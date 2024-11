Club Puebla anuncia la destitución de Chepo de la Torre como su DT

Agencia Enfoque

El Club Puebla informó mediante un comunicado de la destitución de José Manuel “Chepo” de la Torre como su entrenador técnico, luego de los resultados presentados durante el Apertura 2024 de la Liga Mx, además de presuntos problemas dentro del vestidor.

El estratega mexicano llegó a la Franja para el presente torneo, sin embargo, los resultados no lo acompañaron con el equipo, de la misma forma que no logró crear un ambiente sano con los jugadores del plantel, por lo que las cosas no salieron de la mejor manera.

Por lo que la directiva poblana tomó la decisión de terminar su relación laboral, misma que fue comunicada mediante redes sociales, en el que no se detalló más sobre el motivo.

“El Club Puebla informa que José Manuel “Chepo” De la Torre, quien venía desempeñándose como Director Técnico de nuestro primer equipo varonil, ha dejado de formar parte de nuestra institución”, compartió la institución.

*Información en desarrollo