Álvaro Morales sorprende a sus compañeros al debatir sobre la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México

El Brujo Morales ha demostrado ser fan del reality show de Televisa. (Especial)

El pasado miércoles 5 de septiembre, la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2 se convirtió en tendencia en redes sociales, después de que una fuerte discusión con su compañera Gala Montes escalara a niveles inesperados.

La actriz mexicana visiblemente molesta, acusó al conductor de misoginia tras su comentario: “Una mujer menos que maltratar”, lo que ocurrió justo después de que Adrián Marcelo se salvara de la expulsión, dejando en la ronda eliminatoria a las participantes Gomita y Karime Pindter.

La situación generó una ola de reacciones en redes y medios de comunicación, pero lo que más llamó la atención fue cómo el tema cruzó fronteras al ámbito deportivo. En una sorprendente intervención durante el programa Futbol Picante, transmitido por ESPN, Álvaro Morales decidió llevar el tema de la misoginia de Adrián Marcelo a la mesa de análisis, sorprendiendo tanto a los espectadores como a sus propios compañeros.

Adrián Marcelo en 'La Casa de los Famosos'. (VIX)

El Brujo Morales, conocido por su estilo provocador, no dudó en preguntar a su equipo conformado por Adalberto Franco, Ricardo Ferretti, Jorge Pietrasanta y Mario Carrillo sobre la salida de Adrián Marcelo.

Tras la presentación habitual de los integrantes, Morales lanzó la pregunta al aire: “¿Alguien quiere pronunciarse a favor o en contra... de la salida de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos?”

El desconcierto no tardó en aparecer. Adalberto Franco, notablemente desconcertado, respondió con un incrédulo “¿de qué?”, provocando un incómodo silencio en el set. Sus compañeros, sorprendidos por el giro inesperado de la conversación, no supieron qué decir. Mario Carrillo, por su parte, comentó que no tenía idea de qué estaba hablando Morales, reflejando el desconcierto general ante la inclusión del tema en un programa deportivo.

El conductor sorprendió a sus compañeros al tocar el tema de la salida de Adrián Marcelo en vivo en un programa de deportes Crédito: YouTube / ESPN

El cruce de estos mundos, el del espectáculo y el del deporte, sigue generando conversación, ya que la polémica salida de Adrián Marcelo ha traspasado las fronteras del entretenimiento puro, impactando otros espacios de análisis mediático.