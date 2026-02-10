México Deportes

Pumas vs San Diego FC: horario, fecha y dónde ver en vivo la vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026

Los universitarios buscan una remontada histórica este martes en Ciudad Universitaria

Los felinos necesitan una goleada
Los felinos necesitan una goleada para seguir con vida en el torneo internacional. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en una fase decisiva para los Pumas de la UNAM, que este martes 10 de febrero afrontan uno de los partidos más exigentes del semestre. El conjunto universitario recibe a San Diego FC en el duelo de vuelta de la Primera Ronda, con la obligación de protagonizar una remontada si desea mantenerse con vida en el certamen internacional.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, escenario donde los auriazules buscarán hacer valer su localía luego del duro revés sufrido en el partido de ida. En territorio estadounidense, Pumas fue superado con claridad por marcador de 4-1, resultado que condicionó por completo la eliminatoria y dejó al equipo mexicano contra las cuerdas.

Feb 3, 2026; San Diego,
Feb 3, 2026; San Diego, California, USA; Pumas UNAM goalkeeper Keylor Navas (1) looks on during the pregame ceremony at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Chadd Cady-Imagn Images

Para avanzar a la siguiente fase, el panorama no es sencillo. Bajo el reglamento de la Concacaf, el gol de visitante es criterio de desempate, por lo que los universitarios necesitan ganar por tres goles de diferencia sin recibir anotaciones para igualar el marcador global y obtener el pase. Si San Diego FC logra marcar en Ciudad Universitaria, la exigencia aumentará, ya que Pumas estaría obligado a imponerse por cuatro o más goles de diferencia.

El equipo dirigido por Efraín Juárez sabe que la misión es compleja, pero no imposible. En el torneo local ya demostraron capacidad ofensiva al golear 4-0 a Santos Laguna durante la jornada 4 del Clausura 2026, un resultado que sirve como antecedente reciente para alimentar la esperanza de la afición universitaria.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas,
Efraín Juárez, entrenador de Pumas, es captado en un momento de reflexión ante los recientes reportes sobre su posible salida del club (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Del otro lado, San Diego FC, comandado por Mikey Varas, llega con una ventaja importante y con la posibilidad de administrar el resultado. Un solo gol visitante podría cambiar por completo el desarrollo del partido, obligando a los felinos a asumir mayores riesgos defensivos.

Feb 3, 2026; San Diego,
Feb 3, 2026; San Diego, California, USA; San Diego FC midfielder Anders Dreyer (10) and forward David Vazquez (19) celebrate after the match against Pumas UNAM at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Chadd Cady-Imagn Images

La eliminación significaría un golpe significativo para el proyecto de Juárez, ya que sería la segunda ocasión en la que Pumas quedaría fuera de la Concacaf Champions Cup bajo su gestión. En la edición anterior, el equipo fue eliminado en los cuartos de final tras caer ante el Vancouver.

Feb 3, 2026; San Diego,
Feb 3, 2026; San Diego, California, USA; San Diego FC forward David Vazquez (19) celebrates after a second half goal against Pumas UNAM at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Chadd Cady-Imagn Images

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro, el partido iniciará a las 18:00 horas, Tiempo del Centro de México, y podrá verse en vivo a través de la plataforma de streaming Fox One, señal encargada de transmitir el compromiso internacional.

Con el boleto a la siguiente ronda en juego, Pumas se juega más que un partido: se juega credibilidad, continuidad y la ilusión continental ante su gente.

