México Deportes

México vs Trinidad y Tobago Sub-17: dónde y cuándo ver el Premundial de Concacaf

El Tricolor Sub-17 llega con tres victorias consecutivas, mientras que Trinidad y Tobago es sublíder del sector

Guardar
(X / @miseleccionsubs)
(X / @miseleccionsubs)

La Selección Mexicana Sub-17 continúa su participación en el Premundial de la Concacaf 2026 y esta semana enfrentará a Trinidad y Tobago, en un duelo clave dentro de la fase de grupos.

El encuentro corresponde a la Jornada 4 del certamen, en el que el conjunto mexicano se mantiene como líder y busca acercarse a la clasificación a la próxima Copa del Mundo de la categoría.

México Sub-17 busca amarrar su pase ante Trinidad y Tobago

(X / @miseleccionsubs)
(X / @miseleccionsubs)

El partido entre México y Trinidad y Tobago se disputará el jueves 12 de febrero, con inicio programado a las 17:00 horas.

El Tricolor Sub-17 llegará a este compromiso tras sumar tres victorias consecutivas en el torneo, con marcadores de 10-0, 4-0 y 4-1, resultados que lo colocan en la cima del Grupo A.

Del otro lado, Trinidad y Tobago se presenta como sublíder del sector. El combinado caribeño registra dos triunfos, por 1-0 y 8-0, además de una derrota por 1-0, lo que lo mantiene en la pelea, aunque con un panorama complejo para desplazar a México del primer puesto.

Dónde ver en vivo el partido del Premundial de Concacaf

(X / @miseleccionsubs)
(X / @miseleccionsubs)

El encuentro no contará con transmisión en televisión abierta. La única opción para seguir el partido en vivo será a través de ESPN, disponible mediante sistemas de televisión de paga, así como en la aplicación de Disney+, plataforma que requiere una suscripción activa.

Con el paso firme mostrado en las primeras jornadas, la Selección Mexicana Sub-17 afronta este compromiso con la posibilidad de dar un paso más rumbo a la Copa del Mundo, en un Premundial donde ha marcado diferencia desde el inicio.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Sub-17Selección Trinidad y Tobago Sub-17Premundial de Concacafmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Brian Rodríguez asegura que América no tiene miedo de enfrentar el Clásico Nacional: “Partido duro… para Chivas”

Pese al buen momento por el que atraviesa el rebaño, los jugadores azulcremas están confiados en que será un partido inclinado a su favor

Brian Rodríguez asegura que América

¿Llega o no llega? Jardine aclara el panorama de Zendejas rumbo al Clásico Nacional ante Chivas

El técnico del América explicó la situación física del atacante previo al duelo ante el Rebaño Sagrado

¿Llega o no llega? Jardine

Chicharito Hernández regresa a las redes con inquietante video: “¿Quién soy cuando nadie me está viendo?”

Luego de su polémica salida de Chivas, el delantero ha tenido pocas apariciones en la vida pública por lo que sus fanáticos se han preocupado por su bienestar

Chicharito Hernández regresa a las

Con qué canción competirá Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador mexicano ocupará una combinación de canciones interpretadas por Elvis Presley

Con qué canción competirá Donovan

Rodrigo Dourado habla de su adaptación al América tras sellar el pase en la Concachampions

Tras sellar la clasificación, Dourado señaló que el equipo ya enfoca su atención en la Liga MX y en el Clásico Nacional ante Chivas

Rodrigo Dourado habla de su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo de una fosa con al menos cinco cuerpos en el municipio de Jáltipan

México lidera ranking de ciudades más violentas en 2025 con 17 urbes en la lista

De vehículos “monstruo” a drones: así ha evolucionado la tecnología usada por los cárteles mexicanos

Bajo la mira, presunto extorsionador de delegados y comerciantes en Toluca

Exagente de la DEA señala que es inevitable que los cárteles mexicanos usen drones

ENTRETENIMIENTO

Roxana Castellanos se conmueve al

Roxana Castellanos se conmueve al hablar sobre la inesperada cancelación “Enrollados”

Hospitalizan a Shiky y él revela la insólita complicación que padeció tras su cirugía de muela: “De nuevo en urgencias”

Mariana Rodríguez celebra 5 millones de seguidores en Instagram: “Empecé jugando”

Consuelo Duval llama ‘gusano’ a Eugenio Derbez y ‘apoya’ a Victoria Ruffo: “Es un mal padre”

Samadhi Zendejas anunció su salida del evento Supernova Génesis 2026: “No se lograron alinear todos los detalles”

DEPORTES

Brian Rodríguez asegura que América

Brian Rodríguez asegura que América no tiene miedo de enfrentar el Clásico Nacional: “Partido duro… para Chivas”

¿Llega o no llega? Jardine aclara el panorama de Zendejas rumbo al Clásico Nacional ante Chivas

Chicharito Hernández regresa a las redes con inquietante video: “¿Quién soy cuando nadie me está viendo?”

Con qué canción competirá Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno

Rodrigo Dourado habla de su adaptación al América tras sellar el pase en la Concachampions