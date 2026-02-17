México Deportes

Atlante tiene nueva televisora para su regreso en la Liga Mx

Los Potros de Hierro apuntan a regresar al máximo circuito, donde se convirtieron en un club histórico

Los Potros de Hierro apuntan
Los Potros de Hierro apuntan a regresar al máximo circuito, donde se convirtieron en un club histórico. (CUARTOSCURO)

La directiva azulgrana se encuentra trabajando para cumplir con los requerimientos de su estructura deportiva del Atlante a la primera división tras más de 10 años de ausencia en el máximo circuito.

Este martes 17 de febrero se dio a conocer de manera oficial la alianza estratégica que tendrán los Potros de Hierro con Azteca Deportes, por lo cual transmitirán los partidos del equipo como locales.

Además, de acuerdo a reportes de ESPN, Atlante ya cuentan con un centro de Alto de Rendimiento en el Ajusco y oficinas previas en Jardines de Pedregal.

Atlante apunta a Liga Mx tras negociar con Mazatlán

Atlante apunta a regresar a
Atlante apunta a regresar a la Liga Mx después del mundial. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Según fuentes cercanas informaron a la cadena televisiva, la negociación de la compraventa del certificado de afiliación del Mazatlán no incluye jugadores, fuerzas básicas ni equipo femenil, por lo cual las áreas correspondientes trabajan a marchas forzadas para cumplir con los requerimientos establecidos por la liga.

Atlante apunta a regresar a la Liga Mx para el Apertura 2026, mientras que de acuerdo con ESPN, Mazatlán seguiría existiendo compitiendo en la Liga de Expansión por al menos un año.

El regreso de la franquicia a la máxima categoría, a falta de anuncio oficial, podría darse en la cancha del Estadio Azteca, por lo cual el Coloso de Santa Úrsula volvería a tener tres equipos: Cruz Azul, América y Atlante.

Derechos de transmisión

Atlante se encuentra en negociaciones
Atlante se encuentra en negociaciones con Mazatlán y TV Azteca para adoptar su horario.(CUARTOSCURO)

De acuerdo a ESPN, se analiza la posibilidad de adoptar el horario de los viernes a las 20:00 horas del Mazatlán para los juegos del Atlante, pero la información en concreto sobre los horarios de partido como locales aún no está confirmada.

La dirigencia persigue patrocinios estratégicos para apuntalar las finanzas, en un contexto complicado por el año mundialista. La inyección económica será elevada, aunque la base de jugadores actuales se mantendrá intacta.

Nuevo dueño de la franquicia Mazatlán FC

Los Potros de Hierro disputarán
Los Potros de Hierro disputarán sus encuentros en el Estadio Azteca, de acuerdo a diversos reportes. (Jovani Pérez)

Emilio Escalante, presidente y director general del Club Deportivo Atlante, se convierte en el nuevo propietario de la franquicia cañonera.

Mikel Arriola confirmó en diciembre de 2025 el acuerdo alcanzado con Ricardo Salinas Pliego, dueño de Mazatlán FC, para enajenar el certificado e iniciar el proceso de competencia en el torneo de verano 2026 de la Liga MX.

“TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado”, precisó Mikel Arriola.

Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones, las cuales se espera estén concluida antes del verano de 2026”.

