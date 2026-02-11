La reacción de Alexa Moreno al pase de Donovan Carrillo a la final olímpica en Milano Cortina 2026

(TikTok / Claro Sports)

El patinaje artístico mexicano vivió una jornada histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Donovan Carrillo firmó una actuación sólida en el programa corto varonil y aseguró su clasificación a la final olímpica, un logro que consiguió por segunda ocasión en su carrera y que tuvo un respaldo especial desde las gradas: la presencia de la gimnasta olímpica Alexa Moreno.

Carrillo registró 75.56 puntos en la Milano Ice Skating Arena, resultado suficiente para instalarse entre los finalistas y repetir lo hecho en Beijing 2022, en una competencia que volvió a colocar al deporte mexicano en un escenario olímpico invernal de alta exigencia.

Alexa Moreno, testigo del momento desde las gradas

Screenshot

Alexa Moreno se hizo presente en la arena para acompañar a su compatriota en una de las pruebas más relevantes de su carrera. La gimnasta mexicana, con tres participaciones en Juegos Olímpicos de verano, compartió sus sensaciones tras vivir la competencia desde un rol distinto al habitual.

“Primero estaba muy nerviosa, estaba muy contenta de verlo ahí, me emocioné mucho”, expresó Moreno en declaraciones a Claro Sports, al describir la experiencia de observar una competencia olímpica desde fuera, lejos de la presión que implica estar en acción.

Moreno también destacó la diferencia entre competir y acompañar. “Es bien diferente, está padre porque puedes tener la perspectiva desde afuera y cómo lo ven los que no están compitiendo, me gusta no tener la presión de que voy a tener que pasar”, comentó, en una muestra del acompañamiento entre atletas mexicanos durante Milano Cortina 2026.

Donovan Carrillo y una nueva final olímpica

(REUTERS/Claudia Greco)

Con su actuación del martes 10 de febrero, Carrillo aseguró su lugar en la final del patinaje artístico varonil, que se disputará el próximo viernes 13 de febrero en la Milano Ice Skating Arena de Assago, sede designada para las competencias de patinaje artístico y de velocidad.

El resultado reafirma la continuidad del patinador mexicano en el escenario olímpico, luego de haber alcanzado la final también en Beijing 2022, y consolida su presencia como uno de los referentes latinoamericanos en los Juegos Olímpicos de Invierno.