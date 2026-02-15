Cuándo y dónde ver al mexicano Isaac del Toro en el inicio de la Temporada 2026 de la UAE Tour

El atleta buscará posicionarse entre los mejores ciclistas de todo el mundo. (REUTERS/Jean Bizimana)

Durante el 2026 Isaac del Toro se convirtió en uno de los ciclistas más seguidos en el plano internacional. Tras mantener la maglia rosa por varias semanas y quedar subcampeón de Tour de Italia, para esta temporada hay grandes expectativas por su desarrollo en el terreno internacional, por ello si quieres seguir sus pasos aquí te decimos cuándo iniciará la temporada 2026 en el UAE Tour.

Se trata de la única carrera por etapas del WorldTour disputada en Medio Oriente lo que la convierte en un circuito muy esperado por los competidores quienes año con año buscan obtener el triunfo, sueño que comparte el mexicano.

El oriundo de Baja California quiere mejorar sus marcas del 2025 y conseguir más logros para su carrera. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El capitán mexicano q quiere la victoria

Del Toro será el líder del equipo UAE Emirates, vigente campeón de la prueba, que buscará renovar el título tras la ausencia del esloveno Tadej Pogacar. El británico Adam Yates actuará como co-líder, mientras que el colombiano Sebastián Molano ocupará el rol de velocista en el conjunto emiratí.

La edición de este año destaca por las figuras internacionales en la línea de salida y las notables ausencias de Pogacar y del español Enric Mas, quien no participará por lesión. Entre los favoritos sobresale el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), doble campeón olímpico, que llega con seis victorias en el año. El italiano Antonio Tiberi (Bahrain) también figura entre los principales aspirantes.

El pelotón contará con un grupo destacado de velocistas, especialistas en sprints finales. Además de Molano, estarán Jonathan Milan (Lidl Trek), Ethan Hayter (Soudal), Fabio Jakobsen (PicNic), Sam Welsford (Ineos) y Gerben Thijssen (Alpecin). Se esperan al menos tres etapas propicias para los velocistas a lo largo de la competencia.

El ciclista de Ensenada buscará consagrarse en este 2026. (Imagen cuenta de X @paugr)

¿Cómo se desarrolla el UAE Tour?

El recorrido incluye siete etapas y varias novedades. La primera jornada está dirigida a los velocistas, seguida por una contrarreloj de 12,3 km en la isla de Al Hudayriyat. Posteriormente, la montaña adquiere protagonismo en la tercera etapa: la salida será en Umm al Qwain y la meta, en la doble ascensión del Jebel Mobrah, con casi 16 km de subida. El primer tramo de 6 km presenta una pendiente media del 5,9% y se suceden rampas que alcanzan hasta el 21% en los sectores más exigentes.

La sexta etapa conducirá a los ciclistas al decisivo Jebel Hafeet. Los últimos 10,8 km tendrán una pendiente media del 6,8%, un desafío habitual para definir la clasificación general en el UAE Tour.

Mientras que la última parte, a diferencia de otros años, es una etapa urbana que atraviesa los puntos más emblemáticos de la capital de los Emiratos Árabes Unidos y está diseñada para el lucimiento de los velocistas y el cierre protocolario de la carrera.

Del Toro quiere repetir el gran año que tuvo, pero ahora como líder de su equipo. (X / Olimpismo Mexicano)

¿Cuándo y dónde ver al mexicano?

La competencia se celebrará del 16 al 22 de febrero en los Emiratos Árabes Unidos, arrancando el 16 de febrero a las 13:10, hora local, lo que corresponde a las 3:10 de la madrugada en la hora del centro de México. Como ha ocurrido en años anteriores, en nuestro país se podrá disfrutar de la carrera a través de la señal de Claro Sports.

La representación hispana y latinoamericana estará a cargo de Pablo Castrillo y Nairo Quintana en el equipo Movistar. Ambos buscarán un lugar destacado en la general, especialmente ante la ausencia de Enric Mas, también del conjunto español.

El UAE Tour concluirá su recorrido atravesando elementos emblemáticos de Abu Dabi, como la isla de Yas y el circuito de Yas Marina, con la arquitectura moderna de la ciudad como telón de fondo para el desenlace de la temporada.