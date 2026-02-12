México vs Trinidad y Tobago Sub-17: dónde y cuándo ver el Premundial de Concacaf

La Selección Mexicana Sub-17 continúa su participación en el Premundial de la Concacaf 2026 y esta semana enfrentará a Trinidad y Tobago, en un duelo clave dentro de la fase de grupos.
El encuentro corresponde a la Jornada 4 del certamen, en el que el conjunto mexicano se mantiene como líder y busca acercarse a la clasificación a la próxima Copa del Mundo de la categoría.
México Sub-17 busca amarrar su pase ante Trinidad y Tobago
El partido entre México y Trinidad y Tobago se disputará el jueves 12 de febrero, con inicio programado a las 17:00 horas.
El Tricolor Sub-17 llegará a este compromiso tras sumar tres victorias consecutivas en el torneo, con marcadores de 10-0, 4-0 y 4-1, resultados que lo colocan en la cima del Grupo A.
Del otro lado, Trinidad y Tobago se presenta como sublíder del sector. El combinado caribeño registra dos triunfos, por 1-0 y 8-0, además de una derrota por 1-0, lo que lo mantiene en la pelea, aunque con un panorama complejo para desplazar a México del primer puesto.
Dónde ver en vivo el partido del Premundial de Concacaf
El encuentro no contará con transmisión en televisión abierta. La única opción para seguir el partido en vivo será a través de ESPN, disponible mediante sistemas de televisión de paga, así como en la aplicación de Disney+, plataforma que requiere una suscripción activa.
Con el paso firme mostrado en las primeras jornadas, la Selección Mexicana Sub-17 afronta este compromiso con la posibilidad de dar un paso más rumbo a la Copa del Mundo, en un Premundial donde ha marcado diferencia desde el inicio.