David Faitelson es criticado por defender a Darwin Núñez, jugador uruguayo que se peleó contra aficionados colombianos

El periodista justificó la violencia del futbolista charrúa hacia los aficionados de Colombia. (Especial)

Tras ser eliminados en las Semifinales de la Copa América, jugadores de la Selección de Uruguay se vieron envueltos en un incidente de violencia con aficionados colombianos. Darwin Núñez, Ronald Araujo y José María Giménez fueron protagonistas de una trifulca que se desató en las gradas del estadio.

El periodista de TUDN, David Faitelson, opinó sobre el altercado respaldando a Darwin Núñez por defender a su familia: “Darwin Nuñez hizo lo que cualquiera de nosotros hubiésemos hecho: defender a su familia…”. Sin embargo, sus comentarios fueron objeto de críticas severas en redes sociales, donde se le acusó de justificar la violencia en el deporte.

El polémico mensaje de Faitelson justificando la acción de Núñez.

“Me recordó a aquel soplamocos que te acomodó el cuasimodo de atltilco, aquella calurosa tarde en el 5 veces heroico puerto de Veracruz”; “Don @DavidFaitelson_ buenas noches, yo estuve allí y le puedo asegurar que la familia de ningún jugador se encontraba allí, basta con solo ver las imagines que la familia de Darwin Núñez se encontraba con él consolandolo en la mitad de la cancha al terminar el juego”; “Antes de escribir cualquier cosa, revisa bien todas las fuentes de información, la pelea la inician los familiares de Uruguayos, porque no saben perder y porque no les gusta que les celebren en la cara, infórmate, es tu deber como periodista, no desinformes, saludos !!” fueron algunos de los mensajes dirigidos a Faitelson.

Usuarios en línea respondieron al periodista destacando la discrepancia entre su versión y los testimonios visuales que sugieren que la familia de Núñez estaba con él consolándolo en el campo, desacreditando la narrativa de Faitelson sobre el incidente.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Luis Diaz of Colombia comforts Darwin Nuñez of Uruguay during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium on July 10, 2024 in Charlotte, North Carolina. (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

En un video del momento, se observa cómo Núñez intenta arrojar una silla hacia los aficionados colombianos, aunque un guardia de seguridad logra intervenir a tiempo para desviar el objeto y evitar mayores consecuencias.

Darwin Núñez perdió la cabeza al intentar agredir a colombianos con una silla.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, justificó la reacción de los jugadores como una respuesta instintiva ante la situación de sus familiares. Según Alonso, la familia de los jugadores uruguayos se vio rodeada y algunos aficionados colombianos mostraron una actitud agresiva, exacerbando la tensión en el lugar.

Darwin Núñez (C) de Uruguay se pelea con sus fans después de que Uruguay en la Copa América 2024. . EFE/EPA/BRIAN WESTERHOLT

Por su parte, la Conmebol emitió un comunicado condenando enérgicamente cualquier forma de violencia que afecte al fútbol, reafirmando su compromiso con los valores positivos y la integridad en el deporte.