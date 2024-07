Alejandra Zavala, la tiradora que regresa a los Juegos Olímpicos tras una dramática ausencia

México tiene esperanza en que Ale Zavala consiga presea en la rama femenil de Tiro Deportivo. (Instagram / @ale_pistolas)

Corría el año 2021, era la Copa del Mundo de Rifle, Pistola y Escopeta en Nueva Delhi, India. La atleta mexicana Alejandra Zavala había llegado a la final junto a otras siete tiradoras.

Un cúmulo de emociones y pensamientos tomaron lugar en la mente de Zavala, se encontraba a un disparo de meterse al podio de la competición y obtener su lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Necesitaba al menos un 7 en su último tiro, sin embargo, disparó accidentalmente alcanzando apenas un 1.5 y quedando así fuera de la justa olímpica.

“Era impensable que sucediera, disparé sin darme cuenta y me quedé fuera de Tokio”, comentó, “fue una situación muy difícil y un proceso de mi vida complicado. Tuve que enfrentarlo y superarlo. Ya estamos aquí, renovados y con toda la energía posible, con mucha paz interior.” comentó Alejandra Zavala en su momento en una entrevista para Milenio.

La mente de Alejandra Zavala estaba inquieta y su salud en la balanza, ya que no solamente pasaba por un mal momento al quedar fuera de los Juegos Olímpicos, su vida personal se veía eclipsada por el fin de una relación amorosa marcada por la violencia.

Después de ausentarse de Tokio 2020, la atleta mexicana busca la revancha en París 2024. La jalisciense presentará su nueva versión como deportista tras un largo proceso en el que trabajó su salud mental y superó una relación tormentosa.

La “herencia” que la llevó a los Juegos Olímpicos

Alejandra Zavala es una de las esperanzas para que México consiga una medalla en Tiro Deportivo. (Instagram / @ale_pistolas)

Alejandra Zavala nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de junio de 1984. Su amor por el tiro comenzó en familia, desde su abuelo hasta su padre practicaron el deporte. Heredó el amor por el tiro desde los 5 años.

En casa aprendió a respetar las armas, que no debía apuntar a ninguna persona, memorizó sus partes, se especializó en cargarla y descargarla. Así, su diversión por el tiro comenzó a transformarse en una profesión.

En una ocasión tuvo la oportunidad de competir a lado de su padre, Juan Antonio. Fue en 2002, cuando ambos clasificaron para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, sin embargo, meses antes de viajar su padre falleció repentinamente y ya no pudieron participar juntos.

El paso olímpico de Alejandra Zavala

París 2024 no serán los primeros Juegos Olímpicos de Alejandra. Su primera participación fue en Londres 2012, donde registró buenos números y terminó en la decimonovena posición.

Para los Olímpicos de Río 2016, la atleta tapatía dio un gran salto de calidad quedando en cuarto lugar, a un puesto de subir al podio.

Cuando buscaba su clasificación para Tokio 2020, la tiradora olímpica vivió un episodio oscuro con su ex pareja, que en ese entonces también era su entrenador.

Durante los Panamericanos de Barranquilla, Zavala concluyó su relación debido a los episodios de violencia que sufrió por parte de su entones entrenador y pareja. La atleta reveló su historia años más tarde.

Para 2023, la atleta regresó a El Salvador y en una entrevista para el diario ESTO dijo: “Estos juegos fueron para mí nostálgicos, porque al entrar al estadio para la inauguración, recordaba en un momento que entraba con mi papá y ahora 21 años después subsana muchas cosas. Sin embargo, esa necesidad de papá siempre está”.

La especialista mexicana en tiro deportivo protagonizó una hazaña en la clasificatoria de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde obtuvo medalla de oro en los 10m femenil de pistola de aire, presea de plata en pistola de aire por equipos mixtos junto a Daniel Urquiza y sumó 29 unidades en los 25 m de pistola rápida femenil, con lo que consiguió otra distinción dorada e impuso nuevo récord.

La atleta resaltó que tiene confianza y compromiso en su trabajo: “hemos sido un gran equipo, se ha logrado el tema de la pistola deportiva y se notó, es una modalidad que me gusta, pero le tenía un poco de miedo, no sabía muy bien la técnica y con ella he crecido mucho”, mencionó en una entrevista con la CONADE.

Una mala bienvenida en París

Historia de Instagram de Alejandra Zavala en donde denuncia que sufrió malos tratos. (Instagram / @ale_pistolas)

A su llegada a París, Alejandra Zavala denunció una desorganización que casi le hacen perder su entrenamiento, así como malos tratos por parte del personal de los Juegos Olímpicos.

A través de su cuenta de Instagram, la tiradora narró el día de que locura. Primero, el autobús que la llevaría al entrenamiento se retrasó 40 minutos, haciendo que casi los perdiera y no tuviera oportunidad de prepararse correctamente.

También denunció que, al llegar a la armería, recibió maltrato por parte del encargado, quien le gritó.

Pese a todo, Zavala optó por enfrentar las dificultades con la mejor actitud y seguir con

De acuerdo con el calendario olímpico, la competición de tiro comenzará el 26 de julio con los primeros entrenamientos, luego la clasificación, para finalmente competir por una lugar en el podio y una espacio en la historia del medallero nacional.