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Feria del Alfeñique Toluca 2026 tendrá conciertos gratis: Los Tigres del Norte, 31 minutos, Caifanes y más

El programa incluye teatro, danza, literatura, talleres y exposiciones en cuatro sedes, además de un formato itinerante que busca acercar la celebración a las 48 delegaciones del municipio

Feria del Alfeñique Ricardo Moreno/Facebook
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Los Tigres del Norte, Yuri, Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules actuarán de forma gratuita en la 57ª edición de la Feria y Festival Cultural Alfeñique de Toluca.

El anuncio lo realizó el alcalde Ricardo Moreno Bastida durante la conferencia de prensa La Toluqueña. La cartelera completa también incluye a El Malilla, Haragán y Compañía, Liran’Roll, El Trono de México, Alacranes Musical y Lara Campos. Todos los conciertos se realizarán en la explanada del Mercado Juárez.

Tres fechas —el 14, 15 y 30 de octubre— quedan reservadas para artistas sorpresa que serán anunciados en las próximas semanas.

La feria se celebrará del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2026 en la capital del Estado de México.

Un joven con tatuajes, una mujer rubia y cuatro hombres de traje sobre un cementerio ilustrado con tumbas, cruces y flores de cempasúchil.
El anuncio lo realizó el alcalde Ricardo Moreno Bastida durante la conferencia de prensa La Toluqueña. (Composición fotográfica: fotos Instagram @santa_fe_klan_473 @oficialyuri y @lostigresdelnorte)

Cartelera completa de la Feria del Alfeñique

Todos los conciertos se realizan en la explanada del Mercado Juárez, Toluca. La entrada es gratuita.

  • 16 de octubre — Yuri
  • 17 de octubre — Los Ángeles Azules
  • 18 de octubre — Lara Campos
  • 22 de octubre — Santa Fe Klan
  • 23 de octubre — Haragán y Compañía
  • 25 de octubre — Liran’Roll
  • 29 de octubre — El Trono de México y Alacranes Musical
  • 31 de octubre — El Malilla
  • 1 de noviembre — Los Tigres del Norte

Las fechas del 14, 15 y 30 de octubre están reservadas para tres artistas sorpresa que el Ayuntamiento anunciará en las próximas semanas. Los horarios de inicio de cada presentación se publicarán junto con la programación completa del festival.

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Póster de evento. Calavera femenina con vestido rosa. Varias lápidas con nombres de artistas y fechas. Hombre y mujer observando. Recorte de esqueleto
Las fechas del 14, 15 y 30 de octubre están reservadas para tres artistas sorpresa que el Ayuntamiento anunciará en las próximas semanas. (Feria del Alfeñique/Gobierno de Toluca)

Más de 800 actividades gratuitas en cuatro sedes

Primer plano de un joven con gafas y trenzas que señala su sien con un dedo, con un logo de Altavue en la esquina superior izquierda y el texto El Malilla abajo
Las convocatorias para artistas, fotógrafos, ilustradores, compañías, colectivos y creadores locales, nacionales e internacionales se difundirán a través de las redes sociales del Ayuntamiento a partir del 5 de agosto. (Feria del Alfeñique/Gobierno de Toluca)

Además de los conciertos, el festival contempla alrededor de 800 actividades sin costo: teatro, danza, literatura, música, talleres y exposiciones. Las sedes abarcan el Mercado Juárez, la Alameda Central, la Plaza Fray Andrés de Castro y la Plaza González Arratia.

Un festival itinerante llevará parte de la programación a las 48 delegaciones del municipio. La directora general de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Sánchez Gómez, señaló que la edición busca “llegar a más personas, fortalecer las raíces y convertir esta celebración en un espacio de encuentro para todas y todos”.

Las convocatorias para artistas, fotógrafos, ilustradores, compañías, colectivos y creadores locales, nacionales e internacionales se difundirán a través de las redes sociales del Ayuntamiento a partir del 5 de agosto.

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Japón como país invitado y actividades de Día de Muertos

Ilustración de calavera con vestido rosa y azul, collar de perlas, tocado floral naranja, ojos brillantes y flor en manos, en cementerio con tumbas
Para las celebraciones de Día de Muertos, el programa incluye la Marcha Zombie, el tradicional desfile Catrineando y recorridos nocturnos en el Panteón de La Soledad. (Feria del Alfeñique/Gobierno de Toluca)

Entre las atracciones especiales destaca el Saitama Fest, con Japón como país invitado, que refuerza el hermanamiento entre Toluca y esa nación. También habrá un Pabellón Internacional de las Naciones y la Feria de la Enchilada.

Para las celebraciones de Día de Muertos, el programa incluye la Marcha Zombie, el tradicional desfile Catrineando y recorridos nocturnos en el Panteón de La Soledad. La edición contempla además la renovación del Museo del Alfeñique.

Meta: superar los mil 500 millones de pesos en derrama económica

La edición 2025 del festival reunió cerca de 4 millones de asistentes y generó una derrama económica de mil 280 millones de pesos. Para 2026, el municipio fijó la meta en mil 500 millones, mediante el trabajo conjunto con cámaras empresariales, organizaciones y sociedad civil.

Moreno Bastida recordó que el año pasado el evento atrajo visitantes de Hidalgo, Michoacán, Morelos y Ciudad de México: “Algunos se organizaron para venir en excursiones, lo que generó una buena ocupación hotelera y consumo local”, afirmó.

El dulce de alfeñique, con reconocimiento oficial

En la misma conferencia se destacó que el dulce de alfeñique obtuvo la Indicación Geográfica, distinción que lo reconoce formalmente como producto originario del municipio de Toluca.

El reconocimiento fortalece el valor del trabajo artesanal y amplía las oportunidades de promoción del producto a nivel nacional e internacional.

Cómo llegar a las sedes del festival

Los conciertos se realizan en la explanada del Mercado Juárez, ubicado en Presa de La Amistad s/n, en el centro de Toluca. La Plaza González Arratia y la Alameda Central también se encuentran en el Centro Histórico, una zona en gran parte peatonal que facilita el recorrido entre sedes a pie.

Desde la Ciudad de México, se puede llegar en automóvil por la autopista México-Toluca o la carretera federal 15. En autobús, las líneas ETN, Caminante y Flecha Roja salen de la Central de Autobuses Poniente (metro Observatorio).

En ediciones anteriores, el municipio operó el servicio especial Alfeñique Bus con dos circuitos: Centro Histórico–Mercado Juárez y Galerías Toluca–Mercado Juárez, con frecuencias entre las 18:00 y las 20:30 horas, y de las 22:00 a las 24:00 horas.

El Ayuntamiento de Toluca informó que el esquema de movilidad para 2026 se anunciará próximamente a través de sus redes sociales.

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