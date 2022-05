Ethereum: el precio del ether este 9 de mayo por la tarde

Ethereum es una de las criptomonedas más codiciadas del mercado digital (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

Al ser una de las principales plataforma de divisas digitales, conocer el precio de la criptomoneda de ethereum es importante para quienes se encuentran inmersos en el naciente, y en auge, mundo de las criptodivisas.

A diferencia de lo que se piensa, ethereum no es una criptomoneda, sino una plataforma de blockchain de código abierto que se autodefine como “un mercado de servicios financieros, juegos y aplicaciones que no pueden robar su información o censurarle”. Para operar en la plataforma de ethereum se necesita de su criptomoneda nativa llamada ether e identificada con las siglas ETH.

La segunda criptomoneda más popular del mercado creada por el programador Vitalik Buterin se encuentra en medio de una serie de cambios, una transición que busca llevar a la plataforma a un nivel 2.0. En este momento, ethereum 1.0 y ethereum 2.0 operan al mismo tiempo, pero eventualmente la primera desaparecerá y quedará la segunda en su lugar.

Varias son las diferencias entre ambas versiones, sin embargo, la principal es la forma en la que se validan las transacciones del ether. En la versión original era a través de “mineros” que resolvían complejos problemas matemáticos gastando mucha energía. Ahora no hay mineros, sino validadores de transacciones que son seleccionados de acuerdo a cuantas unidades de ether poseen y cuanto tiempo llevan invirtiendo. Este proceso que se conoce como “forging” o “minting”.

Con este cambio ethereum busca que ether sea más eficiente energéticamente y cuente con mayor seguridad, pero también un incremento en sus transacciones, para pasar de 90 por segundo a 100 mil por segundo.

La lentitud de las transacciones han sido una de las principales debilidades de ether. Un ejemplo vino en diciembre del 2017, cuando la aplicación CryptoKitties ‒un juego en donde los usuarios podrían intercambiar gatitos digitales con fines especulativos‒ llevó a la plataforma a una gran congestión en la que muchas transacciones no se realizaron.

Cuál es el precio del ethereum

Como cualquier otra divisa, el valor de ethereum cambia constantemente. En enero del 2016 su precio por unidad rondaba el dólar, mientras que su máximo histórico alcanzó los 4,891.70 dólares.

Para este 9 de mayo, el precio de la moneda digital de ethereum es de 2,294.60 dólares por unidad, lo que significa un cambio negativo del 9.8% en las últimas 24 horas, mientras que su valor se modificó positivamente en un 0.84% en el transcurso de una hora.

En cuanto a su capitalización de mercado, ether se ha mantenido el puesto número dos entre las monedas digitales, siendo sólo superado por el bitcoin, la moneda digital más popular por sentar las bases para el surgimiento de muchas de las altcoins existentes en el mercado.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las criptomonedas nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año. El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus monedas. Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser no confiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Aun así, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin, lo cual ha desencadenado el incremento de su valor. En el Salvador, el presidente Nayib Bukele legalizó el Bitcoin, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. En México, el empresario millonario Ricardo Salinas Pliego ha hecho pública su aprobación a las criptomonedas y la intención de que varios de sus establecimientos, así como su banco, las acepte.

