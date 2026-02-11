México Deportes

La reacción de Alexa Moreno al pase de Donovan Carrillo a la final olímpica en Milano Cortina 2026

La gimnasta mexicana siguió la participación de Donovan Carrillo desde las gradas

Guardar
(TikTok / Claro Sports)
(TikTok / Claro Sports)

El patinaje artístico mexicano vivió una jornada histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Donovan Carrillo firmó una actuación sólida en el programa corto varonil y aseguró su clasificación a la final olímpica, un logro que consiguió por segunda ocasión en su carrera y que tuvo un respaldo especial desde las gradas: la presencia de la gimnasta olímpica Alexa Moreno.

Carrillo registró 75.56 puntos en la Milano Ice Skating Arena, resultado suficiente para instalarse entre los finalistas y repetir lo hecho en Beijing 2022, en una competencia que volvió a colocar al deporte mexicano en un escenario olímpico invernal de alta exigencia.

Alexa Moreno, testigo del momento desde las gradas

Screenshot
Screenshot

Alexa Moreno se hizo presente en la arena para acompañar a su compatriota en una de las pruebas más relevantes de su carrera. La gimnasta mexicana, con tres participaciones en Juegos Olímpicos de verano, compartió sus sensaciones tras vivir la competencia desde un rol distinto al habitual.

“Primero estaba muy nerviosa, estaba muy contenta de verlo ahí, me emocioné mucho”, expresó Moreno en declaraciones a Claro Sports, al describir la experiencia de observar una competencia olímpica desde fuera, lejos de la presión que implica estar en acción.

Moreno también destacó la diferencia entre competir y acompañar. “Es bien diferente, está padre porque puedes tener la perspectiva desde afuera y cómo lo ven los que no están compitiendo, me gusta no tener la presión de que voy a tener que pasar”, comentó, en una muestra del acompañamiento entre atletas mexicanos durante Milano Cortina 2026.

Donovan Carrillo y una nueva final olímpica

(REUTERS/Claudia Greco)
(REUTERS/Claudia Greco)

Con su actuación del martes 10 de febrero, Carrillo aseguró su lugar en la final del patinaje artístico varonil, que se disputará el próximo viernes 13 de febrero en la Milano Ice Skating Arena de Assago, sede designada para las competencias de patinaje artístico y de velocidad.

El resultado reafirma la continuidad del patinador mexicano en el escenario olímpico, luego de haber alcanzado la final también en Beijing 2022, y consolida su presencia como uno de los referentes latinoamericanos en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Temas Relacionados

Alexa MorenoDonovan CarrilloOlimpiadas de Invierno 2026Juegos Olimpicos de Invierno 2026mexicanosdeportistas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional

El Clásico no solo se jugará en la cancha: La Adictiva pondrá ritmo al medio tiempo

Al puro estilo del Super

Donovan Carrillo sigue en vivo la Final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El mexicano busca la primera medalla olímpica invernal para nuestro país entre los mejores 24 patinadores del mundo

Donovan Carrillo sigue en vivo

La nueva Fórmula 1 no convence a Checo Pérez: enciende las alarmas y anticipa carreras caóticas

La nueva reglamentación pone a prueba el control energético de los pilotos

La nueva Fórmula 1 no

Larcamón aplaude a Luka Romero y lanza mensaje tras la goleada de Cruz Azul en Concachampions

El estratega argentino subrayó la forma en la que el equipo resolvió la serie y puso énfasis en la exigencia interna que rige al plantel celeste

Larcamón aplaude a Luka Romero

Cruz Azul perderá a una pieza clave para la ida de los Octavos de Final de Concachampions

La Máquina ajustará su defensa para el arranque de los Octavos de Final de Concachampions tras una baja obligada

Cruz Azul perderá a una
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carnaval de Mazatlán 2026 inicia

Carnaval de Mazatlán 2026 inicia con fuerza: turismo, cultura y economía al alza

Ataque armado en Villanueva, Zacatecas: detienen a varios tras agresión a Fuerza de Reacción Inmediata

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

Vincularon a proceso a la colombiana de los “Golden Roma”, célula ligada a “La Chokiza” en Ecatepec

Alcalde de Elota queda en medio de balacera en Sinaloa: “Nos tocó estar en el lugar y momento incorrecto”

ENTRETENIMIENTO

Viernes 13: los mejores memes

Viernes 13: los mejores memes que dejó el día más supersticioso de febrero de 2026

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional

Función gratis de Shrek por San Valentín en CDMX: fecha, hora y cómo conseguir boletos

¿Por qué no hay película de La Familia P. Luche? Consuelo Duval señala a una persona “poderosa” como el culpable

Candados del Amor en CDMX: así puedes personalizar y sellar tu historia en la colonia Roma este San Valentín

DEPORTES

Al puro estilo del Super

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional

Final de patinaje artístico Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Donovan finaliza con un buen puntaje

La nueva Fórmula 1 no convence a Checo Pérez: enciende las alarmas y anticipa carreras caóticas

Larcamón aplaude a Luka Romero y lanza mensaje tras la goleada de Cruz Azul en Concachampions

Cruz Azul perderá a una pieza clave para la ida de los Octavos de Final de Concachampions