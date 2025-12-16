Selección mexicana confirma amistosos contra Panamá, Bolivia e Islandia

La Selección Mexicana se enfrentará a Bolivia Panamá e Islandia. (Infobae México: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana confirmó este martes 16 de diciembre sus partidos de pretemporada rumbo al Mundial 2026, con duelos clave ante Panamá, Bolivia e Islandia a principios de año.

Hace algunas semanas, se había especulado sobre la realización de tres partidos amistosos, y varios reporteros habían adelantado los posibles rivales. Sin embargo, nada se hizo oficial hasta el día de hoy.

En una entrevista previa al inicio del sorteo del Mundial 2026 con TV Azteca, Javier Aguirre mencionó que junto con su cuerpo técnico se encontraban trabajando para conseguir rivales en Centroamérica y Sudamérica, buscando escenarios poco hostiles que permitan fortalecer el carácter y personalidad dentro del grupo.

Cuándo serán los partidos y en dónde

Islandia, Panamá y Bolivia serán los rivales del tricolor a comienzos de año. (X: @miseleccionmx)

El 22 de enero, la Selección Mexicana se enfrentará a Panamá en el Estadio Rommel Fernández. La escuadra canalera llega fortalecida tras clasificar al Mundial 2026 como líder de su grupo en las eliminatorias, sector que compartió con Surinam, Guatemala y El Salvador.

Por ello, no será un rival sencillo y, además, se trata de una cancha que el tricolor ya conoce y donde históricamente le pesa conseguir buenos resultados.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre disputará su segundo amistoso del año el 25 de enero ante Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, sede en territorio sudamericano.

A diferencia de otras ciudades bolivianas como La Paz, su altitud es incluso inferior a la de la Ciudad de México, por lo que eso no será factor para el desarrollo del juego.

Otro amistoso que ya está confirmado es el del 25 de febrero, donde el tricolor se verá las caras ante Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

La selección europea causó sensación durante la Eurocopa del 2016 y la Copa del Mundo de Rusia 2018 con los cánticos de los aficionados pero su nivel futbolístico desde entonces ha bajado considerablemente.

Portugal y Bélgica se enfrentarán a México en marzo

La Selección Mexicana se enfrentará a Portugal y Bélgica en marzo.(X/FIFA)

La Selección Mexicana tendrá dos partidos amistosos durante la Fecha FIFA de marzo ante dos rivales Top 10 del ranking mundial como Portugal y Bélgica como parte de la preparación del equipo tricolor rumbo a la Copa del Mundo.

El encuentro ante los lusitanos marcará la reinauguración del Estadio Azteca, la cual está programada para llevarse a cabo el 28 de marzo, mientras que el duelo ante Bélgica será el 31.

Calendario de México en el mundial 2026

Así llega México a la Copa Mundial 2026, torneo donde será anfitrión (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La Selección Mexicana albergará por tercera vez en su historia el máximo evento deportivo, el cual comenzará en junio 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica desde la cancha del Estadio Azteca.

Este el calendario completo de los partidos del tricolor en el mundial 2026:

México vs Sudáfrica

11 de junio

Estadio Banorte

13:00 horas (tiempo del centro de México)

México vs Corea del Sur

18 de junio

Estadio Guadalajara

19:00 horas (tiempo del centro de México)

México vs Repechaje Europeo (Dinamarca, Macedonia del Norte, República de Irlanda o República Checa)

24 de junio

Estadio Banorte

19:00 horas (tiempo del centro de México)

En caso de avanzar como primer de grupo, la selección jugaría la fase de dieciseisavos de final y octavos en la capital del país.