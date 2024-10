Este es el patrocinador que volvería a vestir al América

Aug 17, 2024; Carson, California, USA; The Club America starting eleven pose for a team photo before a Leagues Cup quarterfinal match against the Colorado Rapids at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports

El Club América pondría fin a su relación con la marca estadounidense Nike luego de 25 años, para volver a ser vestido por Adidas, empresa alemana que estuvo con ellos durante la década de los 90′s, situación que parece alegrar a los aficionados azulcremas.

Las Águilas no han tenido otro patrocinador para sus uniformes en lo que va del siglo que no sea la marca de la palomita, con quien se asociaron hace 25 años, para presentar distintos modelos a lo largo de estas más de dos décadas, algunos inolvidables para los aficionados y otros no del agrado de muchos.

Sin embargo, de acuerdo con el portal Footy Headlines, el Club América terminaría su relación con la empresa estadounidense, para dar paso al regreso de Adidas, quien los vestiría por quinta ocasión en su historia, teniendo ya un trato para que esto ocurra en los próximos torneos.

La última ocasión en que el club mexicano y la marca alemana tuvieron un contrato fue entre 1994 y 1999, previo a la llegada de Nike, aunque previamente ya habían trabajado juntos. Hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que tomarán las riendas para la indumentaria del conjunto de Coapa, ni el tiempo que firmarán esta asociación o el monto total.

FILE PHOTO: Logo of Adidas brand is displayed on the store in the center of Warsaw, Poland, January 4, 2024. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

La primera vez que América y Adidas trabajaron juntos fue de 1982 a 1982; la segunda de 1984 a 1987; la tercera de 1988 a 1991 y la última en la década de los 90′s, regresando luego de 25 años de ausencia. La noticia ha sido tomada de buena manera por los aficionados azulcremas, quienes esperan con ansias el poder conocer los modelos que podrá a la venta la empresa alemana.

Los títulos de América con Nike

Las Águilas tuvieron una importante cosecha de títulos mientras estaban asociados con Nike, logrando un total de siete campeonatos de la Liga Mx, además de una Copa Mx, dos trofeos de la Concacaf Liga de Campeones y un Campeón de Campeones, la mayoría de ellos durante los últimos 10 años, cuando tuvieron un repunte como uno de los equipos más ganadores en México.

Siendo el bicampeonato de la Liga Mx el más recordado, mismo que obtuvieron durante el Apertura 2023 y el Clausura 2024, además del Campeones de Campeones y recientemente la Campeones Cup, los cuales sumaron al mando del estratega André Jardine, quien cambió la situación de la institución en menos de un año, para ser el técnico más ganador.