Esta información nos empodera para poder saber dónde nos conviene ir a comprar estos paquetes para ahorrar a la familia y no ser víctimas de un proceso inflacionario.

La Casa Ley, en Saltillo, Coahuila, en la zona norte, tiene este paquete en mil 221 pesos con 35 centavos, mientras que la Central de Abastos de Nuevo León, que es el más económico en la zona, lo tiene a mil 53 pesos con 60 centavos.

Donde ustedes viven, en las principales ciudades del país, pueden ver este ejercicio en la página de Profeco que publicamos cada semana después de esta rueda de prensa.

En Mega Soriana en Acapulco, Guerrero, en la zona sur-sureste tiene la oferta más cara del paquete en mil 188 pesos con 95 centavos, mientras que la Central de Abastos de Villahermosa, Tabasco, lo tiene en mil 33 pesos con 20 centavos.

Ahora toca a remesas y vamos a ir rápidamente a este tema que empodera a las heroínas y a los héroes que desde Estados Unidos con su trabajo mandan en promedio 350 dólares cada mes a mamá o a esposa.

En este mes que estamos cerrando, que equivale al mes de abril, estamos viendo… perdón, el mes de marzo, estamos viendo que hubo un incremento de 12.59 por ciento con relación al año pasado de 15.72 por ciento con relación al 2020, de 56.39 por ciento, con relación al 2019 y de 74 por ciento, 74.98 por ciento con relación al 2018, con la tendencia de movimiento que tiene estacional, hay meses en que se recibe cada año más, como mayo, es un mes en el que sube bastante y hay meses en los cuales baja, como es el caso de enero, febrero.

Pero, si lo vemos a lo largo de los tres últimos periodos de gobierno, podemos ver claramente, en la siguiente gráfica, cómo hay continuamente una tendencia a la alza en la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha triplicado, se ha triplicado en gran parte por la confianza de estas heroínas y de estos héroes en el gobierno de la Cuarta Transformación sin lugar a dudas.

Ulink tiene la mejor opción para el envío de efectivo, nos está dando siete mil 129 pesos con 50 centavos por esos 350 dólares, ¿por qué?, porque tiene un muy buen tipo de cambio, 20 pesos con 37 centavos por dólar y no cobra comisión.

Mientras que la peor opción es Western Unión, que nos está dando por los mismos 350 dólares seis mil 863 pesos con 94 centavos, porque su tipo de cambio es 30 centavos abajo, tiene un tipo de cambio promedio de 20 pesos con siete centavos por dólar y cobra una comisión de ocho dólares.

Recuerden, las heroínas y los héroes allá en Estados Unidos, que ellos determinan con la casa de cambio que utilicen, con la remesadora que utilicen, ellos determinan cuánto dinero va a llegar en pesos acá a México y no corren ningún riesgo. Incluso, si quieren lo pueden hacer a través de Telecomm o de Banco del Bienestar y pueden contactar al consulado mexicano más cercano de donde vivan para recibir información más detallada y orientación.

Si es a depósito a cuenta la mejor opción es también Ulink, que por los mismos 350 dólares nos está dando siete mil 129 pesos con 50 centavos, mismo tipo de cambio, 20.37 y no cobra comisión.

Y aquí la peor opción, la que menos conviene es Panda Money Transfer, que nos da seis mil 890 pesos con 65 centavos por los mismos 350 dólares. Su tipo de cambio muy malo, 19.97 y cobra una comisión de cuatro dólares con 95 centavos.

Preguntaron al señor presidente la semana pasada sobre las ventanillas de recepción acá en México que ofrecen seguro contra robo, quiere decir que después de ir a recibir mi dinero si por algún motivo me lo robaran, me cubre la ventanilla donde hice el cambio con un seguro contra robo y son tres proveedores en México solamente que tienen esta característica: es Elektra, que ofrece ese seguro contra robos ya incluido en el momento de hacer el cambio; Bodega Aurrera y Walmart; y Caja Popular Mexicana, son las tres opciones que ofrecen ese seguro.

Y también nuestras paisanas, héroes, heroínas que trabajan en Estados Unidos pueden consultar en la página de Profeco, pero también en los consulados esta información que se publica mes con mes.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos con los videos.

ROCÍO NAHLE GARCÍA, SECRETARIA DE ENERGÍA: Es viernes 6 de mayo y estamos en la planta reformadora, donde ya están prácticamente terminando de colocar todos los equipos. Hemos tenido una semana muy intensa de trabajo y vamos a continuar así.

Va el reporte de esta semana.

VOZ HOMBRE: El proyecto ha ido caminando en etapas En este momento estamos en la recepción masiva de equipos y accesorios. En esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación con módulos y torres que se descargaron para su inmediata instalación en la refinería Olmeca.

De igual manera arribaron en la embarcación Rolldock Sky seis calentadores correspondientes la planta combinada del paquete 1 de ICA Flour.

En las plantas químicas de los paquetes 2 y 3 se colocan los módulos sobre las cimentaciones ya construidas.

Se continúa con la instalación de las estructuras metálicas en el cuerpo de los tambores de coque en el paquete 1 y la pavimentación en el área central de la planta combinada.

Asimismo, se instalan equipos de la planta de alquilación y en la planta regeneradora de minas dentro del paquete 4 a cargo de Techint, incluyendo la instalación de varias torres fraccionadoras y agotadoras de proceso.

En la planta de afluentes se termina la construcción de edificios de servicio y en la planta de cogeneración continúan actividades en la zona de recuperador de calor y de caldera auxiliar.

El avance en las 39 subestaciones es del 89 por ciento y se continúa con la colocación de transformadores eléctricos.

Concluyó el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se trabaja en los internos de las torres y pavimentación externas.

Los trabajos de construcción en las diferentes plantas químicas se llevan a cabo en turnos durante las 24 horas dentro de la ejecución acelerada.

En el área administrativa se trabaja en el detallado del cuarto de control y se avanza en los trabajos de los tres murales que habrán de embellecer el interior de los edificios.

En las actividades de integración se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasoducto, así como en la boca toma hidráulica.

En el área de almacenamiento se continúa con la integración de líneas, continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 9 de mayo del 2022.

En el Tramo 1, en Palenque, Chiapas, se realiza el tendido de la capa de sub-balasto, la cual antecede al tendido y montaje de los distintos elementos que conforman la vía, tales como durmientes, rieles y balasto.

También se avanza en la barrera de contención que evitará inundaciones en la zona de trabajo cercana al río Chacamax, donde posteriormente se realizará la cimentación del viaducto que dará paso al Tren Maya.

En el Tramo 2, continúan las obras de drenaje transversal para evitar inundaciones en las vías. También avanzan los trabajos de conformación y estabilización de terraplén a la altura de comunidades como Ruiz Cortines, Arellano y Tixmucuy, en Campeche.

En el Tramo 3, en el municipio de Chocholá, Yucatán, se suben las trabes y se colocan las tabletas para la superestructura de uno de los pasos inferiores vehiculares que habrá en esa zona. En otro paso ubicada más adelante, ya se encuentra terminada la estructura y se han instalado las vigas. De igual forma, se construyen las rampas de acceso para los transeúntes.

En el Tramo 4, a la altura de los municipios de Uayma y San Francisco El Grande, inició la distribución a manera de avanzada de grupos de 40 rieles en cada 480 metros para la posterior soldadura de la vía del tren.

Ya son 109 mil los empleos generadores en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

VOZ MUJER: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal.

Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra: 56.7 por ciento.

Viaducto Mixto 1. A un costado de la autopista ya se encuentran las secciones metálicas para completar el segundo claro.

Frente 9. Se realizó el colado de concreto hidráulico en el capitel del apoyo 137.

Glorieta Santa Fe. Se realiza el corte del terreno natural para llegar al nivel de proyecto del apoyo 12 de este frente.

Viaducto atirantado. Continúa la perforación y colado de los apoyos llevando a la fecha el 54 por ciento de avance en esta actividad; asimismo, se realizan trabajos de excavación para la reubicación de líneas de agua potable y para preparar el desplante de la primera zapata de este viaducto.

Estación Observatorio. Siguen los trabajos de perforación, armado y colado de pilas de cimentación en el lado sur de la estación utilizando cuatro perforadoras y dos grúas para maniobras.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

(FINALIZA VIDEO)

VOZ DE MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

En el lago Nabor Carrillo se continúa con los trabajos de colocación de enrocado en la cara interior del bordo perimetral, se realizan trabajos de producción de vegetación halófila en el biofiltro, así como la producción de 400 mil piezas en charolas de germinación.

En el jardín central continúan los trabajos de conformación de terraplenes para el desplante de barreras rompevientos y brechas cortafuego, se realiza mantenimiento a la vegetación herbácea y arbolado; asimismo, se llevan a cabo los trabajos de retiro de vegetación invasiva y la demolición de elementos de concreto que interfieren en el desarrollo de las áreas del jardín.

Continúan los trabajos de topografía, nivelación y preliminares en las plataformas donde se desplantará el equipamiento deportivo.

Se realizan tareas de banqueo de árboles y rescate de vegetación de la región.

También se realizan acciones de monitoreo y reubicación de fauna.

A la fecha se han generado más de tres mil empleos en la construcción del parque.

Con estas acciones se garantiza la viabilidad de la zona, así como la protección y recuperación ambiental del Valle de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. También informar que concluimos, anoche regresamos de la gira por Centroamérica y el Caribe.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Cuba, a los pueblos y a los gobiernos por el trato respetuoso, diría afectuoso, cariñoso, que nos manifestaron.

Estamos conscientes de que no se trata sólo del Gobierno de México, sino fundamentalmente el cariño, el respeto que le tienen, la admiración que tienen nuestros vecinos, hermanos, al pueblo de México, por eso nos trataron muy bien.

Les decía que estuvimos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras; ahí estamos aplicando, al igual que en Belice, que se va a iniciar el programa de Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y estamos llevando a cabo acciones de beneficio a los pueblos hermanos de Centroamérica.

Destaco que en el caso de Guatemala se logró que alrededor de 30 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos que trabajan en Chiapas, en las fincas de café, de plátano, ya han sido inscritos en el Seguro Social para que tengan atención médica y se les apoye en seguridad social.

Fue muy buena la reunión en Guatemala con el presidente Giammattei.

Estuvimos también en El Salvador. Ahí ya está completamente consolidado el programa Sembrando Vida y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se apoya a 10 mil productores y 10 mil jóvenes.

En el caso de Honduras, al igual que en El Salvador, el presidente Bukele nos trató muy bien y en Honduras la presidenta Xiomara Castro de la misma manera, que le agradecemos mucho.

En Belice se logró un acuerdo para quitar aranceles, porque no pueden vender sus productos agropecuarios en México por los impuestos, los aranceles y tenemos un comercio que nos favorece: por cada 10 pesos de comercio, nueve tienen que ver con exportaciones o ventas de México a Belice y un peso es lo que ellos nos venden. Y, aun así, por una política equivocada, porque se habla de libre comercio, pero en la práctica no se lleva a cabo este principio y se cierran fronteras, entonces decidimos quitar aranceles para alimentos, pescados, mariscos, productos agrícolas y para la ganadería.

En el caso de Cuba, igual. Firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba; vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado.

Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública; querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que adquirieran la educación quienes tuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas y se rechazaba a miles de estudiantes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión.

Entonces, esto afectó sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de médicos. Si se inscribían mil para entrar a medicina, eran aceptados 100; 900 rechazados. Como consecuencia, ahora tenemos un déficit de médicos generales y de especialistas. Podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres, porque los profesionales de la medicina, pues tienen familia y quieren trabajar donde puedan ir sus hijos a la escuela o tengan mejores condiciones para su desarrollo.

Nos está pasando con el caso de un centro para la aplicación de terapia a niñas, niños con discapacidad. Tenemos un acuerdo con el Teletón, estamos otorgando 20 mil becas para terapias para niñas, niños pobres. Y ellos deciden crear un nuevo centro y me preguntan que en dónde y les digo en Tlapa, en La Montaña de Guerrero y me dicen: ‘Pues sí, pero no tenemos especialistas que quieran ir a vivir a Tlapa’.

Es uno de los temas que le traté en especial al presidente Miguel Díaz-Canel, de que especialistas en terapia para niñas, niños, puedan estar en La Montaña de Guerrero y con el Teletón llegamos al acuerdo de que centro se establezca en Sinaloa, que hay las condiciones.

Pero esto es lo que nos lleva a tomar esta decisión de contratar a más de 500 médicos que van a estar ya trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, de medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo.

En el caso de Cuba, pues ustedes saben que, aún con la inconformidad de los conservadores, la relación de nuestros pueblos viene de lejos y ha sido muy fraterna, tan es así que el presidente Díaz-Canel me entregó para devolverle a los mexicanos una pistola, que es una joya por su historia; es una pistola que mandó a hacer el presidente Francisco I. Madero para entregársela, para regalársela a Francisco Villa.

Eusebio Leal, un historiador que acaba de fallecer, un hombre muy importante porque dedicó toda su vida a rescatar monumentos históricos de Cuba, fallece y tenía esta pistola y uno de sus hijos, al saber que visitábamos Cuba, habló con el presidente Díaz-Canel para decir que querían ellos donar, regresar a México esta pistola.

Está llena de significados. Acuérdense ustedes que, en la batalla decisiva de la Revolución, en Ciudad Juárez, la batalla de Juárez, que es por donde entra el presidente Madero, en mayo de 1911, ahí el presidente Madero cuenta con el apoyo de Pascual Orozco y de Francisco Villa y triunfa.

Y esa fue la batalla más importante de la revolución maderista, porque ahí se firman, luego de ese triunfo, los acuerdos de paz y se pacta el que se iba a constituir un gobierno interino para convocar a elecciones. Ahí se decide lo de De la Barra como presidente interino y se acuerda la salida de Porfirio Díaz, la renuncia de Porfirio Díaz, en esos acuerdos de Ciudad Juárez.

Desde entonces se establece una comunicación estrecha entre Francisco I. Madero y Francisco Villa, también con Pascual Orozco. Hay incluso una discrepancia porque, al triunfar el ejército revolucionario maderista, tanto Orozco como Villa querían fusilar al general encargado de las operaciones federales, lo acusaban de crueldad, de que a los revolucionarios los ajusticiaba.

El presidente Madero se opuso y hubo diferencias y el presidente Madero fue a hablar con los dos y los convenció de que no lo fusilaran, al general militar de las fuerzas federales.

Pasa el tiempo, ya saben, llega el presidente Madero, viene el periodo del interinato, hay levantamientos en contra del movimiento maderista y se manda a Huerta al norte y Villa pertenecía al ejército maderista encabezado por Huerta y tienen problemas. Y Huerta encarcela a Villa, lo iba a fusilar, pero por la intervención de un hermano de Francisco I. Madero lo envían preso aquí, a la Ciudad de México.

Entonces, se habla de que se fugó de la cárcel, Villa; pero hay también la versión de que se pactó la fuga, porque le tenía mucho afecto el presidente Madero a Francisco Villa. Pasa el tiempo, se da el golpe, asesinan cobardemente al presidente Madero, se autonombra presidente Victoriano Huerta e inicia con más fuerza o reinicia con fuerza la Revolución. Aunque tenían diferencia los revolucionarios, Zapata por un lado, Villa por otro, Carranza por otro, pero todos buscando reestablecer la legalidad, hasta que logran expulsar a Huerta.

Por eso vienen hacia la Ciudad de México los villistas, se encuentran con los zapatistas, llegan aquí a Palacio Nacional y estando aquí Villa va a la tumba de Madero y un hombre fuerte, como era, llora, porque le tenía mucho afecto a Francisco I. Madero.

Por eso esa pistola es una joya, porque tiene que ver con la historia. Vamos a ver dónde la mostramos, la exhibimos, para que la gente pueda verla. Puede ser en el Museo de Historia.

Aquí tenemos el mausoleo donde estuvo preso Madero, la antigua Intendencia de Palacio que está dedicada al Apóstol de la Democracia, ahí puede ser, nada más que aquí tenemos la dificultad de las visitas, pero vamos a ver si en antropología. Pero se va a mostrar y se va a contar la historia. Voy a hablar hoy con el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con Diego Prieto, con la secretaria de Cultura y vamos a dar a conocer esta…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, fue una gira muy importante, terminamos ayer. Recibí condecoraciones pues, repito, por el respeto que le tienen al pueblo de México y a nuestro país, que lo consideran como el hermano mayor.

Me entregaron en Cuba la condecoración ‘José Martí’; lo mismo, una condecoración en Guatemala, en Honduras. Ayer fueron los actos en el Palacio de la Revolución, en La Habana. También estuvimos en el monumento a José Martí, su memorial.

Y, terminando ya los actos formales, le hice una visita al comandante Raúl Castro y estuvimos platicando. Él ya está retirado, tiene 91 años, pero es parte de la historia de Cuba.

Quiero también expresar abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz-Canel. Un hombre honesto, trabajador, humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano y eso me dio mucho gusto porque, repito, se trata de un pueblo, de un país hermano.

Sé muy bien lo que provoca en algunos lo que yo exprese, lo que estoy planteando, pero nosotros venimos de un movimiento en el que siempre hemos luchado por la igualdad, por la justicia y por la independencia de los pueblos.

No olvidemos los principios constitucionales de nuestra política exterior: no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Entonces, ese ha sido un resumen del viaje, repito, muy provechoso, porque tenemos que ver hacia el sur y no darle la espalda a los países de nuestra América; buscar, como lo estamos haciendo, la unidad de toda América, mantener nuestras relaciones respetuosas, de integración económica con América del Norte, en especial con Estados Unidos, integración económica con respeto a nuestras soberanías, algo que hemos logrado.

No hemos tenido de parte del gobierno de Estados Unidos ningún reclamo por ejercer nuestro derecho a ser libres y soberanos. Siempre que hablo con el presidente Biden sale el tema de que es una relación entre iguales y que ellos son respetuosos de la soberanía de México.

Y nosotros queremos ayudar para conseguir la unidad. Estamos planteando que, así como se constituyó primero la Comunidad Europea, que se convirtió en Unión Europea, así queremos la unidad de todo el continente americano, una especie de Unión Europea en América.

También por eso estamos planteando que, en la próxima cumbre, que va a celebrarse en Los Ángeles, se invite a todos, que nadie excluya a nadie, que podamos dialogar, aceptar nuestras diferencias, pero también llegar a acuerdos en todo lo que nos une y nos puede ayudar, beneficiar, fortalecer como región en el mundo, ese es nuestro planteamiento básicamente.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; la Crónica, de Mexicali; Frontera, de Tijuana.

Presidente, preguntarle sobre este acuerdo que firmaron en Cuba, que incluye las vacunas para los niños, para los menores. ¿De cuántas dosis estaremos hablando de esta vacuna? ¿Cuándo llegaría a México?

Y preguntarle, presidente, si es un plan del gobierno federal que el próximo agosto, el inicio del siguiente ciclo escolar, ya todos los niños estuvieran vacunados desde los cinco años en adelante.

¿Cuándo iniciaría la vacunación para los más chiquitos? Ahorita está de 12 años en adelante. ¿Cuándo planean?

Y también si Covax ya contestó también de las vacunas, que México había pedido que fueran pediátricas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, son vacunas para niños, para pequeñitos.

INTERVENCIÓN: ¿De COVID?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, básicamente para COVID, de dos años en adelante en una primera etapa. Mañana, que tenemos el informe sobre salud, se va a dar información más amplia.

Es vacuna…

INTERVENCIÓN: ¿La Abdala?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, creo que esa es la denominación. Y lo mismo, si hace falta, se va a hacer con otras vacunas como Pfizer u otras farmacéuticas.

Estamos en eso, pero sí se va a vacunar a los niños, a los más pequeñitos, o sea, es la etapa que viene.

INTERLOCUTORA: ¿Tienen pensando que en agosto ya estén vacunados todos los menores?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es posible, porque ya vamos a contar con las vacunas, tomamos ya esa decisión.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Preguntarle sobre su agenda para la próxima gira que tiene planeada para Sonora. Ya se dio a conocer en Sonora que va a ser del 20, 21, 22, algo así, de esta semana a la otra.

Entonces, preguntarle, presidente, cuál va a ser la agenda, con quiénes se va a reunir allá en Sonora, por dónde va a empezar, si va a haber conferencia de prensa en Hermosillo.

Tenemos entendido que va a Sahuaripa. ¿Cómo va a ser esta gira? Si va a ser de viernes, sábado y domingo.

Y también preguntarle sobre el tema, la propuesta que hizo al pueblo seri, de que dejen de vender permisos para la caza del borrego cimarrón, que deja —bueno, ya se comentó— como un millón de dólares de ganancia para que se dediquen a…. Bueno, que le gobierno les daría este dinero para que ellos también se dediquen al turismo y todo esto.

¿Qué respuesta han tenido de los seris sobre esta propuesta? Y si el gobierno federal les daría este recurso o sería más recurso. ¿Cómo lo están planeando?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, va a ser una gira para visitar los pueblos indígenas. Vamos con guarijíos, vamos con mayos, vamos a los pueblos yaquis, vamos de nuevo con los seris y vamos a Yécora también, con otras etnias y culturas. Básicamente esa es la gira.

No sé si lleguemos a Hermosillo y de ahí a Yécora y bajamos, o llegamos a Obregón y ahí empezamos y salimos por Hermosillo. Se está viendo, pero ya tenemos ese compromiso, nos vamos a reunir con los pueblos indígenas, pueblos originarios, los más pobres, abandonados de Sonora para apoyar, ese es el propósito.

Y desde luego vamos a estar con el gobernador Alfonso Durazo y con las autoridades municipales.

Yo creo que para esta semana ya se da a conocer el programa. Tenía pensado ir ahora porque ya se venció el plazo, el compromiso que hice, pero con la inflación estamos impulsando toda la actividad productiva y voy a hacer una gira este fin de semana para reunirme con agrónomos, con extensionistas de todo el país. Voy a estar en Monterrey, porque ahí vamos a reunirnos de esa región del norte.

INTERVENCIÓN: ¿Va a haber mañanera ahí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a haber mañanera.

INTERVENCIÓN: ¿El viernes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el viernes vamos a hacer la reunión de seguridad en Monterrey y va a llevarse a cabo la conferencia de prensa y ya luego hacemos la reunión con los agrónomos y técnicos extensionistas.

Porque queremos impulsar una campaña para la producción, sobre todo del autoconsumo. Queremos prepararnos, sembrar para ser autosuficientes, que no nos afecte tanto la inflación mundial y lo mejor es impulsar la actividad productiva, sobre todo producir básicos: maíz, frijol, arroz, trigo.

Y es alentar a los productores y apoyarnos en quienes trabajan en el medio rural, de todas las dependencias federales y de los estados, para hablar con los ejidatarios, pequeños propietarios, ayudarlos para sembrar, que todos pensemos en que es mejor producir lo que consumimos.

Así como estamos produciendo los combustibles, tenemos que intensificar las acciones para producir alimentos. La directriz es producir lo consumimos los mexicanos para que nos podamos proteger, porque la pandemia nos llega de fuera y nos afecta en lo económico; ahora la guerra de Rusia y Ucrania también descontrola todo el mercado mundial, aumentan los fletes, no hay producción suficiente de alimentos en el mundo, aumenta el precio de los fertilizantes.

Entonces, necesitamos producir. Antes los tecnócratas decían que en un mundo globalizado no se tenía que fomentar la producción agropecuaria en México, porque lo que se necesitara se podía comprar en el extranjero. Una concepción economicista simplista, sin tomar en consideración otros factores, porque así son muy elementales.

Pero ya sabemos que lo mejor es producir lo que consumimos sin cerrarnos, pero que tengamos maíz, que tengamos frijol, que tengamos arroz, que tengamos pollo, huevo, carne, aceite, los alimentos básicos y que tengamos las gasolinas, el diésel, la energía eléctrica, eso es fundamental.

Entonces, vamos a estar el viernes en Monterrey y también el viernes en la tarde en esta reunión con agrónomos y especialistas, técnicos en Guadalajara.

El sábado vamos a estar en Veracruz, porque van a ser reuniones regionales y en la tarde en Puebla.

Y el domingo, que es día 15, día de las maestras, de los maestros, vamos a tener una ceremonia aquí en la Ciudad de México con maestras, con maestros. Y terminando ese acto tenemos también reunión con productores y con técnicos cercano a la Ciudad de México.

O sea, son cinco reuniones. Pienso que nos vamos a reunir con 10, 12 mil agrónomos, técnicos, para impulsar esta campaña de sembrar para el autoconsumo, sembrar para comer. Por eso es hasta la otra semana que vamos a Sonora.

INTERVENCIÓN: ¿No va a dar el banderazo de salida del Tren Ligero, el banderazo de salida del tren que se va a construir en Jalisco? ¿No va a ir este fin de semana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, porque todavía no se tiene resuelto lo del convenio. Ya hay un acuerdo de construir ese tren, pero hace falta tener el acuerdo definitivo.

Y no acostumbramos mucho a primeras piedras o banderazo de inicio, lo que queremos es terminar las obras. Ya ahora ni siquiera podemos inaugurarla porque andamos en veda electoral permanente.

INTERLOCUTORA: Presidente, ahorita comentó que va a Yécora. Era a Sahuaripa. No sé si cambió para Yécora. La vez pasada fue Yécora y comentó que iba a ser en Sahuaripa la reunión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, sí te lo aclaro.

INTERLOCUTORA: Y también preguntarle sobre lo del borrego cimarrón, si ya lo contestaron los seris.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, pero voy a eso.

No es Yécora, en efecto, ya se decidió que fuese en Sahuaripa, en Sahuaripa, ahí nos vamos a reunir, pero es la misma región.

Y sí vamos de nuevo con los seris a ver qué decisión tomaron, porque lo que les estamos proponiendo… Hay muy buena relación con ellos. Es una cultura, siempre lo he dicho, excepcional, espléndida, llena de coloridos, de autenticidad en las vestimentas, en la música, es algo único.

Conozco todas las culturas y todas tienen cosas extraordinarias, las culturas que vienen de lejos, de las grandes civilizaciones que florecieron en México, pero el caso de los seris es algo especial, sus collares, todo lo que representan.

Entonces, ellos tienen ingresos porque permiten la caza del borrego cimarrón y lo que les estamos planteando es que ya no haya esa caza, que puedan hacer recorridos para que la gente pueda verlos sin sacrificarlos y que lo que obtienen por la caza se los podamos dar nosotros, para que tengan el mismo ingreso, pero sin la caza.

Tienen que tener, pues un control, pero eso ellos saben cómo hacerle. Es la Isla del Tiburón, es una zona importante.

Acabo de recibir un informe porque mandamos a hacer una exploración con el propósito de ver si teníamos agua cerca y se llevaron a cabo exploraciones para pozos de agua y no salió de buena calidad, es agua salina, pero di la instrucción de que se busque en sitios cercanos y que podamos construir un acueducto para que no les falte el agua. Son de las cosas que estamos viendo allá.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Felipe Fierro, de ATiempo.com.mx y Puente Libre.

Para comentarle, en el mes de mayo se han acelerado los comentarios de los dirigentes de partidos políticos, grupos empresariales en general, también de los académicos de izquierda, orgánicos, donde señalan que es necesario ya ir consolidando el frente que sea la oposición a las corcholatas, luego de que usted las puso sobre la mesa.

Pero lo interesante ahora es una lista que revela el periodista Darío Celis donde vienen importantes empresarios. Y, bueno, siempre participan, pero lo dejan al final, juegan en la discreción, algunos en dos, tres mesas, pero lo interesante es que son importantes económicamente y se adelantan.

En la lista están José Antonio Fernández Carbajal, Antonio del Valle Ruiz, Claudio X. González Laporte, Alejandro Martí, Eloy S. Vallina Lagüera, Héctor Hernández Pons, Alejandro Ramírez Magaña, Valentín Diez-Morodo, Sergio Arguelles González, José Ramón Elizondo, Isaac Chertorivski, también Carlos Chavero, Eduardo Lafuente, Carlos Sánchez, Gustavo de la Serna, José Alegría, Javier Uriarte, José Tena, entre otros.

La pregunta es: ¿qué mensaje le manda a los empresarios en este proyecto ya abierto de oposición en contra la 4T?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que legalmente todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, todos podemos aspirar a un cargo de representación popular, es completamente legal; inclusive, no sólo a través de partidos, sino de manera independiente. Es legal.

Y políticamente ayuda, enriquece la vida democrática el que puedan participar ciudadanos de todos los sectores, de todas las clases sociales y no debe de haber ‘tapado’.

INTERLOCUTOR: ¿No advierte que se adelanta una polarización?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay nada de eso, no, el pueblo de México es mayor de edad, ya no se le puede ver al ciudadano como un ciudadano manipulable o, como era antes, un ciudadano imaginario, no real.

El cambio importante en México es el cambio de mentalidad, la revolución de las consciencias. Hay millones de mexicanos, mujeres y hombres libres, conscientes. México es de los países del mundo, siempre lo he dicho y ahora estoy más convencido que nunca, con más ciudadanos conscientes, es un fenómeno, millones de mexicanos que saben muy bien qué conviene, qué no conviene, que se informan, que tiene criterio propio, que no se dejan manipular, es un fenómeno del todo nuevo.

INTERLOCUTOR: ¿Algunos de esos empresarios no han venido aquí a las reuniones, a las cenas con usted, apoyar a algún proyecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y otros no, pero tienen derecho.

¿Y quién va a decidir?

El pueblo que es el soberano, que es el que manda y eso es la democracia.

Eso del ‘tapado’ es anacrónico, viene de la época de Porfirio Díaz, imagínese. No pudo la Revolución, que fue profunda, con esas prácticas, se trasladaron al periodo postrevolucionario, por eso debemos de actuar de otra forma.

¡Cómo vamos a estar con la misma fórmula que definió Porfirio Díaz y luego se le atribuye al Ruiz Cortines!, de que el presidente nombra a los gobernadores, a los diputados federales y a los senadores y los gobernadores nombran a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados. Eso viene desde la época de Porfirio Díaz, él les dejaba a sus hombres fuertes en los estados que nombraran a los llamados jefes políticos, pero los senadores, los diputados, eran los que él decidía, él hacía la lista y la enviaba y ya se sabía, estaban esperando el sobre y había lo que se conocía como palomas mensajeras. Y así fue durante mucho tiempo.

Lo mismo, ‘el que se mueve no sale en la foto’, ‘engarrótese ahí’, ‘quédese callado hasta que el gran elector decida: usted va a ser’. Y ya se hace la faramalla de que un sector va y destapa, porque este personaje es amigo de los obreros o es amigo de los campesinos. Y, luego, la cargada, esto hasta hace poco.

¡Cómo vamos a seguir con ese anacronismo! No, libertad, que todos puedan participar, todos los que tengan posibilidad.

Y hay que también autolimitarnos todos, porque no se trata de ser candidato para tener el currículum de que mi inscribí como candidato, que al final de cuentas eran como paleros.

En la época de Porfirio Díaz siempre se inscribía un candidato. A ver, Jesús, busca cómo se llamaba el candidato famoso.

INTERVENCIÓN: Nicolás Zúñiga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: Nicolás Zúñiga y Miranda.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¡Eso! A ver, párate.

INTERVENCIÓN: (inaudible) en la lista para hoy.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, ahora pues ya te va a tocar ahorita y además contestaste bien.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, es la historia, o sea, incluso, se le decía que había inventado que iba a haber una explosión, sí, una erupción del Cerro del Peñón, entre otras cosas.

No se puede ridiculizar a nadie, tenía sus cosas, pero era el que siempre aparecía. Y, claro, Porfirio una elección tras otra. Y así era, venían a verlo los sectores porque él representaba el progreso, la paz y se sacrificaba cada cuatro años y luego ya cambiaron a seis al final.

Pero pues eso ya no, que todos puedan participar y si son empresarios, si son académicos, de medios de comunicación, de partidos políticos, profesionales políticos, en fin, mujeres y hombres.

Y hablamos la vez pasada de que ahora hay estas encuestas que ayudan mucho. Y si es bueno el método, la muestra, si no están hechas a la medida el cliente, salen bien, resultan y así se sabe quién es quién, a quién quiere el pueblo.

Porque la pregunta es: ¿Conoces a Fulano, a Mengano, a Perengano, hombre o mujer? Sí, no y ahí se ve quién es más conocido.

Y luego: ¿Qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular

Y luego: ¿Qué tan cercano es la gente? Mucho, poco, nada.

¿Es honesto? Mucho, poco o nada.

Y ahí va saliendo.

Y luego: ¿Te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Sí, no, quién sabe, no contestó.

Entonces, ahí se sabe. Esos son muy buenos instrumentos. Y qué bien que vayan saliendo todos para participar.

INTERLOCUTOR: (Inaudible) el Inegi da a conocer su dato sobre la inflación, es el mayor en los últimos 12 meses, de 7.68. Ya usted planteó el pacto y el impulso a la autoproducción. ¿Hay algunas otras medidas?, porque algunos dicen que esto no va a alcanzar para tener un elemento o una barra que impida el crecimiento tan acelerado de la inflación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos atendiendo, por eso mi gira para lo de los alimentos, porque es donde más nos está afectando.

Tenemos más control sobre el sector energético, que es muy importante. Si no mantuviésemos los apoyos fiscales a las gasolinas, se nos va aún más alta la inflación. Eso nos ha ayudado, pero necesitamos también tener más producción, abrir el país para que pueda importarse alimentos y estos acuerdos que ayudan con productores, con comerciantes… Porque es un fenómeno mundial. En efecto, hoy se dio a conocer el dato del Inegi, es una inflación anualizada del 7.8.

INTERLOCUTOR: De 7.68.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 7.68. Nosotros pensamos que vamos a ir bajando.

No son buenas las comparaciones cuando se trata de aumentos de precio, pero Estados Unidos trae 8.5.

Y en general todos los países están enfrentando de inflación porque, sí, primero, fue la pandemia y luego la guerra y esto afectó mucho el mercado mundial.

INTERLOCUTOR: Finalmente, señor presidente, está pendiente una comparecencia que usted ofreció aquí del director de Conagua para que explicara cuál era la situación real del río Conchos, su problemática y sus soluciones. No sé si sería posible programarla, porque es muy importante, dado que empieza el calor y empieza el consumo de agua y luego va a haber problemas por la distribución del agua y los conflictos normales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, te ofrecemos que va a estar con nosotros para cumplir.

Vamos con el compañero que estaba presente.

¿No tienes el dato de…? Creo que la secretaria de Energía lo puso en su Twitter sobre la inflación, creo que del Grupo de los 20 en energéticos, que somos los más bajos. Pero, repito, es energía, nos falta lo de alimentos.

Wenceslao… ¿Lo tienes? A ver, espérame.

Inflación de la energía en marzo del 22, México, hasta abajo. Aquí la lección es la importancia que tienen producir los energéticos, no vender materia prima y comprar gasolinas y diésel, sino producir lo que consumimos. Sigue estando más barata la gasolina en México que en Estados Unidos, esto nos ayuda mucho.

Ahora que estuvimos en Centroamérica, ese es su problema, que ha subido la gasolina y les afecta en todo, aunque ellos en algunos casos tienen producción de alimentos y así compensan, pero bueno.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, pero eso da la idea.

Lo más importante sería que se lograra un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, eso ayudaría mucho porque eso es lo que precipitó la crisis económica. Entonces, la ONU tiene que seguir insistiendo en el diálogo, en el acuerdo. Además, no sólo es el mercado, lo más triste es la pérdida de vidas por la guerra. Entonces, son de los temas pendientes.

Ahora si vamos con Wenceslao.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Soy Wenceslao Vargas Márquez, soy articulista e investigador sobre temas de educación, sindicalismo y masonería. Y por eso le pude atinar a la pregunta que usted hacía del señor Zúñiga y Miranda.

Y de lo que comentaba hace un instante de las circunstancias del presidente Madero y Victoriano Huerta, simplemente acoto y recuerdo que ambos eran masones: Madero grado 33 y el general Huerta grado 30, ambos del Rito Escocés, antiguo y aceptado.

Mi pregunta, presidente, mis dos preguntas, que me corresponden se las quiero plantear muy respetuosamente recordando que hace dos semanas estuvo aquí el contador Óscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública y le reportó a usted que son mil 57 maestros los reinstalados que fueron afectados por la reforma del sexenio pasado. No son todos, presidente, faltan algunos; están siendo atendidos, pero sus casos no se han resuelto.

Tienen el agravante de que han sido advertidos, algunos, de que se les va a reinstalar, pero que no se les va a pagar más que de la fecha de reinstalación en adelante, a pesar de que tengan años esperando justicia.

Y este planteamiento, presidente, creo yo que se puede traducir a que los maestros reciben algo así como la advertencia de que la ley es la ley, esa frase a usted le suena y le incomoda y a los maestros les incomoda más, que después de años de esperar justicia reciben esta advertencia de áreas de algunos funcionarios medios de la Secretaría de Educación Pública.

La pregunta es: ¿qué se podría hacer con estos casos de personas, de trabajadores de la educación afectados por la reforma del sexenio pasado y que siguen esperando que se les resuelva su situación, presidente?

Y y si me permite, una segunda pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, la primera precisión histórica amerita un buen debate, porque el presidente Madero era espirita; masón, no estoy seguro. El presidente Juárez sí.

Y también aclarar, el presidente Juárez era anticlerical, no antirreligioso, que son cosas distintas.

Bueno, pero eso…

INTERLOCUTOR: Si me permite, como dice, debatir, puntualizo el dato, si gusta, por favor. Estuvo en Lealtad 15, en la Ciudad de México; estuvo en Logias de Coahuila, como Mariano Escobedo, 5 y recibió el grado 31, 32, 33 el 15 de octubre de 1911, justo cuando ganaba la segunda ronda de la elección presidencial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede ser, puede ser que tengas razón tú, lo voy a revisar.

INTERLOCUTOR: Le obsequio mi libro cuando haya la oportunidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que había en ese entonces era la corriente espirita entre todos ellos, Pino Suárez, incluso gente que después estuvo en el porfiriato. Los generales que se quedaron con Porfirio Díaz, algunos eran masones. No creo lo de Huerta, pero ya quedamos de que lo vamos a revisar.

Aun cuando también eso no es una limitante para que se cometan atropellos, abusos, aunque sean hermanos masones.

Una vez, cuando se levantó en armas en una ocasión con el Plan de la Noria, Porfirio Díaz, lo detuvieron un militar masón y lo liberó por ser hermano masón y cuando Juárez le pidió una explicación, le dijo: ‘Es que es mi hermano’. Y Juárez le reprochó: ‘¿Y qué? ¿Yo no soy también? Y él se levanta en armas en contra mía’.

Y si es como tú lo sostienes: Huerta, masón; Madero, masón, ¿cómo un hermano masón va a ordenar el asesinato de un hermano masón como Madero? Además, de la manera más vil y cobarde. Entonces, eso no tiene ya mucho que ver en estos tiempos, pero bueno, es interesante.

Lo de los maestros, voy a pedir un informe y si es necesario se va a entregarte hoy mismo el informe de la Secretaría de Educación Pública.

Y el domingo vamos a informar, te adelanto, sobre unas mejoras para el magisterio. No puedo decir más que eso, el domingo, el día 15.

Estamos en pláticas con el sindicato y también con la CNTE porque respetamos a las dos organizaciones y sí estamos pensando en mejorar la situación de los maestros.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

Y mi segunda pregunta, presidente, bueno, le quiero hacer llegar una petición de un derechohabiente del Issste Coatzacoalcos, masculino, 56 años, que desde octubre trae colgando en la cintura una sonda esperando operación de próstata y no tiene para cuándo. Si hubiese la oportunidad de que Issste Coatzacoalcos atendiera este caso, porque en realidad los calores interminables del sur agravian la situación de este paciente.

Y en mi segunda pregunta, presidente, usted tiene en su agenda el caso de las pensiones que dejaron de medirse algunas en salarios mínimos para empezarse a medir con UMAS. Tiene usted el proyecto de recuperar este diferencial.

La pregunta es: ¿cuándo habría la oportunidad de valorar el avance? Y si en este sexenio, en esta segunda mitad de su sexenio habrá avances al respecto. ¿En qué medida, en qué forma?

¿Y cuándo se podría dar una respuesta a los jubilados que se inconforman en todas partes del país en este segmento particular de pensiones rezagadas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo primero, hoy mismo nos das la información para que se atienda.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo otro, lo de las UMAS, tiene que ver con las políticas que se impusieron en el periodo neoliberal.

La verdad, todas las modificaciones, casi todas las modificaciones a la Constitución, a las leyes, se hicieron para beneficiar a una élite y perjudicar a la mayoría del pueblo de México, eso fue en términos legislativos el periodo neoliberal.

Ya vamos a hacer, porque lo tengo pendiente, una relación de todas las reformas que se llevaron a cabo y lo vamos a presentar por los jóvenes, para que vean cómo utilizaban al Poder Legislativo para legalizar la corrupción, el robo, la entrega de bienes nacionales a particulares, nacionales y extranjeros, cómo se afectó a los trabajadores en todo el periodo neoliberal, en qué consistieron las llamadas reformas estructurales, afores, lo de la subcontratación, lo de las famosas UMAS a las que haces referencia.

Entonces, estamos revirtiendo en la medida de lo posible todas esas contrarreformas, todo eso que se aprobó en contra del pueblo y de la nación. Aquí estamos hablando de las reformas constitucionales para entregar los bancos, las empresas públicas, las reformas aprobadas para aumentar los impuestos, las reformas aprobadas para que la educación dejara de ser en todos los niveles de escolaridad gratuita. Limitaron la educación o la gratuidad de la educación a lo básico y pusieron al mercado todo lo demás.

Se negó el derecho a la salud.

En el caso de las UMAS ya hay una resolución de la Suprema Corte. Entonces, una primera medida que hemos tomado para compensar, no para resolver, en definitiva, es el incremento al doble de la pensión universal, por eso tomé esa decisión en Guelatao hace un año, para que no sólo a pensionados, jubilados, sino a todos los mayores de 65 años se les garantice el derecho constitucional a una pensión y esto que ayude a compensar a quienes tienen pensiones y son medidos con UMAS, que las UMAS son menos que el salario mínimo. Entonces, una medida que tomamos fue en ese sentido.

Y ahora quiero también, adelanto, porque va a ser para todos los trabajadores al servicio del Estado, de que pasan, queremos pasar prestaciones que se dan en especie al salario, con dos propósitos:

Uno, de que no sean administradas esas prestaciones por el aparato gubernamental. Si es despensa, que no compre el gobierno las despensas y se las entregue, porque muchas veces ahí hay corrupción. Entonces, esa prestación de despensa va al salario, se agrega al salario.

¿Por qué no iban las prestaciones al salario?

Porque decían: ‘Si aumenta el salario, tienen que pagar más impuestos los trabajadores’. Entonces, ya lo resolvimos, no van a pagar impuestos adicionales al traslado de las pensiones, perdón, de las prestaciones en especie al salario.

Y, segundo, que es lo que está en el fondo, si aumenta el salario, al momento de que el trabajador se jubila le tienen que pagar de acuerdo a su salario vigente, no toman en cuenta las prestaciones, entonces las prestaciones en especie todas van al salario, lo adicional no tienen impuesto y a la jubilación ese va a ser el salario que se va a tomar como base.

Eso es lo que te puedo contestar.

Son las 9:06. ¿Saben a qué hora me acosté anoche?

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me acosté como a la una y media. Llegamos 1:30, 2:00 de la mañana, llegamos como a la 1:00 hoy y no me quiero traspasar. Vamos a desayunar.

INTERVENCIÓN: Nada más lo del espacio aéreo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, lo del espacio aéreo se los contesto. Hay una reunión en Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. No hay ningún propósito para afectar a las líneas, todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación.

INTERVENCIÓN: ¿Renunció el director?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, renunció el director, sí.

Y hasta el presidente Fox. Pon el twitter del presidente Fox. A ver si… O a lo mejor fue falso, pero echándome la culpa y hablando del ‘Felipe Ángeles’, cuando este incidente, que afortunadamente no pasó a mayores, fue aquí en el aeropuerto de la ciudad.

INTERVENCIÓN: Pero al parecer hay algún problema en el rediseño del espacio aéreo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no existe. Lo que hay son resistencia muy alentadas por el conservadurismo, es que todo cuestionan, aunque caigan en el ridículo. Pero no sé qué les pasa. Deberían de serenarse, todo se arregla.

Y hay algo que es muy importante…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, esta es una renuncia.

Ah, bueno. ¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto? O sea, es un afán de que nos vaya mal. Y pues todo lo vamos a ir resolviendo.

INTERVENCIÓN: ¿O hará falta capacitación a los operadores aéreos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Son muy buenos los operadores aéreos.

Y va a haber entendimiento, las mismas líneas ya vinieron a ofrecer que van a tener más vuelos del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

Es que les cuento en breve la historia, que esa no la va contar el Reforma, pero yo sí se las puedo contar. Cuando echaron a andar el proyecto de construir el aeropuerto de Texcoco —que era una transa, pero grandota, transa-transa y hemos hablado aquí y vamos a seguir hablando, porque eso es lo que los tiene molestos— para justificar de que estaba saturado el aeropuerto, cerraron el aeropuerto de Texcoco, perdón, el de Toluca. Y en efecto, se saturó el aeropuerto de la ciudad.

Un poco cuando iban a privatizar, es la misma estrategia: ‘Está muy mal Teléfonos de México, qué mal está el servicio en los bancos, qué mal el servicio en las líneas aéreas, entonces vamos a privatizarlas’.

Entonces, cierran prácticamente el aeropuerto de Toluca y saturan el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, con toda la manipulación en los medios, ‘sí, hay que hacer el nuevo aeropuerto, sí, hay que hacer el aeropuerto, ya es imposible estar aquí’.

Viene la decisión nuestra de hacer el aeropuerto en Santa lucia, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, al mismo tiempo que viene la pandemia. Acuérdense, la pandemia dura dos años, el aeropuerto lo hicimos en dos años y medio, porque no paramos en la pandemia. Claro, con la pandemia se cae el tráfico aéreo y ya no había el pasaje de antes.

Afortunadamente, pasamos la crisis de la pandemia, se reactiva de nuevo el número de vuelos y se vuelve a llenar el aeropuerto de la Ciudad de México porque hay resistencias al traslado al nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

Entonces, ¿qué es lo que ya se está logrando?

Pues que Aeroméxico ya tenga más vuelos. Vino el presidente del consejo de Aeroméxico a plantearme que a partir de octubre —no, de agosto— incrementa el número de vuelos y que ya en noviembre-diciembre van a tener 36 vuelos del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’; y lo mismo va a hacer Volaris y Viva Aerobús. Pero todo esto mediante el diálogo.

Sin embargo, ya habían dado a conocer —seguramente el Reforma, El Universal ¿no? los medios que no nos quieren, que no son pocos, por cierto— de que ya estaba yo a punto de firmar un decreto para obligarlos a irse al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y los intelectuales orgánicos, todos, en coro como comparsa, con lo mismo.

Entonces, surge una situación de esta naturaleza y se hace muy grande; entonces, hay que poner orden. Hoy va a haber una reunión en Gobernación con este propósito. La política entre otras cosas, se inventó para poner orden en el caos.

Lo debe traer en ocho Reforma o ¿no? A ver ponlo. O El Universal…

INTERVENCIÓN: Presidente, y…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, espérame, espérame, espérame. Es que, si no… O sea, comunicación es mensaje de ida y vuelta. ¿O no? En una de esas me equivoco.

Esto es la industria eléctrica. Ah, ‘avión en peligro’, ‘avión en peligro’.

Entonces, decirle a la gente: no hay peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional, es gente buena, que no desea una desgracia.

Esto otro, esto es que el dueño del Reforma, el señor Junco, es muy amigo del dueño de Oxxo y ese es su enojo porque en la reforma eléctrica ya se terminan los abusos.

Miren, el amarillismo: ‘Alertan por apagones en Monterrey’.

¿Por qué habría apagones en Monterrey?

El 95 por ciento del suministro eléctrico en Monterrey de las empresas lo ofrecen las privadas, ahí el monopolio mayor lo tiene Iberdrola. Pues sólo que Iberdrola deje sin abasto a las empresas, pero la Comisión Federal de Electricidad tiene abasto suficiente de energía.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí. Allá el dueño de Iberdrola…el gerente de Iberdrola, no dueño, porque esas empresas son hasta fachadas, detrás de esas empresas están los que verdaderamente mandan en el mundo: los fondos de inversión. Pero el que da la cara, el gerente, llamó tontos a un sector del pueblo de España; ya después, porque fue tanto el cuestionamiento, tuvo que ofrecer disculpas, pero son los mismos que aquí, se sentían los dueños. Imagínense cuánto poder tenían que se llevaron al presidente Calderón de empleado de la empresa Iberdrola.

Entonces, en el caso de…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ‘El gobierno pone un tope a las inversiones extranjeras en energía’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, están reaccionando porque el costo de la energía eléctrica en España es hasta 10 veces más que lo que paga un consumidor doméstico en nuestro país. Y ahora que se declaró constitucional la reforma eléctrica vamos a mantener los precios, no van a haber aumentos.

Pero están enojadísimos. Es que eran los que recibían el subsidio, vivían de los rescates financieros, no pagaban impuestos o si pagaban impuestos se les devolvían, eran los dueños y todos protegidos por medios de información.

Entonces, ni modo, ofrecemos disculpas, pero no vamos nosotros a someternos con periodicazos. El que quiere creerle al Reforma está en su derecho, que siga su camino. Nosotros vamos a garantizar siempre el derecho a disentir, pero haciendo uso de nuestro derecho de réplica.

Nosotros tenemos que garantizar el derecho a la información al pueblo, nada de que la información se maneje a partir de lo que conviene a los grupos de intereses creados, que los medios de información guarden silencio como vasallos o que, como siempre lo digo, griten como pregoneros cuando se trata de atacar a opositores, en este caso a nuestro gobierno y callen como momias, porque también pueden los conservadores corruptos hacer y deshacer, insultar y no los cuestionan, son intocables. Por eso, informarle a la gente que se está atendiendo este asunto y se va a resolver.

Pero mañana va a salir otra cosa, que no boleé los zapatos, que ya estoy chocheando, que…

INTERVENCIÓN: ¿Ya inició el diálogo con las empresas que tienen contrato?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: ¿Ya inició el diálogo con las empresas que tienen contrato de autoabasto?, ¿Ya hay fecha?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Contratos ¿de?

INTERVENCIÓN: Autoabasto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está por iniciar.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo? ¿Hay fecha ya?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya en estos días. Eso es, eso es. Es que se va a hablar con ellos porque se les va a decir: De acuerdo a la resolución de la Corte es fraude legal el autoabasto como lo tienes. ¿En qué vamos a quedar? ¿Cómo le hacemos?, porque ni modo que yo quede como encubridor.

INTERVENCIÓN: ¿Qué empresas le han confirmado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos todavía, es un asunto que está viendo la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

Pero les puedo decir que en situación de autoabasto, para que vean cómo están las cosas, están todos los bancos que reciben subsidio y que proporcionalmente pagan menos que lo que paga un consumidor doméstico.

Entonces, si la Corte declara que eso es un fraude legal, cómo nos vamos a quedar callados, quedaríamos como encubridores, como cómplices.

Entonces, no le hace que el Reforma se lance y todos. No todos, porque hay quienes sí representan a los ciudadanos, no a los grupos. Es que se fue conformando una prensa o se fueron creando medios de comunicación para defender intereses de grupos para la defensa, para decirlo de otra manera, de grupos de intereses creados.

Entonces, la información al pueblo tenía ese sesgo, era para mediatizar, para llamar la atención en otros asuntos, mientras atracaban con absoluta libertad. Entonces, ahora no es así, ahora la verdad se abre paso, ayudan los medios de comunicación que tienen una ética periodística, por eso no podemos generalizar. Ayudan las redes sociales, ayudan sobre todo los ciudadanos, porque con el internet cada ciudadano es un medio de comunicación, cada ciudadano.

O sea, ¿por qué me enteré yo de lo de Fox? Porque otro ciudadano le contesta.

‘Sigue jugando con fuego López. Son muchos pasajeros y serían muchas muertes. Qué error más grande el AIFA, qué irresponsabilidad’.

INTERVENCIÓN: Presidente, pero Jiménez Pons dice que el tema son los controladores aéreos, que hay un desorden en los controladores aéreos y que también hay un mal clima laboral. ¿Cuál va a hacer la solución a este problema?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está hablando con ellos, ya desde el fin de semana se ha establecido comunicación, hay una mesa de diálogo.

INTERVENCIÓN: ¿Podría contratarse a más controladores aéreos para…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo que resuelvan ahí en la mesa. Desde luego que existe, pues, la necesidad de atender el problema, pero yo lo que quiero aquí subrayar es cómo se magnifica.

Imagínense la vergüenza, que un expresidente… Pues él es así, pero imagínense la pena para los que votaron por él. ¿O ya eso no importa? ¿Ya la verdad no importa? ¿Vamos a aceptar el cinismo? ¿Vamos a aceptar lo irracional? ¿Vamos a aceptar el que se siga robando? ¿Vamos a aceptar ser masoquistas? No, no, no.

A pesar de que las encuestas están ‘cuchareadas’, sobre todo las del Reforma, le voy a mostrar una encuesta. A ver si está la encuesta del Reforma. Para que vean cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida. La de ayer.

O sea, si estuviese tan mal todo…

INTERVENCIÓN: Y otra…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme, permíteme.

Miren el Reforma. ¿No la pones en grande esta?

Es que no se puede ocultar la realidad. Supuestamente estaba yo cayendo, supuestamente ¿no? Yo creo que esta la hicieron por Las Lomas, en Polanco, en la del Valle: 58 de aprobación, 36 en contra y ya subí. Esto fue en diciembre y ya en mayo 62-32, seguramente ya aquí ya fue en Iztapalapa y en Tabasco, en Oaxaca, en Sinaloa, en todo el país.

Pero, bueno, me da mucho gusto y le agradezco de todo corazón al pueblo, porque vaya que nos atacan, se puede probar técnica, científicamente. Ya les he dicho, hagan el ejercicio escuchando los noticieros de la Ciudad de México y vayan cambiándole, agarren toda la barra de noticias.

¿Cómo se llaman estos que tienen más cobertura? Sí, donde están los famosos en la radio. Radio Fórmula y luego agarren MVS, otro y luego W Radio —¿No es ahí donde está Todos somos Loret?— y le van cambiando; y, luego, así en una mesa grande pongan todos los periódicos, noticias; y luego pongan todos los artículos de todos los periódicos y van a ver lo que va resultar.

Por eso me da mucho gusto, porque antes una campaña así no se resistía; ahora es distinto porque la gente está muy consciente, muy avispada, muy informada, las redes sociales, el boca en boca, el corre la voz, entonces ya no se le puede engañar al pueblo, aunque todavía hay algunos que se aferran, ya no López-Dóriga sino Loret de Mola, Sarmiento, los columnistas, todos, del Reforma, no hay uno objetivo, plural, que no sea tendencioso, que no esté en contra de nosotros, uno.

Entonces, por eso el descredito en los medios convencionales. Y yo no debería de estarle dando consejos, pero entre más parciales son, tendenciosos, defensores de intereses creados, de corruptos, entre más manejen una línea editorial clasista, racista, peor les va.

Un día vamos aquí a conocer y sería bueno, cuántos periódicos se están editando, el tiraje.

Y hay una preocupación que vamos a tratar un día sobre las redes sociales, pero no el hecho de los bots, eso ya sabemos, Twitter nunca ha aclarado cómo vende o trafica con la información, nunca, no, ahora, lo que vamos a tratar es sobre los dueños de los medios.

Es que los más acaudalados del mundo son los dueños de los medios de información de mayor tecnología y de mayor uso en el mundo. Entonces, eso sí es un asunto a tratar, hacer valer el derecho a la información, la democratización de la información a nivel mundial. Esto es un tema para la ONU, porque, si no, con las campañas mediáticas pues van a dominarnos, son los nuevos imperios. Pero eso lo dejamos para después. Está interesante.

Bueno, adiós, adiós.

INTERVENCIÓN: ¿Sobre el tema eléctrico?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana.

