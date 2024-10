Exjugador de Tigres reveló que estuvo cerca de golpear a Tuca Ferretti

Tuca llegó a ser el timonel mejor pagado de todo el futbol mexicano. Foto: Jovani Pérez

Ricardo “Tuca” Ferretti es recordado ampliamente por su etapa con Tigres, misma en la que logró convertirlo en uno de los equipos más ganadores en la Liga Mx, al menos en la década pasada, sin embargo, es también conocido por su temperamento, dentro y fuera del campo, algo que le trajo problemas en varias ocasiones, incluso un jugador reveló que estuvo cerca de golpearlo.

El estratega brasileño tiene un carácter muy reconocido en el futbol mexicano, por los regaños que realizaba a los jugadores, además de todo lo que hacía en la banca, con reclamos a los árbitros, entre varias situaciones más, como enojarse con las fallas de su equipo.

Sin embargo, esto no siempre fue bien visto por quienes compartían el vestidor con él, puesto que en algunas ocasiones lo consideraban como una falta de respeto por parte de “Tuca”, situación que quedo evidenciada recientemente, tras las declaraciones de Israel Jiménez, quien reveló que estuvo cerca de golpearlo tras un regaño.

El exjugador de Tigres señaló que todo ocurrió durante un enfrentamiento contra América en el Estadio Azteca, en donde Ferreti tomó la determinación de cambiarlo antes del medio tiempo, para posteriormente regañarlo en el vestidor, momento en el que el futbolista perdió los estribos.

El jugador de Tigres Israel Jiménez (i) patea el balón ante la marca de Joao Plata (d). EFE/Miguel Sierra/Archivo

“Me salgo tranquilo, termina el primer tiempo y voy al vestidor, me quito mis espinilleras y mi camiseta. Cuando me siento, por mi propio enojo aviento las espinilleras hacia donde yo estaba sentado, pero el vestidor del América es como de madera y sonó muy fuerte”, declaró durante el Podcast de Fernando Guajardo.

Señaló que esto ocasionó que “Tuca” se acercará a regañarlo, pese a que ya no se encontraba dentro de los futbolista que disputaban el partido, algo que terminó por ocasionar su enojo, ya que ninguno de sus compañeros llego a intervenir por él.

“Me paré y le dije “bueno qué quieres puñe*as” lo iba a golpear, pero me agarraron entre Juninho y Beto Acosta y me hice de palabras con él. El ‘Tuca’ se hizo para atrás y se quedó callado, yo creo que por respeto no sé la verdad, pero se quedó callado, se hizo para atrás y todos me separaron. Me acuerdo que Torres Nilo me decía ‘no pierdas lo mucho por lo poco’; estaban Lobos, Salcido, Danilinho, Juninho”, agregó el integrante de los Felinos

Mencionó que las cosas se volvieron a encender luego de que Ferretti lo volvió a mencionar durante la charla del descanso, sin embargo, sus compañeros volvieron a intervenir para evitar que pasará a mayores. Al final, la situación no pasó a mayores y aunque el estratega estuvo enojado por algunos días con él, todo terminó en una multa de 500 mil pesos.