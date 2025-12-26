México Deportes

Tigres recuerda la final que le ganó al América: ‘Cuando el Grinch se robó la Navidad’

Los festejos bajo la ovación de un estadio repleto sellaron una noche que redefinió el lugar de Tigres y su arquero en la historia del fútbol mexicano

Guardar
Tigres recuerda la final que
Tigres recuerda la final que le ganó al América en Navidad (X@TigresOficial)

La final navideña de la Liga MX, celebrada el 25 de diciembre de 2016, permanece en la memoria de los aficionados de Tigres UANL como un episodio histórico cargado de simbolismo y emoción tras conseguir el campeonato.

Aquella final ante América no solo ofreció un cierre dramático para el torneo Apertura 2016, sino que también consolidó el legado de figuras clave como Nahuel Guzmán, protagonista indiscutible de la jornada. La definición en penales y el ambiente festivo hicieron de ese campeonato un recuerdo único para la institución regiomontana.

Tigres recuerda la final que le ganó al América

“Cuando el Grinch se robó la Navidad”, publicaron los Tigres en sus redes sociales para destacar la actuación de su arquero Nahuel Guzmán, quien resultó la figura central del encuentro.

Cabe recordar que el contexto previo incrementó la tensión y la expectativa alrededor del encuentro. Las Águilas llegaban impulsado por su reciente triunfo en la Concachampions, precisamente tras vencer a Tigres, y tras obtener el cuarto lugar en el Mundial de Clubes celebrado en Japón, luego de perder ante Atlético Nacional. Asimismo, el conjunto azulcrema aspiraba a coronar su centenario con un título, lo que dotaba de especial relevancia a la final.

“Cuando el Grinch se robó
“Cuando el Grinch se robó la Navidad”, publicaron los Tigres en sus redes sociales para destacar la actuación de su arquero Nahuel Guzmán (X@TigresOficial)

¿Cómo fue la final que Tigres le ganó al América?

El partido de vuelta, desarrollado en el Estadio Universitario (“El Volcán”) en Monterrey ante una multitud expectante, no estuvo exento de polémica y dramatismo. El tiempo reglamentario concluyó sin goles, pero con la expulsión de Jorge Torres Nilo, situación que parecía inclinar la balanza a favor de América. El desequilibrio se acentuó en tiempo extra cuando Edson Álvarez anotó para las Águilas al minuto 95, dando la impresión de una serie sentenciada.

Sin embargo, la dinámica cambió pronto: Rubens Sambueza fue expulsado al recibir doble amonestación, y posteriormente también vieron la tarjeta roja José Rivas, Paolo Goltz y Ventura Alvarado (este último en el banquillo), dejando a ambos equipos con nueve jugadores. Esto incrementó la intensidad y la incertidumbre en el campo.

A pocos minutos del final de la prórroga, Jesús Dueñas igualó el marcador global tras conectar un cabezazo, lo que obligó a la definición por penales. Posteriormente, se vivió una atmósfera de máxima tensión en “El Volcán” mientras Tigres y América buscaban la gloria desde los once pasos.

A pocos minutos del final
A pocos minutos del final de la prórroga, Jesús Dueñas igualó el marcador global tras conectar un cabezazo (X@TigresOficial)

Nahuel Guzmán la figura de la final entre Tigres y América

La actuación en la tanda de penales elevó a Nahuel Guzmán a la categoría de héroe del club. El guardameta detuvo los disparos de William, Silvio Romero y Javier Güemez, consolidándose como el factor decisivo de la noche. Con esta victoria, Tigres aseguró su quinto campeonato de Liga MX y ofreció a su afición un motivo de orgullo difícil de igualar.

La imagen de Guzmán celebrando bajo la ovación de “El Volcán” simboliza cómo aquella final navideña trascendió lo deportivo e integró el título en la identidad colectiva del club. Las tres atajadas no solo decidieron la copa, sino que establecieron un recuerdo que, con el paso del tiempo, sigue vigente para los seguidores felinos, consolidando el estatus del guardameta argentino como figura histórica del fútbol mexicano.

Temas Relacionados

TigresAméricaFinalLiga MX2016NavidadNahuel GuzmánApertura 2016mexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Quién es Carlos Gutiérrez, nuevo director de Pumas y cuáles serán sus funciones

Antonio Sancho contará con la colaboración de un viejo conocido del Pedregal para reforzar el plantel y la estrategia deportiva para el Clausura 2026

Quién es Carlos Gutiérrez, nuevo

Místico revela por qué 2025 fue el año más especial de su carrera: “El público es el que me hace ídolo”

El Rey de Plata y Oro hizo un balance entre lesiones, títulos y conexión con el público

Místico revela por qué 2025

¿Es Canelo Álvarez? Este es el peleador que entró al top 10 de mejores libra por libra tras el retiro de Crawford

Bud Crawford sorprendió a todos sus fans tras colgar los guantes del pugilismo profesional

¿Es Canelo Álvarez? Este es

Veljko Paunovic revela por qué dejó a Chivas: “La verdad es que me arrepentí”

El entrenador serbio se ganó el cariño y respeto de jugadores, directiva y afición por su gran compromiso con el equipo tapatío

Veljko Paunovic revela por qué

Canelo Álvarez sorprende a su hija con lujoso convertible en Navidad: esto es lo que cuesta

Emily Cinnamon compartió imagen en redes sociales que encendió la conversación

Canelo Álvarez sorprende a su
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Betito”, sobrino de Osiel

“El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, se queda en prisión preventiva

Caen seis personas por homicidio de una mujer y un menor: estarían implicadas en disputa por narcomenudeo en Quintana Roo

Esto cenarán en Navidad “El Mayo”, Caro Quintero y “El Viceroy” durante su encierro en el MDC Brooklyn

Dan prisión preventiva a integrante de una secta acusada de trata de menores a nivel internacional

Fiscalía de CDMX confirma que hombre asesinado en Zona Rosa era “El Panu”, jefe de seguridad Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal comparte postal navideña

Alicia Villarreal comparte postal navideña junto a Cibad Hernández tras asegurar que estaría con su hija Melenie Carmona

‘Sin Querer Queriendo’ y el renovado rechazo contra Florinda Meza que alcanza a Quico y a La Chilindrina

Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

Salma Hayek, Dua Lipa, Bad Bunny y más celebridades internacionales en las calles de CDMX este 2025

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre

DEPORTES

Jaime Munguía podría pelear por

Jaime Munguía podría pelear por un campeonato mundial y sería gracias a Canelo Álvarez

Quién es Carlos Gutiérrez, nuevo director de Pumas y cuáles serán sus funciones

Místico revela por qué 2025 fue el año más especial de su carrera: “El público es el que me hace ídolo”

¿Es Canelo Álvarez? Este es el peleador que entró al top 10 de mejores libra por libra tras el retiro de Crawford

Extranjero es arrestado al destruir local de comida rápida en Playa del Carmen | Video