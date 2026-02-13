“Gracias, México”, el mensaje de Donovan Carrillo tras competir en la final de Milán-Cortina 2026

(REUTERS/Amanda Perobelli)

La participación de Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de Milán-Cortina 2026 volvió a colocar al deporte mexicano en el foco de la escena olímpica.

El patinador tapatío cerró su actuación en una de las competencias más exigentes del calendario invernal, en un escenario que concentró la atención del público nacional e internacional.

Carrillo accedió a la final tras firmar una actuación sólida en el programa corto, donde sumó 75.56 puntos y se colocó entre los mejores 24 competidores del certamen.

La prueba definitiva se disputó este viernes 13 de febrero en la Milano Ice Skating Arena, donde el mexicano fue el segundo patinador en salir al hielo.

Donovan Carrillo cierra su participación olímpica en Milán-Cortina 2026

(REUTERS/Claudia Greco)

En la competencia definitiva, Carrillo cerró su presentación con una puntuación total de 219.6 unidades, resultado que no le permitió mantenerse en la pelea por el podio, quedando fuera tras completarse la evaluación general de la final.

Al concluir su última rutina, el patinador mexicano compartió su sentir sobre la experiencia vivida en los Juegos Olímpicos.

“Es algo mágico, la verdad. Esta experiencia en estos Juegos Olímpicos ha sido muy especial; de inicio a fin he disfrutado mis rutinas. Han sido varios momentos muy importantes y especiales en mi carrera, como tener a mis padres por primera vez viéndome en los Juegos Olímpicos, además del cariño y apoyo que recibo de la audiencia de inicio a fin”, expresó.

El mexicano también destacó el significado colectivo de su participación: “Es algo histórico para México; hay mucho aprendizaje en esta competencia”. Antes de retirarse del hielo, dejó un mensaje que resonó entre los asistentes: “Gracias, México”, pronunció al despedirse.

Una rutina con carga emocional y un mensaje más allá del hielo

(REUTERS/Amanda Perobelli)

El programa libre presentado por el mexicano fue diseñado por el coreógrafo Benoit Richaud y tuvo un significado personal para Carrillo.

Durante años, su abuela materna le pidió interpretar una rutina basada en My Way, una idea que decidió reservar para la temporada olímpica.

La selección musical estuvo compuesta por una combinación de temas vinculados a Elvis Presley, además de piezas complementarias que dieron forma a la narrativa sobre el hielo:

My Way for Donovan , de Cédric Tour

My Way , de Elvis Presley

Trouble , de Austin Butler

Jailhouse Rock , de Elvis Presley

A Little Less Conversation, de Elvis Presley y Junkie XL

Tras concluir su participación, Carrillo amplió su mensaje dirigido al público mexicano:

“Primero que nada, gracias por todo el apoyo, gracias por acompañarme a mí y a toda la Selección Mexicana en esta edición de los Juegos Olímpicos. Hemos logrado cosas históricas para nuestro continente y, por supuesto, para nuestro país. Pero también me gustaría dejarles una tarea: que si tienen sueños y metas por las cuales luchar y por qué lograr, las replanteen y no las dejen en el olvido. Tenemos el potencial para brillar”.

Con su actuación en Milán-Cortina 2026, Donovan cerró una nueva participación olímpica que reafirma su lugar como referente del patinaje artístico mexicano y deja un mensaje que trasciende los resultados sobre el hielo.