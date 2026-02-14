México Deportes

Mohamed habla sobre su posible salida de Toluca

Tras recientes rumores que ponen al técnico argentino fuera del club, Antonio Mohamed aclara su futuro

Mohamed habla sobre salir del club.
Mohamed habla sobre salir del club. REUTERS/Eloisa Sanchez

La continuidad de Antonio Mohamed al frente de Toluca ha sido tema de especulación tras los recientes rumores que apuntan a una posible salida del técnico argentino.

En medio de versiones que sugerían su final en el banquillo rojo este verano, Mohamed optó por responder con claridad tras: la prioridad está en la competencia.

Durante la rueda de prensa posterior al triunfo por 1-0 ante Xolos de Tijuana, Mohamed desestimó las versiones que lo vinculan con una inminente despedida.

El entrenador reafirmó públicamente que su objetivo inmediato es conquistar la Liga y la Copa, aunque subrayó que la principal meta es la CONCACAF Champions Cup.

Según sus palabras, el pase al Mundial de Clubes representa el gran desafío para Toluca en esta etapa.

Toluca busca llegar al Mundial de Clubes.
Toluca busca llegar al Mundial de Clubes. REUTERS/Eloisa Sanchez

El contexto de estos rumores tiene origen en las declaraciones televisivas del periodista Santiago Fourcade, quien aseguró: “Desde hace varios días me dicen que el Turco se iría de Toluca en verano”.

Este comentario, provocó reacciones entre la prensa y la afición, quienes reconocen en Mohamed una figura clave en la reciente etapa exitosa del club.

El propio Mohamed, lejos de evitar el tema, recordó su experiencia en Pumas y la decisión de tomarse un año sabático, señalando que el desgaste es parte de la profesión.

“Descansar sería cerrar un capítulo sin traición ni fuga”, explicó. Sin embargo, el entrenador dejó claro que, hasta ahora, su compromiso con los diablos rojos sigue firme.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 14, 2025 Toluca coach Antonio Mohamed celebrates after winning Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

El entorno de Mohamed en Toluca es pleno

Según reportes, Mohamed habría manifestado internamente sentirse especialmente cómodo en Toluca, al punto de asegurar que nunca antes trabajó tan a gusto en una institución.

Este ambiente favorable, unido al contrato vigente hasta 2027, refuerza la probabilidad de una continuidad prolongada en el banquillo escarlata.

El entrenador no ocultó la dificultad que implica competir simultáneamente en Liga y Copa, aunque enfatizó: “Obviamente vamos por los dos torneos, pero cuando tengamos que elegir ya sabemos por qué camino ir”.

El debut en la Champions Cup de la CONCACAF frente a San Diego FC marcará el rumbo inmediato del ciclo, donde el técnico argentino buscará seguir con el buen paso que mantiene en liga.

El presente de Toluca, bajo la dirección de Mohamed, se traduce en un equipo invicto en el Estadio Nemesio Diez y con 12 puntos sumados en seis jornadas.

Más allá de los rumores, el “Turco” cuenta con respaldo directivo y el aprecio de la afición, factores que inciden en sus decisiones profesionales.

El futuro del entrenador argentino parece, por ahora, atado al rendimiento inmediato del plantel y al clima emocional dentro del club.

Mientras los objetivos deportivos marcan la agenda, la continuidad de Mohamed parece depender más de su propio equilibrio personal, en un Toluca que lo respalda y lo necesita para seguir soñando en grande por otro título más.

