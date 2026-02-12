México Deportes

Fidalgo se lanza contra Héctor Herrera tras rechazar naturalizados en la Selección Mexicana: “Soy un mexicano más”

El exjugador de las Águilas considera que cuenta con los requisitos necesarios para poder defender el escudo del Tri

La controversia sobre la convocatoria de futbolistas naturalizados en la Selección Mexicana se reavivó con las declaraciones de Héctor Herrera, quien expresó su rechazo a incluir jugadores nacidos fuera de México en el equipo nacional, comentario que resonó hasta España donde Álvaro Fidalgo no dudó en responder.

Herrera, futbolista del Houston Dynamo, fue tajante: “Yo si fuera mandamás de la Selección no llevaría extranjeros, por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar para su país.”

A pesar de reconocer los méritos de Álvaro Fidalgo durante su paso por el América, reafirmó su postura: “Considero que podrá tener mucho cariño y agradecimiento para México y por lo que se convirtió en América, pero no lo llevaría. Y eso que para mí fue un gran jugador e hizo bien las cosas aquí.”

¿Qué respondió Fidalgo?

El mediocampista del Real Betis respondió a las palabras de Herrera y aclaró que la relación entre ambos es positiva. “No somos enemigos. Tenemos una relación muy buena. Lo entiendo perfectamente. Cada uno puede tener su opinión de los naturalizados”, explicó Fidalgo. Añadió: “Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación con él. Es su opinión y se la respeto.”

Para Fidalgo, la autoridad en el equipo nacional recae en el seleccionador. “Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar”, señaló el jugador, quien enfatizó que la decisión sobre su posible convocatoria corresponde al cuerpo técnico y no a las opiniones personales de otros futbolistas.

Tras cinco años en el Club América, Fidalgo completó los trámites para naturalizarse y gestionar su cambio de federación ante la FIFA, lo que lo hace elegible para vestir los colores de México.

Recordó, además, cómo surgió su apodo en el fútbol mexicano: “Es un apodo porque llegué muy joven allí. Mi físico que todavía era más pequeñito y empezó el tema del Maguito y me gusta darle un buen trato al balón. Empezó ese apodo y es ya algo cariñoso.”

De cara a la próxima Fecha FIFA, se prevé que Fidalgo pueda integrar la convocatoria de la Selección Mexicana, que enfrentará a Portugal y Bélgica como preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para el futbolista español, la existencia de distintas opiniones sobre los jugadores naturalizados forma parte del fútbol y no representa un obstáculo para aceptar con disposición una posible llamada al equipo nacional.

¿Cuándo juega México?

Si bien Javier Aguirre no ha confirmado ni descartado el llamado de naturalizados para las siguientes fechas FIFA, el equipo tricolor verá actividades el próximo miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas cuando enfrenten a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Mientras que el ansiado encuentro contra Portugal se jugará el 28 de marzo a las 19:00 horas en la reinauguración del mítico Estadio Azteca en donde se espera que la leyenda Cristiano Ronaldo pueda asistir.

