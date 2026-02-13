México Deportes

‘Pollo’ Ortiz le responde a Faitelson sobre polémica de jugadores extranjeros en Chivas

Ambos periodistas debatieron sobre la nacionalidad de los jugadores en Chivas

Ambos periodistas discutieron a través de X. (Infobae México).

Los días previos al Clásico Nacional siempre se viven con mucha intensidad entre los aficionados de Chivas y América, sin embargo, también los periodistas deportivos dan su punto de vista sobre este encuentro tan esperado.

Un tema polémico que reavivó esta semana de Clásico Nacional, fue sobre la nacionalidad de los últimos refuerzos de Chivas, quiénes han representado a otra selección diferente a México, por ejemplo Cade Cowell con Estados Unidos.

Lo anterior basado en los estatutos internos de Chivas, que dicen que solo pueden vestir la playera rojiblanca quienes sean mexicanos. Sin importar que no hayan nacido en el país, siempre y cuando tengan al menos un progenitor mexicano.

A pesar de todas esas condiciones que presenta Chivas, esta semana fue tema de polémica entre los periodistas Raoul ‘Pollo’ Ortiz y David Faitelson, que por medio de la red social X, debatieron acaloradamente sobre eso, hasta utilizar palabras altisonantes.

Todo comenzó con este Tweet de Faitelson:

Faitelson defendió a los jugadores de Chivas no nacidos en México. (X/@DavidFaitelson_)

A lo que el Pollo Ortíz respondió:

Ortíz le reclamó que futbolistas naturalizados no pueden jugar en Chivas. (X/@RaoulPolloOrtiz).

Mientras el equipo rojiblanco se perfila como favorito para el duelo del 14 de febrero en el Estadio Akron, la conversación en redes sociales se ha centrado en la legitimidad de los seis jugadores nacidos en Estados Unidos pero de raíces mexicanas.

Faitelson enfatizó que el rendimiento deportivo de Chivas, líder del campeonato con 15 puntos en seis jornadas, no debe quedar empañado por cuestionamientos de identidad, afirmando: “Sería injusto demeritar su temporada”, afirmó.

El comunicador defendió la inclusión de futbolistas como Leonardo Sepúlveda, Daniel Aguirre, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Jonathan Pérez, subrayando que tratarlos como extranjeros desconoce el derecho de sangre y el aporte económico y social de sus familias migrantes.

El debate de fondo se ancla en la larga tradición del club, que históricamente solo ha alineado a futbolistas mexicanos.

Sin embargo, la llegada de la familia Vergara al mando significó una flexibilización en el criterio de reclutamiento, permitiendo la incorporación de jugadores nacidos fuera de México siempre que tengan ascendencia nacional.

Cade Cowell vistió la playera rojiblanca y representaba a Estados Unidos. Mandatory Credit: Aaron Doster-USA TODAY Sports

Esta apertura, aunque legal y reconocida por la institución, ha generado resistencias en ciertos sectores del entorno futbolístico. Sin embargo, otro factor que ha orillado a Chivas a buscar jugadores fuera del país, fue la inflación en el mercado de fichajes de México, que resultó ser un problema económico al limitarse a buscar jugadores destacados dentro del país.

Fue entonces que el club de Guadalajara tuvo que recurrir a buscar perfiles en la liga estadounidense de futbol (MLS), principalmente. Tema que se volvió polémico entre los aficionados de la Liga MX que reclamaban el hecho de que Chivas traicionó sus ideales.

La discusión sobre la identidad en Chivas, más allá del fútbol, refleja tensiones históricas y actuales sobre pertenencia y migración dentro del deporte mexicano.

Temas Relacionados

ChivasAméricaDavid FaitelsonRaoul Pollo OrtízLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

