Un cambio necesario para la televisión

El consumo de la televisión tradicional está en constante cambio. La irrupción de las nuevas plataformas de streaming se instalaron con fuerza en la sociedad. Son el nuevo entretenimiento audiovisual en el mundo y en los jóvenes que cada vez ven menos a la llamada “pantalla chica”, aunque ya no sea la más chica.

Esto llevó a la necesidad de reinventar los contenidos y los estereotipos que se venían aplicando habitualmente, teniendo como premisa, romper con las estructuras preexistentes e iniciar una nueva era de la televisión, frente al avance de las nuevas tecnologías.

Y por esto, surge la necesidad de arriesgar, no solo con formatos innovadores, sino también con nuevos rostros, más jóvenes y frescos que puedan representar a la nueva generación cautiva en línea.

Mateo Sujarchuk es un ejemplo de esto, con sus jóvenes 18 años, debutó como conductor de un lifestyle que se emite por Canal 9, lleno de carisma, desafíos y diferentes propuestas para el espectador.

Es músico de origen, fanático de las buenas melodías del rock y con predilección por la banda Red Hot Chilli Peppers de la que actualmente entona cover con su banda “Save The Population”. Además se prepara para ser piloto de avión, su sueño desde la infancia.

Con respecto a los shows en vivo de la banda Mateo nos cuenta:

“Cada show es una experiencia distinta, pero el show es todo el día, me levanto temprano, escucho música distinta a la que tocamos, como por ejemplo jazz, blues, todo el día, como un masaje mental antes del show, salgo a caminar, llega temprano, repaso la lista de canciones, todo bien organizado, me encuentro con los organizadores, con la banda y recorremos el lugar, me gusta ver cómo llega la gente”.

-¿Cómo es la experiencia de conducir por primera vez un programa de televisión?

-Totalmente por fuera de lo que imaginaba, fue cambiando minuto a minuto. Es increíble la experiencia, verme en tv, algo que yo veía antes. Es muy diferente a publicar en redes o hacer vivos. La televisión era muy lejana para mí. Mi familia todavía se asombra de verme. Mi abuela de 84 años por ejemplo está revolucionada, no lo puedo creer. En su juventud no había televisión, después eran pocos canales los que todo el mundo veía y ahora puede verme a mí. Es una firme espectadora (risas).

-¿Veías mucha televisión ?

-Sí, yo miraba mucha televisión, de chico veía Discovery Kids, no miraba tantos dibujos, buscaba más canales de deportes, me fascina relatar partidos de fútbol, (esto es un secreto, afirma entre risas) tengo una habilidad para relatar partidos de fútbol. Me gustan los juegos olímpicos, el tenis. Era un clásico para mi ver diferentes canales deportivos. Cuando tenía 6 años poníamos noticieros y me gustaba hasta la música. Siempre estuvo presente la televisión de esa manera.

- ¿Cómo fue tu experiencia en este cambio, del público en vivo a los televidentes?

-Son públicos distintos, son sensaciones distintos también, cuando tengo que practicar con la guitarra por ejemplo siempre prendo la cámara y me grabo. Pero en un show en vivo son emociones totalmente diferente. Igual los nervios siempre están en las dos actividades, que son parte de la esencia ¿no?, si no tuviera esos nervios de grabar o tocar, no lo disfrutaría, eso motiva la experiencia. No tendría razón de ser. Pero lo disfruto siempre.

-Se dice que los jóvenes y adolescentes ya no miran más tele ¿por qué pensás que pasa esto?

-Tengo una opinión muy dura sobre esto. Se redujo mucho el consumo de TV porque hay un fuerte crecimiento del amarillismo, las peleas, los chimentos, la exposición de la vida privada, metiéndose con hijos, parejas etc. hay gente que disfruta eso, pero la audiencia joven se cansó de ver todo ese morbo que explota la televisión, de generar bardo, yo por eso de chico miraba más deportes. Las nuevas personalidades no representan a los jóvenes porque siempre buscan un conflicto y hacen carrera de eso. Hoy hay una revolución de jóvenes en las redes sociales, porque la TV no les da espacio, no lo permite, abren una cuenta de Youtube, de Twitch, un Instagram y ahí pueden tener ese espacio y expresarse a su manera. Es momento de que cambie eso, que los que realizan televisión abran los ojos y miren lo que está pasando por el bien de ellos mismos. Es un ambiente hermoso la TV pero tiene que ponerse a tono.

-¿Sentís que sos parte de ese cambio necesario en la televisión ?

-No me corresponde decirlo a mí, sería muy caradura (se ríe). Vengo a aportar lo que me gustaría ver a mí en la televisión, que haya diferentes opciones, un contenido que pueda ver todo el mundo, que sume, sin conflictos. A mí me gusta ver programas de viajes por el mundo por ejemplo, que muestran diferentes costumbres, comidas, programas de educación, documentales y que sumen algo. No sé si vengo a sumar, pero lo que no quiero es venir a restar.





-¿Cuáles son tus expectativas dentro del mundo de la televisión?

-Yo estoy disfrutando el momento, la estoy pasando bien, cuando termine esto veremos, pero por el momento esto es genial, yo quiero ser piloto pero estoy abierto lo que surja y a nuevas propuestas.

-Contános de tu otra pasión , la aviación.

Desde muy chico me gusta viajar. Para mí es todo, incluso disfruto viajar en tren, en bondi, en auto, me gusta el transporte público. Antes usaba la Filcar y la Guía T para recorrer la ciudad. Me aprendí la mayoría de los recorridos, a pesar de que tengo auto. Mis pasiones fueron mutando, pero me dí cuenta de lo lindo que es viajar en avión y que podía aprender a manejarlo, osea que se podía vivir de esto, viajando. Entonces pensé ¿estudio aviación? ¿periodismo deportivo? y me dediqué a lo que siempre me gustó. Dí el primer paso, que fue estudiar piloto privado de avión, para después seguir sumando horas (200) para piloto comercial (más ciertas horas específicas). Me gustaría trabajar en una aerolínea, como piloto civil.

-¿Cómo haces para compatibilizar la tele, el deporte y la aviación?

-Es mi vida misma, son mis tres pasiones, mientras estudio, miro videos, hago simulador, son cosas que puedo combinar a la perfección. Deseo pronto empuñar una raqueta, jugar un partido de fútbol. Incluso disfruto tiempo con mi novia Martina que también es parte fundamental en mi vida. Y no olvidemos la música, la guitarra para mí es terapéutica, tener tiempo para relajarme tocando lo que me gusta, cantar algo, improvisar, es otra de mis pasiones.

-¿Qué expectativa crees que tienen los jóvenes en la argentina?

-Me parece que cada generación es mejor que la otra, esta es mejor que la anterior y así. Esta generación puntualmente, está valorando más quererse, la autoestima. Rompe con muchísimas barreras, plantea temas que nunca antes se habían hablado, sin distinción. Hay una ola de movimientos sobre cuidarse a sí mismos, cuidarse los unos a los otros. Estoy a favor los movimientos, de las militancias, el feminismo, el cambio climático, el colectivo LGTB, la diversidad, el cupo laboral trans. En estos tiempos se visibilizan cosas que antes no se hablaban y yo creo que iniciaron cambios que se van a ver a futuro. Esta es la generación que se pregunta cosas, la que no deja de plantarse y plantearse nuevos temas, nuevos desafíos.

La televisión actual seguirá siendo objeto de críticas por parte de los televidentes y expertos, vaticinando una muerte rápida, pero sin fundamentos, ya que por el contrario, lo que el mercado global indica, es que habrá larga vida para la televisión, si se aggiorna a los tiempos que corren, dando oportunidad a las nuevas caras como Mateo Sujarchuk y manteniendo la frescura necesaria que estos nuevos protagonistas le puedan aportar.