¿Qué fue del excorredor mexicano de F1 Esteban Gutiérrez?

Esteban Gutiérrez, ex piloto de Fórmula 1 con más de 15 años de experiencia en diversas categorías de carreras no se ha olvidado de su amor por el automovilismo y pese a que ya no se encuentra en competencia profesional, buscó la forma de estar cerca del mundo de la velocidad, pero desde un nuevo ángulo.

Durante años, el regiomontano fue uno de los mayores exponentes de este deporte para la fanaticada mexicana con su incursión a la escudería de Sauber y posteriormente de Haas en donde tuvo algunas participaciones, pero con varios problemas en los monoplazas que le impidieron crecer dentro del máximo circuito.

Ahora, tras la pausa generada por la pandemia y algunos inconvenientes que no le permitieron ser piloto de pruebas de Mercedes, Esteban Gutiérrez se consolida como el fundador de Driver 1, marca con la que se muestra entusiasta por presentar la evolución de su plataforma de emprendimiento, la cual fue evolucionando de Edasi a lo que es hoy: “Tenemos con este negocio más de tres años desde que fue fundada y pues hoy en día estamos muy entusiasmados de compartirles esta evolución de Driver 1”, mencionó.

Driver 1: la plataforma que acerca el automovilismo a los fanáticos mexicanos

Pese a que ya no se encuentra en activo dentro de los circuitos, para el expiloto es muy importante continuar con la tradición que han dejado las carreras en México, sobre todo porque en los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial de los seguidores de la F1 en nuestro país.

Sin embargo, uno de los problemas que observó es que no había un distribuidor autorizado que cubriera las demandas de los amantes de la velocidad, por lo que en su intento por seguir vinculado al automovilismo decidió crear una plataforma de e-commerce que actúa como un canal de venta directa al consumidor.

“Es una plataforma mucho más personalizada al ambiente de las carreras en donde podrán encontrar todos los productos relacionados a Fórmula 1 y todos los equipos de una forma oficial con productos importados legítimamente que están en nuestras bodegas aquí en México”, comentó Gutiérrez en conferencia de prensa. Además, prometió que los productos estarán disponibles para entrega en menos de 48 horas.

La web busca generar una experiencia más personalizada para sus clientes. (Captura de pantalla Driver 1)

El origen de la marca

Explicó que la idea de Driver 1 llegó cuando enfrentó la falta de distribuidores oficiales al lanzar una gorra edición especial de Mercedes en 2019 para el Gran Premio de México. “Ah, pues yo voy a ser su distribuidor”, recordó haber dicho, y desde entonces ha trabajado para expandir el catálogo de productos de la Fórmula 1 en México.

Si bien anteriormente tenía a la compañía Edasi (que se traduce como “hacia adelante” en estonio) ahora con la transformación a Driver 1 es consciente de que debe continuar con la identidad de su marca: “escuchando a nuestros clientes y también escuchando al equipo interno”, compartió Gutiérrez.

Del mismo modo, expresó que, a diferencia de otros deportes, se trata de una marca totalmente mexicana y él es el mayor inversionista ya que confía en el amor que los fanáticos aztecas tienen para el automovilismo en general y no solo por su gran amigo Sergio Pérez.

“Es una empresa mexicana basada en Monterrey”. También compartió que su empresa ya ha comenzado a expandirse a otros mercados, como Brasil, y tiene planes de seguir creciendo en Latinoamérica.

Por su parte, Infobae México cuestionó si habrá alguna colaboración con diseñadores nacionales o si piensan incorporar piezas con referentes de nuestra cultura en su catálogo, ante lo que respondió: “Tenemos en algunos productos la posibilidad de influenciar en el diseño y poder meter un tema de diseño cultural relacionado con México”. Esto se hace siguiendo los lineamientos de los equipos, pero también habrá productos especiales de Driver 1.

La idea de esta nueva empresa es acercar todo el contenido de la F1 a los fans mexicanos y evitar trámites que hacían retrasar sus pedidos por meses. (Foto: Twitter)

¿Quién es Esteban Gutiérrez?

Es un piloto de carreras mexicano, conocido por su paso en la Fórmula 1. Desde joven ha mostrado talento y dedicación en el automovilismo, logrando destacarse en varios campeonatos internacionales.

Nacido el 5 de agosto de 1991 en Monterrey, Nuevo León, Esteban Gutiérrez inició su carrera en el karting, donde rápidamente demostró su habilidad al volante. Su talento lo llevó a participar en la Fórmula BMW, donde ganó el campeonato de Fórmula BMW Europa en 2008.

Fórmula 1

El desempeño de Gutiérrez en las categorías inferiores llamó la atención del equipo Sauber, el cual lo incorporó como piloto de pruebas y reserva en 2011. En 2013, Gutiérrez debutó oficialmente en la Fórmula 1 con Sauber, convirtiéndose en el quinto mexicano en llegar a la máxima categoría del automovilismo.

Durante su tiempo en la Fórmula 1, Gutiérrez compitió en 59 Grandes Premios, formó parte de los equipos Sauber y Haas. A pesar de no haber conseguido victorias ni podios, su tenacidad y habilidad le permitieron ganarse un lugar en el competitivo mundo de la F1.

Luego de su paso por Haas en 2016, Gutiérrez se unió a Mercedes-AMG Petronas como piloto de desarrollo. En este rol, ha participado en el simulador y ha contribuido al desarrollo del auto, además de trabajar en otras áreas del equipo para ganar experiencia y conocimientos adicionales.

Logros y Distinciones

Campeón de Fórmula BMW Europa (2008)

Subcampeón de la GP3 Series (2010)

Noveno lugar en el Gran Premio de Japón (2013), su mejor resultado en la F1