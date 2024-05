“La inteligencia artificial va a generar un cambio exponencial que no hemos visto hasta ahora”

Janan Knust es CEO y fundador de KLog (Imagen Movant Connection)

Janan explora el papel vital de la inteligencia artificial para revolucionar los procesos tradicionales, el impacto de la tecnología en la eficiencia operativa y las expectativas futuras para esta dinámica industria.

¿Cómo es la dinámica en la relación de la tecnológica y la logística?

Es una dinámica muy interesante porque se trata de dos mundos que, de alguna manera, son bien dicotómicos. La tecnología, por un lado, entrega eficiencia, visibilidad y puntos de encuentro. Por el otro, la logística hace lo mismo, pero de una manera bastante más “trabada” hoy en día. En este sentido, nuestro rol es poder juntar esos dos mundos a través del talento y de las herramientas tecnológicas que hemos ido diseñando en el tiempo para poder hacer que nuestros clientes, y también la industria, busquen puntos de encuentro a través de la eficiencia y la visibilidad. Buscar encuentros entre un sector que ha sido bastante análogo hasta el día de hoy y que se quiere encontrar con este mundo digital.

¿Cúal es el rol de las personas y del talento en esta evolución tecnológica?

Lo primero que me di cuenta al iniciar esta empresa fue que sin las personas esto no iba a ser posible. Tuvimos un acierto, el cual fue querer desarrollar esta industria desde adentro y no desde el dinero, del “venture capital”. Somos una empresa que ha crecido completamente desde sus propios recursos, desde el “Bootstrap” y eso es gracias al talento, en donde hemos puesto mucho foco y mucha intensidad para poder desarrollarnos desde adentro, entregándoles a los talentos las herramientas y las opciones para poder crecer y desarrollarse, buscando esos puntos de encuentro entre el mundo análogo y el digital.

¿Cuáles son tus expectativas en relación a la evolución del vínculo logística – tecnología?

Tengo muchas expectativas, pero actualmente hay algo en lo que estamos trabajando con mucha intensidad y foco: la inteligencia artificial, la cual va a activar algo que hasta el día de hoy no hemos visto. Si bien hemos sido pioneros en revolucionar lo que es la tecnología en la industria, la inteligencia artificial va a generar un cambio exponencial que no hemos visto hasta ahora, y estamos trabajando intensamente. Mis expectativas son que la industria se dé cuenta de eso e invierta, porque si no invertimos hoy va a ser muy difícil poder ponernos al día, porque yo creo que en la actualidad estamos en deuda con la tecnología en la logística.

Hay que apostar el doble porque lo que se viene es muchísimo más rápido y fuerte, y creo que le va a pegar a las empresas y a los usuarios de manera exponencial. Ese es el camino en los próximos dos o tres años y no tengo dudas que eso es lo que va a pasar.

