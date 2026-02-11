México anuncia a sus lanzadores reserva para el Clásico Mundial de Béisbol

El lanzador de los Miami Marlins, Valente Bellozo, es convocado como reserva para representar a México en el certamen. (Sam Navarro-Imagn Images)

Tras el anuncio de la lista de 30 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol, México reveló su Designated Pitcher Pool, una lista de lanzadores reserva que permite incorporar pitchers adicionales en caso de ser requerido.

El torneo autoriza a los equipos a modificar su cuerpo de lanzadores después de la primera ronda , por lo que la selección mexicana podrá reemplazar hasta cuatro pitchers de su roster activo con elementos de esta lista de reserva.

Quiénes son los pitchers que están en lista de reservas

Estos pitchers podrán reforzar a México a partir de la segunda ronda en el Clásico Mundial de Béisbol. (Charles LeClaire-Imagn Images)

A continuación, te presentamos la lista de lanzadores que estarán disponibles para Benjamín Gil en caso de que se necesite:

Valente Bellozo

Su ausencia fue una de las más notorias en la lista inicial de 30 jugadores, pues fue uno de los pitchers mexicanos con mayor participación en Grandes Ligas la temporada pasada con los Miami Marlins.

Durante el 2025, registró una efectividad de 4.65 y 54 ponches, siendo abridor incluso en algunos encuentros.

Omar Cruz

El lanzador zurdo de los Padres de San Diego, tuvo una efectividad (ERA) de 4.91 en su participación en Grandes Ligas durante la campaña pasada.

Pese a ese registro, su experiencia en el nivel más alto del béisbol y su trabajo como brazo de relevo lo consolidan como una opción valiosa dentro del cuerpo de lanzadores.

Alan Rangel

El lanzador de los Philadelphia Phillies disputó un total de cinco juegos en la temporada 2025, donde lanzó para una efectividad de 2.45, haciendo su debut en las Grandes Ligas.

Néstor Germán

Aunque no ha debutado en Grandes Ligas, el prospecto de 23 años de los Orioles de Baltimore registró números sólidos en las sucursales durante la temporada 2025 con 6 victorias, 7 derrotas en 26 aperturas y una efectividad de 3.93.

Victor Lizárraga

A pesar de no haber debutado en MLB, el prospecto de los Padres de San Diego tuvo los siguientes números durante la campaña anterior: 5 triunfos, 10 derrotas en 27 encuentros y una efectividad de 5.77.

Irving Machuca

El lanzador de los Diablos Rojos del México completa la lista de lanzadores reserva para el Clásico Mundial de Béisbol.

Quiénes conforman el cuerpo de lanzadores en la lista original de 30 jugadores

Estos serán los pitchers que competirán en el Clásico Mundial de Béisbol. (Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

En una mezcla entre jugadores de Grandes Ligas, de la Liga Mexicana de Béisbol o incluso del béisbol japonés, Benjamín Gil presentó la lista de pitchers que estarán presentes en el Clásico Mundial de Béisbol:

Alexander Armenta (Fukuoka SoftBank Hawks)

Javier Assad (Chicago Cubs)

Brennan Bernardino (Colorado Rockies)

Taj Bradley (Minnesota Twins)

Alex Carrillo (New York Mets)

Jesús Cruz (Saraperos de Saltillo)

Daniel Duarte (New York Mets)

Robert García (Texas Rangers)

Luis Gastélum (St. Louis Cardinals)

José Urquidy (Pittsburgh Pirates)

Andrés Muñoz (Seattle Mariners)

Samuel Natera (Angels de Anaheim)

Gerardo Reyes (Diablos Rojos del México)

Taijuan Walker (Philadelphia Phillies)

Victor Vodnik (Colorado Rockies)

En una de las posiciones donde más había dudas sobre quiénes podrían ser los lanzadores debido a las ausencias de pitchers como Julio Urías o Patrick Sandoval, el mánager mexicano encontró una lista competitiva para el Clásico Mundial de Béisbol.