Rommel Pacheco manda mensaje de apoyo a Donovan Carrillo previo a la final en los JO de Invierno 2026: “Todo México contigo”

Ellos son los entrenadores de Dónovan Carrillo que lo ayudaron a llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Donovan Carrillo, abanderado nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, se alista para competir en la Final de Patinaje Artístico. La expectativa gira en torno a su actuación en Milano-Cortina.

En este contexto, Rommel Pacheco, ex clavadista olímpico mexicano, publicó un mensaje en X (antes Twitter) dirigido a Donovan antes de la final. En su video, Pacheco invitó a la audiencia a apoyar a Carrillo el 13 de febrero, destacando la importancia de la creatividad y la resistencia en una rutina de 4 minutos 30 segundos, donde la libertad coreográfica y musical se combina con una mayor exigencia técnica.

(Especial)

El mensaje de Rommel Pacheco a Donovan Carrillo

El mensaje subrayó que en el patinaje artístico, como en todos los deportes de apreciación, el grado de dificultad y la limpieza en la ejecución son claves para obtener una mejor puntuación. Pacheco recalcó que Donovan Carrillo es reconocido internacionalmente por su carácter coreográfico y la originalidad de sus rutinas, elementos que lo distinguen en la pista y le han valido el reconocimiento del público y especialistas.

“Este 13 de febrero pon tu alarma, tu recordatorio porque vamos a estar apoyando a Donovan. Y aquí deberá mostrar si resistencia y creatividad, pues serán 4 minutos con 30 segundos donde hay más libertad coreográfica y musical, pero también más dificultad. El patinaje artístico como todos los deportes de apreciación, se toma en cuenta el grado de dificultad de la interpretación y dependiendo de la limpieza, unos tendrán mejor puntuación. Donovan es reconocido en el mundo por su carácter coreográfico y sus rutinas llamativas ¿Tú cómo crees que Donovan nos va a sorprender con su participación?“, dijo el ex clavadista en parte del video.

El ex clavadista destacó la importancia de la creatividad y la resistencia en una rutina de 4 minutos 30 segundos que tendrá que completar el abanderado nacional. Crédito: X | @Rommel_Pacheco

¿Cómo llegará Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico?

En la pasada actuación del patinador mexicano logró una puntuación de 75.56 puntos en el programa corto, ubicándolo en la posición 23 y asegurando su pase a la Final, aunque por un margen mínimo.

Durante su participación, Carrillo fue el quinto en salir a la pista en una ronda preliminar con 29 patinadores, todos en busca de uno de los 24 cupos disponibles para la siguiente etapa. Donovan optó por ritmos latinos para su rutina, la cual se caracterizó por su energía, pero no estuvo exenta de dificultades: un tropiezo al principio, cuando tocó el hielo con las manos, le costó una penalización por parte de los jueces, aunque consiguió recuperarse para concluir su presentación.

Milano Cortina 2026 Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 10, 2026. Donovan Carrillo of Mexico performs during the Short Program REUTERS/Yara Nardi

¿A qué hora y dónde ver a Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno?

La Final del programa libre de patinaje artístico tendrá lugar este viernes 13 de febrero de 2026.

La competencia iniciará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en la Milano Ice Skating Arena en Italia. Los aficionados del patinaje artístico y del deporte mexicano podrán elegir entre varias alternativas para ver la transmisión en directo.

En televisión abierta estará disponible por Canal 9, mientras que en TV de paga se podrá seguir por TUDN. Para quienes prefieran internet, ViX ofrecerá la opción en streaming, y Claro Sports transmitirá vía YouTube, página web y aplicaciones para Smart TV.