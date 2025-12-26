Tigres recuerda la final que le ganó al América en Navidad (X@TigresOficial)

La final navideña de la Liga MX, celebrada el 25 de diciembre de 2016, permanece en la memoria de los aficionados de Tigres UANL como un episodio histórico cargado de simbolismo y emoción tras conseguir el campeonato.

Aquella final ante América no solo ofreció un cierre dramático para el torneo Apertura 2016, sino que también consolidó el legado de figuras clave como Nahuel Guzmán, protagonista indiscutible de la jornada. La definición en penales y el ambiente festivo hicieron de ese campeonato un recuerdo único para la institución regiomontana.

Tigres recuerda la final que le ganó al América

“Cuando el Grinch se robó la Navidad”, publicaron los Tigres en sus redes sociales para destacar la actuación de su arquero Nahuel Guzmán, quien resultó la figura central del encuentro.

Cabe recordar que el contexto previo incrementó la tensión y la expectativa alrededor del encuentro. Las Águilas llegaban impulsado por su reciente triunfo en la Concachampions, precisamente tras vencer a Tigres, y tras obtener el cuarto lugar en el Mundial de Clubes celebrado en Japón, luego de perder ante Atlético Nacional. Asimismo, el conjunto azulcrema aspiraba a coronar su centenario con un título, lo que dotaba de especial relevancia a la final.

¿Cómo fue la final que Tigres le ganó al América?

El partido de vuelta, desarrollado en el Estadio Universitario (“El Volcán”) en Monterrey ante una multitud expectante, no estuvo exento de polémica y dramatismo. El tiempo reglamentario concluyó sin goles, pero con la expulsión de Jorge Torres Nilo, situación que parecía inclinar la balanza a favor de América. El desequilibrio se acentuó en tiempo extra cuando Edson Álvarez anotó para las Águilas al minuto 95, dando la impresión de una serie sentenciada.

Sin embargo, la dinámica cambió pronto: Rubens Sambueza fue expulsado al recibir doble amonestación, y posteriormente también vieron la tarjeta roja José Rivas, Paolo Goltz y Ventura Alvarado (este último en el banquillo), dejando a ambos equipos con nueve jugadores. Esto incrementó la intensidad y la incertidumbre en el campo.

A pocos minutos del final de la prórroga, Jesús Dueñas igualó el marcador global tras conectar un cabezazo, lo que obligó a la definición por penales. Posteriormente, se vivió una atmósfera de máxima tensión en “El Volcán” mientras Tigres y América buscaban la gloria desde los once pasos.

Nahuel Guzmán la figura de la final entre Tigres y América

La actuación en la tanda de penales elevó a Nahuel Guzmán a la categoría de héroe del club. El guardameta detuvo los disparos de William, Silvio Romero y Javier Güemez, consolidándose como el factor decisivo de la noche. Con esta victoria, Tigres aseguró su quinto campeonato de Liga MX y ofreció a su afición un motivo de orgullo difícil de igualar.

La imagen de Guzmán celebrando bajo la ovación de “El Volcán” simboliza cómo aquella final navideña trascendió lo deportivo e integró el título en la identidad colectiva del club. Las tres atajadas no solo decidieron la copa, sino que establecieron un recuerdo que, con el paso del tiempo, sigue vigente para los seguidores felinos, consolidando el estatus del guardameta argentino como figura histórica del fútbol mexicano.