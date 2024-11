Sergio Pérez culmina octavo y rescata un punto en la Sprint del GP de Brasil

Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 2, 2024 Williams' Alexander Albon and Red Bull's Sergio Perez in action during the sprint race REUTERS/Carla Carniel

Estando ya en el segundo día de actividades dentro del Gran Premio de Brasil, Sergio ‘Checo’ Pérez logró sumar un punto más en la temporada luego de culminar octavo en la Sprint Race, resultado que no le fue de gran ayuda en su búsqueda de recortar distancia con George Russell (Mercedes) para escalar a la séptima posición en el campeonato de pilotos. A su vez, los McLaren volvieron a dominar tras conseguir el 1-2 y teniendo a Lando Norris como el ganador de la “mini” carrera.

Con un final digno de suspenso y estrategia, McLaren dejó huella en el Sprint del Gran Premio de Sao Paulo. La escudería británica tomó una decisión arriesgada y, al mismo tiempo, calculada, permitiendo que Lando Norris liderara un resultado de 1-2 con su compañero de equipo, Oscar Piastri, en segundo lugar, siendo un movimiento táctico a solo dos vueltas del final, y que consolidó al conductor británico en la cacería de Max Verstappen por el campeonato de pilotos.

Resultados de la Sprint Race en el GP de Brasil. Foto: X/Formula 1

El inicio de la carrera fue sólido para Piastri, quien salió con ventaja desde el apagado de las luces, dejando a Norris unos metros detrás, mientras la atención se centraba en un Max Verstappen decidido a superar a Charles Leclerc, quien defendía el tercer puesto con Ferrari. No obstante, la gente de McLaren sorprendió en la parte final de la Sprint, después de darle la instrucción a Oscar de dejar pasar a Lando para que este último terminara ganando la carrera y sumara más puntos.

Este cambio de posiciones no solo otorgó a Norris el máximo de ocho unidades, sino que también demostró el compromiso de McLaren en apoyar a su piloto principal en una temporada reñida. Max Verstappen, mientras tanto, se mantuvo a la caza, terminando en tercer lugar y mostrando la potencia del Red Bull. No obstante, el holandés fue señalado por una infracción del Virtual Safety Car, lo que dio un giro de tensión al podio, aunque finalmente no afectó su posición.

Lando Norris se quedó con la Sprint Race de Brasil. Foto: X/Formula 1

Información en desarrollo...