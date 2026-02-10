Penta Zero Miedo se queda fuera de Elimination Chamber 2026 y se aleja de la pelea por el título de la WWE

El mexicano quedó fuera de la Cámara de la Eliminación 2026.

El camino de Penta Zero Miedo rumbo a un escenario estelar en WrestleMania 42 sufrió un freno importante tras su eliminación en la fase clasificatoria rumbo al Elimination Chamber 2026, uno de los eventos más determinantes del calendario de WWE. El luchador mexicano quedó fuera de la Cámara de la Eliminación y, con ello, perdió la posibilidad de competir directamente por un campeonato mundial en el magno evento.

El gladiador originario de Ecatepec, Estado de México, participó en una lucha de Triple Amenaza frente a Austin Theory y LA Knight, combate que otorgaba el segundo boleto para integrar el grupo de seis luchadores del Premium Live Event. La contienda se caracterizó por su ritmo intenso y una constante intervención externa que terminó influyendo en el resultado final.

Penta batalló contra Austin Theory y L.A Knght

Previo al combate, Adam Pearce, autoridad de WWE, lanzó una advertencia directa a Paul Heyman y a The Vision, señalando que cualquier interferencia tendría consecuencias inmediatas. A pesar del aviso, Heyman apareció acompañando a Austin Theory hasta el ring, elevando la tensión desde los primeros minutos.

En el tramo decisivo, el combate se descontroló. LA Knight logró revertir un Curbstomp con un DDT, situación que provocó la irrupción de Bronson Reed y Logan Paul. Knight consiguió neutralizar momentáneamente a Paul con un dropkick que lo envió fuera del ring, pero Reed respondió con un contundente Tsunami, dejando fuera de combate a Knight.

El luchador de Ecatepec deberá reencaminar su camino en WWE.

La intervención obligó a Pearce a salir acompañado de seguridad para expulsar tanto a Reed como a Logan Paul del área de ringside. Con el panorama despejado, Theory conectó un Curbstomp sobre Knight y estuvo cerca de asegurar la victoria, pero Penta Zero Miedo apareció de forma clave, rompiendo la cuenta al sacar a Theory del ring y manteniendo vivas sus aspiraciones.

La acción continuó en el exterior, donde Austin Theory castigó al mexicano lanzándolo contra la mesa de comentaristas con un back body drop. En ese instante, un luchador encapuchado irrumpió desde el público y sorprendió a Theory con otro Curbstomp, devolviéndolo posteriormente al cuadrilátero. Logan Paul intentó intervenir nuevamente, pero persiguió al atacante entre la multitud.

Un combate lleno de sorpresas cambió el rumbo del mexicano.

En medio del caos, Theory logró reincorporarse, solo para ser sorprendido por el BFT de LA Knight, movimiento que definió el combate y selló su clasificación a Elimination Chamber 2026.

Con este resultado, Knight se suma a Randy Orton, quien aseguró su lugar tras imponerse a Aleister Black y Solo Sikoa en SmackDown. Para Penta, el panorama inmediato apunta a una nueva oportunidad, ahora con la mira puesta en el Campeonato Intercontinental, actualmente en poder de Dominik Mysterio, mientras espera volver al centro de la conversación rumbo a los grandes escenarios.