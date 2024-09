David Faitelson envía conmovedora carta a André Marín tras su fallecimiento: “Sé que nunca te has ido y nunca te irás”

Faitelson continúa muy afectado por la partida de su amigo. (IG/ @andremarinpuig // @david_faitelson)

La repentina muerte del periodista André Marín dejó un gran hueco entre sus compañeros, amigos y todo el gremio del deporte en México. No obstante, uno de los más afectados fue su actual compañero en TUDN, David Faitelson, quien luego de asimilar su pérdida utilizó su talento como cronista y le dedicó una última carta.

Luego de que él fue el encargado en dar la desgarradora noticia el pasado 16 de septiembre, el polémico narrador se convirtió en el portavoz de la familia Marín confirmando que el doble trasplante de pulmones al que se había sometido no fue recibido de la mejor forma llevándolo a su fallecimiento a pocos días de haber sido operado.

“Y bueno, hoy es un día realmente triste para todos los que trabajamos en MVS en esta estación. Ha fallecido a los 52 años de edad, esta madrugada, André Marín. Luchó hasta el final contra una enfermedad que se complicaba desde los días de la pandemia, salía, le hicieron trasplante de pulmón al final pues él seguía luchando y luchando, pero terminó vencido por por una terrible enfermedad. En paz descanse”, fueron las palabras de Faitelson a primera hora del día.

André Marín murió a los 52 años de edad (X/ @TUDNMEX)

Un hasta pronto para su amigo

Tras una serie de homenajes y el reconocimiento de Televisa, TV Azteca y Fox Sports, importantes televisoras con las que trabajó, no podía quedarse atrás su amigo por años y con quien colaboró casi toda su carrera, el polémico David Faitelson, quien desde su cuenta de Twitter, ahora X, le dedicó un ‘color’ a tu trayectoria:

“Hola. André. Hola, flaco. Ayer después de muchas noches de no poder dormir, al fin pude soñar contigo. Bueno, la verdad no sé, no estoy seguro de que fueras tú y es que no te parecías en nada, al André de los últimos días. Para empezar, no vi la silla de ruedas, tampoco tenías a tu lado el tanque de oxígeno y sobre todo tu rostro no estaba fruncido por el dolor.

La verdad, en mi sueño te vi joven y fuerte, te vi como en aquellos días donde nos moríamos de risa por cualquier tontería donde queríamos devorarnos al mundo y donde nada era capaz de detenernos”, se escucha en voz de quien se popularizara por hacer reportajes de alto impacto para los fanáticos le deporte en México.

El comentarista deportivo llevaba una semana delicado de salud. (Facebook André Marín)

Del mismo modo, Faitelson destacó que tanto él, sus compañeros, sus amigos y, sobre todo, su familia extrañan su presencia, pero asegura que sus hijos y esposa estarán bien cuidados, sobre todo por la fuerza que han demostrado tras su partida. Incluso, asegura, ha podido observar que su hijo, André Jr. ya piensa en su futuro y está convencido de que seguirá los pasos de su padre.

“Te tengo una buena noticia, me dijo que quiere seguir tus pasos, que quiere ser comentarista deportivo. Va a preparar una nota, con su estilo, para que la subamos a las redes sociales. No te preocupes por él, tiene en gran parte tu carácter, va a salir adelante, ya verás”.

A una semana de su partida, el comentarista deportivo recuerda a su amigo de la mejor forma que sabe hacerlo. Crédito: TW David Faitelson