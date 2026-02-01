México Deportes

Cuatro personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre aficionados de Puebla y Toluca a las afueras del Estadio Cuauhtémoc

El empate sin goles entre Puebla y Toluca quedó en segundo plano luego de que estallara una batalla campal fuera del Estadio Cuauhtémoc

Detuvieron a 4 personas. X: @somosgrada.

El saldo de cuatro detenidos marcó el desenlace de los disturbios que se registraron la noche del viernes 30 de enero en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.

El encuentro entre Puebla y Toluca por la Jornada 4 del Clausura 2026, que concluyó sin goles, se vio opacado por la violencia ocurrida fuera del recinto.

Testigos y videos difundidos en redes sociales evidenciaron el alcance del enfrentamiento: grupos de aficionados de ambos equipos lanzaron piedras y botellas de vidrio a pocos metros del estadio.

Las imágenes circularon rápidamente, mostrando momentos de tensión y carreras entre los seguidores, mientras algunos buscaban resguardarse.

El operativo de seguridad desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado no logró contener la situación.

Diversos asistentes señalaron que el protocolo implementado resultó insuficiente para evitar las agresiones ni para proteger a quienes salían del inmueble.

De acuerdo con versiones recogidas entre quienes presenciaron los hechos, el conflicto se desató cuando seguidores del Deportivo Toluca comenzaron a increpar a los locales al término del partido. Esta acción escaló en minutos, hasta derivar en golpes y el uso de objetos contundentes.

Según reportes de la prensa local, los barristas de Toluca habrían sido los primeros en atacar, generando daños materiales en varios vehículos estacionados en las inmediaciones.

Se registraron además lesiones menores entre algunos involucrados, aunque no se reportaron personas en estado grave.

Integrantes de la barra local, conocida como la Franja, expresaron su inconformidad con el dispositivo de seguridad.

Indicaron que la presencia de numerosos camiones de la barra visitante en el estacionamiento complicó el ambiente desde antes del silbatazo inicial, y que las autoridades no intervinieron de forma preventiva.

Por su parte, fuentes cercanas al gobierno estatal confirmaron que tres hombres y una mujer fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado Cívico por alterar el orden público.

Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para identificar a más responsables y evaluar posibles sanciones adicionales.

Mientras tanto, la comunidad futbolera local manifestó preocupación ante la recurrencia de hechos violentos en los alrededores del estadio, y exigió una revisión a fondo de los protocolos de seguridad para futuros encuentros.

La jornada, que debió centrarse en el fútbol, terminó marcada por la violencia y la intervención policial.

Hasta el momento, tanto el Club de los camoteros de Puebla como los diablos rojos de Toluca, no han emitido ningún pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales sobre los disturbios ocurridos afuera del Estadio Cuauhtémoc.

La ausencia de declaraciones por parte de ambas instituciones ha generado inquietud entre algunos de los aficionados, quienes esperaban un posicionamiento claro o algún mensaje de condena ante los hechos violentos registrados tras el encuentro correspondiente a la Jornada 4 que terminó en empate.

