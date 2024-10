Hijo de José Ramón Fernández confirma censura a Andrés Vaca de TUDN: “Quémalos bien”

Hijo de José Ramón Fernández confirma censura a Andrés Vaca (IG/ @avacav)

El empate de la selección mexicana contra Valencia FC no solo mostró el problema que tiene el equipo por encontrar un mejor rendimiento, sino que también destapó un supuesto caso de censura. Andrés Vaca, de TUDN, denunció públicamente amenazas de gente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para que no le permitan narrar.

Tras dejar la narración al término del partido, su comentario provocó una serie de comentarios en redes sociales, entre ellos el del hijo de José Ramón Fernández. Juan Pablo Fernández confirmó que Vaca sí vivió ataques de censura para que TUDN ya no lo programara en partidos de la selección mexicana.

Sin embargo, le pidió que fuera más concreto con sus acusaciones, pues la manera en la que lo compartió en la transmisión en vivo dejó incertidumbre sobre los responsables del acto. A través de redes sociales, el comentarista le exigió a Vaca que los “quemara bien”.

El comentarista Andrés Vaca de TUDN desató controversia con sus críticas hacia el rendimiento del equipo mexicano y las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol Foto: X@Andres_Vaca_

Y es que, luego de confirmar la situación de censura en la que se encuentra el cronista deportivo, Juan Pablo adelantó que esa situación siempre ha pasado en el medio, en especial cuando se trata de selección mexicana, por lo que sugirió que debería revelar los nombres.

“Lo que dijo ayer @Andres_Vaca_es verdad, hay directivos y dueños que se quejan y sugieren quitar del aire a comentaristas, narradores o periodistas, siempre ha pasado, son muy ardidos y creen que el dinero y el poder les da ese beneficio. Di los nombres Andrés, quémalos bien”.

Ese fue el mensaje que publicó a través de sus redes sociales la mañana del domingo 13 de octubre, un día después del empate.

Cabe recordar que esta situación se generó luego de que el comentarista Andrés Vaca de TUDN desató controversia con sus críticas hacia el rendimiento del equipo mexicano y las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón, confirmó la censura a Andrés Vaca (X/ @JuanPabloFdz)

El partido, que terminó en un empate 2-2, fue el escenario donde Vaca intensificó sus críticas, cuestionó la falta de fútbol en el equipo nacional y sugirió que las personas involucradas en la selección no comprenden la crisis actual. Además, el cronista de TUDN reveló que ha sido objeto de “censura”, afirmó que se le ha pedido que no narre más los partidos de la selección mexicana.

“Esto es con futbol y la gente que está dentro de selección no lo entiende, pero después se pican más con lo que decimos en el micrófono y van y tocan puertas y que ‘Vaca no narre más’, por favor que no diga las cosas que diga, así van a quejarme”, fueron sus palabras que se viralizaron.