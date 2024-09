Ángel García Toraño confirmó que José Ramón Fernández se excedía como jefe

El nombre de José Ramón Fernández es de gran relevancia para el periodismo deportivo mexicano, se encargó de forjar una escuela de periodistas y cronistas en el ámbito del futbol y otros deportes, muchos de ellos trabajaron con él en Imevisión, posteriormente se mantuvieron en TV Azteca hasta consolidar un estilo.

Sin embargo, entre algunos de sus colaboradores se llevaron experiencias negativas del carácter de Joserra, pues así como logró convertirse en un referente del periodismo deportivo, también se convirtió en uno de los personajes controversiales y exigentes en el medio.

Tal fue el caso de Ángel García Toraño, quien recientemente reveló un momento complicado que vivió con José Ramón. A pesar de que en el medio se sabía que José Ramón es una persona exigente, Toraño confesó que había ocasiones en las que excedía su poder como jefe de la sección.

Durante una entrevista para Record Plus, el ex comentarista de ESPN describió a José Ramón como un patrón que sobrepasaba límites. A pesar de las grandes lecciones que se llevó, sí lamentó que en una ocasión le encargó más trabajo a pesar de que le estaba pidiendo el día.

“Siempre le aprendí muchísimo a José Ramón, todos dicen lo mismo”, fue la manera en la que describió a José Ramón Fernández.

¿Qué pasó entre Ángel García Toraño y José Ramón Fernández?

Una de las anécdotas que más comparte Ángel García sobre José Ramón es de la ocasión que le negó un permiso para un compromiso familiar. Aunque García Toraño le argumentó la razón de la importancia del evento, José Ramón decidió mandarlo a una cobertura en Morelia.

“De repente difícil. Me acuerdo que una vez le pedí permiso en Azteca para no ir a un partido de futbol, porque era la boda de mi primo y me dijo: ‘¿De quién es la boda, Toraño?’. Le dije ‘es muy importante’”

Comenzó narrando el ex comentarista de ESPN, con una imitación de cómo fue la conversación, Ángel García detalló en el suceso. “ ‘Ah ca***n, es muy importante’, ‘Sí, es muy importante’, ‘¿De quién es?’, ‘Es de mi primo’. ‘Emma, se va Toraño a Morelia’, y no pude ir”, compartió.

Tras este hecho, García Toraño confesó que siempre se llevó un aprendizaje con José Ramón, pero sí enfatizó que como líder y jefe fue alguien que excedía los límites, pero eso le ayudó a formar un estilo característico.

“Te va forjando, pero sí creo que se excedía, de repente en todo esto que nos puso. Ejemplar, me parece un pilar fundamental en la historia del periodismo deportivo”.